Привет! Вы хотите узнать, как рекламировать свой бизнес в интернете? Отличный вопрос, ведь в современном мире онлайн-продвижение — это не просто возможность, а настоящая необходимость! Если тебя нет онлайн, то фактически тебя вообще нет. Конечно ситуацию можно исправить удачным расположением в проходимом месте, но такой метод подходит не для всех видов деятельности. Есть надежда на сарафанное радио, но чтобы о вас начали рассказывать, необходимо сделать так, чтобы о вас хоть кто-нибудь узнал. Давайте разберемся, какие инструменты интернет-рекламы помогут вам привлечь клиентов и увеличить продажи.

Почему интернет-реклама так важна для бизнеса?

Сегодняшний мир невозможно представить без интернета. Больше половины жителей крупных городов в возрасте от 15 до 60 лет активно покупают товары и услуги именно онлайн, и эта тенденция только крепнет. Чтобы ваш продукт не затерялся среди множества предложений, нужно уметь громко заявить о себе, и интернет-реклама — ваш лучший помощник в этом деле. Она помогает выделиться, убедить покупателя сделать выбор в вашу пользу и построить прочные отношения с аудиторией.

Исследования показывают, что интернет-реклама занимает центральное место в маркетинге компаний: 83% опрошенных бизнесов видят ее существенную роль. Более того, 75% убеждены, что скоро она полностью заменит традиционные рекламные каналы, такие как баннеры на улицах или объявления в газетах. Это значит, что тот, кто освоит онлайн-продвижение сейчас, получит огромное преимущество в будущем.

Важно учесть и изменения в поведении пользователей. В начале нулевых люди, увидевшие предложение в интернете, сразу переходили и покупали. В наши дни так не работает. Сегодня ключевое значение имеет бренд, потому что пользователи смотрят, потом ещё раз смотрят, запоминают, ознакамливаются и не бегут покупать сразу. Зато как только у них возникнет необходимость воспользоваться той или иной услугой, либо получить продукт, они тут же вспомнят компанию, которую неоднократно видели во время сёрфинга сайтов в интернете. Реклама нацелена на показы и ассоциации, что объясняет необходимость продвигать бизнес в интернете постоянно. Это игра в долгую, которая окупается кратно!

Какие виды рекламы существуют в интернете?

В интернете существует множество способов рассказать о вашем бизнесе, и каждый из них решает свои задачи. Среди наиболее популярных и эффективных инструментов выделяются контекстная и таргетированная реклама, реклама у блогеров, видеореклама, а также email-рассылки, pop-up окна, пуш-уведомления и аудиореклама. Каждый из этих каналов имеет свои особенности и подходит для разных целей и типов бизнеса.

Согласно последним исследованиям, три вида рекламы обладают высоким потенциалом для роста: таргетированная реклама в мессенджерах, email-маркетинг и контекстная реклама. А самыми эффективными каналами для привлечения клиентов сегодня считаются таргет в социальных сетях, видеореклама и рассылки через SMS или мессенджеры. Это те направления, на которые стоит обратить особое внимание.

Важно отметить, что поисковая оптимизация (SEO), хоть и является мощным инструментом продвижения сайта, по своей сути не является прямой рекламой. Это скорее работа над тем, чтобы ваш сайт высоко ранжировался в поисковых системах по релевантным запросам, привлекая органический трафик. Однако, SEO и реклама отлично дополняют друг друга, создавая комплексную стратегию онлайн-присутствия.

Что такое контекстная реклама и как она работает?

Представьте, что человек ищет в поисковике «лучшие подгузники» или «установка пластиковых окон в Новосибирске». Первые несколько строчек в выдаче, а также баннеры на сайтах-партнерах, которые он посещает, будут показывать рекламу именно этих товаров или услуг. Это и есть контекстная реклама — она учитывает интересы пользователя, его запросы и поведение, предлагая то, что ему максимально актуально в данный момент.

