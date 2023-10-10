Как вести себя с нарциссом и можно ли с ним ужиться?

Нарциссы это особенные люди, с уникальными характеристиками личностями. Набор убеждений, взглядов и отработанных защитных реакций неразнообразен, но очень устойчив. Поведение откорректировано до мелочей и на каждую ситуацию психика имеет готовый ответ в виде шаблона. Призывы к поиску компромисса как правило не имеют результата, потому что реагирует нарцисс подсознательно. Критическое расхождение самооценок (внешняя крайне низкая, внутренняя неадекватно завышена) формирует удивительное самомнение, против которого вам вряд ли удастся что-то противопоставить.

Результатом всего вышеперечисленного становится поведение, которое основано на том, что человек считает себя невероятно ценным, талантливым и «самым умным», но постоянно сталкивается с опровержением своей теории. Понимает, что сильно заблуждается, но не может этого признать и по этой причине выбирает тактику «лучшая защита это нападение».

Унижает более успешных, чтобы на их фоне казаться лучше, подавляет окружающих, чтобы вынудить их подтверждать его значимость, применяет насилие к тем, кто позволяет не соглашаться с его точкой зрения. Добр и лоялен, когда вы подчинены и удобны, а затем агрессивен и коварен, когда вы позволяете себе «поднимать голову». Эмоциональные издевательства чередуются с «синдромом высокого мака«, после чего нарцисс проявляет заботу и любовь, однако снова возвращается в прежнее состояние, как только получает удар по самооценке. Что в подобной ситуации делать жертве?!

Не конкурируйте

Не вздумайте доказывать нарциссу, что вы можете обойтись без него, независимы и способны достигать целей самостоятельно. Для примера дочь может утверждать, что мама ей не нужна, она замужем и давно стала самодостаточной. Если ты применяешь насилие, то нам стоит прекратить общение.

Здесь нарциссическая мать сделает всё, чтобы убедить вас в обратном и если прямой зависимости нет, то вы получите давление на жалость, разговоры о том, что она для вас всё делала, а вы бросили её на произвол судьбы.

Мать болеет, я одинока, страдаю, у меня давление, а ты надо мной издеваешься, игнорируешь, оставила одну. Поверьте, подобное воздействие при личной беседе или через посторонних людей, доставит вам тонну негативно окрашенных эмоций, вряд ли вы сможете нормально спать.

Если нарциссом является свекровь, то вам лучше не заявлять свои права на её сына, как бы глупо это не звучало. Любые попытки доказать, что вы вообще-то жена и ваш муж обязан научиться выстраивать границы с матерью, чтобы та не вторгалась в семью, обернуться эмоциональным насилием. Вплоть до того, что мать внушит сыну идеи вашей несостоятельности в качестве супруги. Гулящая, глупая, неряшливая, с детьми ладить не может, готовит отвратительно, изменяет.

Если же нарциссом является ваш партнер в романтических отношениях, то тут дело запросто дойдёт до откровенного абьюза. Таким людям важно знать, что они лучше всех других и вы живёте нормально только благодаря им. Попытаетесь доказать обратное и получите агрессию в различном проявлении.

Важно помнить об одной ключевой детали — нарциссы буквально заточены на то, чтобы доказывать своё превосходство. У них здесь огромный опыт и нет никаких тормозов. Ему плевать какую цену придётся заплатить за то, чтобы все вокруг поняли, он самый лучший и без него тут всё сломается. Если без него не ломается, то он приложит максимум усилий чтобы сломать, а потом заявить, что не нужно было с ним ссориться, тогда всё было бы хорошо.

Не становитесь источником энергии

Почему говорят, что родители самые страшные враги для детей? Потому что многие из них нарциссы, а они остро нуждаются в источнике положительных эмоций. И используют собственного ребенка в этих целях. Даже когда он вырастет и поженится, продолжат питаться его энергией, вытесняя из этого союза невестку. Или зятя, тут разницы нет.

В романтических отношениях казалось бы всё чуть проще, но уйти от нарциссического мужа или жены у вас тоже может не получиться. Вы должны понимать, что человек рассчитывает на определенный уровень признания, но не получает его. Потому что недостоин по факту, задрал планку выше небес. Посторонние люди легко на это указывают и избавляются от общества нарцисса. А вот вам деваться некуда.

Чтобы клетка не захлопнулась нужно научиться выстраивать и защищать свои личные границы. В такой ситуации нарцисс понимает, что здесь его кормить не будут и быстро теряет интерес. Если же у вас так не получается, вы уже «вляпались» или вовсе являетесь жертвой нарциссического родителя, то выходить из западни придётся постепенно.

Не хвалите, избегайте необязательных услуг, ограничивайте помощь и поддержку с его стороны. За всё это вас заставят заплатить. При чём очень дорого, от вас будут требовать пожизненное присутствие, лояльность и преданность. Чуть-чуть перегнёте и случится эффект конкуренции, о котором мы говорили выше.

