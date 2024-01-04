Как понять что домовой недоволен, злится, обиделся или ушел из дома?

Домовой — это добрый (хотя и своенравный) дух, который следит за домом. Именно он является его хозяином, почитая людей всего лишь за гостей. Соседствовать с ним достаточно комфортно, особенно если стараться не обижать «соседушку», оставлять ему молока и другие угощения.

Однако если вести себя неправильно, домовой может быть недоволен своими постояльцами. В таком случае у них могут начать пропадать вещи. Иногда домовенок берет их и просто так, поиграть, но если они стали исчезать регулярно, значит, что-то вызвало у него негативную реакцию.

Возможно, хозяйка оставила на ночь на столе нож, кухня, по его мнению, недостаточно чистая, или дети свистят, чего он очень не любит. Если проявления недовольства слабые, можно просто попросить прощения и оставить дедушке какое-то особое угощение.

Но может он обидеться и всерьез. Например, есть люди, которые, желая проверить, есть ли у них такой сосед, говорят «Я — хозяин дома». Это действительно может заставить домового проявить себя, но вряд ли его реакция придется людям по вкусу, так как подобное заявление вызывает у него серьезную обиду.

Домовой недоволен

В таком случае в доме начнут сами по себе двигаться вещи, хлопать дверцы, неожиданно открываться двери, особенно ночью. И домовой может быть даже непричастен к этому напрямую — просто он перестанет защищать жилище от злых сил, как это обычно делает.

Отсутствие такой защиты домочадцы почувствуют сразу: это изменяет энергетическое поле, которое становится тяжелым, люди начинают ссориться, в руках хозяйки не спорится никакое дело, животные начинают болеть, а дети — капризничать. По этим признакам можно определить не только существование домового, но и исходящую от него обиду.

Домовой злится и обиделся

Слишком сильно злить «соседушку» не рекомендуется: из-за непростого характера даже добрый дух может трансформироваться в злого, и тогда ничего хорошего не жди. Бывали случаи, когда они даже доводили домочадцев до сумасшествия или губили их, хотя физический контакт возможет только с очень сильными существами. Но он им и не нужен, ведь у них для изведения хозяев в распоряжении целый дом.

Одним из способов местия является газлайтинг. Это когда в доме неожиданно меняется расположение вещей и мебели, предметы то появляются в определённых местах, то неожиданно исчезают. Хозяин начнёт подозревать у себя приступы беспамятства или начнёт сомневаться в собственной адекватности. В конце концов немудрено сойти с ума.

Чтобы он перестал обижаться, нужно попросить его о мире и пообещать кормить, в знак примирения оставив на столе в кухне кусочек хлеба и рюмочку вина. Если утром вино будет почато, а хлеб — надкушен, значит, злиться хранитель дома перестал.

Домовой ушёл

Бывают также особо сложные случаи, когда он вовсе покидает жилище. Обычно это связано с тем, что в него не верят. Такого домовой перенести не может, он попросту собирается и уходит искать себе новый дом. Как только он покидает жилище, это начинает ощущаться: вещи быстро ломаются, продукты — портятся, все в доме плохо спят, даже если раньше бессонницей не страдали. Если жилище долго стоит без хозяина, может наступить тоска и даже депрессия, все перестает радовать, наступают мрачные дни.

Если все признаки того, что старый домовой ушел, налицо, нужно постараться исправить свою ошибку и привлечь нового. Для этого необходимо поставить на стол стакан молока, накрыть его кусочком хлеба и трижды позвать домового, почтительно называя его хозяином и обещая кормить.

Важно также попросить его о защите. Угощение должно простоять на столе три дня, после чего его отдают домашним животным. Если дух принял приглашение и оказанные ему знаки внимания, он обязательно даст о себе знать, например, переставив веник или кухонную утварь по своему усмотрению. Так он намекает на то, что готов принять дом под свою опеку, а позвавшим его людям пора приготовить обещанные вкусности и забыть о ссорах: дома, где нет мира и согласия, он очень не любит.