Как соль влияет на артериальное давление?

Пищевая соль – приправа, получившая повсеместное применение. Без нее блюда кажутся пресными и безвкусными. Но она оказывает значительное влияние на организм человека. К этому продукту нужно относиться осторожно тем, кто имеет нарушения со стороны артериального давления.

Как воздействует соль на организм

Важно! Специалисты ВОЗ рекомендуют воздержаться от злоупотребления соли. Ее потребление сверх установленной нормы приводит к возникновению остеопороза. Хлорид натрия способен вызывать патологии почек, изменять работу сердца, провоцировать заболевания пищеварительного тракта.

Попадая в организм, соль сужает сосуды. Артерии становятся менее эластичными. В тканях человека при переизбытке хлорида натрия задерживается влага. Объем крови в кровеносной системе увеличивается. Это провоцирует повышение артериального давления. Гипертоникам желательно воздерживаться от соленых блюд.

В то же время пищевая соль нужна для правильной жизнедеятельности человека. Она выступает источником выработки соляной кислоты. Благодаря ионам натрия происходит передача нервных импульсов и сокращение волокон мышц.

Дефицит последних чреват развитием ощущения общей слабости, высокой скоростью утомляемости. У некоторых людей наблюдаются нервно-мышечные расстройства, сильные головные боли, головокружение и тошнота.

Положительно влияет хлорид натрия на бактериальный фон. Он уничтожает гнилостные бактерии. Это позволяет использовать соль в качестве консерванта.

Почему нельзя злоупотреблять соленой пищей

Избыточное количество соли в организме приводит к нарушению водно-солевого баланса. Человек испытывает обезвоживание. Его кровь становится более густой и вязкой. Увеличивается риск образования тромбов. Наиболее подвержены подобным изменениям лица, страдающие повышенным давлением. Для них хлорид натрия – медленный убийца. Увеличенный объем крови повышает нагрузки на сердце, нарушает работу почек.

Обезвоживание провоцирует отеки конечностей. Мужчины, злоупотребляющие солью, рискуют приобрести гормональный сбой. Она подавляет выработку тестостерона. Андрогенный дефицит уменьшает либидо, может стать причиной бесплодия.

Ученый провели испытания и выяснили смертельную дозу белого порошка. Она составляет 3 грамма на килограмм массы тела. Такое количество соли провоцирует отек легких и головного мозга, что чревато летальным исходом.

Сколько соли можно употреблять гипертоникам

Здоровому человеку в сутки можно употреблять около 5 граммов соли. При повышенном давлении дозу необходимо уменьшить до двух грамм. Желательно присаливать готовые блюда.

Если давление понижено, суточная норма может достигать 10 грамм. Это же количество могут употреблять спортсмены, люди, занятие тяжелым физическим трудом.

Суточную дозировку можно повышать при расстройстве пищеварения. Рвота и понос вымывают соль из организма. Для ее восполнения рекомендуется специальная минеральная вода.

При расчете оптимальной нормы хлорида натрия нужно учитывать, что он содержится в большом количестве готовых продуктов питания. Сюда входят копченый сыр, колбасные изделия, полуфабрикаты, консервы, маринады.

Чтобы уменьшить потребление соли, гипертоники могут заменить ее сельдереем, яблочным уксусом, пряностями, сушеными водорослями Ламинария. Диетическое питание обязательно для людей, страдающих этим заболеванием второй или третьей стадии. Бессолевая диета поможет стабилизировать давление и предупредить гипертонический криз, угрожающий не только здоровью, но и жизни.