Вопрос «как понять, любит тебя мужчина или просто хочет» довольно коварный, потому что попадая в сознательную часть психики вынуждает девушку пойти ложными тропами. Сама мысль содержит в себе ряд ошибок, из-за которых все последующие рассуждения оказываются ошибочными. Очевидно, что представительница нежного пола стремится не проиграть в борьбе за потребности, не хочет продешевить, стать жертвой пикапера и быть использованной. Но по итогу с ней происходит именно это, потому что в результате проективной провокации она заставляет мужчину подтвердить её опасения.

Первая и ключевая ошибка женщины

Нарцисс вы или гипертревожный человек, я не знаю, тут разбираться надо, но сам факт возникновения этого вопроса свидетельствует о том, что вы неадекватно воспринимаете и себя и спутника. В вашем понимании вы ценный приз, принцесса, а то и королева, вокруг которой обязан крутиться рыцарь. Предоставить гарантии и доказательства. Заслужить, добиться, убедить. И только после этого вы ему откроете путь к настоящей близости, отдадитесь как физически, так и эмоционально.

Для мужчины всё это является проблемой сразу с двух сторон. Во-первых он играет в рулетку. Тратит время на ставку, которая то ли сыграет, то ли нет. Что его ждёт совершенно непонятно. Девушка выступает в роли Бога, с которым он встретится, если будет себя хорошо вести. А сами отношения превращаются в рай, который он увидит если не согрешит в течении (жизни) испытательного срока, то есть конфетно-букетного периода. Но богиня ли перед ним и комфортно ли в раю, ему абсолютно неизвестно.

Во-вторых он ежедневно сталкивается с неуважением. У любого человека есть потребности и романтический союз, как бы это резко не звучало, нужен для получения полноценной близости. Проще говоря он в любом случае хочет вами пользоваться, только вы должны иметь такое же желание и тогда коммуникация будет взаимовыгодной. Но вы, устраивая проверки, погружаете его в агрессивную среду, где все его потребности идут лесом.

Что получаем в итоге? Азартные ребята, которые в 90% случаев являются абьюзерами, ввяжутся в игру. Они привыкли делать рискованные ставки. Только сам факт выигрыша станет для них апогеем этой истории. Он выдержит прессинг, пройдёт испытания и проверки, получит приз и либо выбросит его, либо посадит в клетку. Ты трофей, я тебя отвоевал, теперь ты моя.

А вот неуважение ментально здоровый мужчина терпеть не станет вовсе. Он убеждён, что во всём должна быть взаимность и если её нет, то делать здесь нечего. Хочешь чтобы я добивался, заслуживал, конкурировал и каждую минуту что-то гарантировал? Ну, поищи дурака, а я пойду погуляю с той, которая меня уважает, ценит и хочет видеть точно также, как я её. Не встречу такую, буду наслаждаться одиночеством. Но если с ним всё в порядке, то спутница обязательно найдётся. А вы, глядя на это, получите долгожданное подтверждение своим кривым убеждениям. Убежал, как только узнал, что близости не будет долго, значит не любил, значит хотел использовать, пошёл он к чёрту. И все нормальные мужики постоянно туда идут. Не надоело?

Правило трех месяцев

Во многих книгах по отношениям мне попадается одна и та же техника. Где-то её называют правилом трёх месяцев, где-то правилом 90 дней. Суть, как вы понимаете, от этого не меняется. На первый взгляд это звучит логично, ведь если мужчина женщину не любит по-настоящему, а просто хочет воспользоваться ради 5 минутного удовольствия, то ждать целый квартал он не станет. А если всё это время нужно ещё гулять, ухаживать, что-то демонстрировать и доказывать, то очевидно результат не стоит потраченных усилий. Все жулики отвалятся и останется только он, принц на белом коне. Но на практике получается совершенно противоположная картина. Давайте перечислим цели, которые таким образом преследует девушка.

Не получить статус легкодоступной

Если каждому давать на первом свидании, то очень скоро заработаете такую репутацию, что принц потом при всём желании будет вынужден от вас отказаться. Это правда, но в какой ситуации это вообще может случиться? Первая — вы нимфоманка и каждый день нуждаетесь в близости, пофиг с кем, как, где. Вторая — вы совершенно неспособны ориентироваться на свои чувства и эмоции, вам нравятся вообще все вокруг и любой парень, оказавшийся рядом, становится любовью всей жизни. На ближайший час. Вы страдаете подобными отклонениями? Нет?

