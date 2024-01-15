Как понять что мужчина устал от отношений?

В самом начале отношений наш организм активно подпитывается гормонами, позволяющими игнорировать недостатки партнера и оставаться влюблённым даже в периоды нестабильности. Если союз основан на взаимной симпатии и совпадении планов на жизнь, то коммуникация устойчивая и любые конфликты удаётся пережить без критических последствий. А кто-то уходит в созависимость и просто не может уйти, даже если хочется.

Но и в том и другом случае неизбежны моменты усталости, когда партнёр надоел, раздражает, нарушает наши личные границы и проявляет навязчивость. В такой ситуации важно вовремя понять, что вторая половинка оказалась в эмоциональной яме и избежать эскалации. Возможно следует дать время и слегка дистанцироваться, а быть может пришло время серьёзно поговорить на тему будущего вашего союза. Далее обсудим признаки усталости мужчины от своей женщины.

Отношения не приносят удовольствия

Большинство людей винят во всём бытовуху, но забывают о том, что даже неприятные и монотонные задачи могут приносить радость, если людям комфортно друг с другом. Не зря говорят — прежде чем идти в ЗАГС, попробуйте вместе поклеить обои в комнате. Когда союз трещит по швам, подобные занятия всё чаще превращаются в скандал.

Проанализируйте свои отношения и попробуйте определить какой процент времени вы наслаждаетесь присутствием спутника и сколько тратите на конфликты. Психологи, проводящие исследования на эту тему, утверждают, что как только показатель достигает уровня 25/75, возникает риск расставания. То есть 25% времени вам хорошо вместе, остальные 75%уходят на ссоры, претензии, разногласия и недовольства, при этом компромисс найти удаётся далеко не всегда.

Мужчины предпочитают дистанцироваться и избегать ругани, поэтому вы всё реже проводите время вместе, снижается или полностью пропадает физическая близость, на повышенных тонах пара начинает общаться чуть ли не ежедневно. Помните о 25%, если вы уже дошли до этой точки, то партнер однозначно от вас устал.

Увеличение лжи и недосказанности

Как правило это происходит по двум причинам. Первая — изначально цели и потребности не совпадали, например он хотел просто близости, вы мечтаете выйти замуж. Или ему нравилось кушать ваш борщ или вместе посещать ночной клуб, а вы требуете прибить полку, починить кран, таскать сумки с супермаркета. Вторая — женщина сильно ограничивает мужское пространство, нарушает личные границы, ревнует, подавляет, подстраивает под себя.

В обоих ситуациях неизбежна ложь.Если вы проверяете телефон или смотрите с кем он общается, то однажды обнаружите пароль на смартфоне, а его экран всегда будет расположен вниз. Если запрещаете видеться с друзьями контролируете круг общения, то мужчине придётся вам врать даже там, где казалось бы нет смысла. Болтал с другом у подъезда, а вам скажет, что очень долго не было автобуса.И так далее.

Если вы стали замечать, что партнер лжёт в мелочах и скрывает то, что не представляет угрозы, то можно смело делать вывод о его усталости от спутницы. Главное правильно интерпретировать происходящее, потому что причин, как уже было сказано выше, две. Какая случилась с вами нужно разбираться.

Мужчина пытается изменить вас, чтобы сделать лучше

Многие покупали новый автомобиль и некоторое время были всем довольны. Во-первых влияла радость от самой покупки, во-вторых уходило время на изучение всех функций, в третьих ничего не ломалось. Как бы цинично не звучало, но в отношениях происходят те же этапы. Спустя недели и месяцы мужчина привыкает к тому что есть, эйфория вызванная эндорфинами исчезает, а на её место приходит страх потери. Девушка уже не так уж и нравится.

Чаще всего в подобные «ямы» попадают тревожные представители сильного пола с низкой самооценкой. Типичные абьюзеры. Им начинает казаться, что девушка перестала быть ценным призом, либо создаётся ощущение, что она может уйти. Приходится её постоянно делать лучше и удерживать рядом с собой любыми способами.

Начинается с мелочей. Сначала ограничения (туда не ходи, с этим не общайся, этому не отвечай, этого удали, на работу не устраивайся). Затем наступает время «тюнинга». Так не одевайся, так не говори, это сними, это надень, помаду купи другую, юбку возьми вот эту, не улыбайся у тебя зубы жёлтые, не смейся потому что ты ржёшь как лошадь.

Конечно если мужчина высказывается грубо и ограничивает ваше пространство жёстко, то речь идёт уже не только об усталости, но и об абьюзе. Однако в большинстве случаев девушки сталкиваются именно с первым. Свои ощущения он воспринимает как единственно верные и спутница кажется ему не достаточно привлекательной. Отсюда попытки улучшить, что свидетельствует о кризисе отношений.

Расхождение целей,планов, взглядов

Иногда людям становится интересно почему распадаются здоровые отношения. Ведь казалось бы это два адекватных человека без очевидных психоэмоциональных травм, при этом союз построен на симпатии и уважении. Однако нельзя забывать, что мы не болото, а река. Ежедневно психика получает внешние сигналы, анализирует потребности, корректирует поведение. И в определенный момент может случиться так, что индивид полностью меняет свои убеждения по жизни.

Вспомните тех, то занимался спортом, вёл здоровый образ жизни и увлекался наукой, а затем спился или превратился в наркомана. Таких очень много и это как раз лучше всего описывает обсуждаемый нами механизм. Когда в паре произошли кардинальные изменения, мужчина и женщина могут понять, что дальше им не по пути. И мирно, без насилия, расходятся.

В любом романтическом союзе наступает подобный эпизод. Ещё вчера вы весело проводили время вдвоём, обоим нравилось беззаботное сосуществование в режиме интим-праздники-общение-киношки. А затем девушке захотелось ребенка, она больше не испытывает радости от прежнего формата взаимодействия. Или наоборот, её устраивают встречи раз в неделю для соития, а он мечатет о семье, детях, лабрадоре и выходных на огороде.

Если вы начинаете слышать претензии на тему того, что живёте не правильно и движетесь не туда, то это ясный и четкий сигнал о наличии усталости. Девушка в такой ситуации становится для мужчины источником негативно окрашенных эмоций, нередко возникает обида, потому что она больше не закрывает его потребности. И это та самая точка, в которой пришло время разговаривать.

Что делать?

Обнаружение и признание проблемы это уже половина успеха. Главное вовремя понять,что мужчина действительно устал. Далее стоит избегать обвинений и агрессивных претензий, потому что поведение спутника это не диверсия в ваш адрес, это состояние в котором он оказался не имея на то никакого желания. Проще говоря это трудности не его лично, а ваши общие, раз уж вы в отношениях.

Говорить о своих подозрениях следует через я-сообщение, что позволит сгладить углы и выйти на откровенную беседу. Чаще всего дело заключается в нарушении личных границ и через чур навязчивом присутствии спутницы. Достаточно ослабить хватку, дистанцироваться, отвлечься на свои собственные дела и увлечения. Вспомните представительниц прекрасного пола с тревожным типом привязанности, они буквально хвостиком ходят за парнем, не позволяют ему отлучаться ни на минуту. Естественно очень скоро он устанет.

Бывают истории посложнее. Когда цели и планы на дальнейшую жизнь действительно разошлись. Может вы находясь в эндорфиновом бреду изначально пропустили все сигналы и наотрез отказывались замечать очевидное, а может это произошло с течением времени. К сожалению здесь речь идёт о расставании. В противном случае кто-то из вас будет страдать. Не забудьте обсудить возможные компромиссы, но если их нет, придётся принимать непростое решение.