Контекстная реклама может быть представлена в разных форматах. Это могут быть текстово-графические объявления в поисковой выдаче и на сайтах-партнерах, яркие баннеры, привлекающие внимание изображения, короткие видеоролики в видеохостингах и даже аудиовставки в музыкальных сервисах. Главное ее преимущество в том, что она «догоняет» пользователя, уже заинтересованного в определенном продукте или услуге, значительно повышая вероятность отклика.

Этот вид рекламы прекрасно подходит для продвижения товаров, на которые уже есть сформированный спрос в поисковых системах. Она помогает не только продать конкретный продукт, но и повысить узнаваемость бренда за счет частого появления перед глазами целевой аудитории. Даже если ваш продукт новый и пока его никто не ищет напрямую, контекст можно настроить на пользователей со смежными интересами, например, рекламировать инновационный мотошлем тем, кто интересуется мотокурсами. Стоимость кампании сильно варьируется, но даже при небольших бюджетах можно получить первые показы, хотя для заметного результата лучше выделять средства, сопоставимые со стоимостью работы специалиста.

На данный момент существуют варианты настройки рекламы под ключ. Всё что вам нужно сделать, это заполнить заявку, пройти короткий опрос о своём бизнесе и пополнить счёт. Рекомендуется начать хотя бы с 10 000 рублей, но средним бюджетом считается 100 000. Тут всё зависит от вашего бизнеса, мы должны понимать, что некоторые тратят миллионы в месяц, а кому-то вполне достаточно и упомянутых 10 000.

Кому подходит таргетированная реклама и почему?

Таргетированная реклама — это ваш личный снайпер в мире онлайн-маркетинга. Она показывается не всем подряд, а только строго определенной целевой аудитории, которая соответствует заданным вами характеристикам. Это могут быть пол, возраст, местоположение, интересы, поведение и даже сообщества, в которых состоит человек в социальных сетях, таких как ВКонтакте, Telegram или Дзен.

Таргетинг позволяет значительно расширить охват и установить контакт с теми, кто пока ещё не осознал потребность в вашем продукте, но потенциально может в нем заинтересоваться. Например, если человек активно интересуется мотоциклами, на него можно настроить рекламу мотокурсов, и через некоторое время он вспомнит о вашем предложении. Также это отличный способ протестировать спрос на совершенно новый продукт, показывая его тем, кто может быть к нему расположен.

Этот вид рекламы идеален для бизнесов, чья аудитория активно присутствует в социальных сетях. Особенно хорошо таргетинг работает для локальных предприятий, ведь можно настроить показ рекламы на конкретный город или даже район. Однако для B2B-сегмента таргетинг может быть сложнее, так как найти топ-менеджеров и директоров по их социальным профилям бывает непросто. Бюджеты и принципы оценки эффективности здесь схожи с контекстной рекламой: важно не экономить на рекламной кампании, если вы платите специалисту.

Нативная реклама когда она эффективна?

Нативная реклама — это мастер маскировки в мире маркетинга. Она не выглядит как прямая продажа, а органично вписывается в контент площадки, будь то статьи в медиа или блоги компаний. При этом она несёт полезную информацию для читателя, но ненавязчиво продвигает ваш продукт или бренд. Например, статья о пяти советах по быстрой уборке дома может включать упоминание вашего робота-пылесоса как идеального решения.

Главная задача нативной рекламы — не столько прямые продажи, сколько создание положительного образа продукта или бренда, повышение его узнаваемости и лояльности аудитории. Это отличный инструмент для формирования определенного восприятия, когда вы хотите, чтобы клиенты не просто купили, а прониклись философией или ценностями вашего предложения. Через натив можно мягко подвести пользователя к мысли, что ваш продукт — именно то, что ему нужно.

Однако нативная реклама подходит не для всех. Она не сработает, если продукт малоизвестен или не имеет уникальных черт, например, для рекламы обычного нарезного батона. Также не стоит использовать её для продвижения продуктов с очень узкой целевой аудиторией, поскольку большинство медиа читают люди с самыми разными интересами. Стоимость такого размещения сильно зависит от популярности площадки: статья в небольшом блоге может стоить несколько тысяч рублей, а спецпроект в крупном СМИ — сотни тысяч.

