Как появился календарь и кто его придумал?

Для современного человека календарь стал одной из самых обыденных вещей. К нему обращаются при любой необходимости. Однако первоначально он создавался с целью хотя бы минимально упорядочить длительные промежутки времени и хотя бы отчасти систематизировать хронологию. К своему сегодняшнему виду календарь пришел не сразу, он претерпел несколько настоящих «революций».

Как появился первый календарь?

Информация о том, кто именно стал первым создателем календаря, не точна. Большинство историков склоняются к тому, что сразу несколько народов почти одновременно, но независимо друг от друга создали собственные системы исчисления суток, месяцев и лет.

Впоследствии жители той или иной страны перерабатывали под себя уже существующую систему и снова претендовали на звание первооткрывателей. Отсюда и историческая путаница, которая делает календарь одним из самых загадочных изобретений.

Первыми открытие сделали в Месопотамии затем, спустя столетие, в Шумерском царстве. Эти календари изначально были лунными, а не солнечными, поскольку спутник зримо менял свои размеры и формы на протяжении одного месяца, поэтому не требовались сложные вычисления, чтобы очертить границы одного периода. Такой формат не позволял точно отмерять годы, поэтому уже в Египте, а затем и в Греции были созданы лунно-солнечные и солнечные календари.

Первые подсчеты оказались ошибочными, что выяснили уже в Египте. Календарь долгое время содержал всего 360 дней, затем, когда месяцы перестали указывать даже на верные времена года, это число было изменено на 365 дней. Через четыре года график разливов Нила в Египте показал очередное отставание, так в календаре появились високосные года, благодаря которым исчезло отставание в 6 часов за один год.

Следующий этап развития связан уже с Цезарем. В этот период появился особый календарь, в котором было только 10 месяцев, но все разной длительности. Начинался год с марта, что было удобно для земледелия и даже для военных походов.

Иногда эту систему исчисления путают с гораздо более поздней – юлианской. Она только названа в честь Цезаря, но создана была на несколько столетий позже. На смену ему пришел уже григорианский вариант, которым и пользуется большая часть Европы, Америка и Австралия.

Современные календари?

Даже сегодня, когда все пришли к единой системе исчисления, некоторые страны в соответствии с религиозными соображениями отдают предпочтение другим календарям. Один из самых сложных – иудейский.

В нем годы имеют различную длительность: 12 или 13 месяцев, а исчисление ведется от момента сотворения мира, поэтому сейчас в данной системе четвертое тысячелетие. В одном году может быть 355, 354, 353 или 384, 385, 386 дней.

Китайский или восточный календарь не менее сложен. В нем фактически считают периоды не годами, а циклами, в которых не 12 лет, как думают многие, а все 60. Исчисление же началось с восшествия на престол легендарного Императора, который и создал всю систему. Дни и месяцы имеют собственные уникальные имена. До сих пор внутри стран жители активно пользуются такими вариантами.

Наиболее распространен календарь григорианский. Он, благодаря введению месяцев различной длительности и високосных годов, позволил сочетать как требования религии, так и соображения астрономов.

В результате получилось минимальное отставание от реального циклического времени смены сезонов, уравнивались праздники, которые должны были совпадать с периодами Солнца и Луны. Главное отличие – сложные правила подсчета високосных годов. Они не наступают в григорианском календаре каждые 4 года: только 97 таких периодов приходится на каждые 400 лет.