Как стать привлекательным человеком? 6 ключевых качеств

Привлекательность это не только внешность, но и внутренние качества, которые делают человека желанным в глазах других. Многие ошибочно полагают, что достаточно быть красивым или успешным, чтобы окружающие их оценили по достоинству, но настоящая харизма строится на уверенности, умении выстраивать границы и создавать эмоциональный интерес. В противном случае вы можете стать ресурсом или даже объектом насмешек, превращая свою жизнь в показательное выступление и бесконечную борьбу за внимание. Какие же качества делают человека по-настоящему притягательным? Давайте вспомним психологическую теорию и ответим на этот вопрос.

Будь требовательным

Здесь речь вовсе не о том, чтобы задирать планку до небес и ждать когда кто-нибудь сможет до неё дотянуться. Один из главных признаков уверенного в себе человека — способность четко обозначать свои границы и ожидания. Люди, которые знают, чего хотят, и умеют это аргументированно выражать, автоматически вызывают больше уважения. Это не означает агрессию или патологический эгоизм, тут скорее про здоровую самооценку. Например, если человек заранее говорит, что не терпит опозданий или неуважительного тона, он формирует вокруг себя правильное отношение.

Исследования показывают, что людям проще общаться с теми, кто уважает себя и свои интересы. Всегда понятно что от таких ожидать и где находятся рамки допустимого. Если мужчина с первых минут знакомства заявляет, что не нуждается в серьёзных отношениях и ищет спутницу для приятного времяпрепровождения, женщины вокруг него сразу поделиться на две группы. Одни не станут терять время, а другие с удовольствием согласятся на короткий роман. И сделают они это потому что им заранее известно что парень готов предложить и что ему нужно. Поэтому научитесь обозначать свои желания и потребности, независимо от того, чего вам хочется. Можно ли рядом с вами материться, как вы относитесь к алкоголю, какой формат коммуникации вам можно предлагать, как допустимо разговаривать. Всё это должно быть известно окружающим.

Избегайте дискомфорта

Естественность и уверенность очень сложно подделать. Когда человек ведет себя раскованно, не пытается казаться кем-то другим, это подсознательно располагает окружающих. Напряжение и скованность, напротив, отталкивают. Из этого следует, что невозможно оставаться привлекательным в среде, вызывающей дискомфорт. Старайтесь избегать компаний и ситуаций, которые выбивают вас из колеи, либо ставят в неловкое положение. Опытные пикаперы, например, выманивают девушек на свою территорию, посещая хорошо знакомые заведения, вовлекая в общество проверенных и надёжных друзей. Вряд ли у вас получится производить впечатление альфа самца, находясь рядом с её подругами и друзьями, бороться за авторитет, при подобных раскладах, непросто.

Тоже самое относится к прочим жизненным обстоятельствам. Не общайтесь с теми, кто вас не уважает. Прекращайте коммуникацию с токсичными собеседниками, практикующими пассивную агрессию. В моменте вы можете ничего не заметить, но со временем выяснится, что развилась хроническая усталость, тревожность, беспокойство. Окружив себя подобными индивидами, вы отдаляетесь от тех, рядом с кем комфортно и спокойно. Негативно окрашенных эмоций станет больше, чем положительных и вы сами превратитесь в неприятного человека, который уже неспособен быть привлекательным.

Оставайся недоступным

Психологически люди больше ценят то, что им не всегда доступно. Если человек постоянно на связи, отвечает на сообщения мгновенно и всегда готов бросить всё ради другого, его ценность в глазах окружающих снижается. Гораздо эффективнее давать понять, что ваше время и внимание следует уважать. Это не игра, а естественное поддержание здорового баланса в общении.

О чём-то подобном говорил и Дейл Карнеги. По крайней мере ему приписывают эту цитату — «Будьте заняты. Это самое дешевое лекарство на земле и одно из самых эффективных». С одной стороны вы перестаёте быть удобным в глазах окружающих, вас перестают воспринимать как бездельника, готового в любой момент решать чужие проблемы и задачи. С другой вы, будучи увлеченным человеком, сами начинаете ценить своё время. Потому что можно конечно пойти погулять с девушкой, которая использует вас как подружку на период занятости нормальных мужиков, но можно и своими делами заняться. Ведь они у вас есть! Тут уже есть из чего выбирать.

Будь непредсказуемым

Тут есть нюанс. В психологии предсказуемость является одним из ключевых факторов здоровых отношений. Окружающие избегают тех, от кого непонятно что ожидать, он то ли в загул уйдёт, то ли с ножом набросится, то ли изменит не задумываясь. Поэтому во всех важных моментах ваши действия должны быть прозрачными и очевидными.

