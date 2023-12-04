Думая о том, как заставить мужчину бегать за тобой, придётся немного разобраться в теории и точнее сформулировать свою потребность. Хотите вы поиздеваться над парнем, привлечь его внимание, удержать в действующих отношениях или повысить свою самооценку? Какую основную цель преследуете и какие для этого есть средства? В данной статье попробуем разобрать главные термины и понятия связанные с этим вопросом.

Парень, который бегает за девушкой: какой он и что это значит?

Здесь можно провести условное разделение на две категории. Первая — навязчивый мужчина. Он получил однозначный отказ, девушка его «отшила», ценности в нём не видит и вступать в отношения не желает. Но тот по различным причинам продолжает ухаживать, добиваться, выпрашивать, конкурировать с другими парнями за её внимание и присутствие.

В данном случае никто в сближении не заинтересован, представительница нежного пола убегающая, а её поклонник пытается спасти свою самооценку, спутница сама по себе ему не нужна. Отсутствует взаимная симпатия и союз изначально аварийный. Даже если что-то получится, баланс значимости будет критически нарушен. Этот вариант мы всерьёз рассматривать не будем.

Вторая — девушка боится потерять мужчину или хочет, чтобы он проявлял больше активности. Стремится удержать партнёра в отношениях, либо желает перейти на следующий уровень, но тот не торопится. Здесь важно понимать как выглядит итоговая цель и только тогда можно будет разобраться в том, как заставить мужчину бегать за тобой.

Мужчина боится потерять девушку. Это фундамент привязанности. Он должен осознавать, что его спутница является ценным призом и у неё есть другие варианты для отношений. Следовательно возникает страх упустить всё то, что есть сейчас или можно получить в будущем.

Мужчина ценит девушку. Уважает её мнение, прислушивается к сказанному ей, не пропускает слова мимо ушей, проявляет уважение. Оберегает от любой формы насилия, то есть не оскорбляет, не унижает, не применяет физическую силу, не манипулирует.

Мужчина думает о девушке. В течении дня, даже если она не рядом, он вспоминает, размышляет, сталкивается с триггерами, которые воспроизводят образ в его голове. Повод и причина тут не важны, главное чтобы парень регулярно держал вас в своих мыслях.

Оказывает знаки внимания, ухаживает. Тут очень важно понимать структуру подобного поведения. Ментально здоровый мужчина никогда не станет ухаживать за чужой девушкой. До вступления в серьёзные отношения и уверенности в их устойчивости. Следовательно ваша задача сделать так, чтобы он воспринимал вас как свою вторую половинку и строил планы с вашим участием.

Мужчина присутствует в жизни девушки. Звонит, пишет, узнаёт как у неё дела, волнуется, предлагает что-то сделать. Не ради получения её внимания, а потому что нравится делать приятное. То есть здесь очень важно наличие его собственной инициативы и вся деятельность должна быть направлена не на то, чтобы вы его заметили, а на то, чтобы вам было хорошо. Подарить цветы, чтобы показаться лучше конкурентов это одно. А вот купить к чаю шоколад, зная что свидание состоится и без него, это совсем другое.

Как заставить мужчину бегать за тобой: практические руководства

Мы не влюбляемся в самих людей, мы влюбляемся в образ. Многие парни, например, стараются привлечь внимание девушки дорогими подарками, красивыми ухаживаниями и ложью о своём благополучии. Она «клюёт» на всё это и в результате не видит ценности в самом мужчине. Он для неё ресурс и источник благ. В контексте данной статьи девушка должна понять, что отношение партнера к ней это прямое следствие образа, который она создала. Давайте обсудим эффективную модель.

Успешная особа

Мужчины не бегают за неудачницами и беспомощными девчонками. Если она не красива, не самодостаточна, не самостоятельна и не перспективна, то ценность её равна нулю. Такая никому не нужна и смысла проявлять активность в её сторону никакого нет. Многие насмотрелись видео про манипуляции и считают, что могут делать также.