Стоит ли работать с блогерами и как?

Реклама у блогеров — это мощный инструмент, который набирает все большую популярность. Люди доверяют своим кумирам и лидерам мнений, поэтому рекомендация от любимого блогера часто воспринимается как дружеский совет, а не как прямая реклама. Исследования показывают, что почти половина пользователей запоминает такую рекламу, а многие из них переходят по ссылкам и совершают покупки.

Форматов рекламы у блогеров очень много: от прямой интеграции, где блогер просто рассказывает о продукте, до сложных продакт-плейсментов, конкурсов и амбассадорства, когда блогер становится лицом вашего бренда надолго. Главное преимущество в том, что блогер хорошо знает свою аудиторию и может подать информацию так, чтобы она максимально откликнулась подписчикам.

Реклама у блогеров подходит практически любому бизнесу, но ключ к успеху — правильный выбор блогера. Его аудитория должна максимально соответствовать вашей целевой группе, иначе вы просто потратите деньги впустую. Всегда проверяйте статистику блогера, чтобы убедиться, что у него не накрученные подписчики. Для локального бизнеса можно найти местных блогеров, которые расскажут о вашей кофейне или салоне красоты своим землякам. Стоимость сильно варьируется от известности блогера, но эксперты советуют не вкладывать весь бюджет в одного «миллионника», а попробовать сотрудничество с несколькими менее дорогими, чтобы оценить эффективность каждого.

Как видеореклама может помочь вашему бренду?

Видеореклама — это, пожалуй, один из самых захватывающих и запоминающихся форматов. Хорошо снятый и продуманный видеороролик способен стать вирусным, значительно повысить узнаваемость вашего бренда и даже вызвать эмоциональный отклик у аудитории. Вспомните вирусные рекламные кампании, которые многие помнят до сих пор — это сила видео.

С помощью видео вы можете решать сразу несколько задач: повышать узнаваемость бренда, эффективно продавать конкретные товары или услуги, а также подробно объяснять особенности сложных продуктов. Часто люди не покупают что-то новое, потому что не понимают, как это работает или какую пользу принесет. Видео наглядно демонстрирует преимущества, снимает возражения и строит доверие.

Видеореклама подходит для любых сфер бизнеса, хотя возможности, конечно, зависят от бюджета. Короткие рекламные видео для социальных сетей может позволить себе даже небольшой бизнес, сняв их на смартфон. Крупные компании могут инвестировать в полноценные ролики со сценаристами, актерами и профессиональными командами. Расходы состоят из двух частей: затраты на саму съемку (от минимальных до очень больших) и бюджет на продвижение, чтобы ваше видео увидело как можно больше потенциальных клиентов.

Зачем использовать email рассылки?

Email-рассылки — это один из самых личных и эффективных способов общения с вашей аудиторией. Они позволяют не просто продавать, но и выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, повышать их лояльность, формировать доверие к бренду и даже обучать пользоваться вашими продуктами. Это прямой канал коммуникации, который вы контролируете.

Рассылки помогают предлагать продукты, которые с большей вероятностью заинтересуют клиента, сообщать о новинках, акциях и специальных предложениях. Они также подводят человека к покупке, работая с возражениями и увеличивая конверсию. Кроме того, email-маркетинг отлично подходит для поддержания связи и информирования, например, о статусе заказа, что укрепляет доверие и демонстрирует заботу о клиенте.

Этот инструмент особенно эффективен для B2B-бизнеса и компаний со сложными продуктами, где требуется дополнительное объяснение и образование клиента. Однако email-рассылки успешно применяются во всех сферах. Ключевые слова здесь — триггеры и сегментация: автоматические письма, отправляемые в ответ на действия пользователя, и разделение аудитории на группы для максимально персонализированных предложений. Важно помнить о законе: отправлять письма можно только тем, кто дал на это согласие, а перенасыщение подписчиков информацией может привести к отпискам.

