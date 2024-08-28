Задаваясь вопросом «как понять, что парню нужно только твоё тело?» девушки очень часто представляют хитрых и коварных мужчин, потирающих на них ручки. Якобы они с ехидной улыбкой ждут момента для реализации своего плана, после которого мгновенно исчезнут, считая себя победителем. Начинается схватка, в которой представительница нежного пола пытается не остаться в дураках. Мурыжит, проверяет, испытывает, требует заслужить и добиться, чтобы получить 100% гарантии наличия любви. Чаще сего именно это и становится причиной неудачи.

Почему получив тело парень уходит?

Рассказывая о том, что всем мужикам нужно только одно, девушки почти всегда делятся историей из личной жизни. Якобы бывало у них такое, что познакомилась с парнем, он красиво пел о любви или убеждал в серьёзности своих намерений, а потом либо сразу пропал после близости, либо всё на этой близости и остановилось. Никакого развития отношений, тупо встречи ради интима. Обдурил получается..

С точки зрения психологии подобный вариант возможен в двух случаях. Первый — мостинг. Девушка построила коммуникацию таким образом, что близость возможна, но только если сделаешь то, это, третье, пятое, десятое. Её тело стало товаром, который можно купить определёнными поступками. Игра, в которую оба начали играть с её подачи. Второй — ничего кроме обнимашек и поцелуев вас не связывает. Нет общих интересов, разные взгляды на жизнь, цели, планы. Он попытался найти в спутнице хоть что-то общее, но не удалось. А тело норм, можно встречаться ради него.

Поэтому психологи устали повторять о простых правилах попадания в постель. Во-первых это должно происходить по обоюдному желанию без каких-либо дополнительных условий. Не выиграй конкуренцию, докажи, заслужи, добейся, а я тебя хочу также как и ты меня. Этого достаточно. И даже если он потом исчезнет, то никакого разочарования не последует. Вы получили то что хотели. Парадокс, но при подобных раскладах семьи создаются гораздо чаще, чем когда мужчину полгода тестируют. И девушки, которые вступают в близость по собственному желанию, а не после «победы рыцаря над драконами» имеют в разы меньше партнеров за жизнь, нередко вообще одного.

Во-вторых — на свиданиях нужно не собеседование в кафе устраивать и не кушать роллы за чужой счёт, а заниматься чем-то совместным. В процессе людям становится понятно насколько им интересно друг с другом, совпадают ли их темпераменты, как человек ведёт себя в разных ситуациях и можете ли вы находить общий язык. Если вы ищете спонсора своего похода в ресторан, а не партнера для жизни, то потом не удивляйтесь, что где-то вы надули мужика на косарь, а где-то и вам вдули за чашку чая. Какие условия задали, такие результаты и получаете.

Признаки того, что парню в отношениях нужно только ваше тело

До начала отношений все предположения будут неверными. При подготовке статьи я прочитал несколько публикаций других психологов и пришёл в ужас. Оказывается, если парень пришёл на свидание без цветов, то он, паразит такой, пытается вас поиметь и бросить! Если взял за руку, то надо бежать, это озабоченный психопат! А если он ещё и открыто говорит о своих желаниях, то нужно срочно звонить в МЧС, ГИБДД, ФСБ и МФЦ, перед вами маньяк! В общем там если не алень, то обязательно подлый злыдень писюкастый. Конечно же это чушь. Признаки следует искать в другом.

У вас нет совместного хобби

В перерывах между физической близостью нужно чем-то заниматься, а вам нечем. Фильмы любите разные. Вам нравится ходить пешком, а ему нет. Он рыбак или охотник, а спутница терпеть не может поездки на природы с этой целью. Она путешественница и предпочитает посещать разные города и страны, в то время как партнёр домосед. Или наоборот. Ему хочется целыми днями играть в онлайн игры, а она хотела бы вместе собирать пазлы.

В общем отсутствуют точки соприкосновения. Парню нравится ваше тело, он не против близости, а скорее он обеими руками за! Но сразу после этого делать вам нечего, приходится расходиться по разным углам. Он преследует свои цели, вы свои, изредка встречаетесь ради интима, в остальном никаких дел у вас нет. В такой ситуации неизбежно отношения зациклятся на одном, развития не будет.

Вы не помогаете друг другу

Люди в отношениях не всегда заняты чем-то развлекательным. У каждого есть личная жизнь со своими собственными проблемами, делами, заботами. Парню нужно поставить автомобиль на учёт в гаи, а одному ехать скучно. Хочется взять кого-то за компанию. Как правило это друзья, но кто сказал, что спутница не может быть другом? Если вы не заняты в этот день и вам без разницы куда ехать, лишь бы побыть вместе, то вот вам отличная возможность. Не хочется? И так всегда? Может это вам нужно только его тело? Или кошелёк? Или что-то ещё. Явно не он сам.

Или девушка решилась на поход к стоматологу. Целый час надо пилить на другой конец города, а потом обратно. Вдвоём было бы веселее и у парня как раз выходной. Это отличная возможность провести время друг с другом. Если парень так не считает и на каждое подобное предложение отвечает отказом, значит вы сами по себе не особо нужны.

Люди не могут быть рядом 24 на 7. Так хотят только обладатели тревожного типа привязанности. Но кроме интима, работы и персональных хобби существует совместная жизнь. И она заключается не только в проживании на одной жилплощади. Сюда входит присутствие в широком смысле слова. Тем, кто влюблён, важно проводить время вместе, а всякие походы и поездки являются прекрасной возможностью для этого. Такой вид помощи многое говорит о ваших отношениях.

Парень отсутствует критические моменты

К критическим моментам относится реальная угроза жизни и здоровью Если вы повздорили с коллегой или «умираете» от скуки, парень имеет полное право остаться в стороне. Не маленькая, разберётесь. Но совсем другое дело, если вы попали в больницу или поздно вечером у вас неожиданно давление стало «тыща на тыщу». Возможно придётся вызывать скорую, к тому же в таком состоянии можно и сознание потерять. В общем опасность. И вот вы звоните парню, с которым спите, а он… Приедет или нет?

Если ему нужно только ваше тело и как спутницу по жизни он вас не рассматривает, то последуют отговорки. Если же девушка важна, то он точно приедет сам или, в некоторых ситуациях, пришлёт друзей. Это довольно простой маркер, однако не все в нём разобрались. Во-первых придётся научиться отличать критические моменты от некритических. Во-вторых от вас требуется тоже самое. Многие ждут от парня участия во всех их проблемах, даже из зоны личной ответственности, при этом сами не готовы привезти таблетки или навестить в больнице.

Вместо итога

В большинстве случаев парня обвиняют в том, что ему нужно только тело, только за то, что ему это тело вообще нужно. Получается симпатия это уже преступление. Девушка начинает требовать гарантий и доказательств, мужчина с адекватной самооценкой сразу дистанцируется от сумасшедшей, на горизонте остаются одни абьюзеры. Это самый популярный расклад.

Поэтому очень важно понять, что любому ментально и физически здоровому парню нужно ваше тело. При условии что оно вписывается в его типаж. Дальше нужно смотреть на наличие интересов и характер спутника. Вполне вероятно, что дальше интима дело не пойдёт, просто потому что некуда идти. Вы не интересная или парень ограничен в своих увлечениях, уже неважно. Если нет всего вышеперечисленного, то ваши отношения навсегда останутся в постельной плоскости. Ищите точки соприкосновения, а не гарантии, тогда всё будет происходить проще и понятнее. В противном случае всегда будет мостинг, разочарования и обиды.