Тогда шансов заработать дурную репутацию немного. В нормальном состоянии человек ориентируется на взаимную симпатию и уважение, следовательно потенциальных партнёров никогда не будет столько, чтобы стать звездой своего района. Для определения влечения и эмоционального комфорта нам нужно очень мало времени, об этом говорят все научные исследования. Таким образом по факту, если женщина ментально здорова и имеет положительный опыт взаимодействия с мужчинами, уже спустя час может понять, хочет она близости на всех уровнях конкретно с этим парнем или нет. И подобное желание у неё будет возникать крайне редко, следовательно она способна отдаться уже на 2-3 день, а то и в первый же вечер, при этом риск ошибки минимальный. И даже если партнёр окажется пикапером, переживать не о чем, потому что она сама хотела, это она воспользовалась им, а не он ей. Тот факт, что мужик оказался неподходящим для серьёзных отношений, вряд ли её огорчит. У всех бывают осечки, пару раз за жизнь можно позволить себе и такое.

Зато вот что будет, если вы решите мариновать спутника в течении трёх месяцев. Мужчина не сможет такой длительный срок жить без девушки, следовательно он либо честно признается, что коммуникация без закрытия его потребностей ему не нужна и вежливо расстанется с вами, либо найдёт подружку на время ухаживаний. С вами будет гулять, а там лазить под юбку. Устраивает вас такой вариант? Кому-то кажется это нормальным. Только в какой-то момент он может понять, что в тех отношениях ему уютнее и комфортнее. И лесом пойдёте уже вы.

Получение гарантий

Многие девушки прекрасно понимают, что три месяца без женской ласки это тяжелейшее испытание. Но при этом они всё равно так делают, потому что хотят увидеть насколько мужчина устойчив физически и морально. Не прошу же я тебя дракона убивать и с конкурентами на дуэль ходить! Всего навсего потерпи 90 дней, докажи что ради меня ты готов на подвиги. Хотя бы на такой! Тот кто любит, без труда переживёт эти три месяца, пожертвует своим здоровьем, чтобы доказать как я ему нужна!

Звучит прикольно, но нормальные отношения строятся на уважении. Вы же начинаете коммуникацию с издевательств. Самое безобидное, что с вами может произойти это отказ от навязанных условий. Но скорее всего исход будет другим, мужчина выполнит все требования, получит свой приз и бросит женщину. Сработает эффект иррациональной эскалации, когда ресурсы уже потрачены, а цель не достигнута. Захочется пойти до конца, это уже азарт. Добьётся близости и потеряет интерес, потому что зачем ему партнерша, которая умышленно заставляет мучиться? С такой семью строить было бы глупо. Он выждет три месяца, заберёт ваше тело, попользуется им и выбросит. После чего отправится на поиски девушки, способной на здоровые отношения.

Проверка на способность быть надёжным партнером

Ещё одно логичное объяснение правила трех месяцев заключается в проверке мужчины на готовность быть надежным партнером. Быть может он совершенно не планирует ‘поматросить и бросить», вероятно и правда влюблён, вы ему нравитесь и присутствие рядом с вами приводит к эмоциональному комфорту. Но таких ребят вокруг много, только вот строить с большинством из них отношения глупо. Они просто не могут быть в рамках романтического союза, где естественным образом возникает зона обоюдной ответственности. Для взаимного удовольствия, пожалуйста, но так чтобы прям серьёзные отношения, это не к ним.

Только вот в чём здесь загвоздка. То, на что вы ориентируетесь, никак не связано с его уровнем ответственности. Ухаживания, цветы и подарки могут быть частью игры, которую вы затеяли. Он будет выполнять все задача и соответствовать всем критериям ради своей главной цели и вряд ли эта цель как-то связана с серьёзными отношениями. Вы оба потратите три месяца на лицемерие, а по итогу придёте туда, откуда всё началось. И на этот раз мужчина уже вряд ли захочет отношений.

