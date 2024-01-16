Пытаясь разобраться в своих отношениях мы чаще всего анализируем свою вторую половинку, желая отыскать в его (её) поведении нечто указывающее на неглект или другие формы эмоционального насилия. Вдруг он(а) закрывает свои потребности за мой счет и не строит никаких долгосрочных планов? Что если мне врут на каждом шагу? А если насмехаются над моей доверчивостью? Сегодня попробуем обсудить довольно сложную тему, а именно — как понять что тебя используют в отношениях?

Вопросы, которых возникать не должно

И так, анализ партнера нам может ничего не дать. Все наши выводы, мнения и убеждения могут оказаться ложными, ведь все помнят про проективную идентификацию, когда мы подсознательно побуждаем спутника к определенным действиям, чтобы в конце воскликнуть «Я так и знал!». В подобные заблуждения лучше не попадать, поэтому мы пойдём другим путём. Мы проанализируем вопросы к самому себе, они то и расскажут нам о том, что в действительности происходит в романтическом союзе.

Что я делаю не так?

Если человек спрашивает себя или партнера о том, что он делает не так, значит отношения уже свернули не в ту сторону. Есть какой-то дискомфорт, возникают неразрешенные конфликты, слишком частые ссоры и разногласия. В данной ситуации гарантированно произойдёт непоправимая ошибка — вы начнёте подстраиваться под спутника.

Процесс тут довольно простой. Два совершенно разных человека пытаются ужиться вместе и при этом минимизировать последствия коммуникации. Сделать так, чтобы проблем было как можно меньше, а вот удовольствия и пользы как можно больше. Естественно не все люди подходят друг другу, следовательно при их взаимодействии будут возникать сложности. И выхода здесь всего два.

Первый — обсудить трудности, высказать претензии через «я-сообщение«, проговорить всё что беспокоит. Если вторая половинка готова к изменениям, либо ваши доводы оказались всего лишь доводами основанными на догадках, то отношения продолжаются, а дискомфорт исчезает.

Второй — партнер не готов к компромиссам, либо предмет спора устранить невозможно. Ментально здоровый человек примет решение о расставании, а вот угодившие в созависимость начнут задавать вопрос «что я делаю не так?». Цель проста — подстроиться и пойти на уступки продавливая личные границы, чтобы любой ценой сохранить присутствие второй половинки. Очевидно это именно тот сценарий при котором вас будут использовать.

В какой момент всё сломалось?

Проблема людей привыкших к насилию в том, что они не способны понять в какой момент ситуация выходит из под контроля. Если вас не уважали родители, то неуважение партнера вы тоже не заметите. Если вас обесценивали, то очевидные сигналы пройдут ниже ваших радаров. Если вы вдруг решили, что мужчина может бить женщину, если она сама виновата, то прилёт по носу вы не расцените как абсолютно недопустимое действие. И так далее.

Поэтому если вы пропустили начало абьюза или прямо сейчас не можете точно сказать присутствует ли он в ваших отношениях, то вероятнее всего свои личные границы вы не чувствуете. Просто не понимаете где они находятся. А это гарантирует издевательства, ведь если человек сам не понял оскорбили его сейчас или это просто шутка, то его можно использовать и каждый раз убеждать в том,что он всё не правильно понял. Благо газлайтинг очень эффективен, жертва может годами находиться «в тумане».

Он специально или нечаянно?

Отвратительный вопрос возникающий в головах людей с низкой самооценкой. Например вам наступили на ногу и испачкали обувь. В нормальной ситуации неважно умышленно это сделали или случайно, ущерб нужно покрыть. То есть «обидчик», если можно так выразиться, должен как минимум дать салфетку и протереть вашу обувь, он же её испачкал.

Но низкая самооценка приводит к тому, что вы оцениваете обстановку и если человек наступил случайно, то тут же его прощаете. Ой, не беспокойтесь, я сам всё почищу, ничего страшного, наступили и наступили, всякое бывает. А потом эта привычка переходит и в межличностные отношения. Жена мне изменила, но она не намерено, просто выпила, а этот гад ей воспользовался, она ни при чём. Муж меня ударил, но он просто пьяный был, а я сама там под горячую руку попалась, если бы не алкоголь он бы никогда меня не тронул, так что тут его вины как бы и нет. Ну как не начать пользоваться таким добряком?

Почему обо мне так думают?

Вопрос, который буквально становится ловушкой. Ментально здоровый человек прежде всего думает о личном комфорте и при этом остаётся чутким к чужим личным границам. Это основное правило здорового эгоизма. Не причинять вреда окружающим и всегда думать о личном комфорте. Многие могут утверждать, что вы живёте неправильно, подсаживая тем самым вас на свой крючок.

