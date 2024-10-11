Вопросом «Как понять что девушка тебя любит по-настоящему» в большинстве случаев задаются в ситуации, когда возникают какие-то подозрения. Многие люди кроме всего прочего путают зависимость и любовь, поэтому наблюдая как спутница тянется к партнёру нередко ошибаются в выводах. Она может что-то терпеть, где-то идти на уступки, что вы воспринимаете как наивысшее чувство привязанности, хотя в действительности всё это временно и скорее всего плохо закончится.

Вторая проблема заключается в том, что мужчина путает понятия «любит меня» и «умеет любить в принципе». В результате требует от неё всех проявлений глубокой симпатии, а если не получает этого, то обвиняет в чёрствости и глупости. Но на практике представительница нежного пола может быть хорошей женой и верной подругой, только не для вас. С кем-то её потенциал раскроется, но вы не тот случай.

Ну и в заключении проблема номер три — поиск причин. Парень думает, что отсутствие любви обязательно имеет простое объяснение. Отсюда последующие ошибки. Один цветами и подарками заваливает, в надежде спровоцировать желаемые чувства в свой адрес. Другой подавляет, подчиняет и запугивает, пытаясь выжать из партнёрши любовь в широком смысле слова. Третий уходит в депрессию, считая себя ущербным и недостойным. Четвёртый наивно полагает, что внешние факторы не влияют на ситуацию и если девушка была влюблена в начале, то ничего не может поменяться со временем.

По итогу получается печальная картина. Мужчина хочет понять любит ли его девушка по-настоящему, игнорирует всю косвенную информацию и наотрез отказывается принимать действительность. Не замечает явных признаков охлаждения чувств, стремится удерживать, уговаривать, выпрашивать. Ориентируется на малозначительные детали, отвергая прочие.

Например, она же сама со мной познакомилась, ребёнка мне родила, признавалась в любви. Значит всё хорошо. А то что прошло 5 лет, многое изменилось и прямо сейчас никаких эмоций к нему она уже не испытывает, как-то хочется вытеснить из сознания. Поэтому смотреть нужно на факты, которые есть прямо сейчас. Обсудим их.

Любит образ, а не факты

При потребительском отношении к партнёру мы смещаем акцент внимания на выгоду. Оцениваем только то, что имеет очевидную пользу с точки зрения общепринятых норм. Сколько денег потратил, какие цветы подарил, в какой ресторан сводил и так далее. Это можно воспринимать как угодно, в какой-то степени подобный союз даже считается партнёрским, но в данной категории и содержанки себя неплохо ощущают. Искренней любви здесь нет и скорее всего не будет.

Никто из нас не любит другого человека, все мы любим себя рядом с этим человеком. Следовательно девушка, которой по-настоящему симпатичен мужчина, видит не то что окружающие, а какую-то собственную, альтернативную реальность. Замечает особенности, недоступные для других. Это легко можно понять по комплиментам, которые она делает. Если хвалит за щедрость и «визжит» от дорогого букета, то это просто радость, восторг. Любящая женщина обращает внимание на эмоциональный комфорт, поэтому ждите чего-то из серии «мне с тобой спокойно», «без тебя я бы тут скучала», «я рада что ты пошёл со мной». Если этого нет, то не питайте иллюзий, по каким-то причинам полноценная близость отсутствует.

Задаёт вопросы

Самый банальный и простой психологический факт, игнорируемый большинством людей. Любой объект, вызывающий интерес, всегда будет провоцировать возникновение большого количества вопросов. Можно сколько угодно рассказывать о том, что человек важен и нужен, но если вы не испытываете потребность постоянно что-то о нём узнавать, то никакого интереса здесь нет. Это всё равно что для галочки пробурчать «как дела?» при встрече со старым знакомым. Пофиг нам как его дела, чисто из вежливости выдавили из себя два слова.

На стадии влюблённости вопросы чаще всего касаются привычек, образа жизни, убеждений. Просто нам хочется убедиться, что спутник адекватный, не глупый, с ним безопасно. А вот в дальнейшем интерес не исчезает, но сами вопросы меняются. Любящая девушка спрашивает о занятиях, хобби, увлечениях, состоянии здоровья. Прошло ли твоё горло? Как палец, который ты ударил о тумбочку. Что нового на работе? Как там генератор на твоём ниссане. Примеры подбирать сложно, потому что у каждого свой набор, однако нам важно зафиксировать другое — если девушка любит по-настоящему, то ей интересно всё, что связано с партнёром. И вопросы эти будут не банальными, так как она точно знает что беспокоит спутника на самом деле.

