Пожалуй самая нелепая и при этом сложная ситуация, когда девушка не понимает нужна ли она мужчине по-настоящему или всё происходящее является ложью, обманом, попыткой на что-то развести. Вдруг он хочет добиться определённого результата и бросить? Что если я не одна такая и у него имеются другие «богини»? Может он со мной от скуки или воспринимает меня как рака, который на безрыбье тоже рыба. Поговорим о том, как понять нужна ли ты мужчине или нет.

Базовая терминология

Понятие «нужна» довольно расплывчатое. Если он вообще оказался рядом, значит какой-то интерес однозначно есть. Но вот насколько далеко идут планы мужчины, предсказать уже сложно. Одновременно с этим важно учитывать ожидания женщины. Если она рассчитывает на то, что спутник гарантированно проживёт с ней до самой смерти и 100% никогда не причинит боли, то это слишком инфантильная позиция, чтобы её обсуждать.

Если же она требует банальной уверенности в том, что партнёр ей не лжёт прямо сейчас и его слова не расходятся с чувствами, то для этого существует несколько простых тестов. Правда чтобы их понять и правильно применить для начала понадобиться отделить мясо от котлет. А именно рассмотреть человека у которого к вам симпатия (влюблённого), любящего и зависимого по отдельности. Иначе получится компот.

Как понять нужна ли ты влюблённому мужчине или нет?

Влюблённый мужчина это представитель сильного пола неожиданно врезавшийся в собственные гормоны. Девушка стала источником определённых эмоций, те в свою очередь возбудили психику и заставили её запускать различные механизмы, что и привело к изменению состава крови. Образно говоря. Теперь вы ему нравитесь гораздо сильнее, чем остальные, но как это понять?

Достаточно присмотреться к его поведению, влюблённость видна издалека. При общении с объектом симпатии будет наблюдаться учащенное сердцебиение, волнение, покраснение лица. Смущение, страх сказать что-то не то. Бегающие глаза. Это заметно даже по самым уверенным в себе мужчинам, их действия и поступки резко меняются при появлении девушки, в которую его угораздило влюбиться.

Именно это будет являться признаком наличия реакции на представительницу нежного пола. В контексте данной статьи уже на этом этапе можно уверенно заявить — да, ты нужна этому парню. На уровне химии. Но чтобы подкрепить свои догадки присмотритесь к поступкам, которые направлены именно на вас.

Желание сделать что-то приятное. Здесь кто во что горазд. Подарки, сюрпризы, помощь, цветы, если парень воспитан женщинами и ничего другого не знает. Более зрелые ментально, говорят комплименты, запоминают предпочтения понравившейся девушки, соблюдают её личные границы предварительно выяснив где они находятся. Знают какой вариант её имени ей нравится при обращении. Выясняют интересы, хобби и желания, чтобы при удобном случае порадовать.

Ищет повод пообщаться. Если вы коллеги, то мужчина зачастит к вам в кабинет. Если живёте поблизости, то начнёт чаще посещать места вероятной встречи. Если есть онлайн связь, будет писать. Дадите номер, ждите звонка. И повод каждый раз будет каким-то дурацким. Из серии — привет, ты была на улице уже? Я вот собираюсь, не знаю холодно там или как.. Или — привет, не знаешь чего сегодня с билайном, у меня интернет плохо ловит..

Признаётся в любви. Редко в открытую, чаще завуалировано. Будет делать намёки на тему того, что в случае выбора он бы выбрал вас. В разговоре про других девушек услышите что-то типа «ты лучше», «тебе такая причёска больше идёт». Может в форме шутки произносить фразу «я тебя люблю».

Всё это в совокупности гарантирует наличие симпатии, интереса и полового влечения. Возможно вам мало, но с точки зрения психологии всё происходящее наводит на единственно возможный вердикт — вы нужны этому мужчине.

Как понять нужна ли ты зависимому мужчине или нет?

Стадия влюблённости длится не долго. Если продинамить «порывы» мужчины или игнорировать их, то развитие событий может пойти по двум разным путям. Первый — парень в себе уверен, он себя любит и ценит, уважает личные границы, как свои так и девушки. Следовательно на стадии снижения гормонов влюблённости последует прямой вопрос и такое же прямое предложение. Ты мне нравишься, пошли на свидание. Ты мне симпатична, давай встречаться. Ну или иной другой вариант, который будет звучать конкретно и однозначно.

Второй — мужчина провалил баланс значимости, у него низкая самооценка, он угодил в зависимость. Чувства возникли, потребность в конкретной девушке высокая, но цель кажется недостижимой. Это фрустрация, которая неизбежно приведёт к уступкам. Проще говоря девушка получит неограниченную власть и парень начнёт под неё подстраиваться, угождать, добиваться, заслуживать, конкурировать. Пофиг что делать, лишь бы заполучить её.

Во-первых вы увидите попытки соответствовать общепринятой норме, чтобы быть в ваших глазах настоящим мужчиной. Цветы, подарки, трата денег, приглашение в кафе и рестораны, ревность, понты. Тут кто во что горазд, но все действия будут направлены на то, чтобы доказать девушке — я тебя люблю больше остальных, ты мне нужна так что жить без тебя не могу, я за тебя любого убью, я для тебя всё сделаю, я к тебе никого не подпущу.

Во-вторых последуют манипуляции. Кто-то предпочитает угрожать расправой над собой, типа не будешь со мной, повешусь, с крыши сброшусь, утону. Остальные идут другим путём — не будешь со мной, я тебя убью. И мужиков твоих. Всех. Может устроить сталкинг, проявлять навязчивость, шантаж.

