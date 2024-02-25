Вопрос «как вести себя после расставания с мужчиной чтобы он захотел вернуться» мне на консультации задавали два раза и оба по абсолютно разным причинам. Первая девушка сама приняла решение о расставании и уже состояла в новом романтическом союзе, но переживала, что эти обстоятельства причинят боль бывшему и, честно говоря, не хотела отпускать его совсем. Вдруг придётся вернуться. Вторая оказалась в позиции брошенной и думала как ей лучше выстроить своё поведение, чтобы повысить шансы на камбэк.

Несмотря на то, что их вопрос звучал идентично, мотивы были абсолютно противоположными. Вообще девушки в большинстве случаев не умеют правильно отказывать, что приводит к двум печальным последствиям. Первый — парни испытывают к ним негатив и нелестно высказываются. Но это полбеды. Второй — иногда мужчина показался интересным, но прямо сейчас она в отношениях не заинтересована, поэтому отшивает грубо и бестактно. По итогу многие потом об этом жалеют. Не все конечно, но всё же. Так можно и в журавлизм уйти, а потом стать кошатницей и всё в этом духе, как сейчас можно выражаться.

Как вести себя после расставания с мужчиной чтобы он захотел вернуться, если отказываешь ты

Эти правила подойдут не только тем, кто прекращает действующие отношения, но и тем, кто отказывается от предложения нового парня. Девушке всё это сейчас не нужно и не интересно, мужчина проявляет настойчивость и важно его так аккуратно «отшить», чтобы не приставал, но и не обиделся. Не сидел на скамейке запасных, не мучился и при этом однозначно понимал, что сейчас точно нет. Как это сделать?

Не бей по самооценке

Когда парню отказывает девушка, особенно если она делает это резко и грубо, психика представителя сильного пола подвергается тяжёлой атаке. Внешние сигналы говорят о том, что он недостоин, хуже других, плохой, непригодный. Ведь она гарантированно с кем-то спит, но не с ним. Значит он некрасивый или нашёлся тот, кто в этом смысле привлекательнее.

Она точно с кем-то общается, но не с ним. Значит он скучный, нудный, через чур навязчивый или напротив ни рыба ни мясо. Она наверняка от кого-то родит, но не от него. Значит как самец он её не возбуждает, а на роль отца не годится. С большой долей вероятности она выйдет за кого-то замуж, но не за него. Получается в рейтинге мужей он где-то внизу таблицы. Примерно такие мыслительные процессы происходят в подсознании многих мужчин при отказе женщины.

Далее всё зависит от его самооценки, при чём как от внешней, так и от внутренней. Если обе высокие, то все эти сигналы будут отработаны психикой за пару секунд и он даже подумать не успеет о своей «непригодности». Если же какая-то из них снижена в данный момент, то быть беде. И это очень важно.

Быть может девушке кажется, что это не её проблемы и пусть он сам справляется со своими страданиями. Не маленький. И отчасти это так, только на выходе вы получите ряд последствий. Например, сталкинг, когда он начнёт преследовать вас повсюду со словами «давай поговорим, пожалуйста» и «не выйдешь, башку тебе отшибу».Тут кто во что горазд. Или гэтсбинг, когда провокации в социальных сетях всю душу вымотают. При любых раскладах вам придётся покататься на эмоциональных качелях.

Поэтому запоминаем один простой трюк — никогда не говорите мужчине унижающие его достоинство фразы. Например, не хочу с тобой или ты мне не интересен. Так вы бьёте по самооценке, которая возможно и так стучится о дно. Не употребляйте обвинительных выражений. Например, потому что ты, из-за того что ты, я думала всё будет норм, но потом ты.. Это вынудит его измениться, подстроиться и доказать что всё не так. Вы от этого сильно устанете, поверьте.

Эффективнее начать диалог, если уж он завязался, с похвалы. Ты клёвый парень, мне с тобой было хорошо, ты мне нравишься. Придумайте тут примеры сами, главное показать мужчине, что он нормальный и хороший, не нужно ничего менять и ни в чём он не виноват. Причины расставания лучше озвучивать через я сообщение, а в остальном донесите до психики представителя сильного пола простую мысль — ты классный.

Притворитесь беззащитной

Мужчины, при снижении самооценки, начинают думать, что главным показателем самцовости является способность добиваться своих целей. Не могут смириться с поражениями и наотрез отказываются признавать фиаско. Уходят во фрустрацию и там гуляют от гнева до апатии, пока «жертва» не окажется в лапах. Других опор нет, поэтому конкретная мишень становится приоритетной. И прямо сейчас это вы.

Он будет страдать, а вам достанется просто так, заодно. Поэтому все эти механизмы в его поведении следует выключить. Когда вы отшиваете с обвинениями, обесцениванием и унижением, происходит провокация. Вы ему буквально вызов бросаете. Это утопия. Если же говорите «ты классный», то у него возникает резонный вопрос — раз так, то почему я не могу тебя взять?!

