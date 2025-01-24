Поделиться публикацией

В жизни нередко случаются ситуации, при которых мы не оправдываем чьи-то ожиданий и не выполняем своих обязательств, в результате чего окружающие теряют в нас уверенность. Больше не могут положиться, не ждут поддержки, не хотят сближаться. Важно помнить, что доверие это убеждённость индивида в том, что объект, о котором идёт речь, надежен и не способен на предательство. Но раз уж случилось так, что мужчина допустил ошибку и эта уверенность пропала, предлагаю обратиться к теории, чтобы ответить на вопрос как вернуть доверие девушки.

Вводная часть

Для начала давайте ещё раз проговорим ключевые детали этой темы. Убеждённость индивида это персональные ощущения, которые нельзя изменить одним лёгким движением. Вы либо чувствуете что-то, либо нет. Третьего не дано. Процессами такого рода не может управлять даже сам человек, следовательно у вас никакой власти здесь нет по определению. Изобрести механизм, благодаря которому можно поворачивать восприятие на 180 градусов, психологи пока не смогли. Следовательно гарантировать результат вам никто не будет. Может получится, а может нет. Мы говорим лишь о том, как повысить шансы на успех.

В большинстве случаев люди действуют топорными методами, подавляя спутницу с целью вынудить её изменить своё мнение. Ты что, не доверяешь мне? Давай доверяй. Раньше же доверяла! Щас чо не доверяешь? Но в действительности она быть может и хотела бы всё вернуть как было, но существует подсознательный барьер в виде реакции психики. После столкновения с травмирующим событием возник страх и сознание теперь просто избегает источник неприятностей. Нельзя гарантировать того, что предательство не повторится. Поэтому даже не пытайтесь убедить человека словами «я больше так не буду», «не бойся, этого больше не случится». Так не работает. Просто усвойте эту информацию и примите суровую реальность.

Самый длинный и неэффективный путь

Конечно самым логичным решением видится доказательство изменений. Это я раньше тебе изменял, а теперь всё не так, я верный! Хорошо, девушка хочет в это верить, но для проверки утверждения требуется время. Например, 90-летний дед может сказать — когда мне было 20, я изменил своей жене, но потом исправился, одумался и следующие 70 лет не прикасался ни к одной женщине, кроме своей супруги. Я исправился! Такие данные, если подтверждены, способны поменять убеждение и вернуть доверие. Но готовы ли вы ждать больше полувека? И готова ли спутница?

Многие алкоголики под страхом последствий отказываются от спиртного, убеждают окружающих в том, что изменились и стали другими людьми. Требуется время, чтобы вам поверили, но вот сколько? Достаточно ли года? Или двух? Порой люди срываются и через пять лет. Если это произойдёт, то доверие будет уничтожено в пыль и вам, как в рассказе про мальчика и волков, больше никто никогда не поверит. Поэтому никогда не утверждайте, что отныне вам можно доверять, вы понятия не имеете что будет в будущем. Любые попытки поправить репутацию загоняют вас в тупик и накладывают гору ответственности. А вывезете ли?!

Признайте свою вину

Вместо того, чтобы тратить время и силы на переубеждение девушки, вынуждая её психику защищаться и подвергать сомнению каждое сказанное вами слово, намного разумнее будет признать вину. Если что совершили, то не пытайтесь крутиться как уж на сковороде. Дело конечно ваше, но мы говорим с точки зрения возврата доверия. Люди, до последнего избегающие ответственности, никогда не получают его. Весь диалог будет идти в конфронтацию с защитными механизмами психики собеседницы и по итогу вы вляпаетесь в скандал, который только ухудшит положение.

В идеале о нарушении договорённостей и заступе за красную линию лучше сказать сразу. Для девушки это должно стать сухим фактом, лишённым дополнительных эмоций. Ничего не расследовала, ничего не узнавала от третьих лиц, не краснела и не позорилась. Есть ситуация, которую нужно либо принять, либо взять за основу нежелательного решения. Быть может вас бросят, может захотят взять паузу. К сожалению отрицать такие расклады уже не получится. Чтобы не оказаться в подобном положении, не совершайте поступков, которые подрывают доверие, тогда ничего не придётся возвращать.

Размывайте убеждённость

Для примера возьмём ситуацию. Девушка в самом начале отношений заявила — мне важно, чтобы ты спал только со мной, для меня категорически неприемлемо вступление моего парня в близкие отношения с другими женщинами. Такой поступок точно станет финалом. Мужчина выслушал и ответил — я тебя услышал, всё понял, такого в наших отношениях не будет. Есть договорённость, которая всеми участниками союза принимается. А потом вдруг партнёр поддался искушению и обещание своё нарушил. Доверие утрачено и вернуть его уже нельзя.

Можно надеяться на то, что спутница, учитывая новые обстоятельства, примет вас таким, какой вы есть. Изменит свои убеждения, согласится на новые условия. Но она должна понимать, что отношения в ином формате не означают, что её мужчина в одночасье вернул доверие. Нет. Оно потеряно раз и навсегда, следовательно ей стоит признать, что она вступает в романтический союз с человеком, который способен предать. Повторит он свою ошибку или нет, неизвестно, но он на это способен.

