Бывает общение в мессенджере пошло не по плану настолько, что приходится задаваться вопросом «как понять что тебя заблокировали в телеграмме?». Собеседник или собеседница вдруг пропал с радаров, сообщения не доходят и в ответ никакой активности, однако наверняка сказать, угодил ты в чёрный список или нет, не получается. С одной стороны верить в подобное не хочется, а с другой нет желания мутить воду по ошибке. Мало ли сбой какой или человек банально занят, а ты уже порчу на него навёл и трижды проклял. Давайте перечислим железобетонные признаки блокировки.

Как понять что тебя заблокировали в телеграмме: исчезновение аватарки

Люди без аватарки вообще не внушают доверия, но если пять минут назад она была, а теперь пропала, то вероятнее всего пользователь кинул вас в чс. Такой метод определения блока актуален в случае, когда вы буквально в течении часа переписывались с собеседником и хорошо видели изображение в его профиле. Но на дистанции, если вы последний раз вступали в диалог неделю назад, аватарка вам никакой информации не даст. Может человек её удалил?!

Как понять что тебя заблокировали в телеграмме: был давно..

Более надёжный признак — резкое изменение сведений о последнем посещении мессенджера. Обычно прямо под именем собеседника отображается что-то типа был(а) в 15:03. Иногда вместо этого можно видеть был(а) недавно. Но всё плохо, если минуту назад вы видели конкретное время, а теперь вдруг наблюдаете статус был(а) давно. Это железобетонный сигнал о том, что пользователь только что послал вас в чёрный список. Дальнейшее общение с вашего профиля невозможно.

Как понять что тебя заблокировали в телеграмме: одын галочка!

Вспомнилось старое видео, которое представляло из себя картинку с аудиозаписью на фоне. Там человек с безумно милым и забавным акцентом задавал вопрос своему знакомому. Меня, говорит, баба в чёрную списку бросил, или глюк какой, ничего не пойму, брат. Письмо отправил ей туда сюда, она молчит и на экране одын галочка, вместо две. Так вот, знайте, этот несчастный дядька попал в неприятную ситуацию, одна галочка означает, что сообщение ваше не доставлено. Оно не то что не прочитано и осталось без внимания, собеседник на том конце провода его вообще не получил. А всё потому что отправил вас в чёрную списку!

Вместо итога

Расписывать статью на миллион символов смысла не вижу, все остальные признаки либо тесно связаны с вышеописанными, либо давно не актуальны. Заморачиваться смысла нет, смотрите на три фактора — пропала аватарка, дата последнего посещения «давно» и при попытке отправить сообщение одна галочка. Этого вполне достаточно, чтобы с полной уверенностью заявить — пользователь заблокировал ваш профиль и отправил в чёрный список. Обычно при этом удаляется чат, но многие удаляют его только у себя, оставляя вам на память всю переписку.