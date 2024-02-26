Как понять что мужчина настроен серьёзно?

В начале общения, даже при возникновении взаимной симпатии, у девушки возникает резонный вопрос — это лёгкий флирт, мимолётное влечение, попытка получить близость и весело провести время, либо мужчина настроен серьёзно и можно рассматривать его на роль будущего мужа? Всегда есть риск ошибиться, что может привести к потере времени. Стоило бы отсеять этого и присмотреться к другим, но в итоге месяцы и годы уходят на партнера, который получив желаемое исчезает.

В интернете вы без труда найдёте десятки, сотни и тысячи публикаций по этой теме. Я изучил большую часть и пришёл к выводу о том, что они навязывают ложные ориентиры. Девушкам нравятся простые и понятные аргументы, которые позволяют не сильно заморачиваться и устанавливать планку на высоком уровне, чтобы отфильтровать «халявщиков».

Почти все привычные правила коррелируют с детскими психоэмоциональными травмами, отбор превращается в классификацию мужчин по признакам «нормальности». Но вот беда, ничто из этого не говорит о том, что мужчина настроен серьёзно, а чаще всего даже наоборот. Ваши требования отпугивают адекватных и становятся зоной притяжения для абьюзеров, нарциссов и обладателей критически низкой самооценки.

По каким критериям невозможно определить серьёзность намерений

Начнём как раз с них. С тех самых признаков, по которым девушки чаще всего отбирают достойных спутников и…ошибаются. Ранее я уже говорил о том, что нельзя влюбляться в ухаживания, эта публикация вызвала резонанс, что не удивительно. Любое противоречие убеждениям приводит к защитным реакциям психики и эмоциям гнева. Досталось мне знатно, как только не обозвали. Но я продолжу стоять на своём, так как эти знания подкреплены практикой.

Мужчина красиво ухаживает и добивается

Романтика, проявление заботы и красивые истории любви вдохновляют нас. Нам приятно читать книги с подобным сюжетом, смотреть фильмы и уж тем более оказаться на месте любимого человека. Всем нравится получать внимание и поддержку, поэтому сюрпризы, подарки, любая форма помощи, а также поцелуи под луной и прогулка за ручку по набережной могут не только воодушевлять, но и возбуждать.

Всё это в обязательном порядке должно присутствовать в здоровых отношениях. Незначительные проявления любви, цветы без повода, угощение вкусняшками и прочие акты ухаживаний являются фундаментом романтического союза. Меня особенно удивляют люди, способные ходить на свидания через 20-30 лет после заключения брака. Но есть одно но..

Всё это часть действующих отношений, когда ему больше не нужно ничего выпрашивать и заслуживать. Он точно знает, что здесь его уважают и ценят, его потребности важны, а переживания будут услышаны. Только в ситуации полной независимости человек способен проявлять искренние чувства. И тогда приглашение супруги в ресторан это не попытка вскружить ей голову, чтобы поскорее стянуть колготки, а стремление насладиться совместным времяпрепровождением и выразить благодарность за присутствие.

Ориентироваться на ухаживания в начале отношений, особенно если вы ещё вообще ничего ему не дали, также глупо как определять глубину весами. Или вес линейкой. Гарантии склонны искать девушки выросшие без отца, но и остальные этим грешат. Можно продолжать дискуссию на эту тему, но гораздо эффективнее принять действительность — ментально здоровые мужчины ухаживают за своими девушками, абьюзеры и нарциссы делают это ради достижения цели. Потом вы превратитесь в трофей или станете ненужными.

Мужчина демонстрирует способность брать на себя ответственность

Ещё одна кривая дорожка — проверка парня на готовность быть отцом и мужем. Для этого устраиваются некие испытания, в которых он должен продемонстрировать ресурсность. А как ты будешь содержать семью? А можешь ли ты решать проблемы? Знаешь как защитить свою женщину? Финансово потянешь? Квартира своя есть? Работа стабильная?

