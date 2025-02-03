Как правильно покупать акции и зарабатывать на них? Советы новичкам

После открытия счёта и его пополнения, перед человеком встает самая сложная часть инвестиционной деятельности — сбора портфеля. Какие бумаги брать, в какой пропорции и как угадать направление движения котировок, чтобы извлечь выгоду, а не наращивать убытки? По какому принципу ориентироваться во всём многообразии активов? Попытки прислушиваться к гуру, публикующим прогнозы на платной и бесплатной основе, чаще всего заканчиваются неудачей и тогда новичок сталкивается с разочарованием, наивно полагая, что здесь очередное казино, которое невозможно обыграть. Поэтому сегодня попробуем развеять мифы, заодно ответим на вопрос как правильно покупать акции и зарабатывать на них.

Не пытайтесь никого обыграть

Многие до сих пор путают фондовый рынок с букмекерской конторой, казино и форексом. Во всём перечисленном действует принцип «если кто-то выиграл, значит кто-то проиграл». Прибыль не берётся из воздуха, следовательно ваш выигрыш это всегда чей-то проигрыш. Не буду вдаваться в детали, везде есть свои особенности, но в целом ситуация выглядит именно так. А вот к ценным бумагам подобные высказывания неприменимы. Вы не спекулируете и не соревнуетесь с конкурентами, вы покупаете долю в бизнесе. Если компания успешна, то котировки идут вверх и на них всегда есть спрос.

Акции Лукойла хотели покупать по 800 рублей в 2010 году и хотят в 2025 по 7 000. Потому что это актив, приносящий дивиденды и обладающий высокой ликвидностью. Сама компания может брать кредиты под залог своих ценных бумаг, поэтому заинтересована в росте стоимости. Чтобы этого добиться нужно быть успешным, развивать и реализовывать товар/услугу, получать регулярный доход, наращивать добычу и так далее.

Это очень важное замечание, потому что теперь, понимая положение дел вы, при составлении портфеля, будете ориентироваться на эффективность бизнеса, а не на стремление кого-то обыграть. Бывает так, что цена акции уже слишком высокая, но потенциал компании такой, что она точно будет выше и дивиденды продолжат расти год от года. А иногда бумага на дне, казалось бы её уже все продали и можно покупать, но на самом деле бизнес вот-вот обанкротится и никакого смысла в таком активе нет. Фондовый рынок не годится для спекуляций, для этих целей лучше использовать форекс или ставки на спорт. Здесь не место игроманам, на биржу приходят инвесторы. Ориентируйтесь на устойчивость предприятия и тогда в вашем портфеле окажутся только лучшие компании, которые станут для вас надежными активами.

Не сбрасывайте удачу со счетов

Я часто замечаю споры по поводу диверсификации на разных инвестиционных форумах. Одни утверждают, что это бессмыслица и лучше найти 5 хороших компаний, чем собирать портфель из всякого хлама. А другие говорят — никогда не угадаешь что будет в будущем и самая безнадежная бумага может оказаться в топе по доходности. Я на собственном опыте и опыте своих клиентов могу сказать, что вторые правы. Более того важно помнить, что самый успешный инвестор в мире, Уоррен Баффет, купил 60 бумаг. Есть те, на которые сделана максимальная ставка, они занимают по 5-15 процентов портфеля, но в общей сложности их 60.

Удача имеет ключевое значение в нашей жизни. Не думайте, что ваши достижения целиком и полностью основаны на знаниях, навыках и талантах, иногда для положительного исхода события этого недостаточно. Я всегда вспоминаю истории людей, которые опоздали на разбившейся самолёт. С одной стороны им сильно повезло, ведь они избежали смерти. А с другой перед этим пришлось испытать несколько досадных поражений. Будильник не сработал, такси долго не ехало, попали в мелкое дтп. И по итогу непонятно что именно стало причиной такой удачи, везение или невезение.

В декабре 2021 года я помогал другу покупать акции и использовал для этого качественный анализ, присланный аналитиками. Среди топовых бумаг был газпром, у которого дела шли как нельзя лучше. Уже к лету все ждали сильного роста котировок. Но в марте 2022 случился обвал из-за известных событий, национальное достояние превратилось в мусор. В ближайшие несколько лет они не принесут высокой прибыли, остаётся только скупать подешевевший актив и ждать когда всё закончится.

А знаете какие компании сильнее всего выросли с 22 февраля 2022 по конец января 2025? БСП (+421%), Позитив (196), ЭсЭфай (185), OZON (174), Пятёрочка (80). Если мы посмотрим лидеров роста за 2024 год, то там будут Аэрофлот (64), Полюс (50), снова ozon(20). Открывая графики за разный период мы видим разные компании, а это значит, что во-первых вы никогда не сможете угадать какие из них покажут сильный рост, а во-вторых было бы здорово владеть всеми активами, чтобы при падении одних оставаться в плюсе за счёт других. Вдумайтесь, март 2022 стал настоящим фильмом ужасов для акционеров Сбера, но владельцы долларов удвоили свой капитал.

А спустя несколько месяцев доллар рухнул до 50, зато сбер пошёл в рост. Но прошло ещё некоторое время и американская валюта вернулась к своим прежним показателям, после чего превысила их. Рынок постоянно движется и попытка оседлать нужную лошадь в 99% случаев заканчивается провалом. Высокая диверсификация необходима, потому что куда бы не пошли котировки, вы всегда остаётесь на плаву. Что-то дешевеет, что-то дорожает, а вам пофиг. Дивиденды всё равно приходят. Например Газпром мне в этом году ничего не заплатил, а хэдхантер перечислил 20% от нынешней стоимости. Я на эти деньги мог докупить газпром и ждать когда удача улыбнётся уже ему. Я, кстати, другие бумаги взял, они перспективнее на мой взгляд, потому что тоже обвалились за последние два года.

