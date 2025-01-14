Я часто мониторю поисковые запросы людей в интернете, чтобы понять их интересы и потребность в той или ной информации. Можно сказать, что это моё хобби. Я же психолог, а данная научная дисциплина основана на наблюдении, поэтому очень полезно смотреть и слушать. Так вот, иногда встречаются темы, которые на первый взгляд кажутся аморальными, а порой и пугающими. Кто-то ищет как правильно петлю затянуть, кто-то хочет знать что будет если клеем рот залить. В общем тут всякое может встретиться, но недавно мне попалась статистика по запросу «Как увести женатого мужчину из семьи?». Не так страшно, как про клей и петлю, но согласитесь, тоже не самый безобидный интерес.

А потом я подумал, что во-первых это может спрашивать человек, который прямо сейчас боится потерять супруга, поэтому хочет знать основные механизмы, используемые любовницами. Во-вторых вдруг у мужчины и женщины правда любовь на фоне разрушенного брака, всем и так всё понятно, осталось безболезненно завершить прежние отношения и создать новую ячейку общества. В общем, как бы то ни было, специально выделил день, окружил себя литературой и стал писать этот текст. Думаю в любом случае будет кому-то полезно.

В чём ценность этого мужчины?

Казалось бы не время для философии и сотрясания воздуха, но не спешите с выводами. Одна моя знакомая так долго боролась за мужчину, что несколько раз доходила до отчаяния. Убеждала меня в том, что ей банально не везёт, попался один единственный нормальный мужик и тот женат. Но жена там редкостная дурында, в постели 0, на кухне пользы от неё не больше, чем от пустого ведра. На детей орёт, мужа не уважает, истеричка, психопатка и волосы у неё как тряпка на швабре. Страшная, глупая, короче надо его отбить и тогда все будут счастливы. На мой вопрос «в чём его ценность для тебя» она так и не смогла ответить. Перечисляла всё, что в голову придёт, из серии — он добрый, он такой нежный, он красивый. Иногда разговор сворачивал не туда и начиналось что-то типа — баран он конечно, но люблю его, ппц! Выбешивает меня бывает, но потом как посмотрит своими глазкими детскими, прям не могу! В общем нравится и всё тут.

Но я объяснял ей другое. Многие девушки в результате детско-родительского опыта, становятся зависимыми от конкуренции. Обычно у них очень добрый и заботливый отец, но строгая и властная мать, которая как-то мешала взаимодействию папы с дочкой. Не обязательно это было именно так, просто девочке это казалось. Во взрослой жизни этот сценарий психика пытается отыграть. Найти мужчину, у которого уже кто-то есть и выиграть конкуренцию. Таким образом ценность спутника в наличии жены! До тех пор, пока за него нужно бороться и существует реальная соперница, парень вызывает симпатию и даже сильные любовные чувства с привязанностью и зависимостью. Но стоит супруге исчезнуть с радаров, как он вдруг становится даром не нужным.

В один из вечеров знакомая позвонила мне и сообщила, что на прошлой недели её возлюбленный угодил в семейный скандал из которого вылетел через порог с пакетом вещей. Естественно пришёл к ней и теперь тут живёт. Вернуться домой вариантов нет, поэтому можно было бы жить и радоваться, но уже на 10 день он начал мою знакомую раздражать. Вопрос её звучал так — что происходит, почему я так долго этого ждала, а теперь не могу насладиться моментом, меня всё бесит, я хочу чтоб он ушёл?! Но секрета здесь никакого нет. Мужчина имел значимость в роли мячика, который нужно отобрать у соперницы. Теперь её нет, психика не может отыгрывать сценарий в сложившейся ситуации, а мячик тебе не нужен! Поэтому задумываясь над тем как увести женатого мужчину из семьи, сначала ответьте на вопрос «в чём его ценность и нужен ли он мне так близко?»

Методы, которые помогают увести женатого из семьи

Неважно какие у вас мотивы и насколько вы уверены в своей правоте, важно насколько эффективны ваши действия. В большинстве случаев женщины действуют прямолинейно, грубо и настойчиво. Либо использую манипуляции, основанные на шантаже. Не бросишь жену, не приходи ко мне. Или — если не поженимся в этом году, то я всё расскажу и пусть жена думает что с тобой делать! Мы же расскажем о более хитрых методах, которые будет полезно знать и действующим супругам, чтобы понимать где рвутся семейные отношения.

