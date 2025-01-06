В начале отношений между парнем и девушкой много тайн, которые оба пытаются скрыть. Хотят показаться лучшей версией себя, либо вовсе «надевают маску», чтобы соответствовать ожиданиям и получить желаемое. Физическую близость, высокую оценку, одобрение, похвалу, внимание. Цели и потребности у всех разные. И если неправильно построить коммуникацию у самых истоков, то можно ошибиться с выбором. Например, вопрос «как понять, нужна я парню или ему просто больше не с кем» остаётся довольно популярным.

Ситуация такова, что иногда мужчины на пике полового влечения готовы дарить цветы, ухаживать, добиваться, говорить красивые слова и быть хорошим, лишь бы наконец-то утолить жажду. Девушка не нравится и жить с ней невозможно, но приходится идти на хитрость. Или он совершенно не подходит ей, но играет роль идеального, чтобы понравиться и взять то, что ему нужно. А потом исчезает, оставляя след разочарования и обиды. Как не попасть в эту ловушку?

Какие методы точно не работают?

Пытаясь защититься от обмана многие девушки разработали целую стратегию. Искусственно создали полосу препятствий, пройти которую по их мнению сможет только тот, кто действительно любит. Наивно полагают, что ради 10 минут физической близости не станут выполнять все требования и условия. На практике получается с точностью до наоборот. Именно те, кому нужно только одно, успешно проходят кастинг, а затем случается мостинг, когда парень добился своего и убежал.

Конкуренция, соперничество

Я знаю много историй о том, как девушка, будучи абсолютно свободной и даже испытывая симпатию к ухажеру, врёт ему о наличии молодого человека. У меня есть парень, я в отношениях, мне ничего не надо. Логика даже выглядит странно, но она есть. Тот, кто любит по-настоящему, не остановится и продолжит добиваться. Докажет, что он лучше. Разгонит конкурентов или сместит их своей активностью, покажет, что он достоин больше. И тогда она упадёт в объятия своего рыцаря.

На деле всё совершенно иначе. Ментально здоровые мужчины, уважающие себя и девушку, отступят. Им не интересно соревноваться за внимание, потому что они ждут взаимной симпатии. Им не интересно бегать за конкурентами, потому что в здоровых отношениях её нет, там девушка делает осознанный выбор. И бороться за любовь тут тоже не принято, потому что в противном случае вы воспринимаете представительницу нежного пола как трофей, который запросто можно поделить, отнять, завоевать.

И вот когда все здоровые уходят, услышав вашу легенду о наличии парня, вокруг остаются закомплексованные абьюзеры с критически низкой самооценкой. Вы в этом бульоне варитесь и спустя некоторое время забываете о существовании нормальных отношений. Для вас брачные игры тушканчиков это то, к чему стоит стремиться. Но если в турнире остаются только мальчики, то не ждите на финишной линии мужчину.

Требование доказательств

Похожая ситуация с доказательствами. Девушка заявляет парню о том, что она свободна, но находится в активном или пассивном поиске. То есть требует доказательств любви, привязанности, готовности защищать, обеспечивать, ухаживать. Логика такая же — если я ему нужна, то он подождёт полгода, будет оказывать знаки внимания, продемонстрирует свои качества. Станет надёжным партнёром, а близость (эмоциональную и физическую) получит как награду.

Это как игра, где ты выполняешь задания, проходишь миссии и постепенно открываешь уровни. Чтобы дойти до главаря, нужно разобраться с остальными персонажами. Только на практике ничего подобного не происходит. Слабые мужчины попадают в парадокс иррациональной эскалации, проще говоря они потратили какие-то ресурсы, но не получили желаемого, поэтому начинают играть ва-банк. Будут вкладывать столько, сколько потребуется, лишь бы дойти до финала.

А ментально здоровые понимают, что их здесь не уважают и не хотят на том уровне, на котором хотят спутницу они. Признают потраченное время и спокойно уходят на поиски взаимности. С другими девушками. Оставляя вас наедине с игроманами. А те в свою очередь получат то, чего хотят, и дальше неизвестно что будет. Вероятнее всего уйдут, потому что это была сложная игра, обернувшаяся большими потерями. Но главное главарь повержен.

Ограничения в общении с другими

Это вообще анекдот. Девушка хочет понять нужна она парню или ему просто больше не с кем, но при этом требует изолироваться от конкуренток. Так устроена диктатура, когда тиран заявляет о всеобщей поддержке себя, но при этом не допускает до выборов оппонентов, на корню уничтожает оппозицию. Как в старой шутке — я самый добрый человек на земле, а если появится кто-то добрее меня, я убью его и снова стану самым добрым.

Методика интересная, но так вы оказываетесь в ситуации, где ваше превосходство вроде бы очевидно, но на самом деле при малейшем изменении контекста вы вдруг заметите, что нафиг никому не нужны. Запрещая парню общаться с другими, требуя закрыть соцсети, никому не писать и ни с кем не разговаривать, вы искусственно создаёте среду, в которой ему действительно больше не с кем!

