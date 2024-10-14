Мужчины задаются вопросом «Как понять что девушка тебя использует, а не любит» не от хорошей жизни. Никто не хочет быть ресурсом без возможности получить в ответ любовь, уважение, присутствие, внимание и поддержку. Но довольно часто случается так, что баланс значимости серьёзно нарушается, в результате чего парень просто вкладывает силы, время и деньги в «проект» без каких-либо дивидендов. К полноценной коммуникации это не ведёт, зато как только блага закончатся, его в два счёта поменяют на нового. Попробуем разобраться в ситуации с помощью накопленного опыта психологов.

Признаки того, что девушка использует партнёра, а не любит его

Во взрослой жизни очень важно уметь отличать любовь от зависимости, зависимость от привязанности, ответственность от навязанных обязательств, влюблённость от компенсации, наглость от эгоизма. Об этом, собственно, весь мой блог. Сегодня вспомним признаки, которые выдают отсутствие нежных чувств. Обнаружив хотя бы один из перечисленных пунктов стоит насторожиться, вероятнее всего мужчина отдаёт ресурсы в пустоту, ничего серьёзного здесь не будет.

Заяви о потребностях

Самый простой и эффективный способ прощупать отношения на прочность заключается в открытом разговоре на тему своих потребностей. Вам не обязаны отвечать согласием на все желания и хотелки, но реакция будет говорить о многом. В абсолютном большинстве союзов, где сломан баланс значимости, мужчина либо молчит о своих истинных потребностях, либо лжёт, заявляя цели, которые понравятся спутнице.

Например, утверждает, будто ему не важна физическая близость и хочет он не в постели оказаться, а всю жизнь носить на руках свою королеву! Или говорит о готовности ждать решения своей избранницы хоть до самой смерти. Доказывает, что способен бороться за любовь, отбиваться от конкурентов, заслуживать её одобрения и присутствия любыми способами. Убеждает в искренности своих намерений, показывает себя как надёжного помощника, верного соратника.

Девушки, имеющий опыт адекватного взаимодействия с ментально здоровым отцом, прекрасно понимают, что всё это ложь и болтовня. Спутник либо врёт не краснея, ради получения желаемого с последующим исчезновением, либо он настолько не уважает и не любит самого себя, что реально готов стелиться перед ней. А такой никогда не сможет любить женщину, он явно не знает что это и как это.

Поэтому если вы вдруг задались вопросом » Как понять что девушка тебя использует, а не любит», то вот вам самый примитивный тест. Открыто сообщите о своих истинных потребностях. Хочу интима. Хочу гулять с тобой вечерами без необходимости покупать твоё время, конкурировать с кем-то, добиваться внимания и присутствия. Хочу жить с тобой и есть борщи, а то холостятская жизнь до язвы довела. Хочу засыпать и просыпаться в обнимку, греться о тебя и тискать, утоляя тактильный голод!

Нам важен не ответ. Нам важна реакция. Даже во время прочтения предыдущего абзаца у некоторых девушек округлятся глаза. Какого чёрта?! Мужчина должен добиваться, ухаживать, бороться за девушку! А как же конфетно-букетный период?! Борща он захотел, козёл. Сначала докажи что ты этого достоин Потискать ему вздумалось! А ты мне что?!

Вот если нечто подобное происходит в ваших отношениях, то будьте уверены, спутница не влюблена. Она использует, выбивает какие-то блага, компенсирует свои дефициты (эмоциональные), строит иерархическую модель коммуникации, торгуется, продаёт своё присутствие. Любви здесь нет. И скорее всего не будет. Девушка, которая видит значимость партнёра, относится к его потребностям с пониманием и в большинстве случаев хочет того же самого.

Обозначь личные границы

В созависимых отношениях личные границы нарушены у обоих партнёров,а в ситуации, когда девушка использует парня, только у него. Причин сразу несколько, основная в том, что мужчина провалил баланс значимости в самом начале и теперь для удержания рядом со спутницей вынужден соответствовать её ожиданиям. Иначе вылетит как пробка из бутылки и будет заменён на нового.

