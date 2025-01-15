Жизнь и смерть многих русских писателей окутаны тайнами, которые не раскрыты по сей день. Творческие люди склонны к необъяснимым поступкам и зачастую ведут образ жизни, не укладывающийся в понятие нормы обычного человека. Тот же Лев Толстой был похоронен в могиле без креста и долгие годы придерживался жёсткого минимализма. Николай Васильевич тоже не был обычным представителем своего времени, но наибольший интерес вызывает его кончина. Поэтому сегодня я решил вспомнить все основные версии, рассказывающие о том, как умер Гоголь и стоит ли искать в этом событии мистику.

Как умер Гоголь согласно официальной версии

Согласно общепринятой версии и самой популярной информации, Николай Васильевич почувствовал себя неважно 18 февраля 1852 года. Он слёг в постель, прекратил любую активность и полностью отказался от приёма пищи. Спустя двое суток истощение писателя было настолько серьёзным, что врачи приняли решение поместить его на принудительное лечение. Однако что именно делать в сложившейся ситуации никто не знал, Гоголь так и не начал есть, в результате к вечеру 20 февраля он окончательно обессилил и впал в беспамятство. Через несколько часов, под утро, была констатирована смерть.

Психиатр Владимир Фёдорович Чиж утверждал, что Николай Васильевич страдал от различных расстройств с самой юности. За 10 лет до кончины недуг начал прогрессировать и остановить болезнь оказалось невозможным. Бредовые идеи величия обернулись тем, что к 1940 году он уже находился в финальной стадии своего состояния. Причиной стало чрезмерное увлечение религией, которой писатель неадекватно восторгался, доводя себя до фанатизма. Впрочем современные врачи считают, что всё было с точностью до наоборот. Не религия свела его с ума, а сумасшествие погрузило в религию.

На пике карьеры Гоголь стал ощущать угасание таланта. Апатичные состояния усиливались из-за невозможности развиваться в творческом направлении. Идеи для произведений заканчивались. Попытки компенсировать эмоциональные дефициты богослужением не помогли, а затем Гоголь вдруг заговорил о надвигающемся апокалипсисе. Бред постоянно набирал обороты и очень скоро окончательно вышел за рамки ментального здоровья. Отказ от пищи был обусловлен тяжелейшей депрессией.

Мистическая версия

В 1931 году писателя решили эксгумировать. Реконструкция Москвы подразумевала снос могил у Данилова монастыря, поэтому Гоголя пришлось перезахоронить на новодевичьем кладбище. Около 20 человек принимали участие в процедуре и когда тело покойного Николая Васильевича было изъято, перед людьми открылась страшная тайна. Якобы на крышке гробы были обнаружены следы от ногтей, а само тело располагалось в неестественной позе. По всем признакам Гоголь был жив после погребения и отчаянно пытался выбраться.

Тут то все и вспомнили произведения писателя, в которых он предсказывал летаргический сон. Всё казалось настолько очевидным, что ни у кого не осталось сомнений — Гоголя похоронили живым! Мистики добавляли и подробности вскрытия. Очевидцы утверждали, что у покойного отсутствовала голова и никаких следов её наличия на месте не было. Череп мужчины молодого возраста был найден за пределами саркофага. По всем признакам это был череп Гоголя, но как он там оказался и какими силами был вытеснен из гроба, неясно.

Специальное расследование завершилось убедительным вердиктом — гроб писателя вскрывали ранее. Монахи решили провести реконструкцию надгробия в честь 100 летия со дня рождения Николая Васильевича. Якобы они и похитили голову. Впрочем, если предположить, что найденный череп принадлежал ему, то получается что не похитили, а лишь вынули из гроба. Но для чего и с какой целью, снова неясно.

Чуть позже очевидцы начали давать противоречивые показания. Одни утверждали, что головы не было вовсе. Другие говорили — голова была, но её расположение казалось странным. Кто-то обнаружил отсутствие некоторых элементов одежды, хотя спустя столько лет её могло не остаться вовсе. И когда всё сказанное превратилось в полный абсурд, люди перестали интересоваться темой смерти Гоголя. Здесь очень много тайн, но ещё больше лжи.

Вскоре медики опровергли и теорию летаргического сна. Данное состояние похоже на кому с тем лишь отличием, что организм поддерживает функции организма и не находится на грани смерти. Разбудить человека невозможно, а сам сон длится от нескольких дней до нескольких лет. За счёт каких ресурсов сохраняется жизнедеятельность сторонники теории не объясняют. Врачебная практика не имеет свидетельств существования такой формы комы, про летаргию говорится исключительно в литературных произведениях. Поэтому смерть писателя в гробу кажется невероятной.

Причины смерти Гоголя

Тот факт, что перед смертью писатель был сильно истощён, не подвергается сомнению. Отказ от пищи очевидно привёл его в состояние из которого организм уже не смог выбраться. Но для чего нужно было так над собой издеваться, никто объяснить не может. Впрочем, психиатр Дмитрий Евгеньевич Мелехов, изучавший сохранённую информацию о жизни Николая Васильевича, выдвинул версию ряда психических расстройств, среди который шизофрения и маниакально-депрессивный психоз. Последние годы Гоголь не только стал религиозным фанатиком, но и ударился в аскетизм. Доведя и то и другое до полного безумия он измучил себя настолько, что 18 февраля 1852 года слёг от бессилия. А спустя двое суток скончался. Всё что происходило с телом дальше можно пытаться объяснить мистикой, но никаких доказательств этому нет. Абсолютно все «факты» рассыпаются при первом расследовании.