Узнать человека лучше

Никому не хотелось бы вступать в полноценные отношения с человеком, о котором ничего не известно. Спустя пару месяцев могут всплыть неприятные детали и тогда настанет период разочарований. Но беда в том, что три месяца без близости вам вообще никак не помогут. Для того чтобы хорошо узнать партнера, нужно нагружать коммуникацию совместными задачами и здесь поход по магазинам даёт куда больше, чем ухаживания с цветами и подарками. Во-первых вы сосредоточены на взаимодействии и можете оценить комфорт от присутствия, а во-вторых его психика не справляется с многозадачностью и он просто не успевает поддерживать легенду. Вся необходимая информация обязательно прольётся. Поэтому стройте свидания так, чтобы вы вдвоём были заняты одним делом. И просто наблюдайте. А мариновать его 90 дней абсолютно бессмысленно.

Манипуляция с целью привязки

Правило трех месяцев без близости отлично справляется с одной важной миссией — вызовом зависимости. Нереализованная потребность действительно приводит к возникновению незакрытого гештальта и мужчина не может ни о чём думать кроме своей спутницы. Психика выводит объект в приоритет и с этой минуты вы самое главное, что есть в его жизни. На пике этого состояния он даст любые обещания и гарантии, выполнит любые требования и будет соответствовать любым ожиданиям. Но ведь однажды наступит разрядка.

Через три месяца или полгода вы всё равно ему дадите то, что нужно. Гештальт закроется и ваша ценность рухнет на пол. В психологии это называется эффектом Зейгарник. Мои постоянные читатели уже знают о нём, остальным кратко напомню. Молодая девушка психолог обедала в кафе со своим преподавателем и её поразил официант, который не записывал заказы, но при этом умудрялся справляться со своей работой. На её вопросы ответил лаконично — у меня феноменальная память, я помню каждый заказ без всяких бумажек. Тогда Блюма Зейгарник дождалась, когда посетители за соседним столиком расплатятся и выйдут из кафе, после чего спросила юношу — что заказывали эти люди? Официант напрягся и не смог ничего вспомнить. Они уже оплатили счёт, гештальт закрыт, значимость конкретно этих посетителей равна нулю. Психика выбросила их из памяти. И вас мужчина выбросит точно также. Чем дольше маринуете, тем дальше полетите.

Вместо итога

Вопрос «как понять, любит тебя мужчина или просто хочет» совершенно бесполезный. Женщина должна понимать, что мужчина рядом с ней только потому что у него есть потребность. Естественно он её хочет и пытается найти способ получить желаемое. Да, он относится к ней как к ресурсу, стремится раздеть, потрогать, поцеловать, обнять и так далее. Будет он после соития надёжным спутником или уйдёт в туман вы знать не можете. И выяснить это никак не получится. Никакие 90 дней вам глаза не откроют, если вы неспособны считывать состояние окружающих. Если ваш эмоциональный интеллект не высок, то вы будете бесконечно отшивать нормальных и мариновать абьюзеров с критически низкой самооценкой. Другие в подобный каламбур не ввяжутся, им пляски с бубном не интересны.

Что же делать? А тут всё очень просто. Ориентируйтесь на свои чувства, эмоции и желания. Прислушайтесь к своему подсознанию, оно за пару минут уже знает ответ на вопрос «хочу ли я этого мужика». После этого погрузитесь в обоюдные занятия и оцените эмоциональный комфорт от присутствия. Здесь включится уже сознание и прикол в том, что ему тоже достаточно нескольких часов на принятие решения. Уже к вечеру вы точно знаете стоит снимать штаны или нет.

Иногда на этот счёт я слышу возражения из серии «глупость какая, мне много с кем комфортно и много кого я физически хочу, мне теперь с каждым встречным спать что ли?». Что я могу вам сказать… Получается вы очень любвеобильная женщина, смиритесь с этим. Быть может вам отношения в принципе даром не сдались и от мужчин вы ждёте только ресурсов? Или есть какие-то дефициты, провоцирующие компенсаторное поведение. С этим нужно разбираться, но вы предпочитаете оставить свои проблемы на дальней полке, вместо этого маринуете мужчин, заставляя их избавить вас от состояния неопределённости. Очень опасная дорожка, вы здесь точно переломаете себе ноги. И парней травмируете.