Если хотите понять как к вам относятся на самом деле, просто обозначьте свои личные границы. Не надо наглеть и требовать невозможного, просто заберите своё. Не хотите платить за неё в кафе? Так и скажите. Я сейчас на мили или просто не хочу тратить деньги на дорогое заведение. Не хотите тащить диван на пятый этаж? Скажите об этом. Закажи грузчиков, не хочу сорвать спину и валяться неделю на больничном. Не нравится, что ей постоянно не до вас и звонит она только когда что-то нужно? Сообщите о своих чувствах через я-сообщение и объясните, что вас это не устраивает.

Проблема в том, что мужчина прекрасно понимает — при обозначении личных границ меня пошлют на хутор бабочек ловить. Не поведу в кафе, она пойдёт с тем, кто будет сговорчивее. Не потащу диван, она позвонит более лояльному и останется с ним. Не буду соответствовать её ожиданиям, она меня никогда не вознаградит поцелуем.

Но тут я могу только посоветовать определиться со своим запросом. Вы хотите получить ответ на вопрос «Как понять что девушка тебя использует, а не любит» или желаете найти способ выпросить присутствие и купить его за дорого? А если честно признаться, что вы движитесь вторым путём, то вопросы возникают уже к вам. Вы сами то понимаете что такое любовь, уважение и взаимная симпатия? Или придерживаетесь модели иерархии, где кто зависим, тот и болван. Что будет дальше? Получите своё и исчезнете? Попробуете подавить спутницу чтобы поменяться с ней ролями? В чём смысл этих брачных игр тушканчиков?!

Ты постоянно слышишь о дружбе

Оба вышеописанных признака описывают ситуацию, когда девушка ставит парня в позицию ухаживающего. Добейся, заслужи, докажи. В конце этого пути подразумеваются отношения, якобы ты пройди отбор, выиграй конкуренцию, убеди меня в надёжности и состоятельности, а потом конечно я тебе дам и пойду за руку в ЗАГС, где подпишусь под предложением стать твоей навеки. В общем-то занятие увлекательное, но учитывай риски.

Но есть и другая модель, при которой девушка использует парня, оставляя его без шанса на любовь. Это всем известная френдзона. Здесь главная особенность в том, что девушка почти никогда не ставит корыстных целей, она просто не может грубо отказать. Кто-то не умеет обозначать свои личные границы, кто-то боится обидеть. Увязался вот хороший, добрый мальчик, столько всего полезного делает, так старается. Ну как его отшить?!

Поэтому нередко приходится вместо «ты мне не симпатичен и не интересен как мужчина» говорить что-то из серии «ты очень классный, но пока как друг..» или «блин, ты столько для меня сделал, спасибо тебе огромное, ты настоящий друг!». А на прямые вопросы по поводу возможных отношений вместо «нет» и «мне нравятся другие мужчины» приходится врать. Подумаю, посмотрим, я рассмотрю твоё предложение, давай чуть позже.

Во френдзоне оказываются только те, кто угодил в зависимость, своими руками сломал баланс значимости, напрочь забыл о личных границах и не имеет опыта правильной межличностной коммуникации. Поэтому тут можно смело сказать о том, что девушка вас использует, а не любит, но при этом её вины по сути вообще нет. Вы сами себя загнали в эту позицию и буквально потребовали начать вас юзать. Девушке деваться некуда было.

Вместо итога

Можно перечислить десятки признаков, которые сообщают о том, что девушка использует, а не любит. Но мне хотелось пойти дальше и выявить фундамент этих признаков. Понятно, что ситуации, при которых она не отвечает на сообщения, звонит только когда ей что-то нужно, гуляет с другими парнями и не позволяет к себе прикасаться очевидным образом отражают суровую действительность. Но важно понимать почему так происходит.

На приёме у психолога довольно часто оказываются люди, утверждающие будто девушка просто больная на голову и ему не повезло. Он всё для неё, он такой хороший, он предлагал ей рай на земле, а она отказывается! Ну не дура ли?! Что я делаю не так? Что мне делать, чтоб всё было так?!

И как же сложно объяснять, что здоровые отношения возможны только там, где оба открыто и искренне озвучивают потребности, жестко выставляют свои личные границы и не нарушают баланс значимости. Если после того, как всё это сделано, девушка отказалась от коммуникации, значит между вам нет самого главного — взаимной симпатии. А если этого нет, то ничего хорошего здесь получить нельзя. Вас 100% не будут любить и вами 100% будут пользоваться. Вы создали для этого все условия, чем вы теперь недовольны?