Смотрите на управление, а не род деятельности

Ещё одна популярная ошибка — оценка акций по роду деятельности компании. К сожалению иногда бывает так, что у людей в руках находилась золотая антилопа, но они всё равно добыли навоз. Возьмём хотя бы дзен, который в 2024 году группа ВК выкупила у Яндекса. Конкурентов нет, это единственная контентная платформа в мире, ориентированная на текст. В США есть медиум, но он не сильно популярен у нас, к тому же недавно его заблокировали на территории РФ. Да и в самой америке его известным не назовёшь. Аудитория дзена на момент покупки составляла 80 миллионов уникальных посетителей в месяц. Путей развития вагон и маленькая тележка, но…

Руководство вк изменило монетизацию для авторов, сломали ленту рекомендаций контента, намудрили с авторизацией. Целый ряд ошибок привёл к тому, что крупные авторы с 300 000 подписчиков, бросили свои каналы. Сами читатели из-за неудобства пользования перестали заходить. Подписная модель больше не работает, а новые начальники увеличили рекламу, создали бессмысленные подписки, перевернули всю модель бизнеса и спустя год зафиксировали сокращение аудитории на 5 000 000 человек. Вот вам яркий пример того, как можно иметь всё и стремительно лететь вниз. Если бы дзен выпустил свои акции, я бы их не покупал. Кстати, у вк они есть, с 2021 года они спикировали с 2 000 рублей за штуку, до 300. И даже это не наталкивает их на мысли, что они в чём-то ошибаются.

Поэтому при составлении портфеля довольно наивно было бы смотреть на род деятельности. В любом бизнесе, будь то нефтегазовый сектор, потребительский, строительство, транспорт, здравоохранение или металлургия, возможно иметь стабильный доход. А возможно и превратиться в один сплошной убыток. Газпром когда-то вообще стоил 300 рублей за акцию и старые прогнозы были нацелены на 1 000. Весь прикол в том, что косарь за газпром это совершенно справедливая цена, если бы не ряд «но». Так что перестаньте оценивать сектор, изучите руководство и реальные цели компании.

Дивиденды это не всегда показатель успешности

Тут вообще несколько нюансов. Как-то давным давно мне написал мужчина с вопросом — нафига люди покупают акции, если по ним дивиденды в районе 3%? В банке дают 7! (на тот момент так и было). Тогда я предложил рассмотреть конкретные примеры и объяснил в чём тут дело. Акционеры получают не процент на вложенные деньги, как на депозите, а долю от дохода бизнеса. Например, компания заработала 1 000 000 за год. Возьмём такую цифру, чтобы было проще. У неё 1 000 000 акций. Руководство приняло решение в этот раз выплатить 50% прибыли, значит на каждую ценную бумагу приходится 50 копеек.

Одна акция стоит 5 рублей, значит ваша доходность составит 10%. Но это если купить их сейчас. Другие то люди купили ещё год назад по 2 рубля 50 копеек за штуку. Следовательно их профит составит уже 20%. Есть и те, кто покупал очень давно по 50 копеек, для них дивиденды получаются 100% от вложений. Они и раньше получали и сейчас получат и в будущем продолжат получать. В какой-то момент доходность может перевалить за 1 000% годовых. Такие примеры есть.

Вторая деталь — некоторые компании дивиденды вообще не платят. Новички думают, что дела идут плохо и такую бумагу в портфель лучше не добавлять. Но мы знаем, что это ложное убеждение. Например, яндекс никогда не платил своим акционерам, он сделал это впервые в истории только в 2024 году. Всю прибыль направляли на развитие собственных проектов, что сказывалось на котировках. До разделения бизнеса графика уже не найти, но он всегда был растущий. Быть может у вас получится его отыскать, мне что-то лень.

Таким образом инвестор может зарабатывать как на дивидендах, так и на росте стоимости активов. В США есть прикольная компания под названием realty income, которая выплачивает дивиденды каждый месяц. Но при этом цена бумаги практически не меняется. Зато акционеры получают стабильный денежный поток. А в некоторых случаях выгоднее обойтись без дивидендов, но получать стабильный рост стоимости активов. Поэтому в портфеле подобные бумаги тоже должны быть.

Вместо итога

Составление портфеля это не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Некоторые мои клиенты точно знают что им нужно, например был мужчина, который покупал только одну компанию. Он в ней работал и был уверен в скорейшем росте. Кстати, не ошибся. Вложил большую сумму, за 6 месяцев неплохо заработал и с тех пор вообще ничего не покупает. Но остальным могу дать несколько рекомендаций.

Первая — накопите сумму более менее похожую на стартовый капитал. Можете начать с 30к, но лучше хотя бы 100. Вторая — соберите высоко диверсифицированный портфель. Купить 30,40 или даже 60 компаний равными долями. Тут зависит от суммы. Третий — далее можете приступить к анализу конкретных акций и наращивать позиции по тем, которые кажутся вам перспективными. Ориентируйтесь на бизнес модель и руководство, а не на сектор. Четвёртый — реинвестируйте дивиденды в те активы, которые приносят наибольшую прибыль. но не продавайте «мусор». Даже если какая-то бумага улетела в минус на 60%, не забывайте о том, что она может также стремительно уйти вверх и скорее всего продолжит платить дивиденды. Такая стратегия самая эффективная и безопасная. Вы не получите +100% за год, но и в большую просадку не уйдёте. При этом сохраните денежный поток. До связи!