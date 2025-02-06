Как уговорить девушку переспать и почему это не просто?

Казалось бы, физическая близость это то, что нужно и мужчинам и женщинам в равной степени. Безусловно объём потребности у всех разный и зависит от ряда факторов, включающих здоровье, уровень усталости, настроение. Но тем не менее в нормальном состоянии мы все этого хотим, а значит ни к чему устраивать барьеры, достаточно выбрать из своего окружения хоть немного симпатичного партнёра и реализовать желание. Однако так просто даже в животном мире не бывает. Поэтому сегодня предлагаю обсудить интересную тему — как уговорить девушку переспать?

Почему это не просто?

Во-первых существует такое понятие как общественная мораль. Мы очень зависимы от мнения окружающих, так как отвержение для нашей психики равно страшной опасности. Наши предки, изгнанные из общины, оказывались один на один с хищниками, морозами и голодом. Без напарников даже еду добыть не получится, следовательно соответствовать ожиданиям толпы важно, чтобы не быть брошенным. Спустя тысячелетия каждый из нас всё ещё вынужден отвечать определённым требованиям социума. Спать со всеми подряд плохо и ты точно получишь осуждение, которое тебе совершенно ни к чему.

Во-вторых любая физическая близость может нести в себе опасность. Даже если вы использовали методы защиты. Сегодня разнообразие ЗППП огромное и далеко не все лечатся парой таблеток. Риски высоки и с постоянным партнёром, ведь он может быть носителем и ничего об этом не знать. Что уж говорить про случайные связи. Пятиминутное удовольствие обернется жуткими последствиями, а девушке это зачем?!

В третьих подсознательно каждая половая связь у женщины ассоциируется с беременностью и родами. Она всё понимает и точно знает, что вы предохраняетесь, но психика на всякий случай анализирует партнёра и подгоняет его под критерии возможного отца потомства. Мало ли что, всякое бывает, так что на всякий случай отошьём всех и сдадимся только достойному. Детей мы не планировали, но вдруг что-то пойдёт не так? От этого можно и родить. С другими даже рисковать не будем.

В четвёртых у мужчин и женщин абсолютно разные задачи с точки зрения Создателя. Первые стремятся оплодотворить как можно больше самок. Желательно вообще всех здоровых вокруг себя. После этого можно попытать удачу на чужих территориях. Так шансы на распространение своих генов гораздо выше! Вторые нацелены на фильтрацию. Это доказывает и тот факт, что у парней кратно больше типажей, двух одинаковых буквально не найти! Всё это нужно для того, чтобы было из чего выбирать. Поэтому при встрече женщины мужчина задаётся вопросом «почему бы и нет?», а она в это время ищет причины отказа, прокручивая в своей голове мысль ‘а с чего бы вдруг да?!».

Таким образом любая представительница нежного пола изначально вам отказала. При первой же встрече её подсознание стало искать причины, по которым вам точно нельзя давать! И задача мужчины не в том, чтобы соблазнить, убедить, уговорить, а в том, чтобы своим поведением не создать слишком много этих причин. Чем их меньше, тем выше ваши шансы на близость. С научной точки зрения все барьеры возникают при сознательном анализе, хоть и зарождаются в подсознании. Поэтому далее поговорим про три способа отключить фильтрацию. Когда не останется ни одного повода отшить, женщина согласится.

Соответствие критериям

Мужчина, при поиске полового партнера, оценивает женщин гораздо проще. Его базовая установка заключается в поиске причин «почему да?» Чем больше он возбуждён, тем ниже критерии отбора. Психика говорит — мы слишком давно никого не оплодотворяли, рискуем остаться ни с чем, давай понизим планку. Далее существует определённый стоп, дальше которого он не пойдёт. Здесь уже работает сознательная часть, например не толстую, не худую, не бомжа. А вот у девушек всё сложнее.

У них базовая установка «почему нет?». Глядя на любого представителя сильного пола она подсознательно ищет причины отказа. Не богатый, не интересный, не высокий, не спортивный, не щедрый, не добрый, не помогает, не обеспечивает, не заботится. Целый набор, который индивидуально отличается, но по сути это всегда очень длинный список. И первый способ отключить эти барьеры заключается в полном соответствии ожиданий. Мужчине придётся шаг за шагом опровергать её убеждения, меняя изначально отрицательную оценку себя на положительную.

Как это сделать? Одновременно очень просто и невероятно сложно. Вам нужно ухаживать, дарить цветы и подарки, помогать, содержать, решать её проблемы, доказывать свою верность и надежность, демонстрировать заботу, давать внимание, конкурировать с другими ухажёрами, нравится её друзьям, подругам, родственникам. Так вы будете выключать один фильтр за другим. Думала не богатый? А вот я трачу большие суммы денег. Думала не щедрый? Вот тебе 101 роза, поход в дорогой ресторан. Думала неспособен помогать? Давай починю кран, пришью пуговицу, уберусь в квартире, приготовлю ужин. Думала хуже других? А я разогнал всех конкурентов. Думала не верный? Посмотри, я заблокировал всех баб в соцсетях, с коллегами даже не здороваюсь, на продавщицу в магазине не смотрю.

Путь длинный, но в итоге, если фильтрующих убеждений не останется, девушка вынуждена будет дать. Потому что у неё просто нет причин для отказа. Безусловно после того, как вы заслужите её внимание и присутствие, нужно правильно сообщить о потребности. Только имейте ввиду, что вы запросто можете врезаться в её один фильтр под названием ‘ему только этого и надо, он хочет меня использовать». Придётся её переубеждать и в этом.

