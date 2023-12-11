В интернете ежемесячно тысячи парней ищут ответ на вопрос «как влюбить в себя девушку?». Нам неизвестно какие мотивы ими движут, хотят они укрепить зарождающиеся отношения, стабилизировать действующие или привлечь внимание представительницы нежного пола, которая противится сближению.

Одни мечтают отыскать волшебный способ, сравнимый с заклинанием, другие практикуются в манипулировании. А кто-то хочет понять как устроена женская психология, чтобы давить на нужные рычаги, избегая ошибок в поведении.

Влюблённость это чувство, которое ко всему прочему возникает на фоне выброса определённых гормонов. Такой процесс невозможен без реакций психики, следовательно задача мужчины их спровоцировать. Всё, что происходит вокруг индивида, анализируется и отрабатывается в виде ответных действий. Мы можем заинтересовать человека, разозлить его или….влюбить! Попробуем разобраться как тут всё устроено.

Особенности влюбления

Большинство мужчин убеждены, что девушка среди тысяч мужчин вокруг себя выбирает самого сильного, умного, богатого и успешного. Ориентируется на его соответствие нормам и правилам, положительно реагирует только на заботливых, порядочных, спокойных, щедрых. Таким образом главная задача львиной доли представителей сильного пола заключается в том, чтобы соответствовать ожиданиям и быть хорошим.

Очередь за званием «настоящий мужчина» впечатляет, но по итогу мы не видим ничего кроме разочарования. Раз за разом очередной идеальный парень сетует на то, что он дал девушке всё и даже больше, а она его выбросила как помойного кота. И чего ей не хватало?! Я для неё и так и эдак, всё делаю, ухаживаю, добиваюсь, конкурентов разогнал, цветами завалил, сапоги купил, айфон подарил. Глупая женщина!!

На деле всё совсем не так. Действительно, имеется ряд доказательств наличия двух эволюционных стратегий у представительниц сильного пола. Сначала психика ориентируется на поиск сильных ген, чтобы получить здоровое и способное к выживанию потомство. Затем ей нужен «муж» который обеспечит, защитит, убережёт, накормит. Тут много условностей, но в целом отрицать эти модели бессмысленно.

Однако значит ли это, что мужчина должен быть самым сильным и дерзким, чтобы получить близость, а затем самым щедрым, богатым и заботливым, чтобы ублажать представительницу нежного пола и закрывать все её потребности? Вовсе необязательно. Девушки «дают» и ботаникам, а мужья не всегда выполняют роль обслуживающего персонала. Влюбление происходит и по иным сценариям. Чтобы в этом разобраться следует окунуться в теорию.

Образ важнее реальности

В клинических случаях у человека нарушается восприятие действительности, субъективное видение кардинально отличается от объективной реальности (галлюцинации, видения, голоса и так далее). Здесь мы уже говорим о психиатрическом заболевании. Но кто сказал, что ментально здоровый человек всегда точно знает что происходит?

Наверняка многие сталкивались с тем, что одну и ту же ситуацию вы видели по-разному. Чувства, эмоции, убеждения, мировоззрение, всё играет роль. Глядя на мужчину женщина может видеть совсем не то, что есть на самом деле и при этом быть совершенно адекватной. Образ важнее фактов. И этим секретом можно воспользоваться, чтобы влюбить в себя девушку. Обманывать никого не нужно, всё гораздо проще. Не обязательно быть идеальным, достаточно предоставить спутнице только ту информацию, по результатам которой она будет так думать.

Этому придётся учиться. Хорошо работает метод черри пикинг, который подразумевает акцентирование внимания на выгодном и сокрытие неудобных фактов. Если вчера вас обдурили в супермаркете, то рассказывать об этом не стоит. Непонятно на что рассчитывают парни, которые на свидании делятся историями о том, как бывшая девушка «ушла к нормальному». Купил кроссовки, а они порвались через день, мне продали ширпотреб по цене оригинала. Денег нет, на работу не берут, девушки пошли ненормальные, не даёт никто, встречаться с не с кем. Зачем вы своими руками топите собственный образ?

Успешные обольстители никогда не ноют и не признают поражения. Парикмахер подстриг криво-косо? Я так и хотел, экспериментирую сейчас. Гаишник оштрафовал? Да я мог дядьке позвонить, но лень, пацанам тоже надо что-то кушать, поделюсь косарём. Понравилась девушка, но она отшила? Да я и сам не очень хотел, сдалась мне эта ушастая! Уже пятый год безработный? Могу себе позволить! Иногда девушки понимают, что у мужчины всё из рук валится, но он настолько ловко избегает любого отчаяния, что даже умиляет. И возникает ощущение, что это истинный носитель сильных ген, даже по уши в навозе не огорчается и уверен в скором изменении ситуации.

