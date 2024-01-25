Как понять, что у вас получится быть счастливым в отношениях?

Представляя свою будущую семью, и романтические отношения в частности, мы строим иллюзии, планируем и ожидаем чего-то конкретного. Конечная картинка сильно зависит от опыта детско-родительской коммуникации, взаимодействия со значимым взрослым, навязанных убеждений. Всё это в совокупности приводит к требованиям, которые могут быть рациональными и не очень. А это уже влияет на способность индивида находиться в здоровых отношениях, либо обрекает на вечную созависимость.

Встречая на своём жизненном пути разных людей мы пропускаем их через фильтр собственной психики и получаем результаты анализа буквально мгновенно. Реагируем как на истинные так и на ложные сигналы и принимаем решение о желании и готовности начать взаимодействие. Одни самостоятельно бегут в лапы абьюзера, нарцисса и равнодушного, другие выстраивают забор, через который неуважение просочиться не может. И всё дело в ожиданиях, которые регулируют дальнейший выбор и предпочтения.

Рациональные требования к партнеру

Задавая вопрос «зачем вам мужчина» или «для чего тебе девушка», люди в большинстве случаев теряются. Это же очевидно! И так понятно! Но на просьбу уточнить и озвучить мне это понятное и очевидное, наблюдаю ступор. Чтобы было, чтоб как у всех, чтобы кто-то присутствовал, было с кем поговорить, я красивая девушка у меня мужчина должен быть по умолчанию, для физической близости.. В общем ничего конкретного. А если копнуть глубже, то потребности почти всегда ложные, а иногда ещё и корыстные. Поговорим о противоположных.

Потребность уважать

Для более точного понимания сути вспомним механизм нарциссизма. Человек высокого мнения о себе, но по причине критически низкой внешней самооценки не получает признания из вне. И выстраивая отношения он будет закладывать в фундамент лишение признания своего партнера. Унижать, подчинять, подавлять, оскорблять. Во всём остальном вы мидим тот же самый процесс.

Если человек не чувствует уважения к себе, то вторая половинка станет лишь объектом презрения и источником чувства собственной важности. В чём это выражается? В желании быть всегда правым, в жёстком отстаивании своей позиции, игнорировании чувств, эмоций и мнения партнера. Такие люди не понимают слова «нет», обижаются на «не хочу» и клеймят несогласных статусом «ненормальный». В результате сами становятся жертвой манипулирования, либо подавляют окружающих. Здоровых отношений ждать не стоит.

Потребность в партнерстве

Если с другом вышел в путь, веселей дорога. Эмоционально неполноценные люди вынуждены идти по пути компенсации, то есть закрывать дефициты за счёт второй половинки. Мне одиноко, пусть он(а) всегда будет рядом и ни на минуту не отлучается. Мне скучно, пусть ищет способ порадовать. Я чувствую себя некрасивой, пусть он ухаживает и убеждает меня в уникальности. Я отчаялась, партнер обязан решить все мои проблемы и обеспечить высокий уровень жизни. Моя самооценка на дне, значит нужна красивая девушка, которая своим присутствием сделает из меня мачо в глазах окружающих.

Так мы получаем две половинки, каждая из которых закрывает потребности из зоны личной ответственности за счёт спутника. Это и есть классическая созависимость. А вот про партнерство тут речи не идёт, потому что эффективное взаимодействие это в первую очередь наличие понятной цели и ресурсов для её достижения. Мужчине нужна женщина как дополнительная сила для достижения поставленных задач из зоны обоюдной ответственности. Для этого же женщине нужен мужчина.

Если он хочет ребенка, то это конкретная цель для которой имеются ресурсы, но нужно её участие. Ей в свою очередь также необходим представитель сильного пола для получения желаемого. Если он хочет путешествовать и накопил для этого денег, то она становится дополнительным ресурсом и вдвоём реализовать задуманное становится проще. В результате оба должны иметь одинаковые цели, чтобы отношения оказались продуктивными. Зону личной ответственности закрываем сами, в зоне обоюдной ищем партнерства.

Потребность в самореализации

Как ни странно здоровые отношения не должны становиться конечной точкой. Вспомним безопасную зависимость ребенка, которой к сожалению многие никогда не видели. Малыш самостоятельно добивается желаемого, занят своими делами, но всегда может рассчитывать на поддержку и закрытие базовых потребностей. Сначала таковых очень много, он не в состоянии ни попить, ни поесть, ни укрыться от холода, с годами ситуация меняется.

В романтических отношениях мы наблюдаем тоже самое. Одиночество не является глобальной проблемой для здоровой психики, но при таком положении индивид сталкивается с дефицитами, которые не позволяют самореализовываться. Нет физической близости, поддержки, внимания, надёжного собеседника, возможности родить ребёнка и так далее. Ресурсы бросаются на достижение всего вышеперечисленного, творческий потенциал, как и мотивация к самореализации, снижаются.

Более подробно об этом я рассказывал в статье «как женщина влияет на успех мужчины«. Исходя из сказанного можно сделать вывод, что использовать партнера как источник благ это ложная потребность, а вот получать удовлетворение от присутствия и совместно участвовать в зоне обоюдной ответственности, истинная. Поэтому и появилась фраза — отношения нужны для удовольствия. Если вы правильно её понимаете, то шанс на здоровую коммуникацию кратно возрастает.

Потребность в самодостаточности

Ещё один не менее парадоксальный пункт. Вступая в отношения мы стремимся ограничить свободу, как свою, так и партнера. Привыкли жить в иллюзии, что романтический союз это своеобразная коробка, залезая в которую необходимо частично терять связь с внешним миром. Вся проблема заключается в ошибочном восприятии.