Но истинные охотницы, разводящие мужчин на деньги, всегда создают образ ценного приза. Это либо молодая и крайне привлекательная представительница нежного пола, очевидно являющаяся объектом вожделения. Либо перспективная карьеристка, например будущая журналистка федерального канала, судья, чиновница, популярная артистка и так далее. Должно быть что-то намекающее парню — я успешная особа и потеряв меня сегодня, ты лишаешься мощной опоры для твоей самооценки. Для того, чтобы парень за вами бегал, потребуется создание точно такого же образа.

Разговоры из серии «мужчина обязан дарить подарки и обеспечивать женщину» выглядят ущербно со всех точек зрения. Сидит никому не нужная мадам и пытается спасти своё бедственное положение за чужой счёт. Это никому не интересно. А вот девушка, которая всё может сама и настолько перспективна, что в любую секунду появится достойный конкурент, вызывает желание «забронировать». Забрать себе, чтобы не упустить выгоду.

Неагрессивная конкуренция

Многие девушки пытаются в агрессивной форме навязать партнеру конкуренцию. Открыто заявляют, что ходят на свидания с другими, флиртуют на его глазах, сообщают о наличии других вариантов. Я ещё выбираю, вот этот предлагает мне такие условия, а этот такие. Вася мерседес недавно купил, ухаживает за мной тоже. У Миши свой большой дом, а у тебя что?

Агрессивная «реклама» работает только на отчаявшихся. Адекватный и уверенный в себе мужчина отправит такую девушку в эротическое путешествие и конкурировать за неё не станет. Вторая проблема преследует девушек с тревожно-избегающим типом привязанности. Боясь близости они держат спутника на дистанции, иногда намеренно говорят о наличии второго возлюбленного. Ментально здоровый представитель сильного пола уйдёт и от неё.

Вам же нужно показать свою ценность, не более того. Подойдут истории, в которых нет информации о конкуренции, но есть тонкий намёк на востребованность. Например — один мой друг, когда поздравлял меня с днём рождения, прислал огромный букет ромашек. А я их так не люблю. Не красивые цветы, вот тебе нравятся? Так парень узнаёт о том, что есть как минимум один ухажёр, готовый действовать, но акцент диалога вообще не на нём.

Или — недавно друг подвозил меня по делам, мы заехали во двор, а там негде развернуться. И он полчаса сдавал назад, потому что не умеет это делать. В автошколу что-ли не ходил?! Ха-ха. Эта история снова рассказывает парню о наличие какого-то друга, готового тратить на неё своё время и возить по её делам. Но акцент диалога опять не на нём, девушка обсуждает забавный случай и рассуждает на тему важности посещения автошколы.

Тонкий лёд в коммуникации

Сам по себе мужчина не поймёт в каком направлении ему двигаться. Все мы большие дети и регулярно прощупываем почву, пытаемся узнать до какой степени можем наглеть. Задача девушки четко обозначить свои личные границы и при нежелательных действиях ясно давать понять, что парень рискует её потерять.

Говорить об этом следует через технику «я-сообщения«. Я звоню тебе минут по 20, ты никогда не берешь трубку сразу и я чувствую себя ненужной, пропадает желание набирать снова. Когда ты пропадаешь с друзьями на все выходные, я не хочу приходить сюда в понедельник. Когда ты так со мной разговариваешь, я тебя боюсь и мне хочется убежать. Я понимаю что ты просто забыл про нашу годовщину, но мне показалось что я не важна для тебя и было желание переехать к себе домой.

Опять же агрессивные требования ни к чему хорошему не ведут. А вот чувствуя, что ты наступаешь на тонкий лёд, возникает подсознательная потребность скорректировать поведение. Сюда не ходить, так не делать, так делать. Между фразой «я тебя брошу, если ты не подаришь мне айфон» и «я сама могу себе купить всё что захочу, я просто думала мы вместе подумаем как купить необходимый мне для работы гаджет, когда ты проигнорировал этот разговор, я почувствовала себя ненужной, было ощущение, что ты не хочешь меня здесь видеть» огромная разница.