Интерес — фундамент влюблённости

Желая понравиться многие мужчины рассказывают о себе всё, стараются стать открытой книгой, чтобы девушка получила весь спектр информации. Им кажется, что это честно и правильно. Наверное отчасти так и есть, но во многих моментах план даёт сбой. Представительница нежного пола не испытывает интереса, а значит никакой влюблённости не возникает.

Все мы родом из детства. Понаблюдайте за ребёнком, у него могут от чего-то гореть глаза, а что-то остаётся без внимания. В первую очередь это связано с тем, что какие-то события и вещи вызывают у него множество вопросов, в то время как остальные понятны и легко прогнозируемы. Затягивая спутницу в романтические отношения нельзя превращаться во второй вариант.

Довольно часто случаются истории когда девушка попросила мужчину рассказать о себе и весь рассказ напоминает жутко скучное повествование. Совершенно обычная работа, отсутствие каки-то планов, никакой интриги и многообещающих ожиданий. Человек хороший, но ничего нигде не йокает. И тут на горизонте появляется он — загадочный мистер икс.

Особенно хорошо это видно по знакомствам в социальных сетях. Интересный профиль, вызывающий множество вопросов, всегда смотрится выигрышно. В живом общении коммуникация устроена точно также. Если в какой-то момент вы заметили, что девушка ничего не спрашивает или все её вопросы стандартны, чисто для поддержания беседы, то скорее всего вы прямо сейчас терпите крах.

Здесь побеждают креативные. Те, кто умеет рассказать о себе так, чтобы было много информации и минимум данных. Вроде всё объяснил, но всё равно ничего не понятно. Хорошо работает и что-то выпадающее из привычного. Грузчик это скучно, а менеджер по отгрузке продовольственных товаров уже звучит! Машина есть, но не моя. А чья? Да там, то сё, туда сюда, лизинг, бизнес, акции, трейдинг, смузи, люся.. Планирую шенген, барбершоп, откат, навар, засол, афабазол.. Балаболы интригуют, скучным парням с ними конкурировать сложно.

Неприступность, недосягаемость, недостижимость

Девушки часто так сильно влюбляются в популярных актёров и артистов, что дело доходит до глубокой депрессии. С человеком она даже не знакома, очевидным образом ни о какой взаимной симпатии речи не идёт. Но чувства настолько сильные, что связь буквально невозможно разорвать. Кроме образа здесь включается недоступность объекта зависимости.

Парень, который упал к ногам и готов на всё, лишь бы девушка была с ним, моментально становится даром ненужным. Он уже и так мой, крутится как уж на сковородке ради моего присутствия. Совсем другое дело мужчина, который остаётся на дистанции и не собирается соглашаться на всё подряд. У него есть потребности и желания, он прекрасно чувствует себя в одиночестве или окружён толпой поклонниц. Но не кидается на женщин как голодный пёс на кости. Девушка чувствует, что перед ней ценный приз, который на неё никак не ведётся.

Главное не перепутать условия с личными границами. Иногда парни зачем-то выдвигают требования перед теми, кто не зависим от них. Если сейчас рандомной женщине написать «можем погулять, если в конце вечера ты мне отдашься», то скорее всего вы отправитесь в эротическое путешествие. Как минимум на другом конце сотовой связи кто-то знатно посмеётся.

Недоступный мужчина тот, кто закрывает все свои потребности самостоятельно и при этом готов к здоровым отношениям. Он всем своим видом демонстрирует уверенность, силу, спокойствие. Всё есть, мне хорошо, не испытываю острой необходимости добиваться женщину, заслуживать, выпрашивать. Я хочу чтобы спутница меня уважала, понимала, принимала. Либо мы ценим друг друга одинаково, либо мне это не интересно.

Девушки словно дети прощупывают почву. Если сказать парню, что мы можем гулять, но он должен дарить мне подарки, поведётся ли? Если я соглашусь с ним встречаться в обмен на полное содержание, клюнет? И все представители сильного пола разделяются на две группы. Одни ведутся и клюют, потому что отчаялись или настолько впечатлились оголёнными ягодицами, что потеряли рассудок и уже готовы на всё. А есть те, кого не удивишь такой мелочью. Это мужчина ценный приз. В нуждающегося не влюбляются никогда, это закон.

Уважение к себе

На фоне критически низкой самооценки и неэффективной модели соответствия чужим ожиданиям многие мужчины становятся ведомыми. Они делают всё так, как «надо». Выполняют свои «обязательства» и ждут награду, но получают разочарование. А всё почему? Потому что не уважают сами себя и в конечном счёте вступают в отношения с изначально сломанным балансом значимости.

Заплатить за девушку в кафе это уже правило. А вот позволить заплатить ей за себя, значит заработать статус ненормального. И большинство парней живут в этих узких рамках ведущих в рабство. Успешные сердцееды не видят проблем в том, чтобы девушка сделала для них что-то приятное. И тут мы ударяемся в любопытную психологическую теорию.