С одной стороны имея жену больше нельзя знакомиться с девчонками и заводить с ними какие-либо отношения. Но если посмотреть с другой стороны, то вы не лишаете себя физической близости, а приобретаете её, потому что теперь она просто есть и всё тут. Вроде как нельзя флиртовать с мужчинами и весело проводить с ними время на вечеринках, но по факту вступая в отношения вы получаете это, а не наоборот. Вот он под боком, флиртуйте.

Важно четко понимать свои желания, чтобы искать их в своём партнере. В большинстве случаев люди оказываются в созависимых отношениях, где отыгрывают детские сценарии и закрывают ложные потребности, при этом истинные остаются ни с чем. Вот и получается, что женщина гонится за идеей получить отца, которого ей не хватало, находит его, а мужчину в собственном муже уже не видит.

Или мужчина преследует цель «быть хорошим», добивается, ухаживает, проявляет настойчивость бегая за бесконечно отдаляющейся спутницей, но его психика остаётся с дефицитом уважения, поддержки и внимания, которые ему так нужны.

Самодостаточность это возможность закрыть все свои истинные потребности самостоятельно и за счёт внешней опоры. Следовательно вы сначала должны избавиться от детских сценариев и стереотипов. А затем однозначно понять для чего вам вторая половинка и соглашаться только на это. При таком раскладе вы хорошо видите личные границы, как собственные, так и других людей. Не позволяете использовать себя и не пытаетесь подавлять спутника.

Вместо итога

Если вы верно поняли всё вышеперечисленное и имеете рациональные требования к своему партнёру, то это начнёт сказываться как на выборе спутника, так и на взаимодействии с ним. Чтобы убедиться в готовности быть в романтическом союзе можно пройти маленькое тестирование. Ниже приведу чек-лист, который состоит из утверждений. Чем больше «да» вы скажете читая список, тем выше ваши нансы стать адекватным спутником и получить такого же себе в пару.

Уважаете чужие потребности, нормально реагируете на предложения и просьбы. Это значит, что люди могут прямо высказывать свои желания, а вы не считаете их оскорбительными, унижающими или бестактными. Окружающие имеют право просить о чём угодно, а вы уже решаете соглашаться или отказать.

Отсутствие партнера на непродолжительное время (командировки, тренировки, хобби, работа) не вызывают у вас тревожного состояния. Вы легко можете себя занять на этот период и не звоните каждый час с требованием вернуться домой.

Понимаете, что не можете и не обязаны участвовать во всех без исключениях проблемных ситуациях своей второй половинки. Готовы выслушать, посочувствовать, дать совет если об этом попросили, но на помощь спешите только в двух случаях — угроза жизни и здоровью. Во всём остальном достаточно эмоциональной поддержки.

Вступаете в интимную близость только при одном условии — обоюдное желание. Это значит, что связь может случиться и на первом свидании и на пятом, главное что оба хотели. Не считаете нужным отказывать себе в удовольствии просто потому что с точки зрения общества это неправильно. И в любой момент можете сказать «нет», если совершенно не готовы к близости, даже если это очень нужно мужу или жене.

Оцениваете человека не с точки зрения собственных взглядов, а по критерию совместимости. Это значит, что легкодоступная девушка абсолютно нормальная, но возможно она не подходит лично вам. Если мужчина не платит за женщину, он совершенно нормальный, но быть может не нравится лично вам. Все вокруг имеют право быть собой и до тех пор пока они не нарушают личных границ окружающих ( не применяют физического и эмоционального насилия по отношению к другим), их поведение полностью здоровое.

Умеете просить. Это значит, что при возникновении потребности вы просто подойдёте к тому, кто по вашему мнению способен её закрыть, и скажете об этом. Словами. Не буду ждать когда он догадается или она всё поймёт, а сообщу ей о своих желаниях и получу ответ, который приму в любом случае. Я могу подойти к девушке и попросить её пойти со мной на свидание, она либо согласится либо откажется, это её право, но предложить мне можно.

Считаете, что успех окружающих это плюс для вас, а не минус. Нарциссу важно, чтобы все вокруг были хуже, чтобы чувствовать своё превосходство. Абьюзеру важно, чтобы жертва была подавлена и не имела ресурсов для выхода из зависимости. Ментально здоровый человек понимает, что только в окружении успешных и счастливых можно ощутить себя по-настоящему ценным. Поэтому запрещать второй половинке развиваться,обучаться, работать и преследовать свои личные цели нельзя.

Признаёте, что без партнера чувствуете себя полноценным человеком, но с ним комфортнее и интереснее. Данное убеждение часто путают с «мне никто не нужен». Но в нашем случае индивид признаёт, что спутник ему необходим, но при этом точно знает, что без него не случится критического снижения самооценки, не будет до боли одиноко, ценность никуда не денется, а значит соглашаться на что попало по принципу «на безрыбье и рак рыба» нет никакой нужды.

Если вы искренне согласны с каждым пунктом, то ваши ожидания от отношений адекватны. Не занижены и не завышены, а это с большой долей вероятности приведёт к отказу от недостойного и поиску необходимого. Не забывайте об истинных и ложных потребностях, чтобы получать то что действительно нужно, придётся серьёзно скорректировать требования. Люди не приходят в нашу жизнь случайно, мы впускаем тех, кто отвечает нашим представлениям. И ели они сильно искажены, то раз за разом спутник будет оказываться «не тем».