Уважение к супруге

Знаете почему на войне категорически недопустимо нарушение обычаев и правил? Потому что под вашим руководством больше не будет армии, способной выполнять боевые задачи. Теперь вы управляете стадом мародеров и алкашей, которые озадачены совершенно иными целями. Превышение допустимых пределов жестокости расчеловечивает личность, а ориентир на грабежи и воровство смещает акцент с реальных целей. Пока он тащит коробку с похищенным, его снимет снайпер. Когда у него вместо снарядов танк забит кроссовками и ноутбуками, противостоять противнику становится невозможно. Там где нет дисциплины, не может быть четкого следования руководству. А это неизбежно ведёт к поражению.

В вашем случае ситуация вообще ничем не отличается от вышеописанной. Пока вы акцентируетесь на презрении, насмешках и ненависти, отношения с мужчиной не создаются, не строятся и не развиваются. Он бесплатное приложение к вашей игре «кто лучше?!». Самое интересное здесь то, что многим парням это и нравится. Он тешит своё самолюбие тем, что две женщины буквально дерутся за него. К тому же вы становитесь помойным ведром, в которое можно слить негатив от семейной бытовухи. Пожаловаться что дом борщ не вкусный и физической близости не было со времён царя гороха. Потом он насытится нужными эмоциями и вернётся к жене.

Есть и ещё один серьёзный повод проявить уважение к супруге вашего мужчины. Если ваша цель заключается в серьёзных отношениях с ним, то зачем вам враги на пути к счастью? Браки распадаются, так бывает, но для чего искусственно формировать треугольник, в котором все друг друга ненавидят? Когда вы унижаете соперницу, не забывайте о том, что для вашего партнёра она не чужой человек. Как бы не складывалась ситуация, она всё ещё часть его жизни и нередко опора для самооценки. Следовательно нарваться на неожиданную реакцию, по типу «да ничего она не страшная, просто сейчас работает много, приболела…» вполне реалистично. И тогда она будет с вами бороться, чтобы защитить себя, он может её пожалеть и встать на её сторону, а вы попадёте под штыки.

Если вам, для создания счастливой семьи нужно пойти по головам, унизить, оскорбить и грубо подвинуть другую женщину, то финал скорее всего окажется печальным. Вы изначально в незавидном положении, потому что на вашу голову посыпятся шишки за разрушенный брак. Даже если там и без вас всё на одном сгнившем гвозде держалось. Так зачем своими собственными руками создавать проблемы? И самое главное, нужен ли вам мужчина, если 90% времени вы посвящаете битве с его женой?! Проявите к ней уважение. Достаточно будет уровня, на котором вы её не оскорбляете, не унижаете и не поднимаете своё чсв за её счёт. Она вам не соперница, запомните это.

Сосредоточьтесь на взаимной симпатии

Читатели моего блога помнят, что мотивация бывает отрицательная и положительная. Если парень бросил жену и пришёл к вам, потому что в прошлых отношениях у него не было близости, его не ценили, не кормили и наставили ему рога, то ваша значимость тоже не велика. Вы чуть лучше, чем полный кошмар. Согласитесь, так себе ситуация. Но если бывшая была вполне себе нормальная женщина, но с ней не нашлось точек соприкосновения, а вот вы та самая, с кем интересно проводить время, то это уже совсем другое дело. То есть ваша значимость гораздо выше, даже на фоне вполне здоровой коммуникации. Мотивация положительная, взаимная симпатия имеется, ценность определена. Это та самая почва, на которой может прорасти нечто полезное.

Попробуйте найти всё то, в чём вы похожи, что вас сближает. Совместные хобби и увлечения, способность находить компромисс. Если вы тайком встречаетесь на квартире для плотских утех и выслушивания его историй о бестолковой жене, то по факту между вами вообще ничего нет. Необходимо проверить на прочность свой союз в разных ситуациях. В бытовых, в праздничных, на пикнике, в компании друзей, в конфликте и так далее. В большинстве случаев такие ситуации заканчиваются тем, что после развода к вам домой приходит совершенно чужой мужик, с которым вам некомфортно. Здорово было видеться раз в неделю, а теперь как с ним общаться, вообще неясно! Вполне возможно женатики вам тем и нравятся, что они всегда на дистанции и тесно взаимодействовать с ними не приходится.