Расстановка ловушек

Помните выше мы говорили о том, что признаком привязанности является регулярное воспоминание? Чем больше мужчина думает о женщине, тем сильнее он в неё влюбляется. Ваша задача раскидать триггеры, чтобы в любой непонятной ситуации в его памяти всплывали вы!

В качестве подарков дарите вещи, которыми он пользуется ежедневно. Чехол или стекло для смартфона, зажигалка, обувь, предметы интерьера, тут зависит от ситуации. Главное чтобы это было то, без чего мужчина не обходится ни дня. Каждый раз, когда он будет сталкиваться с этим предметом, в его голове возникнут мысли о вас. Пусть думает, вам это на руку.

Сообщения о своих предпочтениях

Техника я сообщения не только помогает отстоять свои личные границы и конфликтовать в адекватном формате, но и рассказывает окружающим о наших истинных потребностях. Здесь нет никакой манипуляции, таким образом следовало бы научиться общаться всем без исключения. Бывает так, что люди прожили вместе десятки лет, но совершенно не знают друг друга!

Фразы «мне нравится когда..», «я люблю…», «я предпочитаю…», «я пользуюсь только…» и им подобные показывают мужчине как можно вас порадовать, если такое желание возникнет. Например «я пью только этот кофе», «я мечтаю о наушниках airpods», «мне нравятся розы», «я всегда покупаю эти конфеты, они очень вкусные».

Если ваша значимость для партнера имеет место быть, то он точно захочет сделать приятное, только может не знать как. Иногда девушки получают внимание и заботу, но не замечают ни того ни другого, потому что выражается это в чём-то малозначительно для неё. Он потратил кучу денег, а она не оценила, так как не получила того что хотела по-настоящему. Он вроде как уже бегает за ней, но она этого в упор не видит.

Поменяйте причину и следствие

Мы знаем как выражается любовь и ждём когда для этих действий созреет почва. Сначала мужчина должен влюбиться, потом он начнёт признаваться в любви, помогать, ухаживать и так далее. Как уже было сказано выше, некоторые пытаются силой заставить парня всё это делать, но есть вариант хитрее.

Попросите мужчину, который вам нравится, пойти с вами в магазин. Нужно выбрать и купить кухонный стол, а одна я легко запутаюсь в изобилии предложений и дотащить вряд ли смогу. Если вы совсем ему не интересны, то возвращайтесь к пункту первому. Во всех сотальных случаях на просьбу он откликнется. Вы просто по дружески выбираете стол, но на самом деле происходит нечто иное — мужчина вместе с вами занят вашими бытовыми делами. Ещё не влюблён, но уже совершает действия в роли партнера.

Модель «сначала влюбленность, потом совместные дела» перевёрнута. Девушка действует от обратного «сначала совместные дела, потом влюблённость». В одной из статей я делился мнением на тему куда пригласить девушку на первое свидание, там как раз об этом было сказано. Вынуждая делать спутника то, что делают только люди в романтических отношениях, мы переворачиваем привычную модель и не ждём когда за обувью с нами пойдёт влюблённый человек, а ведём туда понравившегося и в процессе тот становится влюблённым.

Вместо итога

Ещё раз вернёмся к цели. Если мужчина вам не нужен и вы просто хотите почувствовать себя ценной за его счёт, либо повысить свою самооценку таким образом, то на роль ухажёра всегда будут попадать нуждающиеся, неуверенные в себе, слабые. На всё готовые, но потенциально агрессивные. Потому что выполнив все условия они будут ждать трофей и в случае отказа перейдут к насилию. В лучшем случае сталкингу, в худшем к прямому абьюзу.

Если же парень вам нравится, вы хотите с ним отношений и думаете как заставить его бегать за вами, то все вышеперечисленные инструменты вам в помощь. Это техники и методы основанные на классической психологии, они позволяют повысить вашу значимость и вызвать влюблённость. Пользуйтесь на здоровье!