Не ограничивает внешнюю коммуникацию

Защищать своё и бороться за любовь хорошо только с экрана телевизора, из какого-нибудь сериала. В жизни всё это абсолютно не работает. Человек, который любит по-настоящему, то есть умеет это делать, прекрасно знает где находятся его личные границы. Он не хочет сажать в клетку и гоняться за убегающим.

Такая девушка оценивает свой эмоциональный комфорт, получает все необходимые эмоции и чувства, ощущает присутствие, поддержку, понимание и внимание, только после этого начинает любить. Если она запрещает заходить в соцсети, контролирует список друзей и подруг, ревнует, ограничивает и подавляет, значит в её голове происходит процесс компенсации. Ничего общего с любовью тут нет. В случае измены или несоответствующего её желаниям поведения она выходит из отношений. Перевоспитывать мужчину ей не интересно.

Безусловные вложения

Идём дальше. Девушка увидела в конкретном мужчине что-то ценное и значимое лично для себя, ей комфортно рядом с ним, она хочет быть вместе. Далее возникает интерес, который не теряет интенсивности. Он не высокий, но и не падает до нуля. При этом она не отгоняет конкуренток и не подвергает партнёра жёсткому контролю, уверена в себе. Только после этого вы увидите, что её стремление участвовать в вашей жизни бескорыстно. Она слышит ваши просьбы, знает потребности. Пытается оказать содействие и удовлетворить желания.

В отличии от потребительских отношений здесь девушка не сравнивает вложения. Мужчина не услышит «я для тебя вон чего, а ты вообще ничего!». Все свои потребности она будет озвучивать через я-сообщение, а попытки сделать для него что-то хорошее будут основаны на альтруизме. Если она говорит «интима не будет, ты пока не заслужил, хочу чтоб поухаживал, доказал, добился», значит искренней симпатии с её стороны нет. Вы оба играете в какую-то игру, где необходимо выполнить ряд заданий, чтобы получить вознаграждение. Дело ваше, такой вариант тоже имеет право на существование, но вы должны понимать, что это не настоящая любовь, а точнее её сейчас нет вовсе.

Вы в приоритете

Ментально здоровый человек прекрасно чувствует себя в одиночестве и без труда может занять себя чем-то интересным. Ему не нужен партнёр для спасения от тоски, в отношения такие люди вступают для самореализации в зоне обоюдной ответственности, а не для компенсации дефицитов. Тем не менее планируя выходные или организовывая досуг мы всегда первым делом учитываем наличие второй половинки. Если уж спутник по каким-то причинам не может быть рядом, то ищем другие варианты.

Если девушка парня не любит по-настоящему, то она не просто не учитывает его в своих планах, но её ещё нужно уговаривать провести вместе время. Нередко мужчины задают вопрос «как понять, что девушка меня не любит», а потом сами же рассказывают истории, в которых он ей звонит и пишет, а она то занята, то не хочет, то открыто игнорирует. Якобы прямо не говорит ничего, но ведёт себя вот так. Только чего тут непонятного, её поведение и есть полноценный, однозначный и легко читаемый ответ! Есть что-то или кто-то важнее тебя, ты навязываешься, от тебя избавляются как от мухи в комнате. Для тех, кто вас любит по-настоящему, вы всегда в приоритете, всё остальное бесполезная болтовня.

Вместо итога

Совершенно ни к чему выяснять причины, по которым девушка вас не любит. Так вы ничего кроме прессинга самооценки не получите. С вами что-то не так, она дура, звёзды не сошлись или не в ту эпоху вы оба родились, какая разница?! Самое нелепое, чем может озадачить себя человек, это попытки заставить других подарить любовь. Выглядит это довольно ущербно. Зачем унижать самого себя погонями за убегающим и оскорблениями в адрес тех, кто отверг?!

В психологии за последние десятилетия накопилось достаточно информации для анализа межличностных отношений. Все вышеописанные признаки могут казаться вам банальными или напротив через чур «заумными», но практика показывает, что здоровая коммуникация всегда характеризуется этими проявлениями. Если их нет, то не ищите оправдания и объяснения, вас не любят и всё тут. Не имеет значения почему, не имеет смысла что-то менять. Дела обстоят именно так.