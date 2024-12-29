Любой человек, который задаётся вопросом «как заставить мужчину думать о тебе на расстоянии силой мысли», должен понимать, что простого заклинания либо не существует вовсе, либо оно не будет работать именно в ваших руках. Эзотерика и экстрасенсорные способности не доказаны наукой и находятся в плоскости веры индивида, не имея никаких научных обоснований.

Следовательно поиска волшебного средства, который в два счёта поработит объект зависимости, были бы не совсем разумными. Но этот запрос остаётся крайне популярным, а значит огромное количество женщин хотят знать методы воздействия на расстоянии, способные заставить мужчину думать о бывшей или действующей спутнице. Давайте попробуем вместе разобраться в данной теме.

Что такое сила мысли и поможет ли она в отношениях на расстоянии

Одна из самых популярных теорий гласит, что наша вселенная представляет из себя материальный мир, в котором абсолютно всё из чего-то состоит. Атомы, молекулы, фотоны, электроны. Долгое время выдвигались идеи о том, что мысли это энергия, которая основана на пустоте, просто какие-то импульсы, не выходящие за пределы головы человека.

Но позже появились фантасты, утверждающие, что любая энергия, включая наши мысли, точно также имеет фундамент в виде атомов и молекул, а быть может существуют ещё более мелкие частицы, о которых учёным ничего не известно. Отсутствие доказательств так и оставило эти рассуждения в формате «поболтать за чашкой чая», но многие посчитали предположение логичным.

Если это так, тогда понятно почему у негативно настроенных людей всё валится из рук и беда никогда не приходит одна. Ваши мысли создают энергетическое поле, которое в свою очередь имеет определённый заряд. Положительный или отрицательный. Оно притягивает в свою сторону себе подобные частицы и тогда позитив тянется к позитиву, а негатив к негативу.

Кто верит в лучшее и всегда пребывает в хорошем настроении, тому улыбается удача, повсюду везёт! Но стоит поддаться унынию и отчаянию, как вся жизнь катится к чертям. Если выйти на улицу с грустной физиономией, то обязательно встанешь в лужу, на кассе обдурит продавец, а купленный лотерейный билетик покажет круглый ноль. Не фартит и изменить ничего нельзя!

Других более менее вразумительных теорий на этот счёт нет. Но как она нам поможет в вопросе отношений? Как использовать заряженное энерегетическое поле вокруг собственной головы, чтобы где-то за десятки, а то и сотни километров, нужный мужик вдруг начал думать о женщине?! Оказывается, есть несколько полезных советов. Обсудим их.

Отрицательное к положительному или важность баланса значимости

При подготовке этой публикации я естественно изучил десятки материалов по теме. Вдруг телепатия давно в ходу, а я так погряз в работе, что не в курсе столь радостных новостей? Почитал и эзотериков и экстрасенсов и коллег психологов. Полазил по форумам с комментариями, погрузился в несколько блогов с историями. Обнаружил целую кучу советов, которые совершенно точно не помогут! Зато способны навредить.

Самый популярный (быть может переписан друг у друга?!) заключается в том, чтобы как можно больше думать о мужчине, визуализировать его любовь и привязанность, представлять как он думает о вас, фантазировать. Якобы это заставит его почувствовать интерес и каким-то образом сообщит об источнике. Где логика?

Я в целом открытый для новых знаний человек, но чтобы не уйти в бредовые рассуждения, важно опираться хоть на какие-то научные данные, наблюдения, эксперименты, социальные исследования в конце концов. Все они говорят о том, что достаточно забыть человека, как он вдруг начинает проявлять активность. Люди тут и там рассказывают истории своих страданий, как они тосковали и мучились, но потом смирились с дистанцированием партнёра, перестали о нём думать, кто-то уже нашёл другого, как вдруг «всплыл» прежний!

Учитывая вышеописанную теорию мы можем предположить, что энергетическое поле притягивает тот заряд, из которого само состоит. Позитив к позитиву, негатив к негативу. Но ведь мы должны как-то выбираться из сложных жизненных ситуаций, апатии и череды неудач? Для этого необходимо зацепиться за источник положительно заряженного поля, чтобы за его счёт разбавить своё, отрицательно заряженное. Грубо говоря неудачники тянутся к успешным, бедные к богатым.