Смело говорите, что он запросто может это сделать. Ты сильнее, как минимум. Ты мне нравишься как человек, поэтому тебе для этого и делать особо ничего не нужно. Причём так думают не только когда самооценка снизилась, все мужчины глядя на понравившуюся девушку пытаются оценить свои возможности. Дайте ему понять, что все козыри у него в руках и при желании он без особых усилий получит всё что захочет.

Приведи аргументы

Пока что звучит нелогично. Собиралась отшить парня, а по итогу рассказываю какой он замечательный и вообще уже практически раздеваться начала. Но на самом деле всё это нужно для того, чтобы не спровоцировать защитные механизмы психики и вернуть мужчину «в сознание», то есть вывести диалог в рациональную плоскость. Его самооценка стабильна, он в себе уверен, фрустрация не запущена. Теперь можно и поговорить.

Приведите серию аргументов из которых следует, что мужчина достойный и при желании может вас взять, но делать этого не стоит. У меня новые отношения и я не хочу изменять. Я сейчас не заинтересована ни в какой форме близости. Хочу за миллионера замуж выйти. Влюблена в человека и не хочу всё испортить. Главное чтобы он понимал, что вы не считаете его недостойным, просто ищете совсем другое или не ищете ничего совсем.

Всё это необходимо подкрепить короткими обоснованиями того, почему сближение принесёт вам вред. Ты хороший и сможешь меня взять, но тогда мне будет плохо. В абсолютном большинстве случаев мужчины не хотят причинять боль, даже абьюзеры делают это не из злости, а просто пытаются спасти свою бесконечно летящую вниз самооценку. Спутница становиться жертвой. И весь вышеописанный процесс избавит его от необходимости охотиться, а вас от роли дичи. Так получится и дистанцию удерживать на комфортном расстоянии и отношения человеческие сохранить.

Как вести себя после расставания с мужчиной чтобы он захотел вернуться, если отказали тебе

Здесь ситуация противоположная. Говорить мужчине, что он классный глупо, он по всей видимости и так в это верит. Показывать, что он может вас взять ещё глупее, ему это и так известно. Соответственно аргументы никакие не важны, парень не считает вас достаточно ценной для него. В противном случае не принял бы решение о расставании.

Проблема очевидно в нарушении баланса значимости. Он вам нужен, вы ему нет. Как правило такой результат не сваливается на голову как снег в июле, к нему вы долго шли. Может быть пытались игнорировать факты, находили способы удержаться в отношениях, заслуживали его присутствие. Тем самым ещё больше топили свою значимость, повышая его уверенность в себе.

Если он ушёл, значит у него есть достаточные основания. В таком случае повлиять вы ни на что не можете, это можно было сделать только в формате компромисса. Если парень говорил, что отношения его не устраивают по конкретным причинам, значит вы должны были либо измениться, либо придти к выводу о том, что ваши цели, потребности, ожидания и стремления разошлись. Это нормально, так в жизни бывает. Мы не доллары, чтобы всем нравится.

Если же вы уверены, что парень просто зазнался и «офигел» от получаемых благ, то можете спустить его с небес на землю. Бывает так, что мужчина оказался в комфортных условиях, на столе всегда вкусный суп, физическая близость доступна по первому зову, в квартире убрано, спутница смотрит влюблёнными глазами и буквально боготворит. В такой ситуации многим начинает казаться, что они настолько великолепны, что любая согласиться дать всё это и даже больше. Возникает идея поискать получше.

Тогда важно продемонстрировать свои личные границы и отсутствие зависимости. На фразу «нам надо расстаться», напишите «да, тоже начинаю об этом задумываться, давай расстанемся». Иногда в ещё действующих отношениях парни позволяют себе заявлять о своей востребованности в форме шутки, например — надо тебя бросить, уйду к Машке, давно зовёт! Можно «пошутить» в ответ — ты как соберёшься меня предупреди, я Андрею скажу чтоб приехал за мной.

Здесь не имеют значения сами слова, можете придумать свои примеры, суть не в них. Главная задача — показать что баланс значимости не нарушен. Я люблю тебя ровно на столько, на сколько любишь меня ты. Если ты уйдёшь к другой, я тоже уйду к другому. Если ты хочешь расстаться, я тоже хочу. Ты меня бросил, не пишешь и не звонишь, с моей стороны всё точно также, я тоже вычеркнула тебя из своей жизни, не пишу и не звоню. Взаимность!

Поэтому в случае, если инициатором расставания был парень, а вы всё ещё привязаны и думаете как сделать так, чтобы он вернулся, то следует проявлять активность не в его сторону, а в сторону своей самооценки. Заручитесь поддержкой, лучше обратиться к психологу, сосредоточьтесь на своих хобби и увлечениях, чаще хвалите себя за мелочи (приготовила вкусные щи, какая я молодец!) и смещайте акцент внимания с партнера на себя.

Это не влияет на камбэк напрямую, но если ваша значимость и до этого была невелика, то ваши страдания, навязчивость и уступки ничем хорошим точно не закончатся. Не знаю как всё улучшить, но выше написал о том, как не усугубить своё положение. К нуждающимся не возвращаются, это факт.