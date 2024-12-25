Люди задаются вопросом «как узнать были ли в роду ведьмы или колдуны», когда начинают замечать странные события вокруг себя. Например, кто-то причинил вред, моральный или материальный, а потом в его жизни началась череда неприятностей. Или желаемое само приходит в руки, стоит только захотеть. Возникает мысль о наличии сверхспособностей, которые не могли взяться из ниоткуда. Наверняка передались по наследству, только вот достоверных данных о существовании в роду представителей магии, не обнаружено. Давайте перечислим доводы эзотериков, которые утверждают, что выяснить это не сложно.

Внешние признаки

Теорию о том, что ведьмы и колдуны обладают отличительными особенностями внешности, так никто и не подтвердил. В средневековье заживо сжигали зеленоглазых брюнеток и рыжеволосых женщин, но было ли это оправдано, непонятно. Современному человеку, склонному доверять науке, такое решение кажется полнейшим абсурдом и дикостью. Тем не менее принято считать, что именно зелёные глаза, чёрные и рыжие волосы, являются однозначным признаком причастности к тёмным силам.

Тут важно понимать, что вам могли не передаться сами способности, эзотерики считают, что кроме внешности необходимо получить и развить талант. Поэтому себя ведьмой можете не считать, но вот переданные по наследству характеристики могут свидетельствовать о том, что в роду такие были. Поспрашивайте у бабушек и дедушек, на кого вы похожи и постарайтесь изучить биографию предка. Возможно там обнаружатся любопытные детали.

Красота как магнит для представителей противоположного пола

Существует такое понятие, как продажа души дьяволу. Само это действие, по мнению эзотериков, подразумевает некий договор, согласно которому вы получаете преимущества в чём-либо, а взамен расплачиваетесь тем, что нужно злым силам. Даже не обращаясь к магии можно заметить, что красивые женщины чаще всего несчастны или одиноки. Психологи уверены, что они не смогли правильно распорядиться ресурсами, получили неэффективный тип личности и привязанности, повысили планку до уровня, где партнёра найти не получается. Но это «земные’ объяснения, а есть и противоположные.

Принято считать, что некоторые люди заключили контракт с дьяволом. Получили блага, например деньги, власть или красоту, наслаждались этим какое-то время, но затем пришло время расплаты. Одиночество это форма страдания, генерирующая большое количество негативно окрашенных эмоций, а мы хорошо знаем, что темные силы используют их для питания. Существует даже версия, согласно которой купла Церквей это проводники, которые передают в космос энергетику плачущих и скорбящих посетителей храма. Верить или не верить, сами решайте, но мнение такое есть.

Так вот присмотритесь к себе и своим предкам. Быть может удастся обнаружить подтверждение теории. Были ли в роду очень красивые и успешные родственники, на которых блага сыпались как из мешка, но потом случилась страшная болезнь или смерть в полном одиночестве. Если такие истории были, то вероятнее всего кто-то из близких обладал сверхспособностями.

Тайные знаки на теле

Во многих африканских странах, не успевших эволюционировать до нормального уровня медицины, детишек с уродствами жестоко убивают. Эта дикость не может радовать, но на данном этапе развития люди используют дологическое мышление, потому что боятся влияния дьявольских сил. Такой ребёнок представляет угрозу для племени, так как его скорее всего (так думают необразованные дикари) послали прямиком из ада.

Несмотря на то, что в цивилизованных странах большинству врождённых особенностей есть объяснение, некоторые знаки выглядят пугающе. Например, передающие по наследству родимые пятна, которые проявляются то через поколение, то через два. Важно изучить биографию всех, кто был наделён «меткой» и попробовать отыскать совпадения. Возможно в роду были ведьмы и колдуны, которые свои сверхспособности продолжают нести через десятилетия, награждая ими внуков, правнуков и праправнуков.

