Недавно, увлекая себя чтением перед сном, я наткнулся на статью, авторка которой обещала ответить на вопрос «как узнать любит ли тебя мужчина?». Ожидая получить какую-то интересную информацию я провалился в текст, но к своему удивлению обнаружил список банальных глупостей, не имеющих ничего общего с темой публикации. Боится потерять, ухаживает, дарит подарки, решает проблемы, звонит по 10 раз в день, мгновенно отвечает на сообщения в соцсетях, постоянно ищет встречи. Звучит безусловно очень красиво, наверное нечто подобное и правда понравится любому человеку. Но в реальности всё это работает с критическими ошибками и девушка, которая ищет спутника отвечающего всем вышеописанным характеристикам, занимается ерундой, ибо её влажные фантазии неосуществимы. Мы такими статьями пускаем людей по ложному пути и потом не хотим брать на себя ответственность за тех, кто заблудился. Это печально.

Как узнать любит ли тебя мужчина или он угодил в зависимость?

Почему банальные хотелки в отношениях неуместны? Потому что есть психологическая теория, плотно стоящая на десятилетиях практики, и мы хорошо знаем причины того или иного поведения. У мужчин и женщин психика работает по разному, есть отличия и в восприятии. То, что кажется вам логичным и нормальным, в большинстве случаев является ярким признаком патологии. Не обязательно расстройства, находящегося в компетенции психиатра, но как минимум неэффективной модели взаимодействия с противоположным полом. Такой мужчина не сможет быть счастливым сам и вас счастливой не сделает. Если вы перед собой поставили цель бороться за иерархию, сражаться за перетягивание баланса значимости на свою сторону и отыскать себе раба, то продолжайте заниматься поиском зависимого. Остальным рекомендую ориентироваться на способных любить.

Пока вы смотрите на его вложения в себя, психика игнорирует важные качественные характеристики партнёра. Одной из главных является здоровый эгоизм. Если в двух словах, то это навык любить самого себя. Знать что ты хочешь, стремиться к комфорту и уюту. До тех пор, пока человек не умеет этого делать, ждать от него заботы и внимания бесполезно. Ресурсов на свою персону не хватает, а вы ждёте что они появятся для вас. Пытаетесь поехать на автомобиле без бензина. Такого придётся тащить, пинать, толкать. Впринципе большинство девчонок этим и занимаются. Они манипулируют, намекают, принуждают. Такие себе отношения, больше похоже на белиберду.

Исследования и наблюдения доказывают эту теорию. Девушки в опросах заявляют, что для них очень важно, чтобы партнёр ухаживал, заботился и помогал, но на уровне гормонов мы видим всплески только в ситуациях, когда рядом оказывается кайфующий мужик. Жизнерадостный, довольный, сытый, с закрытыми потребностями. Например учёные обнаружили, что представитель сильного пола имеющий регулярную и качественную физическую близость, выделяет феромоны привлекающие женщин. И это очень важная информация, потому что при наличии дефицита он вынужден подстраиваться, охотиться за желаемым. Его поведение будет ложным, обманчивым, неискренним. Только удовлетворённый мужчина покажет своё истинное лицо.

Так как узнать любит ли тебя мужчина? Одновременно легко и сложно. Вам нужно смотреть на его желание присутствовать тогда, когда все его потребности закрыты. Девушки делают наоборот. Они не дают, дистанцируются, динамят и доводя спутника до отчаяния оценивают его готовность добиваться. А потом на всей скорости врезаются в мостинг и бегут к психологу с вопросом «почему мне одни козлы попадаются, что с этими негодяями не так?!». С ними то всё так. Вы когда затевали игру в охотника и жертву, не думали что вас могут переиграть? Поиметь и выбросить. А надо было думать.

Важнейшим критерием мужской любви является желание присутствовать с той, которая тотально отдалась. Физически, эмоционально. Она уже принадлежит ему, за неё не нужно бороться и конкурировать, его вывели в приоритет и при наличии других ухажёров именно он получает всё бесплатно, безусловно, здесь и сейчас. Вы наверняка хотите возразить, якобы что ж теперь чтобы проверить чувства нужно каждому встречному отдаваться?! Я предвидел этот вопрос и могу дать на него жёсткий, но полезный ответ — а вы научитесь любить себя и отдавайтесь только тем, кого искренне хотите. Не потому что надо, пора, «чтобы не упустить», а опираясь на симпатию.

Тогда даже если он исчезнет, вы не расстроитесь. Получила что хотела, а то что он сбежал даже хорошо, по крайней мере на начальном этапе показал что нам не по пути. Зато если удовлетворённый, счастливый, сытый и обласканный мужчина всё ещё хочет быть с вами, вы можете с уверенностью сказать, что он вас любит. Его потребность в вашем присутствии искренняя, потому что врать смысла нет. Ни себе ни вам. И не нужно требовать сверхусилий. Ты хотела узнать любит ли тебя мужчина, вот тебе самый простой вариант это сделать. До тех пор, пока у него есть незакрытые потребности, он не любит, а находится в зависимости. В психологии подобная ситуация называется состоянием фрустрации, но об этом поговорим в другой раз.

Как узнать любит ли тебя мужчина или соответствует ожиданиям?