Во-первых дарить, делать приятно и заботиться это базовая потребность любого человека. И мужчины и женщины. Многие женщины, оказавшись в одиночестве, начинают заводить домашних животных, ударяются в благотворительность, принимать участие в общественной деятельности. Это круто, спасибо им, но нам интересны мотивы этих действий. А они довольно просты — незакрыта потребность в заботе. И молодые девушки в том числе хотят это делать, но нормы общества и поведение мужчины ломают всю конструкцию. А те, кто позволяет девушке вкладываться в себя, ловят влюблённые взгляды.

Во-вторых трата ресурсов провоцирует влюблённость. Дело не в масштабах и объёмах, не обязательно дарить парню мерседес, чтобы испытать эти чувства. Всё в мелочах. Дала 20 рублей на проезд, заплатила за кофе или билеты в кино. Приготовила ужин. Зашила штаны. Можно попросить об этом под разными предлогами, главное не забывать о пункте про образ. Не говори что нет денег, скажи «блин, все деньги на карте, а я в других штанах ушёл». Или «у меня 5 000, в троллейбусе кондуктор будет не рад такому раскладу, дай полтинник».

Всё это не про ложь, развод или манипуляции. Так устроена психика, нам нужны эти игры, ничего не поделать. Мужчина соответствующий всем выдуманным нормам удобен, но сильных эмоций, чувства сближения и влюблённости он вызывает крайне редко. В конце концов если у девушки нет 200 рублей на кофе или она зажала полтинник на проезд, то стоит задуматься как жить с таким человеком. Может оно того не стоит?!

Как влюбить в себя девушку без вреда для себя?

Я мастер подзаголовков, правда? Здесь речь о том, что процесс влюбления работает в обе стороны и это та самая ловушка, в которую попадают мужчины. Мне нравится представлять как охотник выслеживает дичь, целится и стреляет, но дуло ружья оказалось повёрнуто в его сторону. Есть в соцсетях видео, где женщина фотографирует ребёнка на утреннике, но объектив направлен на неё. Очень легко угодить в эту нелепую ситуацию.

Бывает так, что девушка просто понравилась. Симпатичная, с хорошей фигурой, со стороны вполне адекватная. Возникает желание сблизиться, познакомиться, сходить на свидание, вступить в отношения. Парень проявляет какую-то активность, пытается понравиться и влюбить её в себя, но получается с точностью до наоборот.

Он уже нарисовал её образ в своей голове. Иногда сильно отличающийся от реальности. Затем решил узнать о ней чуть больше, полез в соцсети, начал расспрашивать знакомых, искать «случайных» встреч. На предложения «в лоб» получил вполне предсказуемый отказ и посчитал девушку недоступной, недостижимой. А уважения к себе нет, поэтому опустился до того, что начал ухаживать, добиваться, конкурировать. И всё, баланс значимости полетел к чертям, парень влюбился сам, хотя преследовал совсем другие цели.

Вместо итога

Чтобы знать как влюбить в себя девушку, нужно сначала разобраться с теорией и перестать следовать неэффективным моделям поведения. Если вы спросите представительницу нежного пола о том, каким должен быть мужчина, то перед вами возникнет дымящаяся голова. А дальше, с закатанными вверх зрачками, она начнёт воспроизводить какие-то нелепые слова и фразы.

Дооообрым должен быть, ну там чтоб красиииивый, детеееееей любил, цветыыыы дарил.. Ну воооот… Что там ещё.. Профессия чтобы престижная.. Добрый чтобы. А, уже говорила. Ну там высоооокие мне нравятся, сиииильные. Зарабатывал чтобы хорошо. Детей любил. А, тоже говорила уже. Да не знаю я вообще,главное чтоб я почувствовала что мне с ним хорошо кароч.

Если бы мы были роботами, то наверное сайты знакомств представляли из себя каталог с определёнными характеристиками. Размеры, продолжительность работы батареи, частота процессора. С людьми так не работает, тут весь процесс спонтанный. Сколько любительниц накаченных и высоких вышли замуж за лысых пузатиков ростом метр с кепкой?! Потому что работает только то, что описано выше.

А главное перевернуть модель сближения. Большинство идёт по такому пути — соответствовать ожиданиям и требованиям, быть хорошим для конкретной девушки, затем она по логике должна влюбиться и в результате начнёт проявлять заботу, одаривать вниманием, сварит борщ и родит детей. Всё вроде бы нормально, только мы помним что никакого соответствия быть не может, характеристики партнера в базу данных женщины не прописаны.

Поэтому задача мужчины заключается в действии от обратного. Создавая привлекательный образ, подогревая интерес и демонстрируя отсутствия нужды, выстраивая при этом свои личные границы и адекватные потребности, он провоцирует девушку на проявление заботы и внимания, вызывает симпатию и желание всего, от общения до близости. И это самый короткий путь, короче только заклинания и волосы из бороды Хоттабыча.