И вот в этом случае вердикт психолога совершенно иной. Вы этому мужчине не нужны. Он зависим, он готов добиваться, ухаживать и заслуживать, но ваша ценность, как личности, нулевая. Мужчина спасает свою репутацию и самооценку, девушка становится инструментом. А если поддастся на уловки, то станет трофеем. Любви нет, не было и не будет. Впереди абьюз.

Как понять нужна ли ты любящему мужчине или нет?

Как правило все нижеописанные признаки становятся очевидными уже в действующих отношениях. Если вы вовремя убежали от зависимого и дали зелёный свет влюблённому, то новая стадия романтической коммуникации может также пойти по двум путям. Первый — гормоны сошли на нет, симпатия исчезла, интерес пропал, новой подпитки нет, взаимодействие оборачивается недопониманиями, конфликтами и ссорами. Вторая — вы друг другу подходите и нужны мужчине по-настоящему. Вот как это проявляется:

Эмоциональная близость. Вы легко можете поделиться своими страхами, переживаниями, мнением, мыслями. Партнёр делает тоже самое. В любой ситуации удаётся найти компромисс и ваши разговоры всегда сопровождаются пониманием. Парень с девушкой на одной волне.

Физическая близость. Вы никогда не испытываете тактильный голод, ваши предпочтения в постели сходятся или удаётся договориться о том, как сделать друг другу приятное. Никто не манипулирует интимом, оба знают что нравится партнеру и может в любой момент попросить утолить половой голод. Не обязательно спутник подорвётся по первому зову, но точно не проигнорирует желание.

Рекреационная близость. Вам комфортно друг с другом чем бы не пришлось заниматься. Он без труда готов отправиться с вами на неделю в деревню без интернета, ему с вами интересно съездить в отпуск на Бали, удаётся сохранить отношения после ремонта в квартире. Ходить по магазинам, в кино, на ужин к родственникам, на встречу с друзьями. Если в какой-то момент вы замечаете, что делаете что-то скучное и бессмысленное, но обоим хорошо вдвоём, значит всё в порядке.

Интеллектуальная близость. Ваши убеждения, взгляды и мировоззрение либо совпадают полностью, либо не идут вразрез. Должна ли женщина работать, обязан ли мужчина полностью содержать семью, нормально ли финансовое превосходство представительницы нежного пола, в правильном ли направлении движется страна. Всё это острые темы, которые будут вызывать споры. Если партнер кардинально другой по своему мышлению (не лучше или хуже, а другой), то вы ему не нужны по определению. Вы не тот человек, который его психике кажется нормальным.

Нет проблемы в том, что пара не планирует ребёнка. Проблема начинается тогда, когда она хочет стать мамой, а ему кажется разумнее поставить зарплату на Барселону в Эль-классико. Нет проблем, если девушка мечтает жить не работая, а парень считает это нормой. Проблема начнётся тогда, когда она будет требовать обеспечивать все её желания, а он не сможет на неё смотреть как на полноценного человека. Хочешь айфон, купи его себе, тебе 30 лет, Галя! Устройся на работу, сколько можно пилить ногти за просмотром турецких сериалов? Мы детей планируем, но у них мать дура, это же беда!

Духовная близость. Мужчины полигамны, есть такое мнение. Их легко утащить из отношений, достаточно поманить пальцем. Наверное отчасти так и есть, но на этот счёт есть хорошая фраза — «можно соблазнить мужчину, у которого нет женщины. Можно соблазнить мужчину, у которого есть женщина. Можно соблазнить мужчину, у которого есть жена. Но нельзя соблазнить мужчину, у которого есть любимая!»

Это значит, что наличие духовной связи с партнершей не позволит ему предать, изменить, обмануть. Это просто принцип. Поэтому важно смотреть на поведение мужчины и его убеждения. Если вам приходится удерживать, запугивать, манипулировать, контролировать и шантажировать, чтобы он не свернул налево, то ответ на вопрос заголовка очевиден — вы мужчине не нужны.

Он пока что рядом, вы его на цепь посадили, но фактически ценность женщины для такого парня равна нулю. И только если он имел все возможности для измены, но не изменил, сто раз мог уйти, но не ушёл, привлекает внимание других женщин, но уверенно выстроил границы допустимого, можно говорить о том, что ему нужна именно ты!

Вместо итога

Как уже было сказано выше, понятие «нужна» расплывчатое. Неизвестно что вы имеете ввиду. Надеюсь этот материал позволит вам чуть шире взглянуть на ситуацию и понять, что потребность мужчины в женщине может быть разной. Это зависит как от стадии самих отношений, так и от состояния представителя сильного пола. Абьюзеры всеми силами пытаются доказать, что женщина для них самое ценное на свете. А на практике лишь спасают свою бесконечно падающую самооценку.

Самым объективным тестом будет только то, что описано в разделе про любящего мужчину. Только наличие всего перечисленного говорит о том, что вы нужны своему партнеру не просто так, а потому что он сделал осознанный выбор и готов нести за него ответственность. Уважает, соблюдает права и свободы, получает удовольствие от взаимодействия, наслаждается вашим присутствием. Но вы должны понимать, что ситуация может измениться, и вы и он живые люди, а значит получаете новый опыт, знания, навыки, убеждения. Сегодня всё прекрасно, дай Бог также будет и завтра, но верить в любовь до гроба всё же не стоит. Чтобы не разочаровываться.