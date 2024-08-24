Как понять, что парню понравилась близость?

Рано или поздно при общении мужчины и женщины, испытывающих симпатию друг к другу, наступает момент сближения, который приводит к половому влечению. Обстоятельства и контекст ситуации могут быть разными, но после того как близость состоялась, некоторые девушки задаются вопросом — а понравилось ли партнёру, доволен ли он, не выглядела ли я «бревном», не разочаровала ли? Давайте попробуем в этом разобраться.

Стоит ли ждать вау эффекта?

Если вам не 15 лет, то вы должны понимать, что в данном действии не может быть каких-то феерических результатов. Да, методов разнообразия и усиления удовольствия достаточно много, но тем не мене добиться того, чтобы мужчина потерял голову и был в шоке от случившегося, будет сложно. Здесь достаточно всего нескольких факторов.

Первое — всё было по обоюдному желанию и акт не насильственный. Второе — партнеры друг друга слышали и понимали, никто ничего не терпел и не делал ради вторичной выгоды. Третье — все получили что хотели, то есть наступила эмоциональная и физическая разрядка, у происходящего случился закономерный финал. В длительных отношениях допустимы ситуации, при которых один идёт на уступки второму, удовлетворяя без необходимости со своей стороны, но это уже нюансы и компромиссы, которые не имеют отношения к теме нашей публикации.

Если девушка на полном серьёзе задумывается над тем, не разочаровала ли она парня и не была ли близость настолько плохой, что теперь он её бросит, то это уже повод задуматься над походом к психологу. С вами всё хорошо, но самооценка очевидно упала. Подстраиваться под спутника в ущерб себе тоже нежелательно, ни к чему хорошему вы такими способами не придёте. И тем более нельзя думать, что недовольство актом может стать причиной насмешек.

Ментально здоровая девушка, находящаяся в ресурсе и уловившая эмоциональный баланс, такими вопросами не задаётся вовсе. Готова обсуждать и разговаривать, умеет открыто заявить о своих потребностях, принимает во внимание потребности партнёра, но не оценивает себя по результатам свершившегося акта. Случилось, значит хотела. Если кому-то не понравилось, то нужно проговорить возможные проблемы, а если диалог не клеится, то пусть ищет ту которая понравится.

Признаки того, что парню понравилось

И так, если вы ждёте, что после близости парень буквально сойдёт с ума от счастья и начнёт сыпать комплименты по поводу того, что с ним никогда такого не было и теперь он готов носить вас на руках всю оставшуюся жизнь, то это вы сильно романтизируете отношения в целом и соитие в частности. Есть мужчины красноречивые, такие могут и насыпать дозу похвалы. Но остальные, особенно опытные парни, вряд ли вообще покажут свои эмоции. Дело обычное, было и было. Всё нормально, сказать нечего! Далее перечислим косвенные признаки того, что вам не о чем беспокоиться.

Сильно хотел ДО и успокоился ПОСЛЕ

Дефицит физической близости сказывается не только на физиологии, но ещё и на психике. С первым всё понятно, там желание проявляется вполне очевидным образом. А вот на уровне эмоций мы увидим раздражительность, зацикленность на интимной тематике, повышенную активность. Есть потребность и все ресурсы бросаются на её закрытие.

Недостижимая цель запускает процесс фрустрации, при которой на эмоциях гнева мужчина очень энергичен и целеустремлён, а после очередной неудачной попытки получить желаемое наступает апатия. Сил нет, ничего не хочется, всё раздражает. На любой из этих стадий требуется разрядка, что и хочется получить с помощью спутницы.

Так вот если вы видели, что парню очень хочется и после близости он успокоился во всех смыслах, то вы большая молодец, всё было круто и беспокоиться не о чем. Отвернулся и захрапел, продолжил разговаривать и предложил попить чай, повеселел или полностью расслабился. Всё это свидетельствует о том, что потребность закрыта. Не ставьте слишком высоких целей, этого минимума достаточно чтобы сказать — парню близость понравилась.

Прикасается, целует

Многие заметят — иногда желание оказывается таким сильным, что возникает идея залезть хоть на что-нибудь отдалённо напоминающее женщину. Так делают далеко не все мужчины, скорее всего даже меньшинство, но отрицать подобный расклад невозможно. Тогда получается, что он сильно хотел, получил всё что нужно, разрядился, но вполне вероятно ему вообще не понравилось. К сожалению смешных историй на эту тему много. Так глаза горели, что аж закадрил Машку. Там всё не так и всё не эдак, ещё и не может ничего, короче намучился больше, но на безрыбье и рак рыба!

Врагу не пожелаешь оказаться в такой ситуации. Но если уж подобное произошло, то важно напомнить себе об отсутствии важности внешних оценок. Вы то получили что хотели. Если девушка вступила в близость по собственному желанию, то какая разница что думает парень, она преследовали свои цели и достигла их. Неуважительное отношение после акта не делает её плохой. Это зона ответственности мужчины.

Если парень продолжает обнимать, целовать и проявлять искренний интерес к спутнице, то о дальнейшем можно не задумываться. При вышеописанных раскладах ничего подобного не будет. А вот если у него к ней серьёзные чувства, то даже мелкие недочёты во время соития ничего не изменят. Не исчез, не отверг, не хамит и не дистанцируется, значит ему всё понравилось. Захочет что-то добавить или изменить, скажет, не маленький. Главное он не рассматривает близость исключительно как способ удовлетворить потребность, а видит в спутнице нечто большее, чем просто тело. Остальное доработаете, улучшите, настроите и наладите.

Акт стал точкой роста, а не финишем

Почему-то процесс близости люди рассматривают только как обратно-поступательные движения. Всё прочее выводится за скобки, что является ошибкой. Интим это регулярная часть взаимоотношений, а не определённая их стадия. Кроме трения друг о друга есть ещё доверие, уважение и понимание, которые куда значительнее «страстной пятиминутки».

Те, кто не учитывают эти детали, нередко сталкиваются с проблемами. Например, одни требуют заслужить и добиться близости, погружают парня в конкурентную среду, ставят условия, вынуждают соответствовать кем-то выдуманным нормам. В результате становятся жертвами мостинга.

Другие чувствуют стыд или вину, если сделали что-то не так, как учили мамы и бабушки. Нужно ждать, пусть поухаживает, выбери лучшего, присмотрись ещё, не смей поддаваться животным инстинктам, мысли рационально, пусть докажет что любит и готов жертвовать чем-то ради тебя, пусть покажет что у него есть. Свидания превращаются в собеседования, а отношения в бизнес проект. В итоге подруга отдалась на первом свидании и теперь счастлива в браке, а ты мурыжила мужика полгода пока он не сбежал к нормальной. Бывает и наоборот, но важно отталкиваться от своих чувств, а не думать как там правильно.

Парень оценивает не только само соитие. Он смотрит на ситуацию в целом. Если девушка нравится и это взаимно, если между ними есть уважение, понимание и взаимная забота, то всё прочее теряет свою ценность. Уж как детей делать вроде все разобрались.

Совсем другое дело, если половой акт превращается в награду, либо используется для поднятия самооценки. Тогда действительно придётся сильно постараться, чтобы спутник не разочаровался. Он три месяца выхаживал и выгуливал, в конце его должно ждать что-то невероятное. Ещё хуже, если девушка на полном серьёзе думает, будто плохая близость это исключительно её вина и бросили её только потому что она владеет тремя позами, вместо 150. Тогда велком к психологу. Во всех остальных случаях любите и будьте любимыми. Желательно почаще и чтоб с результатом в виде наследников.