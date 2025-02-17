Как приготовить дубайский шоколад?

Дубайский шоколад — это, без сомнения, главный кондитерский тренд 2024 года. Большие плитки с хрустящей начинкой, состоящей из орехово-мучной смеси, стоят немало: на маркетплейсах их цена достигает 3-4 тысяч рублей. В данной статье рассмотрим, как сделать этот уникальный десерт самостоятельно в домашних условиях.

Что собой представляет дубайский шоколад?

Дубайский шоколад представляет собой крупную плитку темного или молочного шоколада с необычной хрустящей начинкой. Основной компонент начинка — это обжаренное тесто катаифи, а также фисташковая паста и кунжутная паста тахини. Специи и соль в этом сочетании могут быть добавлены по желанию. Этот десерт привлекает внимание своим вкусом и оригинальным сочетанием текстур, которое удалось создать благодаря традиционным восточным рецептам.

Тесто катаифи — основа начинки дубайского шоколада. Это восточная сладость, представляющая собой тончайшие нити, созданные из муки и крахмала, также известные как «волосы ангела». Тесто, обладая уникальной текстурой, придает шоколаду характерный crunch.

История создания дубайского шоколада

Дубайский шоколад быстро завоевал популярность благодаря своей необычной рецептуре и автентичному вкусу. Он стал результатом смешения восточных и западных кулинарных традиций, поэтому его происхождение связано не только с культурными, но и гастрономическими особенностями региона. Интересно, что именно подобные рецепты стали основой для развития современной кондитерской культуры в Эмиратах, где стремление к новым кулинарным экспериментам достигает своего пика.

Рецепты дубайского шоколада

Классический дубайский шоколад с фисташковой пастой

Чтобы изготавливать дубайский шоколад, необходимо использовать качественные ингредиенты. По словам экспертов, особенно важным является наличие хорошей фисташковой пасты, обладающей ярким вкусом, без дополнительных примесей и консервантов. В случае трудностей с поиском таких продуктов в магазинах, можно попробовать сделать пасту самостоятельно с помощью блендера, однако это может занять много времени и усилий.

Для приготовления вам понадобятся специальные инструменты: силиконовая или пластиковая форма для плитки и силиконовая лопатка, так как алюминиевая лопатка может окисляться.

Ингредиенты:

200 граммов качественного шоколада (молочного или горького — на ваш выбор), предпочтительно бельгийского в виде дропсов;

50 граммов теста катаифи, которое можно приобрести на маркетплейсах или в супермаркетах;

50 граммов фисташковой пасты;

25 граммов пасты тахини;

Соль по вкусу.

Способ приготовления

Для начала нарежьте тесто катаифи на тонкие полоски, похожие на вермишель, и обжарьте их на сливочном масле до золотистого цвета. После обжарки горячее тесто следует смешать с фисташковой и кунжутной пастами, добавить щепотку соли и, если хотите, немного ванильного экстракта. Важно тщательно перемешать начинку, не превращая её в кашу, сохранив хрустящую текстуру. Затем охладите начинку до комнатной температуры.

Далее растопите 200 граммов шоколада на водяной бане или в микроволновке, регулярно помешивая, чтобы гарантировать равномерное прогревание, избегая закипания. Разделите растопленный шоколад на две части. Первую половину вылейте в форму, дождитесь её застывания, а затем выложите начинку. Закройте начинку оставшимся шоколадом. Форму смазывать не нужно. Оставьте плитку остужаться до полного застывания в холодильнике. Готовый дубайский шоколад можно хранить в холодильнике в течение нескольких дней, дабы сохранить его свежесть.

Как сделать тесто катаифи самостоятельно?

С учетом высокой популярности дубайского шоколада, тесто катаифи может быстро исчезнуть с полок магазинов. Однако его можно легко приготовить в домашних условиях, что позволит избежать недостатка нужного продукта в магазинах и контролировать его качество.

Ингредиенты для теста:

100 граммов пшеничной муки;

100 граммов кукурузного крахмала;

260 миллилитров воды;

2 грамма соли;

15 граммов растительного или сливочного масла.

Приготовление теста катаифи

Сначала растопите сливочное масло. В чистой миске соедините все ингредиенты с маслом до получения однородной массы — лучше использовать погружной блендер. Полученное тесто следует процедить через сито, чтобы избавиться от комочков. Затем перелейте тесто в кондитерский мешок или плотный пакет, отрежьте небольшой кончик и начинайте наливать тесто тонкими нитями на раскаленную сковороду по спирали. Когда оно схватится, переверните и обжарьте с другой стороны, чтобы оно стало золотистым.

После жарки дайте всем блондикам остыть, а затем нарежьте их на небольшие кусочки и обжарьте второй раз до достижения лучшего золотистого цвета.

Замена ингредиентов

Уникальность дубайского шоколада в его текстуре и сочетании ингредиентов. Если вы хотите, чтобы этот восточный десерт был максимально приближен к оригиналу, важно придерживаться аутентичных составляющих. Замена хотя бы одного элемента может значительно изменить вкус готового изделия.

Чем можно заменить фисташковую пасту?

Фисташковую пасту можно легко заменить, если перемолоть фисташки в блендере до образования пастообразной консистенции. Однако это занять время. Чтобы облегчить процесс, рекомендуется добавить немного растительного масла без запаха, что поможет достичь нужной текстуры.

Альтернатива кунжутной пасте

Так же, как и фисташковую пасту, кунжутную можно приготовить самостоятельно, пробив кунжутные семена в блендере до состояния однородного пюре. Такой подход поможет получить свежую и натуральную пасту, максимально приближенную к оригиналу.

Замена бельгийского шоколада

Если бельгийский шоколад недоступен, можете использовать более доступные марки шоколада, но избегайте низкокачественных плиток с наполнителями, которые могут испортить вкус десерта. Лучше всего выбирать шоколад, который не содержит лишних добавок и хорошо плавится.

Заключение

Сегодня дубайский шоколад можно приготовить в домашних условиях, следуя представленным рецептам и рекомендациям. Уделяя внимание качеству ингредиентов и соблюдая технологию приготовления, вы сможете насладиться уникальным десертом, который порадует вас и ваших близких. Делающий его самостоятельно, вы не только расширяете кухонные навыки, но и привносите кусочек Востока в вашу жизнь.