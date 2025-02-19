Какая подошва не скользит зимой в гололед? Узнайте секреты выбора!

С наступлением зимы многие города России сталкиваются с проблемами гололеда. В это время дороги покрываются плотной коркой льда, что приводит к травмам и падениям. Практически каждый осень повторяется одно и то же: в травмпункты обращаются сотни людей, получивших травмы. Какие советы могут помочь избежать падений? Подобрать правильную обувь с нескользящей подошвой поможет разобраться в этом вопросе, поскольку именно она служит ключевым элементом для уверенного передвижения по скользким улицам.

Как выбрать оптимальную подошву для зимней обуви?

В современных магазинах представлен обширный ассортимент зимней обуви, начиная от сапог и заканчивая полуботинками. Основное внимание при выборе обуви следует уделять именно подошве, ведь она ответственна за сцепление с любыми поверхностями, особенно скользкими. Материалы, используемые для подошв, могут различаться: среди них есть резина, полиуретан и термопласт. Генеральный директор компании Forward Виталий Цыганков подчеркивает, что подошва занимает основополагающее место в конструкции зимней обуви.

Важно понимать, что в холодную погоду можно носить любую обувь, но основное внимание следует уделять ее подошве. Для надежности следует выбирать модели на шипованных подошвах или из качественного резины. Многие производители разрабатывают специальные структуры из каучука, что помогает значительно снизить риск скольжения. Также стоит обратить внимание на спортивную обувь, в которой предусмотрены прорезиненные детали на подошве.

Рельеф подошвы: важность и влияние на сцепление

Не менее важным фактором, влияющим на сцепление с поверхностью, является рельеф подошвы. Само по себе качество материала не всегда гарантирует устойчивость на льду. Чем больше выступов на подошве, тем больше шансов избежать падения. Цыганков следит за изменениями в рельефе подошвы и рекомендует при необходимости использовать специальные резиновые накладки для улучшения сцепления.

Не так давно в 2016 году во время эксперимента, проведенного учеными из Университета здравоохранения в Торонто, было протестировано 98 моделей обуви на льду, и результаты оказались неожиданными. Большинство участников испытывали трудности даже на минимальном наклоне. В итоге выделились только две технологии, способные обеспечивать такое сцепление: Green Diamond и Arctic Grip. Тем не менее, в целом, было доказано, что форма рельефа не дает значительных преимуществ в сцеплении; это достигается благодаря применению специальных материалов.

Шипы или каблуки: что лучше в зимнее время?

Спортсмен и трейлраннер Александр Ивакин утверждает, что для зимы лучше всего подойдут именно шипованные ботинки. Даже самые современные виды резины не обеспечивают абсолютной гарантии безопасности на льду, поэтому отсутствие шипов делает обувь менее надежной. Ивакин советует использовать антискользящие накладки, которые можно легко снять или надеть в зависимости от ситуации. Хотя такие накладки могут не давать эстетического вида, они функциональны и недороги.

Кроме того, если вы все же хотите носить обувь на каблуках, стоит выбирать устойчивые модели с невысоким каблуком, от 4 до 6 сантиметров. Эстетика и комфорт в этом случае должны быть сбалансированы. Спортивный опыт и следование рекомендациям экспертов помогут избежать падений. Тем, кто привык носить туфли на высоком каблуке, нужно понимать, что такой выбор зимой не только неуместен, но и опасен, поскольку повышает риск травм.

Технологии и тестирование зимней обуви

В последние годы нарастает популярность ледоступов, которые представляют собой накладные шипованные элементы. Их можно легко приобрести через интернет или в магазинах, где они стоят относительно недорого. Ледоступы не только защищают обувь, но и значительно повышают безопасность во время передвижения по гололеду, что особенно важно для пожилых людей.

В плане современных материалов подошвы выделяются технологии Arctic Grip и Green Diamond. Технология Arctic Grip Wet Ice Technology включает в себя элементы, которые дают возможность противостоять скольжению на мокром льду, используя специальные резиновые смеси. В свою очередь, Green Diamond включает гранулы, встроенные в резину, что обеспечивает хорошее сцепление в зимнюю погоду.

Важно отметить, что многие производители обуви продолжают разрабатывать новые составы резины, направленные на повышение противоскользящих свойств. Однако, у Ивакина есть предостережение: тестирование в лабораторных условиях часто не соответствует реальным условиям, в которых происходит использование обуви. Таким образом, одной технологии недостаточно для обеспечения полной безопасности на льду.

Удобство и комфорт как определяющие факторы

Опытный травматолог Сергей Малыхин говорит о том, что удобство обуви имеет первостепенное значение. Прежде всего, обувь должна фиксировать голеностопный сустав, что особенно важно проблемных зимних условиях. Как правило, ботинки с жестким берцем могут решить эту задачу. Также желательно обращать внимание на то, чтобы подошва была изготовлена из антискользящего материала, устойчивого к минусовым температурам.

Носить обувь на каблуках зимой можно в некоторых ситуациях, например, для особых мероприятий. Однако для повседневного использования лучше выбрать модели с удобной высотой каблука, которая не превышает 4 сантиметров. Это даст возможность чувствовать себя комфортно на улице и снизит риск травм.

Заключение

Выбирая зимнюю обувь, важно помнить, что здоровье всегда должно быть в приоритете. Независимо от того, какая обувь выбрана, важно уделять внимание качеству подошвы, ее материалу и конструкции, а также рельефу. Удобство и безопасность должны стать вашими основными приоритетами. Приятных прогулок и безопасных зимних дней!