Отправить статью друзьям

В народе популярна фраза «от хороших женщин мужчины не уходят». Она вызывает бурные дискуссии и многие с ней категорически не согласны, но точки зрения психологии в сказанном есть доля правды. Дело в том, что представители сильного пола тоже люди (удивительно, да?!) и их психика заточена на закрытие важных потребностей, в том числе эмоциональных. В романтическом союзе им нужны не только секс и борщ, но ещё и внимание, понимание, поддержка и забота. Столкнувшись с комфортом любой индивид ощущает спокойствие и терять источник благ уже не хочет. Это конечно не гарантирует его вечное присутствие, в мире нет никаких 100% гарантий, но благодаря десятилетиям трудов мы наконец выяснили как привязать к себе мужчину и какие способы удовлетворения его сознания действительно работают.

Может показаться, что подобное поведение спутницы основано исключительно на поклонении. Якобы придётся подстраиваться под парня, жертвовать собой ради его удовольствия, что-то терпеть, на что-то тратить неимоверные ресурсы. Однако на практике всё совершенно не так. Если вы по-настоящему цените, уважаете и любите человека, то все эти механизмы будут происходить сами собой. Совокупность перечисленного и является признаком здоровых отношений. Давайте создадим некий чек лист и посмотрим насколько вы готовы к тому, чтобы стать для мужчины полноценным партнёром.

Любите и цените себя

Самой большой ошибкой в отношениях является провал баланса значимости. Когда человек в ущерб себе подстраивается под партнёра и продавливает свои личные границы. Многие мужчины мечтают, чтобы спутница во всём слушалась и покорно подчинялась «приказам», только сама эта ситуация не имеет ничего общего с любовью. Он компенсирует низкую самооценку и страхи, а вы выполняете роль источника нужных эмоций. Зависимость какое-то время удерживает людей на короткой дистанции, но со временем, по причине отсутствия уважения и снежного кома из негативно окрашенных эмоций, союз рушится. Таким образом можно добиться присутствия, но только на ограниченный период. Затем либо девушка устанет, либо парень поверит в себя и найдёт новую игрушку.

Целостность личных границ это отличный тест на нормальность отношений. Если вторая половинка остаётся рядом имея все возможности для ухода, то есть выбирает именно вас при наличии неограниченной свободы, значит вы имеете какую-то ценность. Невозможно привязать к себе мужчину, если для этого приходится подавлять свои собственные интересы. Сверхусилия могут принести результат в бизнесе или спорте, но романтический союз ни к тому ни к другому не относится. Вы играете в игру, которая закончится поражением для вас обоих.

Будьте заняты

Дейл Карнеги в одной из своих книг поделился великолепным рецептом на все случаи жизни. Цитата — «Будьте заняты. Это самое дешевое лекарство на земле — и одно из самых эффективных». Вторая по популярности ошибка при построении отношений заключается в том, что вы растворяетесь в партнёре. Слишком много времени проводите вместе, не представляете себе досуга без него. В результате буквально закапываете себя в зависимости, из которой нет выхода. Он чувствует вашу нездоровую привязанность и теряет всякий интерес. Зачем наделять значимостью то, что без тебя неспособно жить и уже лежит в ногах? Это тот самый успех, который не имеет смысла развивать.

В результате у девушки нарастает тревожность, она чувствует как земля уходит из под ног каждый раз, когда партнёр куда-то уходит или очень долго не приходит. Хотели привязать к себе мужчину, а по итогу привязали себя к нему. Чтобы не угодить в это состояние, необходимо сделать так, чтобы отношения были одной из точек опор, а не единственной опорой. Кроме парня в вашей жизни должны быть работа, хобби, увлечения, саморазвитие, отдых отдельно от спутника. В противном случае даже не надейтесь на сохранение баланса значимости, следовательно уважать здесь вас никто не будет.

Будьте противоположностью, а не совпадением

Наверняка вы слышали, что противоположности притягиваются. Это далеко не всегда так, но в случае с романтическим союзом именно разница становится главным фактором притяжения. На этот случай даже шутка забавная есть — «девушка при расставании заявила, что мы слишком разные. Мне нравятся женщины, а ей мужчины». Если бы Бог хотел, чтобы мы спаривались с теми, кто сильно на нас похож, то он не создавал бы людей и животных разнополыми. Размножались бы как картошка или детей приносил бы аист. Капуста в конце концов отлично для этого подходит. Но замысел создателя в том, чтобы мы объединяли ресурсы для достижения общей цели.