Простой пример — девушка на свидании заявляет, что вы ненормальный мужчина, потому что заплатили за себя и не закрыли её счёт. Странно это, все мужчины обязаны угощать представительницу нежного пола, это же очевидно! Но в действительности всё совершенно иначе. Своим отказом вы не нанесли ей никакого урона, она не жертва и не пострадавшая в данной ситуации. А у вас может финансовые трудности или вы на пиджак копите! Или вам показалось, что с этой девушкой вряд ли что-то получится, решили присмотреться, поэтому кормить чужую женщину смысла не видите. Ваше право.

Как только человек начинает задаваться вопросом «почему обо мне сложилось плохое мнение», он вынужденно ставит себя на путь донора. Стать хорошим в чьих-то глазах, получить высокую оценку и одобрение можно только одним способом — позволить себя использовать. На таких убеждениях далеко вы не уедете.

Почему моей любви недостаточно для ответных чувств?

Дети, которые выросли в иерархической семье чаще остальных попадают в подобные неприятности. Тут всё просто — чтобы мама и папа заметили, обняли и проявили заботу, нужно им понравиться, угодить и дать всё что они просят. То есть их нужно любить и тогда они тоже полюбят. Эта модель переносится на взрослые отношения, где естественно не работает.

Если вы живёте в убеждении, что чем сильнее любите, тем больше любят вас, то однажды гарантированно придёте к точке невозврата. Окружающие начнут вас использовать, потому что вы сами лезете со своими благами и практически упрашиваете разрешение на вклады. Приходите и требуете чтобы вам позволили их любить. А чего от добра отказываться? Люди будут соглашаться.

Но делаете вы так только тогда, когда сталкиваетесь с дистанцированием. Вас постоянно надо «пинать» и указывать на отсутствие любви в ваш адрес, чтобы блага продолжали сыпаться. Такой человек включается исключительно в ситуациях отторжения. Исход сценария всегда один.

Почему она(а) делает мне назло?!

Ещё одна ошибка восприятия заключается в том, что мы убеждены в единой реальности. То есть думаем, что окружающие видят мир точно также как и мы. В результате несовпадение поведения воспринимаем как диверсию, ведь очевидно нужно было поступить иначе, но спутник выбрал этот вариант. Хотел навредить, разозлить, подколоть, сделать больно. И сомнений вроде никаких нет.

Но проблема в том, что у каждого из нас собственная реальность. Вот вы видите малиновый цвет, а дальтоник нет. Вам холодно в комнате, а остальным жарко. Вам кажется, что огурцы стоят слишком дорого, а кто-то радуется тому, что цена ниже его ожиданий. Вы считаете, что место женщины на кухне, а она вдруг удумала саморазвитием заняться и на работу рвётся. Для вас мужчина это кошелёк с функцией решения всех проблем, а ему хочется эмоционального комфорта, равенства, уважения и взаимной заботы.

Если вы вдруг начинаете задаваться вопросом «почему он всё делает мне назло», то вероятнее всего просто видите ситуацию под другим углом. Как в той картинке, где люди стоят по разные стороны цифры «6», которая шесть только с одной стороны, а с другой девять. Не вникая в убеждения, взгляды и мировоззрение спутника вы каждый раз будете обвинять его в чём-то, а тот абсолютно заслуженно начнёт возражать. Это вы думаете что вас унизили, а он ничего подобного не делал и не понимает в чём проблема.

Вместо итога

Иногда нужно анализировать не источник дискомфорта, а дорогу, которая к этому источнику привела. Оборачиваясь назад многие признают, что их партнеры были неплохими людьми, но совместимость оказалась на нуле. Мы предъявляли претензии им, копались в своих мыслях чтобы стать идеальными, но не учли один простой факт — мы сами себя закапывали! Крокодил может сколько угодно саморазвиваться, но хорошей птицей он никогда не станет.

Важно оставаться собой, надежно защищать свои личные границы и проявлять уважение к окружающим. Не пичкать их своей любовью, которую чаще всего никто не ждал и не просил, а принимать каждого таким какой он есть. И исходя из этого делать выводы о совпадении. Возвращаясь к примеру выше важно понять, что мужчина не заплативший за кофе девушки нормальный, просто он не подходит именно вам. И в сложившейся ситуации вы могли совершить сразу две ошибки.

Первая — анализировать его поведение и выставлять диагнозы, унижая и оскорбляя. Ненормальный, непригодный, странный и так далее. Вторая — начать копаться в себе задаваясь вопросами «почему я ему всё дала, а он не отвечает взаимностью» или «зачем он специально отказался платить, хотел меня этим унизить?!». Далее начнётся «что мне сделать чтобы он изменился» и «почему он меня посчитал дешёвкой». Тупик.