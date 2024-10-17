Как воспитать мальчика так, чтобы он страдал всю свою жизнь?

При воспитании детей мы в первую очередь стремимся привить им убеждения и привычки, способные сделать их успешными в жизни. Никто не хочет смотреть как собственный ребёнок страдает и мечется в поисках хоть какого-нибудь комфорта, не имея возможности создать его самостоятельно и получить из внешних источников. Поэтому так хочется дать сыну навыки и знания, помогающие добиваться желаемых результатов несмотря на обстоятельства.

Только перед родителем встаёт выбор — навязать общепринятые нормы, стереотипы или эффективные модели поведения. Последние очень часто противоречат первому и идут вразрез со вторым. Из-за этого нам проще пойти известными дорожками, даже если мы собственными глазами видели овраг, в который они ведут. Давайте сегодня вспомним самые популярные убеждения, которые многие внушает сыновьям, но при этом на выходе получается абсолютная беда.

Всегда исполняй обязательства!

Понятно чего хотят родители. Невозможно стать успешным человеком, если ты непредсказуемый, твои действия спонтанны, а слова ничего не стоят. Надёжных людей ценят, с ними хотят сотрудничать. Это в свою очередь гарантирует и карьерный рост и причастие к сильной группе. Только вот обязательства это довольно расплывчатый термин.

Если я сказал, что приеду и помогу вынести хлам из квартиры в 18-00 субботы, то это обещание, которое я дал. Значит обязан выполнить, а при наступлении форс мажора на меня ложится ответственность по замене самого себя. Хлам из квартиры должен быть убран и точка.

Но совсем другое дело, когда кто-то мне говорит — мне в субботу нужно вынести хлам из квартиры, ты же мужчина, должен помочь. Жду тебя в 18-00 и не опаздывай. От меня здесь что-то ждут и даже как-то объясняют возникшее обязательство. Только я его не давал. И, представьте себе, имею полное право отказать хоть жене, хоть маме, хоть сестре.

Гораздо полезнее научить сына отличать ситуации, в которых он дал слово от ситуаций, в которых ответственность на него возложили. Мы всю жизнь кому-то что-то должны, нас всю жизнь используют. Окружающим выгодно лепить из мальчиков конформистов, слепо выполняющих любые указания. Многих надрессировали до того, что ради фразы «ты настоящий мужчина!» они готовы и в огонь и в воду залезть.

А потом чтоб хоть как-то компенсировать своё ущербное положение, по мелочи мстят тем, кто не имеет ресурсов для подавления. Хотели получить обязательного парня, а получили раба, исполняющего все приказы начальства и при этом нагло обманывающего всех равных. Закон курятника — клюнь ближнего, на..ри на нижнего. А верхнему поклонись.

Ты самый лучший, я знаю ты победишь!

У любого успеха всегда есть какая-то величина. Бегать могут все, но чтобы стать олимпийским чемпионом, нужно бежать быстрее всех тех, кто с тобой стартовал. А чтобы стать самым великим бегуном, нужно пробежать быстрее, чем это делал предыдущий рекордсмен. За какое бы дело вы не взялись, везде есть достижение равное успеху и прочие малозначительные результаты.

Дети, особенно мальчики нуждаются в поддержке взрослых и многие психологи совершенно справедливо рекомендуют напоминать им о том, что мама и папа всегда рядом, на его стороне и верят в него. Только иногда поддержка искажается настолько, что сыну прямо заявляют — я верю что ты победишь/сделаешь лучше всех. Так присутствие значимого взрослого превращается в обязательство, теперь от мальчика ждут конкретных достижений.

А дальше целая куча возможных исходов. Если получится победить, то на время ребёнок почувствует эйфорию и уверенность в себе. Но перед следующим «соревнованием» на него упадёт груз ответственности. Планка находится на уровне, ниже которого опускаться нельзя. Должно быть только так, иначе неоправданные ожидания обернуться чем-то неизвестным. Так формируется личность абьюзера, вынужденного выжимать результат любой ценой. И чаще всего уже не из себя, а из окружающих.

Совсем плохо, если достижение не произойдёт. Не оправдал ожиданий, не справился. В случае критики внутренняя самооценка улетит вниз, сын почувствует себя не нужным из-за того что он не успешный. А если родители скажут «ты самый лучший, ты молодец, просто тебя засудили и соперники действовали несправедливо, нарушали правила», то на выходе мы получим классического нарцисса. Его внутренняя самооценка в космосе, а внешняя тащится по земле.

И первый и второй вариант приведут к страданиям мальчика во взрослой жизни, но это половина беды. Главная проблема в том, что с ними будут страдать все вокруг. Говорите сыновьям «я надеюсь ты получишь удовольствие от процесса» и «какими бы ни были результаты, я тебя всё равно люблю!». В противном случае вы копаете яму из которой он вряд ли выберется без десятков сеансов у психолога.

Всегда отстаивай свою позицию

Мужчина должен уметь стоять на своём, это в целом верное убеждение. Непоколебимость и твёрдость можно отнести к необходимым качествам представителя сильного пола. Но мы получаем убеждения, взгляды, точки зрения и объекты выбора различными способами. Иногда информация оказалась ложной, а порой банально были в чём-то уверены, но просчитались. Здесь бы вовремя признать ошибку, но мальчика научили стоять на своём.

Представьте, вы смотрите данные о погоде и видите, что там +10 градусов. Тепло, шапка мне ни к чему. Выходите на улицу, у вас синеют уши, вы лезете в телефон и понимаете, что посмотрели инфу за прошлые дни. Сегодня на улице всего плюс 1, да ещё и ветрено. Логично было бы вернуться домой за шапкой, тем самым признавая свою ошибку в выборе одежды.