Что такое pop-up окна и как их применять?

Pop-up окна — это те всплывающие элементы на сайтах, которые предлагают вам что-то сделать или информируют о чем-то важном. Они могут появляться после определенного времени на странице, при прокрутке или при клике. Цель такого окна — привлечь внимание пользователя и побудить его к конкретному действию, будь то подписка на рассылку, участие в акции или оставление контактных данных.

Есть два основных формата pop-up окон. «Hello board» перекрывает лишь часть экрана, не мешая просмотру основного контента, и может появляться в любом месте страницы. «Page stop» же занимает большую часть экрана или даже полностью блокирует его, требуя от пользователя совершить действие или закрыть окно. С последним форматом стоит быть осторожнее, так как он может раздражать посетителей и побудить их покинуть сайт.

Pop-up окна — отличный инструмент для сбора контактов аудитории, анонсирования специальных акций, удержания посетителей на сайте (например, предлагая помощь) и получения заявок. Многие компании используют их, чтобы предложить пользователю оставить номер телефона для обратного звонка менеджера. Этот инструмент идеален для бизнесов с собственным сайтом или интернет-магазином, помогая собирать базу данных клиентов и повышать конверсию. Вы можете создать их самостоятельно с помощью специальных сервисов или заказать индивидуальную разработку, интегрировав в дизайн сайта.

Пуш уведомления в браузере их роль?

Пуш-уведомления — это короткие сообщения, которые приходят вам на компьютер или мобильное устройство даже тогда, когда вы не находитесь на сайте, с которого они были отправлены. Чаще всего они используются для возврата трафика на сайт, информируя о новостях, акциях или интересных статьях. Также некоторые сайты продают места в своих пуш-уведомлениях для рекламы других компаний.

Как и в случае с email-рассылками, для пуш-уведомлений формируется база подписчиков, которую можно сегментировать по различным критериям, таким как пол, возраст или интересы. Это позволяет отправлять максимально релевантные сообщения конкретным группам пользователей. Преимущество пушей в их высокой видимости: пользователь с большой вероятностью увидит ваше сообщение, особенно если он подписан с настольного компьютера.

Пуш-уведомления идеально подходят для интернет-магазинов, чтобы вернуть покупателей или стимулировать повторные покупки, а также для СМИ, желающих привлечь читателей к новым материалам. Важно не переусердствовать с частотой отправки, чтобы не вызвать раздражение и не спровоцировать отписки. Стоимость их использования включает как плату за специальные сервисы, так и, возможно, работу маркетолога по настройке и аналитике.

Аудиореклама где ее использовать?

Аудиореклама — это мир звука, который открывает новые возможности для продвижения. Её можно встретить в подкастах, на музыкальных стриминговых сервисах, таких как Яндекс Музыка, а также в мобильных приложениях. Это могут быть как «нативные» интеграции, где продукт органично вплетается в разговор, так и более прямые рекламные вставки.

Основная задача аудиорекламы — повышение узнаваемости компании и расширение аудитории потенциальных клиентов. Через аудиоформат можно рассказать о новой акции в интернет-магазине или в целом представить бизнес широкой публике. Она отлично работает на создание имиджа и эмоциональной связи, ведь звук воздействует на нас по-особому.

Аудиореклама лучше всего подходит для компаний, у которых есть узнаваемый продукт с уникальной характеристикой, которую можно ярко и лаконично представить за 15-30 секунд. Это может быть сложной задачей, но при правильном подходе она даёт мощный результат. Стоимость размещения сильно зависит от площадки и её охвата: например, на Яндекс Музыке можно заказать 50 000 включений по цене 200 рублей за 1000 включений. Интеграция в популярный подкаст будет стоить дороже, аналогично рекламе у блогеров, поскольку цена формируется исходя из количества прослушиваний и известности автора.