Тесная связь с кошками

Коты и кошки довольно эгоистичны и дружить с человеком в полной мере им не особо хочется. Есть любимчики, о которых приятно греться, есть «обслуживающий персонал», которому можно и руки расцарапать, если не шевелится. Но именно хвостатые считаются посредниками между землянами и дьяволом. Поведение мурлыки может многое рассказать о человеке, попавшемся ему на пути. Если вы чувствуете власть над кошками, они вас слушаются и никогда не кусают, то это повод задуматься о наличии тесной связи. Возможно кто-то из ваших предков имел подозрительную биографию? Было бы здорово узнать как у него обстояли дела с кошками, замечали ли окружающие взаимопонимание и странную близость между ними.

Интуиция и чутьё

В мире много людей, которые вовремя приняли правильное решение. Такие события могут быть позитивными, например один единственный на всей планете мужик поставил на победу Германии в полуфинальном матче чемпионата мира с точным счётом 7-1. Если он сделал 100 ставок на разные исходы и один зашёл, то это никакая не интуиция, но что если он почувствовал, что игра закончится именно так?! Бывают и негативно окрашенные истории, когда человек вдруг решил сдать билеты на самолёт и никуда не лететь, а чуть позже узнал, что воздушное судно попало в авиакатастрофу. Поспрашивайте своих бабушек и дедушек, не случалось ли чего подобного с вашими предками и понаблюдайте, не бывало ли чего-то такого лично с вами. Это один из признаков того, что в роду были ведьмы или колдуны.

Невероятное везение

Вайолетт Джессоп по праву считается ведьмой, потому что её невероятное везение сложно объяснить логически. Для начала вспомним историю с ‘Олимпиком», на котором она работала стюардессой океанского лайнера. После столкновения с крейсером «Хоук», но выжила. Впрочем, тогда жертв удалось избежать, пробоина была слишком высоко, чтобы потопить судно. Но дальше случилась ещё одна катастрофа, на сей раз девушка устроилась работать на «Титаник». Но тоже выжила. После этого отправилась медсестрой на фронт во время первой мировой войны, но удача и здесь была на её стороне. Дожив до старости Вайолетт получила прозвище «непотопляемая».

Цутому Ямагути вовсе пережил два ядерных взрыва. Рабочую командировку в Хиросиму он запомнил на всю жизнь, потому что почти сразу по приезду на его голову сбросили атомную бомбу. Чудом уцелевший Цутому спешно вернулся в Нагасаки, но стоило ему добраться до дома как случился ещё один удар. Но и здесь счастливчик не погиб. Лечение было длительным, но японец дожил до глубокой старости и скончался лишь в 2010 году.

Эзотерики полагают, что случайности не случайны. Был ли у человека договор с дьяволом или его оберегали сверхспособности, присущие только ведьмам и колдунам, сказать сложно. Но если вдруг среди ваших предков имеются такие счастливчики, то попробуйте проверить другие совпадения. вполне возможно ваш род необычный. Оценивать стоит комплекс признаков, а не одно удачное стечение обстоятельств.

Вместо итога

Люди склонные к эзотерики и суевериям рассматривают вопрос о существовании сверхспособностей довольно серьёзно. Психологи же относятся к ним скептически. Чаще всего наши успехи являются результатом потраченных ресурсов, которые мы можем просто не замечать. Сила духа, характер, воля, целеустремлённость, храбрость, высокий эмоциональный интеллект, навыки манипулирования. Всё это позволяет получать желаемое.А необычные истории в большинстве случаев можно отнести к эффекту выжившего, при котором мы видим один пример, игнорируя тысячи откровенных провалов. Даже во время ядерного взрыва шансов выжить достаточно много, если вы оказались не в эпицентре. С Цутому это случилось дважды, но стоит ли считать его колдуном?!

С другой стороны вопрос «Как узнать были ли в роду ведьмы или колдуны» вынуждает нас больше интересоваться жизнью предков. Например, очень интересно о чём думали и мечтали те, кто застал Николая второго. Что помогало им выживать, как они справлялись с проблемами. Ведь все наши бабушки, прабабушки, прапрабабушки и так далее, выжили, хотя было нелегко. Были они ведьмами, продавали душу дьяволу или сквозь трудности продолжали заниматься своими делами, уже неважно. Главное, благодаря их усилиям появились мы. Так почему бы не покопаться в истории своего рода и не изучить тех, на кого мы так похожи. Тех, кто несмотря ни на что пронёс свои гены через века.