Всё это действительно важные вопросы, потому что половой орган есть у всех, у большинства даже нормально функционирует, да и внешняя привлекательность парня это не дефицитный «товар». Симпатичная девушка без труда найдёт себе харизматичного спутника для плотских утех и приятного времяпрепровождения. Но семья это не посиделки в кафе и не развлечение в клубе с текилой. Только снова есть нюанс.

Во-первых настоящее никак не гарантирует будущего. Сегодня мужчина силён, активен, бодр и свеж, имеет собственное жильё, пристроен на хорошую должность, всегда имеет котлету денег на кармане. Но что если завтра он не дай Бог заболеет, потеряет бизнес, лишиться работы и улетит в депрессию? Такой уже не нужен? То есть эти отношения изначально рыночные. Тогда зачем вам знать серьёзность его намерений, если сами вы в такой ситуации явно не влюблены по-настоящему?

Во-вторых важно наконец разобраться с тем, что такое зоны личной и обоюдной ответственности. Искать себе папу можно вечно, каждый раз ожидая от взрослого мужчины безусловной любви и отцовской заботы. Ментально здоровому это не интересно, он ищет партнёрство. Взаимная симпатия, общие цели и планы, совпадение взглядов по ключевым вопросам. И пока каждый закрывает свои персональные потребности сам, а во всём остальном (интим, дети, досуг, эмоциональная поддержка и так далее) происходит взаимодействие со спутницей, эти отношения будут жить.

В результате многие и тут ориентируются на внешние сигналы. Мужчина решает её проблемы, доказывает состоятельность финансовыми расходами, убеждает в самодостаточности, привлекает внимание к машине и квартире, чтобы тем самым показать — я самый ресурсный из всех, за мной будешь как за каменной стеной, я ради тебя горы сверну. Это подкупает, только в 90% случаев является чистейшей болтовней. Но ещё хуже, если психика среагирует на выгоду, а потом вдруг выяснится, что вы в золотой клетке. Вроде всё хорошо, только человек этот не родной, чужой, не интересный, неприятный.

Мужчина ревнует и отгоняет конкурентов

Ревность отвратительное чувство. И очень опасное плюс ко всему. Однако с точки зрения девушки это порой выглядит совершенно иначе. Логика следующая — если я парню не нужна, то ему на меня плевать и даже если меня кто-то уведёт, он не сильно расстроится. Я же не имею никакой ценности для него. А какой тогда смысл строить отношения с человеком, которому абсолютно всё равно?!

Другое дело мужчина, который за свою любовь готов бороться. Спрашивает где я, с кем, что за голоса на фоне, кто мне написал в соцсети, почему коллега постоянно мне улыбается, зачем он звонит в 10 вечера?! Боится потерять, говорит что жить без меня не может и любого придушит, ели посмеет меня у него отобрать. Хоть и напрягает иногда, но это он так проявляет свою безграничную любовь ко мне!

Но нет, это не любовь. Это неуверенность в себе, страх отвержения, критически низкая самооценка и ложная потребность. Он не за вас так отчаянно сражается, а за восприятие самого себя. Недолюбленный человек часто испытывающий дефицит внимания и заботы, который был нужен только когда соответствовал ожиданиям. Во взрослой жизни он продолжает это делать, наслушался выдуманных критериев «настоящего мужчины» и пытается быть именно таким. Ничего хорошего лично вас здесь не ждёт и ориентируясь на ревность вы обманываете сами себя, утверждая что мужчина настроен серьезно.

Мужчина во всём уступает девушке

Девушкам,впрочем как и мужчинам, нравится когда партнёр закрывает их потребности и делает жизнь лучше. Быть может он ненавидит турецкие сериалы, но постоянно смотрит их, чтобы составить вам компанию. Или не хочет проводить выходные у вашей мамы, но покорно едет, потому что так хочется вам. Хотел на футбол сходить, но вместо этого сидит дома, потому что так угодно спутнице. Предпочитает спортивную одежду, но вы другого мнения и вот он уже в пиджаке. У него большая борода, но девушка считает это неопрятностью, в результате мужик покупает триммер.

