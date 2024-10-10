Как понять что девушка скучает по бывшему парню?

Вступать в союз с человеком, который одной ногой находится в прошлых отношениях и не до конца разорвал эмоциональную связь с экс партнёром, проблематично сразу с двух сторон. Во-первых мужчина недополучит близости на всех уровнях, а во-вторых он будет вынужден конкурировать с образом в голове спутницы. И образ этот имеет преимущество, он роднее, с ним больше взаимного опыта, к нему есть привязанность. Поэтому давайте вспомним как понять, что девушка скучает по бывшему и перечислим сигналы, на которые стоит обратить внимание.

Сложность здесь в том, что многие признаки могут оказаться двоякими. Например, все мы вспоминаем прошлое в котором неизбежно были те или иные люди. Фраза «смотрел это кино с бывшей» казалось бы явно выдаёт тёплые чувства к экс-партнёру, но с другой стороны это просто факт. Будет глупо расспрашивать подробности. Если вас так мучает ретроспективная ревность, то лучше вообще не вступайте в отношения с теми, кто в них уже бывал. Каждый признак стоит оценивать исключительно в совокупности с остальными, иначе велик риск ошибки. Тем не менее перечислить их все будет полезно.

Продолжает коммуникацию

Отношения нельзя закончить частично. Некоторые люди пытаются оправдать себя наличием совместных детей или работы, однако имеет значение контекст. Если действующий партнёр испытывает дискомфорт от подобных свиданий, то стоит подумать об увеличении дистанции с бывшим. Дети не дураки и они прекрасно понимают, что мама и папа больше не вместе, ваша совместная прогулка в воскресенье ничего не изменит. Встречаться с сыном или дочерью это очень хорошо, желательно делать так почаще, только вот бывшая жена для этого уже не нужна. Если девушка продолжает посещать подобные «свидания», то стоит задуматься о её истинных мотивах.

Когда совместных детей нет, ситуация становится чуть проще. Здесь видеться с бывшим вообще нет никакого смысла. Многие конечно умудряются сохранить хорошие отношения и не накопили взаимных обид, поэтому при встрече запросто могут мило побеседовать, но целенаправленно встречаться совершенно ни к чему. Происходящее важно обговорить с действующим партнёром, возможно никто не видит в этом проблем, однако чаще всего это свидетельствует о том, что девушка скучает по бывшему или как минимум испытывает какие-то чувства.

Часто упоминает его в своих историях

Как уже было сказано выше, прошлое невозможно вычеркнуть. Хотим мы этого или нет, но в наших рассказах и воспоминаниях на всю оставшуюся жизнь сохранятся определённые люди. Многие пытаются что-то с этим сделать, например рвут фотографии, стирают кадры с флешек и дисков, чистят соцсети, но выглядит это нелепо. Разумно делать выводы, но игнорировать существование личного опыта, не слишком эффективно.

Ваша девушка скорее всего скучает по бывшему, если он появляется в историях, где упоминания экс спутника не имеет ключевого значения. Например, «на меня напала собака, хорошо что Андрей был рядом» и «мы всей группой ходили в поход, Андрей ещё тогда с нами был, я его первый раз там встретила» это совершенно разные по смыслу фразы. Вторая говорит о наличии ностальгии, что можно трактовать как тёплое воспоминание. Хочет ли она к нему вернуться? Вообще неизвестно. Но психика явно воспринимает этот объект как значимый, поэтому далеко из памяти не удаляет.

Ищет встречи

Образ жизни это по большому счёту набор привычек. И определённые места также являются частью этого набора. Например, кто-то ходит в спортзал, кого-то без труда можно найти в ночном клубе, а некоторые неизменно посещают спортивную площадку возле своего дома с утра пораньше. Находясь какое-то время в отношениях с человеком мы неосознанно запоминаем всё, что ему нравится и всё, что его притягивает. А после расставания нередко используем эту информацию для сталкинга.

С какой целью девушка ищет встречи с бывшим мы знать не можем, нередко это просто поиск эмоций связанных с прошлым. Возвращать никого не хочется, но привлекают эти чувства. Всё равно что посетил здание, построенное в прошлом веке. Ведь здесь жили люди, вот чайник которым пользовались, вот ванна в которой мылись, а тут наверняка смеялись вечерами.. Но в широком смысле слова всё это так или иначе относится к понятию «скучать по бывшему».

Попытки появиться там, где с большой долей вероятности окажется экс-партнёр свидетельствует о незавершённых отношениях. Фактически им конец, но вот на эмоциональном уровне, где-то глубоко в подсознании психика всё ещё не отпустила значимый объект. Нельзя исключать, что при определённых раскладах произойдёт камбэк.

Обсуждает его личную жизнь

Кто-бы что не говорил, но интерес к другим людям не возникает на пустом месте. Я знаю это как по своему личному опыту, так и по опыту своих клиентов. Когда отношения полностью завершены, человеку становится тотально безразлично что происходит к экс спутником. С кем он встречается и встречается ли с кем-то. Страшная его новая «баба» или он «отхватил принцессу». Ноль реакции на любую новость. Если в вашем случае всё иначе и девушка часто обсуждает бывшего, то будьте уверены, привязанность сохраняется.

Демонстрирует ваши отношения

В психологии есть специальный термин — шоумэнсинг. Это когда действующие отношения выставляются напоказ. Девушка как будто пытается кому-то доказать, что у неё всё хорошо, она счастлива и успешна в контексте романтического союза. Мужчине стоит понимать, что с одной стороны спутница может обладать привычкой конкурировать с подругами, а с другой «получатель контента» хорошо известен. Для чего она соревнуется с бывшим лучше выяснить в открытом разговоре с помощью техники я-сообщения.

Вместо итога

Скучать по бывшим и хотеть к ним вернуться совсем ни одно и тоже. Ностальгия в совокупности с жалостью к потраченному времени могут творить чудеса, но осознанно люди практически никогда не пытаются восстановить разрушенные отношения. В большинстве случаев человек возвращается чтобы уйти, так как это позволяет ему перевернуть ситуацию с «меня бросили» на «я сам не нуждаюсь».

Тем не менее вступать в союз с девушкой, которая пока что не отпустила прошлое и тратит много эмоциональных ресурсов на разного рода переживания, довольно скользкий путь. Необходимо серьёзно поговорить и при необходимости дать спутнице время на восстановление.

Если мужчина готов, он может не торопиться с развитием коммуникации, но здесь очень важно понимать где находятся ваши личные границы и какие потребности являются критическими. Себе в ущерб действовать точно не стоит, спасение и жалось очень плохой фундамент для романтической связи. Избавиться от влияния экс спутника должна сама девушка, это её зона ответственности, не ваша.