Как продать квартиру в ипотеке: важные аспекты и советы

Приобретение квартиры в ипотеку стало для многих россиян одним из главных способов решить жилищный вопрос. Финансовые учреждения активно снижают процентные ставки и требования к первоначальному взносу, что способствует увеличению числа кредитов на покупку жилья. По информации агентства «Дом.РФ», в июне текущего года был установлен рекорд по выдаче ипотеки на новостройки — более 40 тысяч сделок. Однако у потенциальных продавцов возникает вопрос: возможно ли продать ипотечную квартиру и как осуществить этот процесс правильно?

Продавать квартиру в ипотеке можно

Квартира, заложенная в банке, может быть успешно продана, несмотря на наличие ипотечного кредита. Эксперты подчеркивают, что таких ограничений нет, однако важно учитывать, что собственник не имеет права на продажу без разрешения финансового учреждения. Согласно словам юриста адвокатского бюро Asterisk Родион Ларченко, квартира в ипотеке является полноценным объектом гражданских прав.

Прежде чем выставлять жилье на продажу, владельцу необходимо обратиться в банк за разрешением на погашение кредита и снятие обременения с квартиры. Управляющий директор сети офисов «Миэль» Александр Москатов добавил, что банк обычно предоставляет такое разрешение после рассмотрения запроса.

Способы продажи ипотечной квартиры

После получения одобрения от банка, продавец может выбрать способ реализации ипотечной квартиры. Существует несколько вариантов, каждый из которых имеет свои особенности.

Досрочное погашение ипотеки

Самым распространенным методом является продажа жилья с предварительным погашением кредита. Обычно сделка осуществляется следующим образом: продавец получает задаток от покупателя, затем гасит ипотечный заем и только после этого осуществляет продажу недвижимости. Банк предоставляет разрешение на оформление продажи, а также документ, подтверждающий оставшийся долг.

При этом важно, чтобы такие отношения были четко задокументированы в предварительном договоре покупки. Юрист пояснил, что задаток, который уплачивается первым платежом, выполняет функцию обеспечения. Если продавец откажется от заключения основного договора, он будет обязан вернуть задаток в двойном размере.

Погашение долга во время сделки

Другой вариант — это погашение задолженности по ипотечному кредиту в процессе самой сделки. Этот способ требует участия банка, который выдает справку об актуальной сумме долга. После этого покупатель может перевести деньги через безопасные расчетные системы или аккредитив для обоих сторон. Завершив все необходимые процедуры, сделка регистрируется в Росреестре.

Продажа квартиры с долгом

Также возможно продать квартиру вместе с ипотечным долгом. Это может случиться, когда продавец сталкивается с финансовыми трудностями и не может полностью погасить кредит. Здесь важно найти покупателя, готового осуществить сделку на таких условиях. Банк может предложить более выгодные условия кредита — например, рефинансирование.

Продажа жилья банком

Наименее предпочтительный вариант — это продажа квартиры банком. Эту ситуацию можно встретить, когда заемщик не в состоянии оплачивать свои обязательства и накапливает долги. Для завершения процесса снова потребуется согласие обеих сторон.

Риски и выгоды продажи квартиры в ипотеке

Вопрос о целесообразности продажи квартиры в ипотеке требует особого внимания, так как процедура нередко оказывается невыгодной для продавца. Как отмечает адвокат Ларченко, стоимость продажи обычно ниже той, которую заемщик заплатил, учитывая проценты по ипотеке. Очень часто решение о продаже принимается в случае возникновения финансовых трудностей.

При продаже квартиры, находившейся в собственности менее установленного срока, продавец обязан уплатить НДФЛ. Однако есть возможность уменьшить налогооблагаемую базу на сумму затрат, связанных с приобретением жилья. В большинстве случаев налог на прибыль при продаже ипотечной квартиры не взимается, независимо от продолжительности владения.

К положительным аспектам продажи ипотечной квартиры относится снижение риска мошенничества, так как большую часть денежных средств переводит банк. Кроме того, финансовое учреждение контролирует юридическую сторону сделки и все финансовые операции.

Но стоит отметить и недостатки. К примеру, продажа с ипотечным обременением значительно удлиняет срок сделки. Если требуется быстрое заключение сделки, наличие ипотеки может создать дополнительные сложности. На подготовку всех документов и оценку квартиры может потребоваться много времени, а банк перечисляет средства продавцу только после завершения регистрации сделки в Росреестре.

Итог

Продажа квартиры, приобретенной в ипотеку, является многогранным процессом, требующим тщательной подготовки и понимания всех этапов. Необходимость получения согласия банка, выбор способа продажи и оценка всех рисков — это лишь часть вопросов, с которыми сталкивается продавец. Чтобы максимизировать шансы на успешную сделку, рекомендуется заранее проконсультироваться с профессиональными юристами или специалистами в сфере недвижимости, что позволит избежать многих подводных камней в этом процессе.

При грамотном подходе к делу и понимании всех нюансов можно реализовать ипотечное жилье с минимальными потерями и без лишних хлопот.