Проявите понимание

Знаете почему распадается львиная доля брачных союзов? Из отношений уходит понимание. Жена не хочет признавать желания, потребности и хотелки своего мужа. Осуждает, обесценивает, навешивает чувство вины. Ему нравится возиться в гараже с железками, но супруга считает это бесполезным занятием. Ему нравится после работы усесться перед телевизором с куском пиццы, но супруга ругается и заставляет что-то делать. Он надеялся выходные провести с друзьями, но столкнулся с упрёками, якобы ты должен быть с семьёй, какого чёрта я остаюсь дома одна?!

Ваша задача выяснить все эти детали. В чём его не понимает жена? За что осуждает? Как ограничивает? А далее любопытная теория. Вам не стоит подстраиваться под него и становиться доброй феей, исполняя любые желания. Вы должны оценить свою готовность мириться с его образом жизни. И если вдруг случится так, что вы понимаете его в том, в чём не понимает жена, то именно это станет вашим конкурентным преимуществом. Просто покажите ему мир, в котором он может быть собой и не получать за это по шапке. Поймайте момент, когда он пожалуется на жену и без негатива в её сторону аккуратно сообщите — хм, странно, меня вот это вообще не раздражает. Ну, выпил мужчина после трудного дня на работе и что? Мне так даже лучше, ты бы сидел вот тут на диванчике, а я бы посуду мыла и разговаривала с тобой. Мне не скучно, ты доволен, это же идеально, верно?!

Будьте самодостаточной и увлечённой

Многие женщины, оказавшиеся в такой ситуации, все свои ресурсы бросают на мужчину. Он становится чуть ли не единственной целью в жизни и всё остальное перестаёт иметь значение. С наскока увести его из семьи не получается, что приводит психику в состояние фрустрации. Сначала на эмоциях гнева она проявляет активность, которую тратит как правило на борьбу с женой и манипуляции, а потом погружается в апатию. Восстанавливает силы (эмоциональные) и повторяет этот путь. Так может длится годами.

Во-первых вы не сможете выбраться из фрустрации. Во-вторых, даже если получите желаемое, вступите в отношения опустошенной. Вы получили то, что хотели, психика сменит приоритеты и мужчина станет совершенно ненужным. В третьих такая ситуация оборачивается снижением вашей ценности. Зачем бороться за то, что и так у твоих ног? К тому же женщина становится неинтересной. Ей постоянно нечем заняться, у неё не горят глаза. Возникает вопрос — а стоит мне рушить семью, где скорее всего ещё и дети есть, чтобы уйти вот к этой, неспособной без меня жить? Какая-то она унылая и скучная.

Этот совет работает абсолютно во всех случаях. За женатым вы гоняетесь или строите отношения с холостым, на первом месте у вас всегда должны быть вы! Уделяйте больше времени своим хобби и увлечениям, продвигайтесь по карьере, смотрите любимые сериалы, займитесь спортом. Погрузитесь в то, что вам интересно. Разгрузите психику, диверсифицируйте направления деятельности. Тогда и зависимость от партнёра снизится и значимость ваша кратно возрастёт.

Не удерживайте мужчину, дайте ему свободу

Человек свободолюбивое животное. Жизнь в клетке для нас каторга. Ко всему можно привыкнуть, но не всё можно принять. К сожалению иногда отношения становятся той самой клеткой, в которой партнёр пытается удержать разными способами. Вполне возможно, жена была нормальной до того самого момента, пока не появились дети, ипотека, совместный автокредит и прочие обязательства. Мужчина почувствовал себя привязанным и ему начало казаться, что его сковывают оковы. А вот проговорить эти моменты и избавиться от тревоги не получилось. Это могло бы стать шансом для любовницы, но она зачем-то начала вести себя точно также.

