Как узнать отношение мужчины к себе?

Вступая в коммуникацию с противоположным полом мы с помощью своей психики анализируем весь контекст, каждое слово, поступок и действие партнёра. В результате получаем некий вывод, говорящий о вероятности начала здоровых и полноценных отношений. Это либо возможно, желанно и необходимо, либо абсолютно недопустимо. Для адекватного исследования происходящего человеку необходим опыт, в первую очередь безопасная зависимость в раннем детстве. Не имея такового риск совершить ошибку увеличивается до максимальных значений.

Признаки того, что мужчина относится плохо

Хорошее отношение к себе вычислить довольно просто, если вы сталкивались с ним ранее. Всё остальное вызывает недоумение и такие люди в самом начале понимают, что спутник движется не в том направлении. Поэтому эту часть вопроса можно смело снимать. Мы же обсудим явные признаки того, что мужчина не готов, не хочет или не может предложить ничего серьёзного. На каждый нижеописанный пункт следует обратить внимание, чтобы спустя некоторое время не искать виноватых и не думать в какой момент вас угораздило «наступить на мину».

Ближе-дальше

Невроз штука увлекательная и на фоне критического падения самооценки чего только не сделаешь ради её спасения. Такие парни склонны к игре «ближе -дальше», когда сначала проявляют сверх активность и буквально заявляют, что не могут без вас жить, а затем начинают дистанцироваться получив желаемое. Полноценные отношения им не нужны, единственная цель заключается в получении сигналов своей ценности и значимости. Пока спутница отдаляется, за ней бегут, как только она пошла навстречу, приходится сообщать ей о нежелании брать на себя хоть какую-то ответственность.

Спешка

Где-то в идеальном мире, где обитают единороги (люди с надёжным типом привязанности), парни и девушки взаимодействуют на уровне знакомства при одновременной защите своих личных границ. Рассказывают о себе, демонстрируют свой образ жизни, привычки, пристрастия. Не позволяют себя использовать и отстаивают личные интересы. Когда приходит понимание, что в таком формате всем удобно и комфортно, а насилие с обеих сторон полностью отсутствует, наступает момент принятия решения о создании романтического союза.

Невротики так не умеют. С первых минут знакомства баланс значимости катастрофически нарушен, они пытаются произвести впечатление, выиграть конкуренцию, соблазнить, обмануть, убедить. Комплименты текут рекой, заметна ревность, сыпятся серьёзные предложения. Порой доходит до абсурда, девушки не раз рассказывали истории как парень уже на третьем свидании надеялся на совместное проживание,брак и рождение детей.

Нежелание отвечать на вопрос «кто мы друг для друга»

Все мы видим мир по-разному и во многом можем заблуждаться. Один считает, что у него есть партнер и дело идёт к свадьбе, а второй об этом даже не задумывался. В какой-то момент возникнет ссора и выяснится, что оценка происходящего вообще не совпадает. Поэтому нет ничего плохого в том, чтобы задавать подобные вопросы. Мы вообще кто, для чего, куда движемся?

Так как цель мужчины с критически низкой самооценкой состоит только в спасении своего самоощущения, разговоры о статусе отношений загоняют его в тупик. Если он здесь ради физической близости или девушка нужна ему исключительно в качестве внешней опоры, то ваши вопросы вынудят его врать или отмалчиваться.

Тут есть важный нюанс. Многие встречаются не имея желания развивать свою коммуникацию. Видятся ради близости или просто поддерживают друг друга, имеют одинаковые интересы, ходят в театр, на концерты любимой рок-группы. Жениться даже не думают, но оба это понимают и с лёгкостью признаются в своих мотивах.

Девушки сами выкопали себе яму, загоняя мужчин в рамки общественной нормы. Если не хочет жену и детей, то ненормальный. Вот и приходится вешать лапшу на уши, чтобы получить желаемое. Парадокс в том, что извращенец предлагающий всякие гадости в соцсетях с вами хотя бы честен. Он искренне сообщает о своих потребностях и пишет всем понравившимся, надеясь встретить единомышленницу. Но вы сделали так, что эта стратегия изначально проигрышная.

Те кто похитрее идут другим путём. Они ухаживают, добиваются, рассказывают о серьёзных намерениях, снимают блоки общественной нормы, пользуются и исчезают. Вы либо не спрашивали о его истинных потребностях, либо делали это так, что не оставили шанса говорить правду. Буквально заставили его лгать, а потом обвинили в этом. Если мужчина не может чётко сформулировать свои желания, то вероятнее всего вас водят за нос.

Путаница с зонами ответственности

Мужчина нацеленный на уважительные и серьёзные отношения всегда активно участвует в зоне обоюдной ответственности и никогда не полезет в личную. Если вы хотите жить в доме на берегу моря, то это ваше личное желание, работайте, стремитесь и у вас всё получится. Наверное. Хотите новый айфон, купите его себе, партнёр тут ни при чём. Нравится полдня просиживать в салоне красоты? Обеспечьте себя активами, имея пассивный доход вы сможете себе это позволить. Мужчина вам здесь ничего не обязан.

А вот за всё что касается вас обоих, общие цели, планы, стремления, мужчина должен нести какую-то ответственность. Если вы решили, что нужно летом съездить в отпуск, то следует начать на него откладывать. Но мы знаем, что бывает и наоборот. Захотели ребенка, женщина его благополучно родила, а спутник исчез отвергая все свои обещания. Как правило вся причина в том, что он хотел получить что-то одно, но признаться в этом не рискнул, навешал лапшу на уши, включился в зону личной ответственности девушки, покорил её этим, добился чего хотел и покинул «суеверную».

Подёргивание за эмоции

Представьте ситуацию — вы хотите получить от девушки близость, но к серьёзным отношениям, с ней или в принципе, не готовы. Как быть? Единственным верным решением здесь станет обман, попытка убедить её в том, что вы настроены по-настоящему! Но потом от вас что-то требуют, предъявляют претензии. Ты же обещал всегда быть рядом, должен поддерживать в трудную минуту, а теперь сливаешься, получается лжец! Нужно как-то защищаться, а лучшая защита это нападение.

Нетрудно догадаться, что оказавшись в подобном положении любой будет стараться свалить вину на спутницу. Да, я обещал всегда быть рядом и очень хотел чтоб так было, но ты мне борщ не варишь, поэтому сама виновата в разрушенных отношениях. Я хотел семью и ребенка, но ты оказалась плохая хозяйка, с тобой невозможно жить, так что это в тебе дело.

Такие эмоциональные качели используют и мужчины и женщины, просто в контекст данной статьи говорим исключительно о представителях сильного пола. Фундамент манипуляции лежит в плоскости нежелания признавать вину, чтобы не получить удар по самооценке. Когда афера вскрывается, достаточно перевести стрелки на партнера. И если у девушки не всё в порядке с опытом здоровых отношений, она включится в игру, пытаясь стать хорошей. Будет борщи варить, квартиру до блеска «вылизывать». И ждать когда суженый это оценит.

Вместо итога

Фраза «нормальные отношения всегда лёгкие» подразумевает отсутствие насилия и манипуляций. Нет никаких гарантий, что с хорошим человеком жизнь будет мёдом намазана. Не избежать проблем, болезней, происшествий, конфликтов. Но есть одна большая разница между адекватными парами и созависимыми. Первые всегда вдвоём против трудностей, вторые всегда друг против друга. Кто кого переиграет, перехитрит. Кто получит большую выгоду, кому удастся компенсировать свои комплексы за счёт спутника. И весь этот бардак можно обнаружить буквально с первых свиданий. Полезный навык.