Только многие настолько привыкли отстаивать свою правоту, что игнорируют самые очевидные поражения. Стремление всегда быть правым оборачивается страхом потерять авторитет в результате ошибки. Приходится использовать черри пикинг и несмотря ни на что искать доказательства своей правоты, даже если все вокруг видят — ты облажался. Строить отношения с таким мужчиной невозможно, он невероятно трудный и упёртый. Коммуникация не склеится.

Никогда не сдавайся

Человек это набор взглядов, убеждений, привычек, навыков, знаний и талантов. Одна и та же задача одним выполняется очень легко и быстро, другой тратит на достижение цели слишком много ресурсов. Иногда гораздо дешевле вызвать сантехника и заплатить ему деньги, чем потратить 5 часов на работу, которая отнимет много сил, времени и денег. Один мой знакомый решил доказать жене, что он настоящий мужчина и выложил плитку в ванной самостоятельно, но ночью она упала. Пришлось всё покупать заново и вызывать мастера.

В одном из интервью Стив Джобс заявил, что если он не может справиться с задачей в течении 10 минут, то работа прекращается и миллиардер идёт гулять. Этим он объясняет секрет своей продуктивности, нет смысла нервничать и до 10 пота мучить самого себя. По каким-то причинам прямо сейчас ничего не получается, следовательно разумнее абстрагироваться. Если какая-то деятельность мальчику не даётся, то лучше попробовать себя в чём-то другом.

Родители считают, что отступать это пагубная привычка, которая лишит сына возможности добиваться успеха. В действительности всё заканчивается либо пирровой победой, когда потрачено слишком много ресурсов, либо иррациональной эскалацией, когда он просто не может остановиться и теряет всё.

Не отвечает ему девушка взаимностью, но он начинает ухаживать, добиваться, гоняться за конкурентами, подстраиваться. Быть может она и скажет ему да, только какой ценой? Или мужчина так сильно вложился в удержание спутницы, что отпустить её становится невозможным. Он тратит ресурсы, она отвечает кратковременным присутствием, но потом снова пытается уйти. Вместо того, чтобы зафиксировать убытки и прекратить это казино, он начинает вкладываться ещё сильнее, как эмоционально так и финансово.

Среди представителей сильного пола так много игроманов в том числе по этой причине. Но беда ещё и в том, что уперевшись в одну задачу, мальчик не добирается до всех остальных. Быть может он потрясающий художник или отличный футболист, но мама и папа заставили подтянуть отметки по физике. Этап самоактуализации упущен, перед вами человек который так и не понял кто он, что он и зачем он.

Вместо итога

Стереотипное воспитание остаётся проблемой. Конечно найдётся много тех, кто скажет «меня так воспитывали и ничего, вырос нормальным человеком». Только как измерить эту нормальность? И глядя на вас со стороны можем ли мы согласиться с подобными выводами. Жена нарцисса, абьюзера, «упёртого барана», игромана и не нашедшего своего призвания скажет, что её партнёр в адеквате?

До тех пор пока мужчина не уважает и не любит самого себя, девушкам не стоит ждать уважения и любви с его стороны. Тут то и начинаются сложности. Он настоящий мужчина с точки зрения общепринятой нормы, но коммуникация с ним похожа то на американские горки, то на болото. Потому что вместо эффективных убеждений ему навязали стереотипные.

А на практике мужчине полезнее ознакомиться с теорией здорового эгоизма и перестать соответствовать ожиданиям. Только тогда он сможет нести ответственность за свои слова и не тратить время на подчинение. Не стоит гнаться за победой, потому что никто на самом деле не знает что это такое. Для кого-то достижением является должность начальника, а кто-то искренне кайфует от роли автомеханика. Пока один лезет по головами ради прибавки к зарплате, другой абсолютно счастлив имея 40к в месяц. Получать удовольствие от жизни и того что ты делаешь, вот главная победа, всё остальное мишура.

Мужчину не позорит поражение и признание ошибок. Только сильные личности с адекватной самооценкой способны произнести фразы «извини», «я был не прав», «у меня не получилось». И именно отсюда начинается рост. Согласно закону Кидлина для решения проблемы её сначала нужно признать, но упёртый баран, который всегда прав, на это неспособен.

Иногда именно поражение становится самой большой победой. Звучит слегка пафосно, но кто в итоге выиграл, тот кто удачно поторопился и вовремя приехал к самолёту или тот, кто на него опоздал, в случае с последующей авиакатастрофой? Один поддался искушению и проиграл в бумекерской конторе 3 тысячи, а другой наотрез отказался принимать убытки и пошёл до конца, оставив в заведении всю зарплату.

Кто-то выразил симпатию девушке и предложил встречаться, но получив отказ, отступил. А другой проявил волю и характер, потратил кучу денег и совершил 100500 действий, чтобы уложить таки объект зависимости в постель. А спустя годы понял, что потратил несколько месяцев на какую-то ерунду и за это время мог познакомиться с подходящей кандидатурой.

Научить сына быть счастливым гораздо важнее, чем запрограммировать его на достижения. Было бы здорово, если бы такой подход хотя бы приводил к нужному результату. Но весь опыт педагогов говорит о том, что достигаторы, которые никогда не сдаются и готовы идти до конца, на самом деле становятся самыми большими неудачниками, а нередко ещё и круглыми дураками. А всё потому что ими легче управлять, они не ориентируются на эмоциональный комфорт, они слепо идут за признанием и похвалой.