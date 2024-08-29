Как понять что девушке понравилось свидание?

Мужчина и женщина ходят на романтические встречи в разных ситуациях и с разными целями. Это может быть первое «живое» знакомство, уединение уже знакомых для перехода в более близкие отношения, поход в ресторан или парк давно женатых. Всё это является свиданием, но есть большая разница как в настрое, так и в ожиданиях. Сегодня обсудим ситуацию, при которой парень пригласил девушку на рандеву, желая склонить к продолжению тесного взаимодействия. Ему очень важно знать какое он произвёл впечатление и есть ли шансы на дальнейшую коммуникацию.

Несколько нюансов

Для начала давайте зафиксируем тот факт, что «понравилось свидание» и «понравился парень» это совершенно разные понятия. Спутница могла насладиться вечером и остаться под впечатлением, а позже заявить — блин, всё так классно было, если бы с нормальным мужиком, то цены бы не было! А так он всё испортил одним своим присутствием! А бывает наоборот — встреча была максимально скучной или через чур суетливой, но ей на это плевать, потому что в компании такого парня хоть на Эверест!

Второй важный нюанс — вы под словом «понравилось» что имеете ввиду? Свидание раскрыло ваши лучшие качества, продемонстрировало сильные стороны, вызвало интерес к вашей личности? Или она так вкусно поела и весело покаталась на самокате за ваш счёт, что теперь выражает искреннюю благодарность щедрому дураку, который сам по себе даром не нужен? К сожалению большинство парней не задаются этими вопросами, что и приводит к неприятным последствиям.

Как понять, что девушке понравилось само свидание?

Для начала уберём в сторону персону мужчины. Попробуем сделать акцент на времяпрепровождении и перечислить признаки того, что ваша спутница не умирала от тоски и не ждала окончания встречи, чтобы остановить этот кошмар. Ранее я уже писал статью на тему «куда пригласить девушку на первое свидание«, там было много споров. Но наблюдения показывают, то совместное занятие чем-либо гораздо эффективнее собеседования в кафе или плясок с бубном вокруг королевы.

Она не ушла

Самый очевидный, но при этом неоднозначный признак. Помню лет в 15 мы с друзьями договаривались вытаскивать друг друга с неудачных свиданий. Если девушка неприятная или не блещет умом, каждый из нас просто писал другу короткую смс, в ответ на которую тот звонил и во весь голос кричал — братан, срочно выручай, я затопил соседей, у меня загорелась машина, меня везут на скорой с инфарктом, моя собака провалилась в канализационный люк! В общем там всегда была чудовищная трагедия и нужно было безотлагательно мчаться на спасение.

А потом я вдруг узнал, что девчонки этот план тоже используют. Поэтому если во время разговора у девушки возникли ужасные проблемы и ей срочно пришлось бежать домой, чтобы выручить кошку, которую засосало в вентиляцию, то есть подозрения, что это небольшая хитрость. Маленькая ложь.

И так, ваш план минимум заключается в том, чтобы девушка хотя бы не сбежала со свидания. Признак достоверный, но как уже было сказано выше, неоднозначный. У всех могут возникнуть трудности и каждому из нас иногда приходилось срочно куда-то убегать даже с самых важных и интересных мероприятий. Тогда предложите своё участие, в случае реальных проблем девушка вряд ли откажется от содействия. Заодно покажете какой вы чуткий, понимающий и отзывчивый.

Всё шло по её плану

Свидание, особенно первое, это очень ответственное и напряженное мероприятие. Представьте, два человека с абсолютно разным опытом, мировоззрением и укладом жизни, решают провести время вдвоём. Угостите её кофе, а потом выяснится, что от него у неё запор. Поведёте в ресторан, а в конце заявите, что счёт нужно оплачивать пополам, а вы так не договаривались. Зайдёте в зоопарк и начнёте восхищаться красотой тигра с горным козлом, а она животных ненавидит и полчаса угарала с внешнего вида индюка. Ну и урод!

Предложите походить пешком по парку, наслаждаясь свежим воздухом и пением птичек, а спутница рассчитывала на дискотеку и теперь как дура идёт в обтягивающих джинсах посреди ёлок с соснами. В общем запросто можно угодить в нелепую ситуацию. Чтобы этого избежать парни стараются подстроиться под девушку, заранее уточняя её желания. Хочешь кофе попить? Гоу! На дискотеке давно не была? Так давай попляшем! Любишь серьёзных мужчин в пиджаках? Я заеду за тобой на Volvo в 21-00, буду ждать у подъезда, номера 888, если что..

Если вы исполнили абсолютно все пожелания и каждый следующий шаг планировала она, то очевидно свидание ей понравилось. Уровень наслаждения можно определить тем как быстро вы соглашались на просьбы и требования. Выполнили каждую предложенную идею, значит молодец, угодил, справился. Браво!

Как понять, что девушке понравилось свидание в контексте парня?

