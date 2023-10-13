Как понять что ты нравишься парню по его поведению?

При встрече с представителем противоположного пола психика проводит тщательный анализ и за очень короткий промежуток времени выдаёт конечный результат. Отсеивает чужаков, то есть запускает механизм ксенофобии, получает сигналы о ментальном и физическом здоровье, те самые аттрактанты и репелленты, а уже после этого пропускает через фильтр сознания. Понравится ли маме, что скажут подругу, будет ли он мне полезен, какая выгода, закроет ли мои потребности и так далее.

В результате все процессы в большинстве случаев работают безошибочно, но вот сознание может допускать серию недочетов. Здесь и ложные потребности и кривое восприятие действительности. Бывает и так, что симпатия не возникает, но девушка убеждает себя в том, что именно этот мужчина ей нужен. Переходит сразу к привязанности и зависимости, наивно полагая, что это любовь.

Если всё подсознательное нам неподвластно, то вот определить как мужчина к вам относится можно с помощью невербальных сигналов. Нравитесь или нет, имеется интерес или он отсутствует. Полагаться только на эти сигналы было бы глупо, но вот учитывать их в контексте всё же следует. Обсудим как тело представителя сильного пола выдаёт влюблённость, отталкиваясь от противоположного. Как он будет себя вести, если симпатии нет?

Не смотрит в глаза

Если мужчина не смотрит в глаза во время разговора, то с большой долей вероятности вы ему не интересны, он торопится что-то получить, нервничает, врёт. Так бывает в двух случаях. Первый — он разочаровался, не видит смысла в продолжении общения, понял что тут ему ничего не нужно. Второй — очень спешит закрыть свои потребности и хочет пропустить прелюдии. При чём это не возникшая страсть, когда уже поскорее хочется перейти к делу, а именно отсутствие желания делать всё остальное. Взять своё и уйти, вот весь план.

Но тут очень важно не забывать о том, что люди бывают разные. В глаза не смотрят парни с шизоидным типом личности, им как правило тяжело держать зрительный контакт. Скорее всего это очень интересный собеседник, полностью открытый и честный, но смотреть в глаза не получается просто из-за особенностей своей психики.

Для непосвященных поясню — шизоиды это не шизофреники и вообще это не болезнь, просто термины созвучны и часто путаются. Ментально здоровый человек, предпочитающий отказываться от публичности, излишнего внимания и прочих атрибутов демонстративности.

Закрывается от собеседника

Отсутствие интереса и искренности выражается в поведении человека. Он складывает руки на груди, не показывает ладони, сжимается, отворачивается. Одновременно с этим отводит взгляд, пытается увеличить дистанцию. Эти признаки опять же не истина в последней инстанции, но обратить внимание на них стоит.

Когда парню нравится девушка, он напротив старается приблизиться, прикоснуться, держит руки свободными, при жестикуляции ладони направлены в её сторону. Проявляются попытки взять за руку, приобнять. Объяснения могут быть разные — подал руку при выходе из автобуса, отвёл от ямы на дороге, помог забраться на бордюр.

Не улыбается

Улыбка это инструмент вызова симпатии, знакомый любому человеку буквально с рождения. Учёные считают, что маленькие дети улыбаются, чтобы привлечь внимание, вызвать симпатию и привязанность. Это обеспечивает их безопасность посредством милой агрессии, когда малыша хочется потискать, укусить, понянчить. Увлекательный эффект, кстати.

Во взрослой жизни мы ведём себя точно также с теми, кто нам нравится. Хотим обратить на себя внимание, понравиться, вызвать ответные чувства. Поэтому улыбаемся и смеёмся не задумываясь, буквально на подсознательном уровне.

Если же объект никакого интереса не вызывает, то смысл этого механизма теряется. Мужчина будет задумчивым, отвлеченным, хмурым, иногда слегка нервным. Таким образом он пытается показать, что ему тут скучно и он хочет уйти. Залипнет в телефон, начнёт кому-то звонить, переводить разговоры в нейтральное русло чтобы продемонстрировать свою занятость и потребность в дистанцировании. Мне нужно идти, я занят, время вышло, я вынужден отлучиться и так далее.