Это целиком и полностью коррелирует с психологической теорией баланса значимости. Когда вы зависимы от человека, ваше сознание переполняется негативно окрашенными эмоциями, наступает состояние фрустрации, которое после попытки взять наскоком погружает в апатию, чтобы организм отдохнул от активности. Добиваясь любви мы тратим много ресурсов и при попытке их восстановить неизбежно уходим в «депрессию». Мысли меняют свой заряд, становятся отрицательными. Тут и пассивная агрессия и отчаяние и ненависть вылезут.

Когда мы независимы, свободны и счастливы, процесс превращается в противоположный. Так вот тот кто зависим, всегда будет тянуться к тому, кто свободен. Если вы без спутника чувствуете себя плохо, а ему пофиг, то именно вы начнёте искать спасение в его положительно заряженном энергетическом поле. Собственно, если вы задаётесь вопросом «Как заставить мужчину думать о тебе на расстоянии силой мысли» именно это с вами и происходит.

Мужчина нужен вам больше, чем вы нужны мужчине. И пока это так, вся эзотерика, вместе с даром пробабки, который как вы думаете передался по наследству, абсолютно бесполезны. Это вы ищете спасения. Партнёр так не делает. Поэтому согласно данной теории вам придётся побороть зависимость, освободиться от эмоциональных оков, снять с психики приоритетную задачу по привязке к себе конкретного представителя сильного пола. Если вы ему хоть немножко нужны, он обязательно выйдет на связь, предварительно прокручивая вашу персону в своей голове.

Проще говоря в здоровых отношениях люди нуждаются друг в друге одинаково. Я люблю тебя сильно, так же как ты меня. Я готов с тобой расстаться также быстро, как ты со мной. Я не могу без тебя ровно также, как ты без меня. Не больше не меньше. Если партнёр думает о вас один раз в неделю, то вы должны думать 0. Если он 3, то вы два. И другого пути повлиять на ситуацию просто нет. Потому что пока заряд ваших мыслей отрицательный, он никому не интересен. Особенно тем, у кого он положительный.

Использование зацепок

Для воздействия на чужое сознание не обязательно использовать силу своих мыслей. Можно пойти от обратного. Создать триггер, крючок, зацепку, которые будут провоцировать мысли о вас у другого человека. Что-то такое, что будет вынуждать его вспоминать о вас. Достаточно «мозолить глаза» и это случится.

В отношениях полезно дарить подарки, которыми партнёр точно будет пользоваться. Чем чаще, тем лучше. Понаблюдайте за спутником и выясните его увлечения, повседневные занятия, хобби. Печатает на компьютере? Подарите клавиатуру. Слушает музыку? Презентуйте наушники. Играет в футбол? Раскошельтесь на хорошие бутсы. Важно чтобы он постоянно видел предметы, которые тесно связаны с вами. Они создадут воспоминания, а те в свою очередь сгенерируют мысли. Вуаля! Человек думает о вас на расстоянии!

Иногда срабатывает и более простой фокус. Я сам иногда натыкаюсь на странички бывших в соцсетях и замечаю, что это мгновенно приводит к возникновению воспоминаний, вопросов, размышлений. Эмоции могут быть позитивными или негативными, но я о человеке думаю.

Только во всём этом есть один нюанс, возвращающий нас к предыдущим абзацам данного текста. Моё энергетическое поле положительно заряжено, баланс значимости в отношении бывших не нарушен, они мне не нужны точно также как я не нужен им. Точки давно поставлены и никаких изменений в этом вопросе я не наблюдаю. Поэтому желания установить связь и сократить дистанцию не испытываю. Уверен, что они тоже иногда обо мне думают и вспоминают. Видят какие-то триггеры. Но это не приводит к коммуникации.

Если вам интересно знать как заставить мужчину думать о тебе на расстоянии силой мысли, то вот вам два железобетонных инструмента. Первый — восстановите баланс значимости, выйдете из зависимости, избавьтесь от тревожности. Второй — попадайтесь на глаза, сделайте так, чтобы о вас становилось известно. Готово! Человек 100% будет думать. Часто или редко, хорошо или плохо, но будет. А уж захочет он вернуться или связаться, нам неизвестно. Тут даже кудесники бессильны, поверьте.