Но монотонность убивает интерес. Люди, которые умеют вносить элемент неожиданности в общение, всегда остаются в выигрыше. Это может быть легкая провокация, интеллектуальный спор или совместное приключение. Вместо «пойдём в кафе кофе попьём», скажи «приглашаю тебя на свидание, надень самое красивое платье, на месте узнаешь куда идём!». Или сообщи о сюрпризе, но выдержи паузу для интриги. Подобные мелочи делают человека интересным, следовательно окружающим он кажется адекватным и при этом привлекательным. Главное — не давать отношениям застаиваться. Вызов стимулирует эмоции, а эмоциональная вовлеченность — ключ к притягательности.

Не понтуйся!

Искренность всегда побеждает наигранность. Те, кто пытается произвести впечатление через демонстрацию статуса, связей или достижений, часто получают обратный эффект. На форумах можете найти тысячи веток с обсуждением таких парней. Припёрся на встречу как на награждение в Кремль, два часа хвастался успехами, самолюбовался и всё время крутил в руках брелок от мерседеса. Настоящая привлекательность — в простоте и естественности. Люди чувствуют фальшь, и чем меньше человек старается «продать» себя, тем больше к нему доверия.

Попытки заслужить одобрение и добиться внимания всегда роняют авторитет. Таких людей выгодно использовать, потому что ради высокой оценки они готовы делать что угодно. Он будет дарить 101 розу, водить по ресторанам и покупать подарки на кредитные деньги. Это увлекательно, но уважения не вызывает. Даже самые ресурсные и влиятельные мужчины лишний раз о достижениях не говорят и за похвалой женщин не бегают. Один мой знакомый встретился со своей будущей женой в тот самый момент, когда его туарег был на ТО в ожидании запчастей и друзья одолжили ваз 2110 в качестве «поджопника». Два месяца они общались в таком формате и когда стало ясно, что он интересен сам по себе, пришло время выгонять из автосервиса новый фольцваген. А кто-то делает наоборот, арендуя дорогие авто и разбрасывая деньги на понты. Привлекательностью здесь и не пахнет.

Позаботься о трасте

Слово trust в английском языке означает доверие. SEO специалисты хорошо знают, что без ссылочной массы продвигать сайт в топ поисковой выдачи практически невозможно. Мощные ресурсы должны поставить на вас ссылки, чтобы тем самым выразить доверие и сообщить поисковым системам — этот ресурс интересный и качественный. В жизни всё работает точно также. Без рекомендаций не будет хорошей репутации, а без неё сложно рассчитывать на расширение круга знакомств.

Здоровая самооценка проявляется в том, как человек позволяет к себе относиться. Если он открыто демонстрирует, что его любят и уважают, при этом находятся те, кто подтверждает это, окружающие начинают воспринимать его соответствующим образом. Но важно не переигрывать — хвастовство вниманием так же отталкивает, как и жалобы на его отсутствие. Достаточно просто не скрывать, что вас ценят значимые персоны.

Возвращаясь к опыту пикаперов отметим, что они создают вовлекающие профили, в которых обязательно есть фото со знаменитостями или отметки в популярных локациях, куда «простые смертные» не вхожи. Заодно подумайте над своими поступками, конечно мнение других людей не должно становиться определяющим, но что они о вас скажут, если кто-то спросит? Времена меняются, но буквально два десятилетия назад траст был важнейшим критерием личности. Если на районе о тебе ничего хорошего сказать не могли, то об успехах можно забыть. Нормальные девушки будут обходить стороной, совместных дел иметь не захотят, помочь в трудную минуту не поспешат. Сейчас про репутацию все забыли, но не до конца, иногда она всё ещё решает привлекательный вы человек или нет.

Вместо итога

Привлекательность — это не набор трюков, а внутреннее состояние. Развивая в себе вышеперечисленные качества, можно не только улучшить личную жизнь, но и стать увереннее в других сферах. Главное — оставаться собой и не бояться быть претендовать на то, чего вы достойны. Мужская и женская привлекательность немного отличаются, здесь мы разобрали по большей степени мужскую версию, но многие пункты будут актуальны и для представительниц нежного пола. Например, личные границы, умение держать комфортную дистанцию и строить свою репутацию, порой важнее именно для девчонок. Ведь если о тебе никто не говорит ни единого хорошего слова, а вместо потребностей ты озвучиваешь хотелки, то ни о какой привлекательности речи больше не идёт.