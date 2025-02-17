Как приготовить дубайский шоколад?

Дубайский шоколад — это, без сомнения, главный кондитерский тренд 2024 года. Большие плитки с хрустящей начинкой, состоящей из орехово-мучной смеси, стоят немало: на маркетплейсах их цена достигает 3-4 тысяч рублей. В данной статье рассмотрим, как сделать этот уникальный десерт самостоятельно в домашних условиях.
Что собой представляет дубайский шоколад?
Дубайский шоколад представляет собой крупную плитку темного или молочного шоколада с необычной хрустящей начинкой. Основной компонент начинка — это обжаренное тесто катаифи, а также фисташковая паста и кунжутная паста тахини. Специи и соль в этом сочетании могут быть добавлены по желанию. Этот десерт привлекает внимание своим вкусом и оригинальным сочетанием текстур, которое удалось создать благодаря традиционным восточным рецептам.
Тесто катаифи — основа начинки дубайского шоколада. Это восточная сладость, представляющая собой тончайшие нити, созданные из муки и крахмала, также известные как «волосы ангела». Тесто, обладая уникальной текстурой, придает шоколаду характерный crunch.
История создания дубайского шоколада
Дубайский шоколад быстро завоевал популярность благодаря своей необычной рецептуре и автентичному вкусу. Он стал результатом смешения восточных и западных кулинарных традиций, поэтому его происхождение связано не только с культурными, но и гастрономическими особенностями региона. Интересно, что именно подобные рецепты стали основой для развития современной кондитерской культуры в Эмиратах, где стремление к новым кулинарным экспериментам достигает своего пика.
Рецепты дубайского шоколада
Классический дубайский шоколад с фисташковой пастой
Чтобы изготавливать дубайский шоколад, необходимо использовать качественные ингредиенты. По словам экспертов, особенно важным является наличие хорошей фисташковой пасты, обладающей ярким вкусом, без дополнительных примесей и консервантов. В случае трудностей с поиском таких продуктов в магазинах, можно попробовать сделать пасту самостоятельно с помощью блендера, однако это может занять много времени и усилий.
Для приготовления вам понадобятся специальные инструменты: силиконовая или пластиковая форма для плитки и силиконовая лопатка, так как алюминиевая лопатка может окисляться.
Ингредиенты:
- 200 граммов качественного шоколада (молочного или горького — на ваш выбор), предпочтительно бельгийского в виде дропсов;
- 50 граммов теста катаифи, которое можно приобрести на маркетплейсах или в супермаркетах;
- 50 граммов фисташковой пасты;
- 25 граммов пасты тахини;
- Соль по вкусу.
Способ приготовления
Для начала нарежьте тесто катаифи на тонкие полоски, похожие на вермишель, и обжарьте их на сливочном масле до золотистого цвета. После обжарки горячее тесто следует смешать с фисташковой и кунжутной пастами, добавить щепотку соли и, если хотите, немного ванильного экстракта. Важно тщательно перемешать начинку, не превращая её в кашу, сохранив хрустящую текстуру. Затем охладите начинку до комнатной температуры.
Далее растопите 200 граммов шоколада на водяной бане или в микроволновке, регулярно помешивая, чтобы гарантировать равномерное прогревание, избегая закипания. Разделите растопленный шоколад на две части. Первую половину вылейте в форму, дождитесь её застывания, а затем выложите начинку. Закройте начинку оставшимся шоколадом. Форму смазывать не нужно. Оставьте плитку остужаться до полного застывания в холодильнике. Готовый дубайский шоколад можно хранить в холодильнике в течение нескольких дней, дабы сохранить его свежесть.
Как сделать тесто катаифи самостоятельно?
С учетом высокой популярности дубайского шоколада, тесто катаифи может быстро исчезнуть с полок магазинов. Однако его можно легко приготовить в домашних условиях, что позволит избежать недостатка нужного продукта в магазинах и контролировать его качество.
Ингредиенты для теста:
- 100 граммов пшеничной муки;
- 100 граммов кукурузного крахмала;
- 260 миллилитров воды;
- 2 грамма соли;
- 15 граммов растительного или сливочного масла.
Приготовление теста катаифи
Сначала растопите сливочное масло. В чистой миске соедините все ингредиенты с маслом до получения однородной массы — лучше использовать погружной блендер. Полученное тесто следует процедить через сито, чтобы избавиться от комочков. Затем перелейте тесто в кондитерский мешок или плотный пакет, отрежьте небольшой кончик и начинайте наливать тесто тонкими нитями на раскаленную сковороду по спирали. Когда оно схватится, переверните и обжарьте с другой стороны, чтобы оно стало золотистым.
После жарки дайте всем блондикам остыть, а затем нарежьте их на небольшие кусочки и обжарьте второй раз до достижения лучшего золотистого цвета.
Замена ингредиентов
Уникальность дубайского шоколада в его текстуре и сочетании ингредиентов. Если вы хотите, чтобы этот восточный десерт был максимально приближен к оригиналу, важно придерживаться аутентичных составляющих. Замена хотя бы одного элемента может значительно изменить вкус готового изделия.
Чем можно заменить фисташковую пасту?
Фисташковую пасту можно легко заменить, если перемолоть фисташки в блендере до образования пастообразной консистенции. Однако это занять время. Чтобы облегчить процесс, рекомендуется добавить немного растительного масла без запаха, что поможет достичь нужной текстуры.
Альтернатива кунжутной пасте
Так же, как и фисташковую пасту, кунжутную можно приготовить самостоятельно, пробив кунжутные семена в блендере до состояния однородного пюре. Такой подход поможет получить свежую и натуральную пасту, максимально приближенную к оригиналу.
Замена бельгийского шоколада
Если бельгийский шоколад недоступен, можете использовать более доступные марки шоколада, но избегайте низкокачественных плиток с наполнителями, которые могут испортить вкус десерта. Лучше всего выбирать шоколад, который не содержит лишних добавок и хорошо плавится.
Заключение
Сегодня дубайский шоколад можно приготовить в домашних условиях, следуя представленным рецептам и рекомендациям. Уделяя внимание качеству ингредиентов и соблюдая технологию приготовления, вы сможете насладиться уникальным десертом, который порадует вас и ваших близких. Делающий его самостоятельно, вы не только расширяете кухонные навыки, но и привносите кусочек Востока в вашу жизнь.