А теперь другой пример. Парень сделал всё тоже самое, девушка об этом узнала, возник конфликт и доверие вроде как утрачено. Но есть нюанс — никто не говорил о необходимости хранить верность. Быть может для кого-то это условие по умолчанию, но лично я мог об этом не знать. Я могу иметь совершенно иные убеждения, для меня мужская полигамность это норма. Если бы я знал, что для тебя это важно, то никогда так не сделал бы!

Звучит может и абсурдно, но психика получает совершенно другие сигналы. Событие неприятное, но ведь и правда, договорённости не было. Человек по факту не нарушал своих обещаний, просто потому что ничего такого не обещал. Он всё ещё остаётся источником негативно окрашенных эмоций, но предателем его уже не назовёшь. Убеждённость размывается и мужчина имеет полное право заявить, что теперь понимает как можно себя вести и как нет, значит в будущем изменять не будет. Только сейчас он даёт обещание, в нарушении которого в данный момент его обвинить никак нельзя. Доверие придётся вернуть на место.

Снимайте с себя ответственность за случившееся

Доверие можно потерять по поводу и без. Можно притянуть за уши что угодно и назвать парня ненадёжным даже за то, что он забыл купить таблетки по пути домой, хотя вы очень просили. Как теперь доверять человеку, который в таких ситуациях оказывается бесполезным? Положиться на тебя нельзя. Эмоциональной близости быть не может. Многие люди так и делают, расставаясь из-за ерунды. Но тут у мужчины есть козырь в рукаве — я ж не виноват. Как и в примере выше, совершил нежелательное действие (либо не совершил желательное), вину признаю, с твоими чувствами согласен, но я если бы мог управлять ситуацией, такого бы не допустил!

Забыть кто угодно может. Ты разве никогда ничего не забывала? Вылетело из головы, представляешь?! Понимаю, что ты расстроена, но прямо сейчас ты меня обвиняешь в том, на что я не влияю. Имеешь право ругаться и сердиться, но считать меня предателем нелогично. Об утрате доверия даже говорить абсурдно. И эта точка зрения актуальна в большинстве ситуаций. Изменил жене, это факт, так уж вышло, но я в дрова был, вообще ничего не помню, мне мерещилось, что это ты. Мной воспользовались!

Обещал не разговаривать с бывшей, но она встретилась мне в магазине и завела беседу, не мог же я сбежать от неё как от приведения? Пришлось стоять и поддакивать. Говорил, что после работы сразу поеду домой, но обстоятельства сложились иначе. Сначала друг попросил помочь поменять колесо, потом пришлось ехать в гараж за ключами, а там знакомый попался и я сам не понял как начали выпивать. Что было в его бутылке на знаю, но у меня сознание затуманилось, так и просидели до ночи. Жаль, что подвёл тебя и оставил одну купать маленького ребёнка, но я по сути ни при чём. Стечение обстоятельств.

Детский лепет, согласен. Но всё это позволяет убедить спутницу в том, что решение не зависело от мужчины на все 100%. В дело вмешались обстоятельства, значит ненадёжность не лежит только на его плечах. Вряд ли ваши отношения за секунду вернутся в нормальное состояние, но спасти доверие вполне возможно. Только далеко не во всех случаях такой метод сработает. Как правило предательство имело место быть и всем процессом полностью руководил сам человек. Поэтому хорошо оцените обстановку и подумайте над разумностью этого подхода. Если вы продали телевизор, чтобы сделать ставку на спорт, то оправдываться уже бесполезно. Только закопаете себя. А вот с изменами многим везло, удалось убедить жену в том, что его изнасиловали, ахахах.

Вместо итога

Вернуть доверие девушки будет сложно и результат чаще всего зависит от одного единственного фактора — была ли нарушена договорённость. Уклонение от общепринятых ожиданий можно списать на то, что вы не осознавали важность. Не думал, что ты так на это отреагируешь, ты никогда не говорила, что у тебя это в приоритете. Тут достаточно пообещать, что в будущем ничего подобного не случится и вам, скорее всего, поверят. А вот если вы точно знали, что это красная линия, но всё равно решились её переступить, в надежде на везение, то доверие убивается раз и навсегда. Примут вас такого аварийного или нет, зависит от девушки, но ей придётся смириться с тем, что на человека положиться уже нельзя.

Влияние внешних факторов тоже может спасти репутацию. Но вам уже ничего не поможет, если совершение действия было осознанным. Тогда все оправдания будут звучать как детский лепет, что вызовет отвращение со стороны спутницы. Тогда уж лучше честно признаться, что хотел обмануть, недостаточно ценил, заигрался, надеялся на удачу. В такой ситуации ещё можно рассчитывать на снисхождение. Но вернуть доверие всё равно не выйдет. Предатель это навсегда.