Всё это свидетельствует о двух вещах. Во-первых вы разные люди, ваши взгляды критически расходятся и совместимость крайне низкая. Во-вторых он подавляет себя, терпит и подстраивается, следовательно ждёт момента компенсировать свои потери. Уступает потому что считает, что выгода покроет убытки. И в совокупности подобная ситуация приводит к нарушению баланса значимости. Пока он в чём то нуждается, ваша ценность высока, но если мужчина не получит профита или наоборот возьмёт всё что хотел, отношениям конец.

Значение имеют только действия совершённые по своему собственному желанию, ради закрытия истинных потребностей. Если вы оба любите фильмы ужасов и смотрели их по отдельности, а теперь объединились и смотрите вдвоём, то это говорит о совместимости. Если вы любите триллеры, а он боевики и вам удаётся найти компромисс, например смотреть кино порознь или без раздражения быть рядом в такие моменты, то это тоже форма совместимости. Присутствие без желания получить выгоду говорит о серьёзности намерений, всё остальное попытка заслужить что-то важное для себя. А потом уйти.

Мужчина знакомит с родственниками и друзьями

Ещё один критерий, на который девушки обращают внимание. Звучит логично, ведь если спутница «одноразовая» и планов на неё нет, то знакомить её с друзьями и тем более родственниками неразумно. Завтра всё равно будет другая, так зачем тратить время на ненужное построение связей. Однако и этот показатель не всегда на 100% верный.

Существует огромное количество мужчин, для которых знакомство девушки со своим окружением ничего не значит. На этих выходных с Машей пришёл в компанию, на следующих с Глашей. Все к этому привыкли, вопросов ни у кого не возникает. Мама и так знает, что сын бабник, а относится по доброму ко всем новоиспечённым девчонкам просто потому что у неё характер такой. Очень доброжелательная женщина. Поэтому ориентироваться на подобные мероприятия не стоит, это может говорить как о серьёзности намерений, так и вообще ни о чём.

Вместо итога

Из всего вышеперечисленного важно сделать два вывода. Первый — то что происходит сейчас никак не отражается на будущем, следовательно гарантий вам никто не даст и надеяться на это бессмысленно. Вы потом просто будете говорить «как ухаживал, какой был классный, а потом выяснилось, что врал!»

Второй — торговать своим телом, вниманием и прочими благами изначально провальная затея. Если вы устанавливаете планку, которую нужно достичь для получения близости, обязательно найдутся азартные ребята, готовые сыграть в эту игру. Если очень красивая девушка всем своим видом показывает, что её добиться можно только красивыми ухаживаниями и оплатой счета в ресторане, то почему бы не взять кредит в сбере?! Её ноги того стоят.

Сами девушки объясняют своё поведение желанием сохранить честь и физическое здоровье. Очевидно проверить серьёзность намерений можно только одним способом — дать мужчине всё что он хочет и посмотреть, останется ли он рядом после этого. Но если каждому давать, то давалка может и сломаться, а в лифте появится нелицеприятная фраза, сообщающая о том, что Лена легкодоступна.

Можно было бы сказать, что ситуация тупиковая, но нам поможет психологическая теория. А в ней ясно сказано, что при принятии решения необходимо отталкиваться от своих желаний и потребностей. Если сама девушка хочет этого парня, то какая разница уйдёт он на утро или позовёт замуж? Если ей нравится общаться, но заходить дальше нет никакой нужды, то надо прямо заявить о том, что парень во френдзоне. Да, тогда он может помахать ручкой, но это та самая правда, которую вы хотели получить!

Мужчина не будет рядом с вами без наличия мотивации. А самая сильная мотивация возникает в ситуации личной заинтересованности. Важно только понять в чём именно она заключается прямо сейчас. Он дарит цветы потому что вы его девушка и у него возникло желание отблагодарить вас за присутствие? Или он хочет уже наконец-то засунуть руки под платье, а вы установили правило «только после покупки мне круассана и трёх месяцев постоянных уступок»? Настроен он явно серьёзно, только вот на что?