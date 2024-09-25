Как проверить нужна ли ты парню? Мнение психолога

Вопросом «как проверить нужна ли ты парню» задаются не только в созависимых отношениях. Иногда и правда сложно понять что между вами происходит, серьёзная это коммуникация с перспективой на семью, либо короткий роман или даже просто флирт. Девушки пытаются получить гарантии, выяснить намерения и мотивы, устроить полосу препятствий, чтобы не быть обманутыми, но нередко именно испытания отталкивают ментально здоровых мужчин, оставляя рядом одних абьюзеров и балаболов. Сегодня попробуем перечислить признаки того, что парень искренне заинтересован в спутнице и планирует что-то большее, чем физическая близость.

Откровенный диалог

В большинстве случаев представительницы нежного пола создают ситуацию, при которой доступ к телу ограничивается до тех пор, пока парень не докажет серьёзность своих намерений, проще говоря он должен заслужить интим. Ухаживаниями, избытком заботы и внимания, либо иными способами. Когда тот понимает, что его потребность закроется при выполнении определённых условий, возникает желание сыграть в эту игру. По итогу получается мостинг, он добился своего и исчез. Выиграл.

Если вам не хочется быть участницей казино, то лучше откажитесь от этих методов, они крайне неэффективны. Гораздо полезнее будет поговорить откровенно и высказать свои желания. Сама ситуация говорит о том, что у вас нет достаточного уровня симпатии и на сближение вы готовы только взамен на что-то. Вот так и скажите — я тебе дам, но только если ты потратишь на меня сто тыщ, будешь выгуливать полгода и потом поженишься. Или — ты мне нравишься, я тебя и так хочу, просто мне важно знать какие у тебя истинные цели.

Общаться стоит через я-сообщение. Не «ты ненормальный, только одного тебе и надо!», а «я не хочу размениваться, короткие романы отнимают силы и время, я бы хотела серьёзных отношений, а не флирта». Конечно далеко не все способны на искренность, но по реакции поведению вам многое станет понятно. По крайней мере с вашей стороны здесь не будет лжи и фальши.

Проводите время за совместными делами

Схема «кафе, цветы, комплименты, ухаживания, секс» это очень примитивный сценарий, который почему-то нравится многим девушкам, но хорошо изучен несерьёзными мужчинами. Получается своего рода ритуал, в котором не нужно лишних слов, все знают к чему идут. Если в конце вы вдруг скажете «нет», то получите дозу оскорблений. Зачем ломать привычный план?!

Чтобы выбраться из этого автоматизма нужно создать новый контекст. Самым эффективным является совместное времяпрепровождение, но не просто так, а решая какую-то задачу. Ту вообще без разницы что делать, по магазинам ходить или в поликлинику, в волейбол играть или съездить вдвоём на отдых. Мужчина, который нацелен на короткий роман, не будет погружаться в бытовые дела и проживать вашу жизнь. Так поступит только тот, кому без разницы как и где быть рядом с девушкой, которая ему нужна. Конечно важно учитывать занятость партнёра, но в этих деталях вы сможете разобраться самостоятельно.

Посмотри учитывает ли он твои особенности

Для мужчин, которые не рассматривают спутницу «на долгосрок», её уникальные характеристики значения не имеют. Более того, вас будут рассматривать как среднестатистическую. Все действия с его стороны окажутся банальными и общепринятыми. Что там любят все двушки? Цветы, когда за них платят, комплименты и подарки. В 90% случаев это работает и менять подход совершенно ни к чему. К тому же не поведётся эта, переключусь на другую.

Когда мужчине нужна именно эта девушка, он пытается её изучить. Не для того чтобы понравиться, а просто потому что уважает и понимает её. Сколько ложек сахара положить в чай, ест ли она сахар в принципе. Какую любит пиццу, какой её любимый сок. Мёрзнет она по ночам или напротив нужно открыть окно. На что аллергия, от чего крутит в животе. Обожает фильмы ужасов или предпочитает залипать в турецкие сериалы. Будет рада шоколадке с орешками или всегда покупает баунти. Если он знает о вас всё, значит вы ему нужны и важны. Есть какая-то значимость.

