Как заставить мужчину скучать по тебе на расстоянии?

Отношения на расстоянии всегда сложны и непредсказуемы. Для вызова и поддержания влюблённости необходимо соблюдать баланс значимости, а это в свою очередь требует наличия интереса с его стороны. Вам придётся добиться того, чтобы мужчина постоянно думал о девушке, испытывал серию эмоций от любопытства до страха потерять. Вживую реализовать такой план намного проще, а вот на дистанции, когда из средств коммуникации только переписка, телефон и видео, задача кажется невыполнимой.

Обращаясь к психологии человека мы можем получить несколько эффективных приёмов, благодаря которым нужные чувства у мужчины точно возникнут. Гарантировать привязанность, влюблённость и сильную зависимость нельзя, однако эти хитрости поспособствуют поддержанию коммуникации на должном уровне. Давайте их перечислим.

Повышение значимости при текстовом общении

Переписка с одной стороны лишает возможности воздействовать на эмоции по причине отсутствия голоса и интонации. Это сухие буквы, собранные в слова и предложения. Не поставили точку в конце — дали надежду. Поставили — показались грубыми. Неправильно расставили запятые и вот вас считают необразованной дурой. Поставили всё как надо, подумают что умничаете. Тут у каждого парня свой набор предрассудков, угодить всем не получится.

Но есть один приём, работающий всегда и везде — нельзя отвечать на сообщение сразу. Не спешите читать, постарайтесь выждать хотя бы 10-15 минут. Особенно эффективен этот метод в ситуации, когда мужчина ждёт ответа на важный для него вопрос. Понимаю, это чистой воды манипуляция и выглядит жестоко, парням совет точно не понравится, меня лично такое сильно раздражает. Только в этом и кроется смысл!

Вспомните ощущения, когда вы проверяете лотерейный билетик. Отсканировали QR код, экран на несколько секунд завис и вы уже места себе не находите, хотите поскорее увидеть результаты! То же самое происходит когда мужчина написал девушке сообщение, а та его не читает и не отвечает. Он будет проверить смартфон, каждую минуту обновлять переписку, занервничает. Слегка. Но этого достаточно.

Чтобы не провалить баланс значимости важно отвечать на сообщения не сразу. Если вы написали и мужчина прочитал только через 15 минут, вам стоит прочитать его письмо через 30. Хочет быстрее? Тогда пусть сам не затягивает. Кто больше нуждается, тот и проиграл.

Второй важный момент — длина сообщений. Возможно кто-то из вас оказывался в ситуации, когда партнер очень нужен, но он игнорирует, обесценивает или дистанцируется. Не заинтересован в девушке от слова совсем. Что будет делать она? Писать много сообщений, большая часть из которых напоминает простыню на 100500 символов. Ждать ответа и снова строчить письмо на 5 страниц.

С временем ответа мы уже решили,теперь важно определиться с количеством символов. Слишком короткие, такие как «ясно», «понятно», «ок», «да», «нет», «ладно», демонстрируют безразличие. А слишком длинные говорят о вашей зависимости. Золотого правила тут нет, но идеально работает такая схема — ваше сообщение всегда короче, чем его.

Третье — держите в напряжении. Все мужчины немного нервничают, когда получают сообщение со словами «нам нужно серьёзно поговорить». Это в нас заложено ещё с детства, когда мама ушла на родительское собрание и целых два часа ты ходишь по комнате как оловянный солдатик. То ли расскажут про горшок с цветком, который я уронил, то ли нет. Прилетит за три двойки подряд или пронесёт. И как только она заходит в квартиру произнося «сейчас руки помою и поговорим», ягодицы сжимаются так, что орехи колоть можно.

Любые фразы оставляющие недосказанность провоцируют интерес.Можно написать «видела тут твою одноклассницу, про тебя говорили» или «не знала что ты на такое способен, неожиданно..». В ответ тут же полетят вопросы и ваша задача затянуть с ответом. Давай вечером созвонимся и обсудим. Сейчас до дому доеду и наберу. При встрече расскажу, не хочу обсуждать это в переписке/не доверяю мессенджерам.

Резюме — Задача девушки при текстовом общении поддерживать баланс значимости на необходимом уровне. Отвечаете всегда дольше, чем он. Ваши сообщения всегда короче, чем у него. Оставляем ощущение недосказанности и демонстрируем наличие секрета, который он узнает позже. Возможно вам кажется, что это жестоко и бесчеловечно, просто издевательство над парнем. Но на практике всё совершенно иначе.

Если мужчина не игнорирует спутницу, переписывается с интересом и относится к ней уважительно, то он просто не заметит всех этих трюков. Ответил через минуту, ему через две. Норм. Написал сообщение из трёх предложений, ему ответили двумя. Нет проблем. Девушка обещала что-то рассказать вечером, ну и что, захочет расскажет, нет так нет. Тот, кому вы вообще не нужны, быстро сольётся, такая среда для него некомфортна. Остальные напрочь провалят баланс значимости и вы сами потеряете к ним интерес. Вот такие дела.

Повышение значимости при разговоре по телефону и видео

Многие не учитывают одной прекрасной возможности, которую предоставляет телефонная и видеосвязь. Каждый раз, когда мужчина звонит девушке, она может продемонстрировать свою занятость, востребованность и увлеченность. Никому не интересна представительница нежного пола, тоскливо ожидающая звонка от парня. Это унылое зрелище, которое точно не прибавит вам значимости.

.Если отношения удовлетворительны и мужчина искренне заинтересован, то достаточно при каждом созвоне показывать и говорить о том, чем вы заняты. Это всегда должно быть что-то интересное. Недавно вернулась с танцев, сейчас пойду в душ, была на корпоративе, каталась на лыжах, еду с тренировки, сидим в кафе с подругами. Мужчина должен понимать, что вам есть чем заняться, у вас интересная жизнь и он не пуп земли, вокруг него планеты не крутятся.

Если же парень проявляет пренебрежение и безразличие, то есть отношения очевидно разваливаются, то с точки зрения психологии было бы правильно обсудить ситуацию и через я сообщение высказать претензии. Но в контексте данной статьи я решил отойти от правил классической психологии и больше времени уделить эффективным методам коммуникации на грани манипулирования.

На крайний случай есть старый добрый инструмент — игнорирование и дистанцирование. Можно добавить эмоциональные качели и интригу, но углубляться в эту тему не советую. Во-первых это издевательство, во-вторых эффект может быть прямо противоположный. Хорошо работает с тревожными мужчинами и гарантированно оттолкнёт ментально здорового.

Вместо итога

Несмотря на наличие большого количества манипулятивных техник, основой адекватной коммуникации всегда останется взаимная симпатия и баланс значимости. Если девушка зависит от мужчины больше, чем он от неё, то никакие хитрости не помогут. Поэтому задача номер один — сохранение самоценности и уверенности в себе. Тогда вам не потребуется заставлять мужчину скучать, вы будете общаться только с теми, кто заинтересован без ваших усилий.

Трюки с длиной и частотой сообщений позволяют поддерживать баланс значимости, чтобы он всегда скучал чуточку больше. Если не хочет дойти до точки, где ждать ответа приходится часами, а сами мессенджи состоят из одного слова, то пусть немного взбодрится и проявит активность. Если девушка нужна, конечно. А если нет, то вся любовь сойдёт на нет и делать с этим ничего не нужно.