Выключение фильтрации

Мозг это самый мощный на планете компьютер, но даже у него есть ограничения по ресурсам. Например, мы не можем одновременно выполнять несколько задач. Какие-то удаётся совмещать, а какие-то вообще никак. Психика контролирует абсолютно все процессы нашей деятельности и порой просто неспособна удерживать всё, чем вы её озадачили. Специалисты выяснили, что женщина блокирует фильтр когда счастлива, испытывает эйфорию и чем-то сильно увлечена. Видимо это баг в системе, но его последствия мы видим регулярно.

В ночных клубах, поддавшись развлечению и веселью, многие умудряются отдаться парню в туалете, хотя в жизни на такое никогда бы не пошли. Пожалуй у многих бывало так, что сама не поняла как это случилось. Алкоголь дополнительно нагружает психику и замедляет многие процессы, по этому поводу даже шутка есть — я пить не буду, шампанское плохо влияет на мои ноги. Болят? Нет, раздвигаются.

Совместные занятия не только сближают, но ещё и снижают ресурсность сознания. Сидя на свидании, которое больше похоже на собеседование, вы выбираете первый путь, описанный выше. А я вам в прошлых статьях советовал найти общее дело и погрузиться в него. Спорт, активные игры, увеселительные мероприятия. Важно, чтобы девушка много смеялась. Принцип тот же. По этому поводу многие тоже шутят -» мужчины с хорошим чувством юмора очень опасны, однажды я так смеялась, что не заметила как трусы слетели».

Когда вы идёте по пути соответствия, женщина общается с позиции взрослого, либо ещё хуже — родителя. Задача опытных соблазнителей заключается в том, чтобы позволить спутнице выпустить наружу внутреннего ребёнка. В таком состоянии она расслаблена, нацелена на удовольствия и уже неспособна фильтровать. Шансы на физическую близость после таких свиданий кратно выше. Обычно уже в первый день не возникает никаких проблем. По крайней мере у меня срабатывало, хоть я и не красавчик.

Манипуляция её фильтрами

Есть метод ещё интереснее. Он чуть сложнее, зато вообще никак не сталкивается с сознанием девушки. Для начала объясню суть — при вашей первой же встрече, даже если вы просто написали в соцсетях, у неё мгновенно возникает вопрос ‘почему я должна его отшить?». Сам факт вашего появления говорит о том, что вы пытаетесь её поиметь, следовательно затягивать с фильтрацией нельзя. Но что если она получит другое убеждение? Например подумает, что вы не претендуете на близость и никак не угрожаете её трусам? Вы не опасен в этом смысле, вы не будете приставать и вообще не заинтересованы в её теле.

Так бывает, когда парень и девушка встречаются в университете или на работе. Он сюда пришёл потому что он здесь учится или работает, а не потому что хочет её поиметь. Он к ней обращается, потому что ему нужно списать или получить от неё отчёты, а не физическую близость. Разговаривает, потому что есть рабочие вопросы, а не потому что клеится. И так далее и тому подобное. В итоге в какой-то момент он просто выпадает из списка объектов фильтрации. Других она отшивает, а на этого зачем силы тратить? Он не опасен.

Здесь, согласно опыту пикаперов, важно создать ситуацию, при которой девушка будет думать, что вы не пытаетесь ей овладеть. Вместо того, чтобы в соцсетях рассылать сообщения «привет, давай знакомиЦЦа», выгоднее создать интересный профиль с хорошими фотографиями и душевными постами. Я как то давно занимался этой ерундой, публиковал свои мысли по поводу женщин (обязательно позитивные и добрые), делился чувствами. А потом парсил страницы девчонок и через прогу запускал масслайкинг. Они видели меня, заходили на страницу, читали и сами начинали проявлять активность. Я не претендовал и не клеился, просто им казались интересными мои посты. Меня лайкали, мне писали сообщения, задавали вопросы. А там, в процессе общения, некоторые влюблялись.

Ещё один очень хитрый, но опасный метод заключается в использовании девушки в роли союзника. Можно попросить её познакомить с подругой, якобы она мне понравилась, но не знаю как лучше подкатить к ней. Тут очень весело, потому что некоторые прям вписываются в эту историю, выдают все слабости своих подруг, советуют как их уложить в постель. Предательницы, ахахах. Я в Москве придумал способ ещё чуднее, сказал что мне нравятся парни. Она стала мне помогать выбирать, делилась мнением по поводу мужчин. А потом озадачилась моим спасением, захотела перетащить на сторону добра. Соблазняла меня уже она. Жалко говорит, мужиков и так не остаётся, а ты классный и вот такая беда.. Ахах.

Лет десять назад всё это меня развлекало, но самое интересное то, что это работает. Девушка просто перестаёт искать причины отказать, при этом не отправляет на днище френдзоны. Коммуникация, если она приносит удовольствие представительнице нежного пола, быстро приводит к привязанности. Кстати, после близости обман вскрылся, мне пришлось всё рассказать, но она отреагировала на удивление спокойно. Я так и думала, сразу было понятно, хорошо что всё это ложь. Но я врал во имя любви, так что мне простительно.

Вместо итога

Процесс соблазнения это всегда игра, в которой важно позволить девушке выпустить внутреннего ребёнка и насладиться взаимодействием. Её фильтры заложены природой и даже если бы она хотела их выключить, у неё бы ничего не получилось. Быть может Создатель специально сделал так, что женщина отсеивает, а мужчина ищет волшебную кнопку. В результате у неё не остаётся причин отказать и случается то, что всем нам нужно и каждому из нас хочется. Какой метод выбрать, решайте сами. Я лишь поделился теорией, которую миллионы раз проверили на практике. Нам остаётся только пользоваться.