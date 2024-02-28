С первых же строк скажу, что никаких прямых свидетельств вам найти не удастся. Единственный способ — найти фото и видео доказательства, на которых она спит с большим количеством партнёров, то есть однозначно подобное мы можем сказать только об актрисах фильмов для взрослых. Например, никто не будет спорить, что Саша Грей в этом деле преуспела. Всё остальное лишь косвенные показатели. Если вы хотите знать как понять, что у девушки было много парней, то необходимо в первую очередь отталкиваться от здравого смысла и перестать мыслить стереотипно.

Почему мужчинам это важно?

Глобально причин всего две. Критически низкая самооценка и навязанные убеждения. В первом случае речь идёт о том, что мужчина ищет внешнюю опору и ей становится девушка. Она недоступна, хорошая с точки зрения общества, ценный приз. И если такая досталась именно ему, то его значимость растёт. Ведь легкодоступную мог заполучить каждый, а тут требовались какие-то характеристики, которых нет у остальных. Парень за счёт спутницы поднимает себе самооценку.

Во втором случае речь о норме, которую ему внушили. Должно быть только так и никак иначе. Если у тебя всё по-другому, то ты ненормальный. Возникает страх отвержения и мужчина пытается выполнить все условия, чтобы сохранить своё положение в той группе, к которой он причастен. В семье, среди друзей.

И тут и там девушке предъявляются высокие требования, среди которых чуть ли не на первом месте стоит невинность. У многих народов до сих пор существует традиция проверять наличие девственности при замужестве, а многие африканские племена всё ещё практикуют калечащие операции направленные на лишение девочек способности получать удовольствие от близости. Чтобы даже не хотелось! Но у большинства мужчин ориентиры не такие суровые, им важно, чтобы спутница просто не являлась падшей и за ней не тянулся шлейф порочной жизни.

Как физически понять, что у девушки было много парней?

Проще всего живётся людям необразованным, это давно известный факт. Один мой знакомый после первой же ночи со своей новой девушкой заявил, что решил её бросить, так как столкнулся с эффектом «карандаша в стакане». Очевидно же, что она прошла огни и воды, мне и доказательства никакие не нужны, всё как на ладони!

В случае с молодыми девушками критерий может быть такой — она говорит, что я у неё первый, но крови не было. Пыталась меня обмануть, вот дура, тут вообще никаких сомнений нет! Или ещё интереснее — парню сказала, что до него было только один раз, но всё делала так, будто на опыте! Умеет, могёт! Меня не проведёшь, я сразу всё понял!

Всем этим мужчинам следует знать несколько медицинских секретов. Их от вас никто и не скрывал, но как то вышло так, что вы ничего об этом не слышали. Во-первых слабые мышцы в 99% случаев никак не связаны с количеством партнеров. К тому же вполне вероятно, что ваш малыш далеко не гигант, быть может вам и в игольном ушке покажется просторно.

Во-вторых отсутствие крови при дефлорации довольно частое явление. Либо плева растянулась, либо отверстие в ней оказалось больше вашего друга. У некоторых и при разрыве ничего необычного не происходит, пара капель которые никто даже не заметил. Таких историй миллион и если мне не верите, то запишитесь на приём к хорошему гинекологу и спросите его об этом.

В третьих поведение во время физической близости тоже не всегда говорит о большом опыте. Возможно девушка нежная и активная сама по себе. Любой мужчина, имеющий большое количество женщин, скажет вам, что опыт может даже навредить. Иногда абсолютный новичок в этом деле доставляет в десять раз больше удовольствия. Вам может показаться, что она спец, а в действительности ваши желания и потребности совпали. Открою секрет — для большинства поз важнее сочетание вашего роста и физиологического строения, а не опыт.

Наконец-то эти абзацы подошли к концу, было не особо интересно объяснять настолько простые вещи. Но к сожалению огромное количество парней в физиологии не разобрались и сделали ошибочные выводы. Только представьте сколько девчонок стали жертвами неотёсанного мужика, который бросил их с обвинениями и оскорблениями. Мы же делаем первый вывод — почувствовать большое количество бывших партнеров у своей девушки вы никак не сможете. Это нереально и риск допустить ошибку слишком высок.

Как понять что у девушки было много парней при оценке её принципов?

Вообще, если хотите «чистую» девушку, найдите себе представительницу нежного пола с дезориентированным типом привязанности. Им для вступления в близкие отношения нужна дополнительная стоимость и спать с кем попало они не будут. Требуются долгие ухаживания, гарантии, крупные материальные вложения и очевидная польза партнера. Беда в том, что большинство мужчин такую не потянут, а если и так, то намучаются. Чуть расслабился, выгода снизилась и парень вылетает из отношений как пробка из бутылки. А потом девушка может лет пять вообще ни с кем не встречаться.

Второй тип женщин не позволяющих себе половое разнообразие, это религиозные дамы. Тут есть нюанс. Ей родители навязали соответствие нормам веры или она сама пришла к такому решению? Это важно, потому что если посмотреть интервью известных актрис фильмов для взрослых, то становится понятно, что жёсткие ограничения в детстве и подростковом возрасте приводят к «разносу» при получении свободы. Скромная и тихая девочка при переезде в мегаполис запросто может уйти в отрыв.