Пассивность, вялость, безынициативность

Влюблённость и половое влечение это процессы на химическом уровне. Происходит выброс определенных гормонов, которые в результате приводят к выработке большого количества энергии. У мужчины уже есть цель, под которую организм выделяет ему ресурсы. Поведение становится активным, с девушкой хочется провести больше времени, при чём неважно куда идти и что делать.

Мимика и жестикуляция становятся очень быстрыми, парень двигается, руки не останавливаются ни на секунду. Тут важно учитывать характеристики личности, потому что многие люди в жизни практически неподвижны и для них даже один взмах рукой в час будет сверхактивностью. А кто-то и до вас был как на шарнирах. Поэтому данная метрика не всегда может служить качественным показателем.

Но вот если вы мужчине не интересны совсем, то он будет очевидно вялым. Ваши предложения ему не интересны, своих у него нет. Много молчит, мало жестикулирует, смотрит по сторонам, отвлекается на гаджет.

Ещё раз о прикосновениях

К сожалению данный сигнал в большинстве случаев заблокирован моралью. В развитых странах за это вообще можно отправиться за решетку или получить огромный штраф, а у нас девушки нередко поддаются навязанным нормам и демонстративно убирают руки мужчины, даже если он очень сильно нравится.

В результате парни просто не рискуют «распускать руки». Кто-то стесняется, кто-то боится, а другие предпочитают следовать всем правилам, чтобы не напугать девушку и не лишиться шанса на успех. Если вы хотите понять что испытывает парень на самом деле, то смотрите не на факт прикосновения, а на попытки и подсознательные желания. Пристальный взгляд на ваше тело, нелепые подачи руки при выходе из автобуса и якобы спасение от лужи с помощью отвода от неё руками, всё это свидетельствует о стремлении дотронуться.

Если он один раз попытался это сделать, но с вашей стороны последовал жёсткий отпор, то дальше можно уже ни за чем не следить. Велик риск ошибочной трактовки. Уверенные в себе мужчины продолжат трогать и одновременно с этим предоставят десятки возможностей уйти. Не нравится что происходит? Ты можешь покинуть это место, тебе ничего не угрожает, но я хочу касаться тебя и буду это делать до тех пор, пока ты тут.

В действительности таких не много. Перед публикацией этой статьи я провёл короткий опрос среди своих знакомых девушек и почти все поделились как минимум одной историей, когда парень нравился и явно мог рассчитывать на близость и продолжение общения, но один раз услышал «нет» и более ни единой попытки не предпринял.

С точки зрения психологии оказался прав, но реальность такова, что девушки тоже не всегда ментально здоровы. В итоге она пыталась отыграть общепринятые сценарии, где она недоступна и её нужно соблазнять, а он посчитал что нет необходимости переходить к насилию. Нет значит нет. Будьте аккуратны с этими брачными играми тушканчиков.

Вместо итога

Навыки невербальной коммуникации крайне важны. Тут речь даже не о пикапе и соблазнении, а о том, что два человека могут испытать взаимную симпатию, но общение не заладится, потому что кто-то неправильно демонстрирует свои чувства или ошибочно их интерпретирует.

Мужчина может явно показывать свою заинтересованность, но девушка воспримет их как вторжение в личное пространство, озабоченность, навязчивость. Или он решил не торопить события, а ей показалось, что мужчина холодный, не испытал влечения, не желает сближаться. Обидно из-за таких мелочей терять человека, рядом с которым вы могли быть счастливы.

Подобрать правильный ключик и залезть парню в голову у вас не выйдет, поэтому стоит подтянуть эмоциональный интеллект, чтобы смотреть на ситуацию комплексно. Принимать сигналы на всех уровнях и анализировать их в общем контексте. Мы делаем неправильный выбор, когда игнорируем одну часть информации, переоценивая другую. Невербальные знаки многое расскажут, но далеко не всё.