Так сложилось, что мальчиков редко любят просто так. Если девочкам в детстве часто говорят «ты красивая», «как принцесса», «такая милашка», «ой, какая стройная», «ты моя пчёлка» и так далее, то мальчики чаще слышат «спортсмен», «сильный», «ловий», «умный», «храбрый». Комплименты сильно отличаются и пока одних хвалят за то, что в чём нет их заслуг, другим приходится добиваться похвалы. Во взрослой жизни уже ничего не изменить, мужчина буквально заточен на достижения, вынужден подстраиваться под источник оценки, чтобы стать хорошим в её глазах.

Но в романтических отношениях многие не учитывают различий мужской и женской психики. Для неё, если она искренне любит, партнёр может быть кумиром. Она восхищается, обожает, поклоняется. А для него спутница была, есть и будет инструментом. Я специально выбрал максимально неприятные для читательниц формулировки, потому что только так она врежутся в сознание и быстрее дойдут до подсознания. Это придётся либо усвоить, либо продолжать жить в сказках. Как бы жестоко это не звучало, но мы по разному воспринимаем любовь и ждать от мужчины поведения, которое девушки считают естественным, бесполезно. Когда у мужчины адекватная самооценка и он не находится в позиции нуждающегося, вы не увидите десятков сообщений и звонков, бесконечных признаний в любви, ухаживаний и конкуренции за вас. Всем этим занимаются только абьюзеры.

Когда вы это поймёте, критерии оценки изменятся. Важнейшим пунктом станет его спокойствие. Об этом подробнее я рассказывал в статье «как женщина влияет на успех своего мужчины«. Спутница для него это одна из опор в жизни. Он хочет чтобы она просто была и не требовала за неё бороться. В такой ситуации он ощущает достижение в личной жизни и способен двигаться дальше, заниматься другими, не менее важными, делами. Уверен в наличии надёжного тыла, точно знает что его ждут дома, не испытывает потребности в поиске. Не ходит на свидания, не ищет развратницу для плотских утех, чтобы реализовать желания, которые не получается исполнить со своей девушкой. Понимает, что цель достигнута и двигаться в этом направлении больше не нужно.

Можно привести пример. Представьте, что у вас сильно болит нога. Она бесконечно зудит и чешется, её нужно мазать кремами, прикладывать лёт или пить таблетки. Сможете вы в такой ситуации эффективно работать, ставить перед собой цели и добиваться их? Вряд ли. А что если врач говорит о возможной ампутации и чтобы этого избежать, нужно посещать несколько процедур ежедневно? Наверняка вы уйдёте на больничный и вообще забросите все дела. Какая нафиг стирка, уборка, работа? Тут есть риск лишиться части тела и все мысли только об этом!

Вот в аварийных отношениях женщина это всегда больная нога. За ней надо ухаживать, о ней надо заботиться, на неё нужно тратить деньги. А если её хотят отнять, то все ресурсы придётся бросить на спасение ноги. Мужчина делает тоже самое со своей девушкой. Она постоянно зудит и чешется (звонит, пишет, требует внимания), ему приходится мириться с расходами на лечение (дарить подарки, баловать, развлекать), а в какой-то момент речь заходит об ампутации (угрожает расставанием, дистанцируется, отказывает в физической и эмоциональной близости, включает эмоциональные качели).

Поэтому давайте я ещё раз отвечу на вопрос «как узнать любит ли тебя мужчина». Если он не знакомится, никого не ищет, удовлетворён действующими отношениями, работает, увлечён своими хобби и постоянно чем-то занят, каждый вечер возвращаясь именно к вам, значит можно успокоиться и перестать его теребить. Для него любовь это не поклонение кумиру, он видит в спутнице опору, в которой хочется быть уверенным. Она не «болит», не «отваливается», «не исчезает». Вы хотите чтобы внимания было очень много, но как часто вы думаете о своих ногах, если они не беспокоят? Во время ходьбы никто не размышляет о том, как там суставы крутятся и какая мышца нагружается. Заботы должно быть не много, а достаточно. Ноги мы моем, мажем кремом, расслабляем массажем, гладим, укладываем поудобнее. Многим такие аналогии не понравятся, но ничего более понятного я не нашёл. Простите.

Вместо итога

Проблема большинства пар не в том, что один не любит второго, настоящая беда в неспособности любить самого себя. В непонимании отличий мужской психики от женской. В неготовности защищать свои личные границы и уважать границы партнёра. Но ещё больше неприятностей у тех, кто считает любовь чем-то насыщенным, ярким, активным. Отношения по их мнению должны быть похожими на фонтан. Как сериал, где каждая серия это то триллер, то драма. Особенно страдают от этого эндорфиновые женщины. Есть такой термин в психологии. Им для того, чтобы чувствовать себя любимой, нужно постоянно испытывать сильные эмоции. Всплески, встряски. От скандала до примирения в постели. От драки до страстных поцелуев.

Но здоровые отношения это всегда штиль. Здесь комфорт, удовольствия и радость не напоминают американские горки. Они стабильны, равномерны, регулярны. Ровная полоса с крайне редкими скачками. Многие девушки не хотят знать любит ли их мужчина. Они хотят знать зависим ли он, находится ли в состоянии фрустрации. Вы не хотите встретить надёжного партнёра, вы хотите заставить поклоняться, служить, ухаживать, тешить самолюбие. Представители сильного пола со стабильной психикой в это никогда не ввяжутся, поэтому в большинстве случаев вам придётся разребать гору проблемных ребят, пытаясь найти в ней хоть что-то нормальное.