Оцени уровень его открытости

Психика так устроена, что самооценка является основным маркером ментального здоровья. Мы постоянно пытаемся заслужить одобрение и похвалу, разница лишь в необходимом объёме и методах. Например, обладатели адекватной внешней самооценки получают нужные эмоции за счёт результатов своей деятельности. А чтобы спасти критически низкую внутреннюю, требуется механизм компенсации. В той или иной степени все мы стремимся казаться лучше, чем есть на самом деле.

Только рядом с теми, кого считаем на 100% своими, можно расслабиться. Одно дело когда ты добиваешься девушку и должен быть идеальным, чтобы заслужить её внимание, и совсем другое, когда ты чувствуешь себя значимым без необходимости прыгать выше головы. Поэтому в данном пункте вопросов больше к девушке. Если вы не строите здоровые отношения, а вместо этого организовали полосу препятствий, то рядом никогда не окажется тот, кому вы правда нужны. Все будут играть в игру, забирать трофей и идти охотиться на следующую жертву.

Вы точно нужны мужчине, если рядом с вами он не боится показаться слабым или испуганным. Не рассказывает истории в которых он героический герой и великий великан. Не понтуется, не поднимает свой авторитет за счёт унижения других. Не хорохорится, как говорится. Это степень близости, которую не допускают с «одноразовыми» девушками.

Проанализируй связаны ли его планы с тобой

У каждого человека есть личная жизнь, которая сохраняется даже в самых близких отношениях. У мужчины есть друзья, хобби, увлечения, потребность в одиночестве, работа. Требовать от него круглосуточного присутствия могут только девушки с тревожным типом привязанности. Однако при любых раскладах у парня, которому вы нужны, в голове формируется список приоритетов, в которых спутница наверху.

После всего вышеперечисленного всегда хочется вернуться к своей партнёрше. С мероприятий присылают фотографии, даже во время работы по возможности пишут сообщения, впечатлениями делятся с ней. Свои планы на выходные первым делом обсуждают с той, которая нужна и важна. Учитывают её потребности и желания. Это не значит, что прогибаются под требования, но всегда имеют ввиду её график, просьбы и надежды.

Посмотри на его отношение к тебе в разных ситуациях

Когда девушка нужна, она всегда нужна одинаково. А вот если не нужна, то всегда не нужна по-разному. Тут придётся объяснить. Иногда наедине парень нежный и внимательный, но как только к вам присоединяется его друг, вы замечаете насмешки, издёвки, подколы. Он как будто демонстрирует незаинтересованность, показывает безразличие. Быть может таким образом сохраняет свой статус мачо, но почему вы должны становиться инструментом?!

Второй способ — попросить обозначить ваши отношения в соцсетях. Конечно уходить в шоумэнсинг и каждым постом заявлять о наличии у него спутницы он не обязан, это какой-то детский сад, однако скрывать свою девушку тоже немного странно. Спросите разрешения опубликовать совместное фото или присмотритесь, делает ли о также. Тот, кому вы не нужны, не станет выставлять на вас свои права, следовательно от любой демонстрации связи откажется. И отношение в разных ситуациях будет сильно отличаться.

Познакомьтесь с его родителями

Если девушка нужна и парень её искренне любит, рассматривая как спутницу для серьёзных отношений, то знакомство с родителями произойдёт очень скоро. Важно учитывать индивидуальные особенности, например парень может не общаться с отцом и матерью или стесняться их, но в большинстве случаев это довольно сильный признак. Не станут водить в дом тех, кто воспринимается как интрижка или исключительно в контексте физической близости. К тому же если вы не одна, в разговоре это может просочиться. Рисковать парень не станет и предпочтёт искать отговорки.

Вместо итога

Нет никакого однозначного теста на искреннюю любовь. Испытания и требования гарантий неэффективны, хитрые мужчины давно научились обходить эти барьеры. Смотреть в первую очередь нужно на собственные чувства, уровень симпатии с вашей стороны и истинные потребности. Если вам хочется проводить время с этим человеком и вы получает удовольствие от коммуникации, то какая разница какие у него намерения? Вы же берёте то, в чём нуждаетесь. Для получения более подробной информации можно использовать вышеописанный чек-лист.