Поэтому для «привязки» мужчины вам придётся стать его полной противоположностью. Все детали женственности, как в поведении, так и во внешнем виде, становятся для его психики желаемой целью. Когда вы демонстрируете маскулинность и копируете его поступки, он перестаёт видеть что-то ценное. Побухать и подраться можно с мужиками. Для азарта и риска лучше подходит друг Валера, который за любой движ и на прошлых выходных поддержал идею перебраться через реку на жигулях. Когда спутница пытается заменить ему товарищей, её неизбежно ждёт поражение. Конкуренция здесь неуместна, самые успешные охотницы дают парню то, чего нет ни у него, ни у его окружения. Валера не красивый, не носит юбки, в его гардеробе отсутствуют чулки и приталенные платья. Детей родить не может и целоваться с ним ну совершенно не хочется! За всем этим нужно идти к вам и эта одна из деталей вашей значимости.

Не забывайте тешить его самолюбие

С самого детства мальчики редко получают достаточное количество внимания и похвалы. Как-то так завелось, что мужчина по мнению общества с самого раннего возраста должен быть храбрым, сильным, стрессоустойчивым. А ещё он постоянно кому-то чем-то обязан. На такой почве адекватная самооценка не растёт, вся его последующая жизнь будет построена на компенсации дефицитов. Или вы думали нарциссы с абьюзерами с неба падают? Нет, мы создаём их собственными руками, буквально вытачиваем, доводя до совершенства бедолаги.

В результате к 40 годам он мог ни разу не слышать слов одобрения и восхищения, похвала для него это что-то несуществующее. Если и говорили нечто подобное, то в 99% сказанное было лестью или манипуляцией. Типа вон какой ты сильный и храбрый, иди разберись с моими врагами, умри героем. Или — ты настоящий мужчина, потому что горбатишься на 5 работах ради возможности записать меня во все салоны красоты и купить десятый курс в интернете, который мне тоже никакой пользы не принесёт, но ты молодец! Продолжай в том же духе, красавчик!

Когда тёплые слова звучат искренне и ни на что не провоцируют, это подкупает. Приятно знать, что тебя любят за какие-то мелочи. Чувство юмора, спокойствие, золотые руки, талант красноречия. За то что рассказываешь смешные анекдоты и даёшь дельные советы. За то что рядом с тобой безопасно и эмоционально комфортно. Тешить самолюбие можно по-разному, например с помощью манипуляций и лести или наоборот, честно говоря о значимости спутника. Мужчины тоже любят ушами, перестаньте верить в желудок и половой орган как единственный источник радости. А ещё представители сильного пола на раз два вычисляют корысть. Быть может он зависим и не имеет возможности уйти, но это не значит, что он не чувствует вашего истинного отношения к себе. Если хотите привязывать раз и навсегда, научитесь не врать, не обманывать и не использовать. Изучите теорию зон ответственности.

Отношения либо лёгкие, либо скоро закончатся

Многие ситуации кажутся нам парадоксальными и непонятными. Например, девушки убеждены, что близость нужно заслужить, на первом свидании нельзя даже если очень хочется, а своё право на присутствие придётся добиться. Я же не Ш какая-то?! Чтобы брак был крепким мужчина должен уметь брать на себя ответственность. А кто будет меня содержать когда наступит беременность? А на что мы будем жить, пока ребёнок маленький? Зачем ты нужен, если не решаешь мои проблемы? Ты по природе добытчик и защитник, давай вставай с дивана и выполняй свою роль! Помоги мне. Прибей полку. Вынеси мусор. Почему трубку взял через только через 7 секунд?! Кто эти бабы в твоих соцсетях? Куда ты пошёл? Я не договорила! У всех жёны как королевы, а ты мне сапоги когда последний раз покупал? Я хочу нормально жить, когда ты собираешься брать ипотеку?! Мало ли чего ты хочешь, сначала надо поухаживать, добиться, заслужить, соблазнить.

