Как понять что парню все равно на тебя?

Признаки, лежащие на поверхности, могут оказаться совершенно незначительными для человека, угодившего в зависимость от партнера. Окружающим всё понятно и очевидно, но сама девушка буквально не замечает тотальное равнодушие и безразличие со стороны мужчины. Попробуем в очередной раз перечислить явные симптомы того, что парню все равно на спутницу.

Не знакомит с друзьями и родственниками

Если девушка не рассматривается как кандидат на долгосрочные отношения, то знакомить её с друзьями и родственниками нет смысла. Так он попадает в некую зависимость, окружающие начинают рассматривать спутницу как его будущую жену и задают неудобные вопросы. Следовательно идти на подобный шаг было бы опрометчиво.

Во-вторых наличие девушки может отпугнуть других представительниц нежного пола, а в случае отсутствия желания развивать отношения это может выйти боком. Риски упустить желаемое ради временного никому не нужны, поэтому между партнершей и ближайшим окружение сохраняется дистанция.

Нельзя исключать и третий вариант — нежелание «позориться». Бывают истории когда девушку используют в качестве любовницы либо она выполняет роль рака в известной поговорке на безрыбье и рак рыба. В любом случае стоит понаблюдать за поведением мужчины и обратить внимание на то как он вас представляет друзьям и не избегает ли вашего знакомства.

Отсутствуют совместные планы и цели

Одним из основополагающих признаков здоровых отношений является совпадение целей и планов на жизнь. Два совершенно разных человека, как минимум разнополых, находят точки соприкосновения и дополняют друг друга в какой-либо деятельности. Кроме интимной близости происходит стремление родить ребенка, взаимодействовать в быту, отдыхать и развлекаться вдвоём, разговаривать, поддерживать друг друга.

Когда коммуникация строится на какой-то выгоде без возможности развития, либо парень вообще не заинтересован в спутнице, никакой обоюдной зоны ответственности не будет. Если парень планирует ближайшее будущее без девушки, очевидно отношения отсутствуют либо зашли в тупик. Собирается поехать на пикник и не приглашает спутницу, купил билеты в кино и не предложил пойти вместе, ушёл гулять и не позвал вас с собой. Всё это не повод устраивать скандал, но поговорить явно есть о чём.

Вы постоянно рискуете вылететь из отношений

Конфликты неизбежны и очень часто сказав что-то не так или поссорившись из-за пустяка коммуникация ломается. Возникают обиды, обвинения, недопонимания и так далее. Но в нормальной ситуации люди либо сразу выясняют отношения, либо выдерживают паузу и после этого приступают к защите своих личных границ. Так нельзя, это мне не нравится, меня это не устраивает. В разговоре оба пытаются найти компромисс и если это не удаётся, принимают решение о расставании.

О патологии можно говорить если данный процесс происходит стремительно без возможности выговориться обеим сторонам. Когда ценность девушки для парня равна нулю, он не будет тратить время на диалог, проще сразу указать ей на дверь. Нет зависимости, нет привязанности, нет обоюдных планов. Если вы постоянно обдумываете каждое слово, боясь попасть в немилость, то очевидно ваша психика осознаёт что происходит. Вы тут держитесь на соплях и это не нормально.

Встречи даются вам с большим трудом

Присутствие партнера очень важно для каждого человека и первым делом мы стараемся быть ближе, если нам кто-то нравится. Иногда и тут можно наблюдать перекос, например люди с тревожным типом привязанности буквально приклеиваются к спутнику. Хотят быть вместе 24/7, повсюду ходят хвостиком и впадают в апатию в случае даже кратковременного отсутствия второй половинки. Поэтому первым делом проанализируйте своё поведение, не слишком ли вы навязчивы.

У каждого есть личное пространство, персональные хобби и увлечения, дела и обязанности никак не связанные с партнером. Но на фоне всего этого важность девушки не может снижаться до нуля и проводить с ней время хочется не меньше, чем поиграть в компьютер или погонять мяч с друзьями. Разговоры о встречах всегда конструктивны, оба предлагают доступные варианты и ищут способы провести время вдвоём.

Нормально сказать «сегодня я до поздна буду работать, а завтра с утра у меня поход к врачу. Я освобожусь в 11, после этого можем увидеться». Но ненормально отвечать расплывчато по типу «щас занят, завтра не знаю, в субботу пока не могу сказать, давай потом, я позвоню если что, может быть в среду, но давай там созвонимся ещё».

Ещё одним явным признаком будет нежелание совмещать встречи с девушкой и личные дела. К врачу можно сходить и вместе, возможно девушке будет интересно посмотреть как парень играет в футбол, ничто не мешает объединиться во время безделья. Смотреть стоит на готовность проводить время вдвоём, если вы всё чаще замечаете, что мужчина не считает это приоритетной деятельностью, то вам точно стоит поговорить об этом.

Не отвечает на сообщения

В современной психологии даже термин специальный придумали — мунинг. Здесь нужно быть очень осторожной, потому что человек не обязан отвечать на каждую присланную картинку и лайкать все подряд клипы, отправленные вами. Вести круглосуточные беседы в планы нормального человека тоже не входит, в конце концов у него есть свои дела и не все любят залипать в экран смартфона.

Речь идёт о важных сообщениях, когда вы что-то предлагаете или хотите обсудить. Если мужчина видит в вас источник определенных благ или не желает развивать отношения, то всё это ему будет неинтересно. Он не собирался сегодня с вами видеться, а вы настаиваете пойти в кино. Что ему делать? Конечно же игнорировать.

Вам кажется, что отношения испортились и вы решили об этом поговорить. А он считает, что никаких отношений нет или просто не боится потерять их. Следовательно дискуссии требующие объяснений и утомительных переписок ему также абсолютно не нужны. Игнорирование в таком формате может говорить о том, что вы придумали розовый мир, но на самом деле его не существует.

Вместо итога

Как было сказано выше, все признаки того, что парню все равно на тебя, находятся на ладони. Они очевидны и редко скрываются. Но зависимость не позволяет вовремя обнаружить неладное и уж тем более начать реагировать на эмоциональный дискомфорт. Вся проблема в том, что вы не отделяете качества человека ориентируясь на его роль.

Мужчина может быть интересным и презентабельным, но совершенно непригодным для серьёзных отношений. Вы здорово проводите время и вам всё нравится в определенные моменты, но коммуникация упирается в потолок и развитие невозможно. В такой ситуации следует выяснить потребности спутника и принять решение о дальнейших планах. Быть друзьями или любовниками тоже неплохо, но вот выжимать из томата яблочный сок это нездоровая канитель.

Одновременно с этим попробуйте проанализировать собственные чувства и эмоции. Что если вы требуете лишнего, навязываетесь, пытаетесь занять больше места, чем мужчина готов выделить? Далеко не все с горящими глазами мечтают сидеть возле юбки спутницы, многие представители сильного пола уважают свои личные границы и взаимодействуют исключительно в зоне обоюдной ответственности.

Вам может хочется большего, но это та ситуация, в которой никто не проявляет безразличия и равнодушия, просто вы не сошлись в потребностях. Не стоит обвинять и закатывать истерики, достаточно просто поговорить и попытаться таки найти компромисс.