Но завтра откуда ни возьмись появится мадам и уведёт вашего партнера на раз-два. Сильные люди уверены в себе и они хотят, чтобы у спутника был выбор. Пусть девушки вокруг него будут, тогда выбор в вашу пользу можно считать осознанным. До тех пор, пока вы изолируете его от внешнего мира, говорить о том, что вы правда нужны, бессмысленно. У вас диктатура и когда-нибудь вас свергнут. С тиранами не бывает иначе.

Что работает всегда?

Теперь посмотрим на примеры, которые работают как швейцарские часы. Сделав это вы точно и быстро поймёте, нужны мужчине или он от безысходности к вам приклеился, просто потому что других вариантов под рукой не оказалось. Перечислим все (два), от абсурда до истины.

Дать и посмотреть

Это самый примитивный и простой способ. Он наверное и самый очевидный. Если парень хотел только одного, то сразу после близости он исчезнет. Правда тут есть нюанс — всем подряд давать, давалка сломается. Никакого здоровья не хватит и репутация у вас будет сомнительная. Поэтому способ эффективный, но реализовывать его нужно с умом. Попробуем привести пример.

Вы заплатили за конфету, но вам её не дали, продавец тут же убежал. Что вы чувствуете? Ощущение, что вас обманули, вами воспользовались. Вы ресурсы (деньги) потратили, но в ответ ничего не получили. Теперь поменяем условия — вы заплатили за конфету, вам её дали, вы её съели. Хотели купить ещё, но продавец убежал. Что чувствуете? Обидно, что нельзя купить ещё и торгаш сладостями явно не в себе, странный какой-то. Ну да ладно.

Проблема в том, что многие девушки при выборе партнёра ориентируются не на личные потребности, а на какие-то гарантии. Только вселенная построена на хаосе, здесь не существует никаких гарантий. Порядок рождается из хаоса, если говорить проще. Поэтому вместо вопроса «нужна ли я ему», задайтесь вопросом «нужен ли он мне». Тогда спать вы будете с теми, кого хотели! И обида возникать не будет. Вы же получили то, что вам было нужно? Наверное хотели и дальше получать, но «продавец сбежал».

Зато вами не воспользовались. По факту вы как минимум воспользовались не меньше, чем он. По итогу насладились желаемым и поняли, нужны вы на перспективу или нет. Всё встало на свои места, никого не обманули, никого не кинули.

Обеспечить совместное времяпрепровождение

Как-то давно я писал статью о том, как лучше проводить первые свидания. Краткий смысл такой — занимайтесь совместными делами, желательно бытовыми и привычными. Нужно вам в МФЦ сходить, позовите парня составить компанию. Необходимо сделать фото для авито и разместить объявление, предложите сделать это вдвоём. Критики было столько, что я даже не дочитал все комментарии. А зря вы так, между прочим.

Дело в том, что собеседование за чашкой чая и классические методы ухаживания это всё показательное выступление. В первом случае вам в уши льют мёд, во втором делают всё по инструкции. Вы друг друга вообще не узнаёте! Делаете выводы на основе лжи, а потом отдаётесь и врезаетесь в бытовуху. Спустя пару недель понимаете, что человек так красиво говорил и водил вокруг пальца, но жить с ним совершенно невозможно. Вы ему неинтересны и компромиссы найти не удаётся.

Если уж решили какое-то время не торопиться, то реализуйте демо версию отношений. При наличии симпатии с вашей стороны это довольно просто сделать. Представьте, что близость уже была и у вас полноценные отношения. Вы не королева, выбирающая победителя на турнире, вы девушка у которой есть молодой человек. Всё, вы в романтическом союзе. Не требуйте доказательств, не погружайте спутника в конкуренцию, живите с ним эту жизнь. Получается? Отлично, можно раздеваться.

Вместо итога

Психология существует сотни лет и теорий здесь накопилось огромное количество. У нас нет цели создавать норму и пропагандировать её, мы лишь наблюдаем и делаем выводы. Поэтому замечаем много противоречий. Девушка хочет понять нужна ли она, но при этом изолирует парня от других женщин. Естественно сидя в клетке он сталкивается с дефицитом и теперь ему правда больше не с кем. Но это вообще не гарантирует вашу ценность и значимость. Появится кто-то на горизонте и он уйдёт, потому что вы его душите.

Хотят знать нужны ли они мужчине, но вообще не задумываются над тем, нужен ли он им! Потом плачет и жалуется на то, что дала мужику, а он исчез. Я думала он меня до гроба любить будет, сам по себе то урод глупый, если бы я знала, что он не станет моим рабом, я бы ему отказала. Получается отдалась за букет цветов и бутерброд с чаем.

А так действительно получается. Девушки, которые ориентируются на свои чувства и эмоции, всегда берут то, чего хотят. Не торгуются и не выясняют свою ценность. Они сближаются исключительно на фоне взаимной симпатии и строят отношения на способности взаимодействовать с противоположным полом. Если она хочет этого парня и умеет быть партнершей в широком смысле слова, то тянуться к ней будут такие же и обмануть её не получится.