Во-первых когда люди строят союз на взаимной симпатии, 90% вышеперечисленных фраз не возникают в принципе. Если вы хотя бы что-то из этого регулярно повторяете, значит есть серьёзная проблема и нельзя исключать, что дело в вас самих. Завышенные ожидания, путаница с зонами ответственности и непонимание как вести себя с мужчиной, это довольно частые причины неудач на любовном фронте. Не спешите обвинять во всём мужчину, тут разбираться надо, быть может он то как раз ни при чём.

Во-вторых все и так понимают, что жизнь в целом и отношения в частности, это непросто. Без вашего нытья, подкреплённого нудятиной, любой парень (при наличии интеллекта) осознаёт вероятность трудностей и нормально ориентируется в пространстве ответственности. Знает, что на период беременности финансовая нагрузка по большей части ляжет на него. Знает, что ребёнок это дорого, а в наше время даже чересчур дорого. Знает, что на всё нужны деньги и точно занят вопросом заработка. Для достижения всех поставленных целей нужны ресурсы, включая ум, личностные характеристики, таланты, навыки, знания, образование, знакомства. Перестаньте думать, что человек забыл где находится. Ваша болтовня не несёт никакой пользы.

Меньше всего хочется слышать упрёки, обвинения и негативно окрашенные выражения, у себя дома. Стресса хватает везде. Тебе достаточно проснуться, прочитать новости и выйти на улицу, чтобы заметить что-то плохое. Если в отношениях с любимым человеком приходится выслушивать какой ты придурок и как у тебя всё валится из рук, то зачем нужны такие отношения? И как привязать к себе мужчину, если вы собственными руками его душите и тыкаете словесным ножом?

Отношения должны быть лёгкими. Это не значит, что не будет проблем, сложных периодов, трагедий и испытаний. Это значит, что вы должны создавать союз на фундаменте взаимной симпатии. С тем, чьи личностные характеристики кажутся вам достойными. Тогда что бы ни случилось, вы останетесь вдвоём против трудностей и никогда не окажетесь по разные линии фронта на войне за право быть любимым больше, чем любящим. Всё вокруг и так слишком тяжело, если мужчине нужно добиваться вашего внимания, заслуживать прикосновения и что-то доказывать ради присутствия, а потом ещё слушать упрёки и претензии, то лучше быть одиноким или найти вам замену. Проблемная женщина никому не нужна, она может затащить в зависимость, но никогда не научится привязывать.

Вместо итога

Под заголовком «Как привязывать к себе мужчину?» можно написать две противоположные по смыслу статьи. Первая будет о том, какие техники манипулирования использовать, чтобы эмоционально подсадить его на себя. Здесь лучше всего работает метод «дай что-то ценное и покажи, что он может это потерять». Как только значимый объект отдаляется, наша психика, не желая сталкиваться с проблемами, бросает все ресурсы на удержание источника благ. Если с девушкой была близость, а потом появился конкурент, способный её увести, включается ревность, страх отвержения и абьюз. Если была похвала и присутствовало одобрение, а потом спутница охладела, мужчина попытается её задобрить или запугать. Чаще всё вместе. Поэтому такой подход хоть и эффективен на короткой дистанции, но всё же ни к чему хорошему не приводит. За вами будут ухаживать, вас окутают заботой, вам подарят звезду с неба и пообещают райскую жизнь, но очень скоро клетка захлопнется.

Вторая публикация находится прямо перед вами. Она основана на истинной ценности, без лжи, манипулирования и подавления. Но есть нюанс — в основе таких отношений лежат взаимная симпатия и уважение. При отсутствии с вашей стороны того и другого привязать спутника не получится. Использовать да, но стать для него значимым объектом, никогда. Следовательно вас бросят, как только зависимость пройдёт. Поменяют на другую или выбросят, при этом «подарят» кучу оскорблений. Исходя из всего вышесказанного можно резюмировать длинный текст одной короткой фразой — любите мужчину, которого вы выбрали. И выбирайте не за участие в вашей зоне личной ответственности, а за качественные характеристики личности. Самые крепкие союзы начинаются с безусловного присутствия, нередко близость случается в первый же день. И всегда выбор делает женщина. В остальных случаях мы наблюдаем брачные игры тушканчиков, где он ухаживает, добивается и заслуживает, потом пытается удержать, а в итоге остаётся с носом. Оно вам надо?!