Не несите навязанную ответственность

Излюбленный инструмент нарцисса — чувство вины. В любой непонятной ситуации он начинает давить на жалость и убеждать всех в том, что страдает из-за вас. Мать, требующая от ребенка тотального соответствия её ожиданиям, моментально переходит к обвинениям, если это не так. Проявление самодостаточности и попытки самореализовываться приведут к насилию.

Ты меня опозорил. Я в тебя так много вложил(а), а ты не ценишь. Ты так делаешь мне на зло. Это ты не в меня. Всё хорошее благодаря мне, всё плохое из-за тебя и потому что ты не слушал. Ваша защита будет представляться как угроза. Если вы вдруг решили ограничить общение, значит вы издеваетесь, оставили одну, предали, бросили.

Если в ответ на насилие позволите себе протестовать, то ваши слова и действия будут восприняты как оскорбление и сигнал об опасности. Абсолютно всё будет переворачиваться с ног на голову и черное вдруг станет белым, а белое черным. Защита нападением, а нападение защитой.

А начинается всё с мелочей. Поэтому если человек предъявляет претензии не через «я-сообщение«, а в форме обвинений, то есть не «я почувствовала себя ненужной когда ты так сказал», а «ты меня унизил, ты меня не ценишь, из-за тебя у меня голова теперь болит!», то лучше уже сейчас начать отвергать навязанную ответственность. Я не несу ответственность за то, как ты видишь этот мир. И за твои чувства я тоже ответственности не несу. Если тебе кажется, что я чем-то обидел, оскорбил или унизил, давай это обсудим, но на обвинения и агрессию я реагировать не намерен(а).

Помните, что здесь не работает техника «так или никак»

У вас не хватит никаких ресурсов на ультиматумы. Нарцисс готов пойти на всё, вы нет. Наверняка вы думаете, что выход из любого конфликта следует искать с помощью компромисса. Но это не так. Вот вам простой пример — парень начинает встречаться с девушкой и понимает, что здесь всё не так, его многое не устраивает. Он в адекватной форме высказывает претензии, но диалог не клеится. Его не хотят слышать и слушать. В такой ситуации он просто прекратит общение, разорвёт коммуникацию и удалится.

А вот нарцисс так сделать не сможет, потому что вы уже стали источником нужных ему эмоций и «ведром для негатива». Вы важнейшая деталь, без которой его ждут чудовищные страдания. Отпустить вас уже нельзя, поэтому приходится любыми способами удерживать.

Открытый конфликт станет слишком дорогим именно для вас. Поэтому идти на него крайне нежелательно. Намного эффективнее модель «сначала бочка мёда, потом ложка дёгтя». Если сказать матери «отстань, я буду делать что хочу, мне не интересны твои предложения и слушать твои вопли мне ни к чему», то вам очень быстро докажут, что проще послушать и сделать как говорят, иначе произойдут потери вселенского масштаба.

А вот если сначала подстелить соломинку в виде фраз о том, что вы любите, цените и уважаете, то дальнейший полёт пройдёт мягче. Спасибо что принесли нам еду, вы так заботитесь, это приятно, но сегодня мы уже приготовили и поели, нам не нужно, вы в следующий раз предупреждайте. Конечно вы могли бы убраться лучше, у вас всё таки большой опыт и сноровка в этом деле, но у нас были более важные дела, поэтому мы убрались так как смогли и успели, если что будем обращаться к вам за советом.

Всё это не волшебная таблетка, но так вы хотя бы не идёте в открытый конфликт и не ставите нарцисса перед выбором «потерять всё или начать за это воевать». Со временем ваша личная территория начнёт расширяться, а у него будет всё меньше ощущений угрозы. Ещё раз повторюсь — это не решение проблемы, но механизм выживания.

Можно ли ужиться с нарциссом?

Вопрос невероятно сложный. Всё вышесказанное помогает сгладить углы и чуть-чуть отодвинуть свои личные границы, но глобально проблему таким образом не решить. Вы можете подстраиваться и угождать, тогда в ответ получите любовь, теплоту и заботу. Но вообще непонятно в какой момент нарциссу что-то померещится.

К тому же у вас должны быть стальные нервы, так как весь негатив, который генерируется ежеминутно, будут сливать на вас. Очень сложно жить, когда ты требуешь уважения на том уровне, на котором его не заслуживаешь. Психика работает в постоянном стрессе и со временем это больше похоже на оголённые провода. Насилие мерещится там, где его и близко нет. А реакции начнут сыпаться на вашу голову.

Не возьмусь давать какую-то однозначную оценку ситуации, поделюсь просто мнением. С нарциссом можно ужиться, если человек понимает что он нарцисс и уже начал над собой работать. Тогда поддержка и обратная связь со стороны близких поможет скорее решить проблему с критическим расхождением самооценок. Пока внешняя очень низкая, а внутренняя сильно завышена, окружающие будут страдать.