Если же религия для неё что-то значит, то большого количества половых партнеров у неё точно не будет. Есть набор правил, которых она придерживается. Не всегда речь идёт о том, что близость случится только после свадьбы, но как правило приоритеты расставлены иначе и поэтому большую часть времени девушка тратит не на плотские утехи, а на платоническую любовь. И менять спутников как перчатки тоже не имеет никакого желания.

Сюда же можно отнести ментально здоровых девчонок с надёжным типом привязанности. Такие не считают проблемой переспать на первом свидании и даже через 10 минут после встречи, при возникновении симпатии с лёгкостью могут отдаться практически сразу. Но во-первых они ориентируются на собственные чувства и на манипуляции не поддаются. Во-вторых способны быть в здоровых отношениях и поэтому чаще всего быстро находят себе мужчину, с которым встречаются очень долго. Следовательно ходить по рукам им некогда, они счастливы в романтическом союзе с одним человеком.

Так как же понять, что у девушки было много парней? Смотрим на её тип привязанности. Тревожные и тревожно избегающие часто вылетают из отношений, по своей инициативе или потому что достали спутника. Не умеют выбирать партнера, практически всегда влюбляются в тех, с кем не по пути. Карточный домик быстро рушится и в жизни появляется следующий. К 30 годам можно накопить целую коллекцию.

Девочки воспитанные в жёстких ограничения со стороны родителей почти всегда уходят в отрыв при получении свободы. Если ваша спутница из их числа, то можно предположить, что был в её жизни период, когда мужчины сменяли друг друга как кадры на киноленте. Но опять же очень важно помнить, что это лишь косвенные признаки, вы запросто можете ошибиться при анализе.

Как половая конституция влияет на количество мужчин в жизни женщины

Наверняка многие замечали, что не самые красивые с точки зрения общепринятых норм девушки, часто имеют большое количество поклонников. Они настолько активны, что мужчины появляются буквально на ровном месте. И одновременно с этим возникает ложное убеждение по поводу длинноногих красавиц. Вы скорее всего удивитесь, но самые признанные модели не часто становятся легкодоступными. Тут есть один секрет.

Потребность в мужчине у девушки возникает под влиянием гормонов. На это в первую очередь влияет состояние здоровья, но есть одна характеристика, заложенная при рождении. В медицине этот термин звучит так — половая конституция. Она бывает слабая, средняя и сильная. Или низкая, средняя, высокая. Тут кому как нравится. В результате девушка либо хочет часто, много и регулярно, либо не видит в близости смысл своей жизни, а бывает и так, что ей все эти нежности вообще даром не сдались. Раз в месяц нормально, для галочки. Отстрелялась, как говорится, в феврале повторим.

Естественно обладательницы сильной половой конституции занимаются этим делом намного чаще. И вполне вероятно, что постоянного партнера могло не быть, следовательно мы можем предположить, что список бывших приличный. Это лишь наши догадки, но они хотя бы основаны на медицинском факте. Вот признаки таких девушек:

Указательный палец ноги сильно длиннее большого. Ноги по отношению к телу сильно короче. Миф о том, что длинноногие девчонки очень активны в постели абсолютно несостоятельный. Девушки с высокой половой конституцией всегда «коротконогие». Сейчас шугаринг и прочие эпиляции скрывают главный признак — степень оволосения тела. Нам важно знать одно — чем сильнее у девушки растут волосы на теле, тем больше ей нужно мужского внимания. И вишенка на торте — размер груди. Маленькая, до единички, свидетельствует о высокой потребности в физической близости.

В результате мы получаем примерно такой образ — девушка с короткими ногами и большим количеством волос на теле, с маленькой грудью и длинным указательным пальцем на ноге. Данное строение тела вызвано определенным сочетанием гормонов в организме, что и провоцирует желание мужчины. Удержать такую в заданных рамках будет сложно и вполне вероятно, что одного ей будет мало. Если вы ищете непорочную и невинную спутницу, то с такой явно будут проблемы. Даже если вы у неё первый и изменять она не станет, то вам придётся работать за троих!

Вместо итога

Если вернуться к психологии, то вопрос «как понять, что у девушки было много парней», уверенные в себе мужчины не задают. Это по большому счету не имеет никакого значения, важнее лишь личный эмоциональный комфорт в действующих отношениях. Если вы обращаете на эту характеристику своё внимание, то у вас либо заниженная самооценка, либо вам очень важно соответствовать определенной норме общества в котором вы живёте.

Ну и пожалуй самый главный вывод — узнать наверняка вы не сможете. Есть только косвенные признаки, которые повышают шансы на то, что девушка была, есть и будет очень активной в постели. Многие девчонки обладают высокой половой конституцией и и имеют тревожный тип привязанности, но при этом умудрились найти одного партнера. С ним спят, ему же выносят мозг. Деструктивный союз, проблемный, но ни о росте количества мужчин речи не идёт.

А бывает и совершенно наоборот — девочка воспитывалась строго, в религиозной семье, при этом половая конституция слабая, но в какой-то момент что-то пошло не так. Один партнер, второй, третий и понеслось. Поэтому сильно заморачиваться по этой теме не советую, иначе уйдёте в руминацию и сведёте себя с ума. Наслаждайтесь отношениями и не мучайте свою вторую половинку.