Очень часто бывает так, что само свидание показалось девушке хорошим, интересным, весёлым и увлекательным. Она лестно отзывается о кавалере, сыпет комплименты и на её лице улыбка до ушей. Но сразу после этого она едет к Васе Пупкину на другой конец города, чтобы посмотреть кино и всякое такое прочее. А вы больше никогда не видитесь.

Свидание создано не для развлечения барышни, а для того чтобы лучше узнать спутника и найти точки соприкосновения. Оценить совместимость и эмоциональный комфорт рядом друг с другом. Лобстеры и фильм с Нагиевым конечно здорово, но если мужчина не возбудил душу и сердце, то всё было зря. Как же понять, что спутница была довольна ухажёром?

Она не спешила уходить

Начнём с банального. Если девушке комфортно рядом с парнем, то возникает желание продлить момент. Быть может вам не светит физическая близость в первый же день (хотя такой расклад довольно популярен), но как минимум она захочет побыть вместе ещё немного.

Например, она планировала увидеться с вами к 18-00, а затем собиралась забрать посылку с Озона. Почему бы не сделать это вместе? Заодно погуляем. Или она задумала лечь спать пораньше, но на улице такая классная погода, что в принципе можно доехать до набережной и покормить уток.

Она согласилась на следующую встречу

Первое свидание когда-нибудь подходит к концу. У девушки могли быть планы или просто напросто закончились сутки, пришлось идти домой. А вот будет ли продолжение, зависит от возникшей или не возникшей симпатии. Очень важно не писать каждый пять минут вопросы из серии «ну как я тебе?», «увидимся ещё?», «мы уже встречаемся?», «ты почему трубку не берёшь, с кем ты там, я тебе шутка какая-то? Как ты себя ведёшь со своим парнем?!». В общем вот этого всего не надо.

Лучше в конце свидания сказать, что в ближайшие дни вы позвоните или напишите, чтобы договориться о новой встрече. А потом предложите следующее свидание и получите ответ. Либо да, либо нет. Кстати, тут тоже не стоит быть навязчивым, можно 2-3 раза позвать увидеться и если всегда нет, то отстаньте от девчонки. Девушка, которой понравился парень точно найдёт время для очередного рандеву.

Она сама предлагает встретиться

Не все девушки живут по принципу чемодана. Кто заберёт того и жена. Многие имеют адекватную самооценку и способны получать желаемое за счёт собственной активности. Такие без проблем напишут и позвонят сами, действуя по вышеописанной схеме. Согласится, хорошо, не согласится, предложу ещё разок и если нет, то буду искать другого.

Но даже здесь есть нюанс. Иногда представительницам нежного пола понравилось именно свидание, а не сам парень, поэтому они могут выходить на связь с целью повторить развлечение. Может у вас машина хорошая и на ней прикольно кататься. Или вы денежный мешок, который обязательно накормит вкусняшками. Мне знакомы истории, где с парнями виделись только потому что они добрые, весёлые и внимательные. Такой «подружка’ на вес золота, всегда кстати в случае ссоры со своим козлом. Поэтому если коммуникация никуда не движется и потребности мужчины игнорируются, то этот признак лучше проанализировать.

Вместо итога

Первое свидание может предопределить дальнейшую связь. С большой долей вероятности именно так и будет. Вы своим поведением продемонстрируете и тип привязанности и уровень потребности и все свои личностные качества. Конечно посиделка в кафе ни вам ни девушке ничего не даст, вы так и разойдётесь ноу неймами, а вот если вы были заняты совместным делом, то ей о вас станет известно многое.

Яркое и интересное свидание не прибавляет шансов. Я часто спрашиваю тех, кто долгие годы живёт в счастливом браке, о том как всё начиналось. Фантастика, но почти ни у кого не было вау эффекта от первой встречи. Кто-то просидел 6 часов в машине, кто-то познакомился в больнице, имея ужасный внешний вид. Очень много историй связанных с тем, что девушка предложила парню интим по дружбе, а спустя несколько лет обнаружила себя женой и мамой.

При этом я знаю много парней, которые на свидания ходят как на свадьбу. Там и пиджак нарядный и деньги летят как салют на новый год. Жених! Три часа он хвастается должностью, доходами, тремя квартирами и новым солярисом, а результат плачевный.

Всё это наводит на забавные выводы. Круто конечно, если свидание оказалось интересным, но куда важнее сам мужчина. Привлекательный он, разносторонний, симпатичный и с хорошим чувством юмора или унылый тип с ярко выраженным желанием замутить хоть с кем-нибудь. Есть у него принципы, личные границы и самоуважение или он как марионетка подстраивается под любой бзик спутницы, лишь бы похвалили и одобрили. Когда мужчина имеет ценность сам по себе, то плевать каким было свидание. Просто девушка предложит следующее провести немного по-другому. Давай лучше погуляем, я на мотоциклах по грязи гонять не очень люблю..