Контролирует его телефон, следит за ним в соцсетях, требует отчётов. Где был, с кем переписываешься, почему трубку не брал, зачем добавил в друзья девушек и так далее. Такой способ удержания абсолютно неэффективен. Ему нужна свобода и понимание того, что он может уйти в любой момент. Вот прям совершенно в любой. Достаточно обуться и ты на воле! Практика показывает, что человек дольше остаётся там, где его ничего не держит. И напротив, пытается сбежать оттуда, где есть хотя бы намёк на пленение. Сделайте ваши отношения на 100% добровольными.

Гордитесь мужчиной

Наверняка этот совет покажется вам странным, якобы нужно сюсюкаться с взрослым мужиком как с младенцем. Но это совсем не так. Дело в том, что мальчики с детства живут в дефиците любви, просто потому что в обществе как-то не принято уделять много внимания его чувствам и эмоциям. Ты же мужчина, не будь мямлей! Поэтому большинство из нас редко слышали слова истинного восхищения. Если мы делаем что-то плохо, нас ругают. А если хорошо, то говорят — ну, так и должно быть. В результате большинство мужчин зависимы от тёплых слов.

Он только что перетащил тяжёлую тумбочку с места на место, разве это не повод заметить, что он очень сильный? Вам это ничего не стоит, а ему приятно. Со временем подобные ситуации станут наркотиком и он захочет, чтобы источник положительных эмоций был рядом. Поверьте, в длительных отношениях, которые как коррозия съела бытовуха, у представителя сильного пола этого уже нет. На фоне жены вы априори становитесь ценной и значимой. Можно считать это лёгкой манипуляцией, но вам же только этого и надо.

Будь договороспособной

Ещё один минус практически любой жены — отсутствие навыка договариваться и искать компромисс. У неё теперь много прав и мужчина ей многим обязан с любой точки зрения. И с позиции морали и по закону. Поэтому в некоторых конфликтах она уже не видит смысла вести диалог, ей гораздо проще требовать и ставить ультиматумы. А это ой как выматывает! На каждом шагу парень слышит «должен. должен, должен» и мнение его уже никто не спрашивает.

Это то самое место, где ваше присутствие может стать выигрышным для него. Ссоры всё равно будут, перестаньте верить в книжные сюжеты, где они жили счастливо, никогда не ругались и умерли в один день. С улыбкой на лице, видимо. Вы неизбежно будете скандалить, вопрос лишь в том, как именно это будет происходить. Если с вами можно договориться и вы правда слушаете его мнение, то по сравнению с женой вы настоящий ангел во плоти!

Вместо итога

Коротко ответить на вопрос «Как увести женатого мужчину из семьи?» не получится. Тему неизбежно придётся делить на три подраздела. Первый — определение источников ценности мужчины. Это отыгрыш детского сценария вашей психики или взаимная симпатия? Попытка победить конкурентку или стремление в полноценные отношения с партнёром? Не пытайтесь давать ответ сразу, хорошенько всё обдумайте. Второй — поиск собственной значимости. Вы то ему зачем? У него уже есть семья, в честь чего он должен всё бросить и выбрать вас? Физическая близость лучше? Так для этого проще походить налево, закрыть потребность и остаться с женой. Вы идеальная хозяйка и самая понимающая женщина на свете? Так это скорее всего не на долго, после заключения брака вы станете точно такой же как бывшая. Либо у вас глаз начнёт дёргаться, ибо долго в таком режиме протянуть сложно.

Третий — оценка выгоды и рисков. Вступая в отношения с мужчиной вы уже рискуете. Можете потратить время впустую, упустить действительно достойного спутника, пока возитесь с этим. Сделать неправильный выбор, найти больше проблем, чем удовольствий. Но уводя из семьи женатого вы берёте на себя огромную ответственность. Запросто может случиться так, что вас в разрушении брака будет обвинять супруга. В обмане обвинит мужчина, который поверит в то, что вы принцесса, а потом увидит, что это не так. В конечном итоге вы начнёте обвинять сами себя. Поэтому перед столь ответственным шагом трижды задумайтесь. А всем действующим жёнам стоит помнить, что ваш статус ничего не гарантирует, переставая быть для своего партнёра настоящей женой, а не только носительницей печати в паспорте, вы запросто можете быть свергнутой. Не нужно ни с кем сюсюкаться, достаточно просты понимать друг друга и уметь находить компромиссы. В противном случае дефициты вынудят мужа искать дополнительные источники благ.