Отношения могут закончится по разным причинам и порой это происходит совершенно неожиданно. Кто-то мирно расходится, принимая позицию партнера, кто-то вылетает из романтического союза со скандалом. Но наличие физической и эмоциональной близости навсегда наделяет людей определённым статусом, теперь они бывшие друг для друга. Проходит время, но чувства способны сохранятся на месяцы, годы, а то и десятилетия. Попробуем разобраться в вопросе «как понять что бывший парень до сих пор любит тебя?».

Важно учесть один маленький нюанс. О любви как таковой речи не идёт, потому что данное чувство не может быть скрытым или односторонним. Суть ментального здоровья в том, что индивид не испытывает привязанности к тем, кто его отверг, игнорирует или отодвинул на дистанцию. В контексте данной статьи мы имеем ввиду зависимость, затяжную влюблённость или обиду на отвержение. В результате баланс значимости нарушается и человек «любит» в условиях невозможности обладать объектом своих чувств. Поэтому попробуем сразу отделить бывших, которые к вам просто хорошо относятся от экс-партнеров с нездоровой привязанностью.

Проявляет инициативу для общения

Пожалуй самый очевидный признак — бывший пишет. звонит, предлагает встречу. Очевидно вы ценны для него и ему хочется сближения. Но вот каковы цели и мотивы, сказать сложно. Если его бросили вы, то вероятно это лишь защитная реакция психики, возникшая в результате страха отвержения. Проще говоря никто не хочет быть покинутым, следовательно появляется потребность вернуть всё как было. А там уж либо попытаться задержаться, либо бросить первым

Если бросили вас, то может возникнуть иллюзия, будто человек осознал свою ошибку и хочет вернуть бывшую. Однако чаще всего просто пользуется, берёт то что нужно ему, при этом сохраняет дистанцию и не подпускает к себе слишком близко. К сожалению инициатива проявляемая с целью наладить общение не может быть однозначным признаком любви. Лучше сразу спрашивать что от вас хотят и обозначать личные границы, чтобы не угодить в ловушку из иллюзий.

Помогает и интересуется вашими делами

Ещё один, казалось бы очевидный, сигнал. На практике в большинстве случаев такие действия говорят всё о той же зависимости, либо о желании что-то получить. Объясню, например вы бросили парня, он почувствовал себя отвергнутым и лишился чего-то важного для него. Той же близости или чувства собственной значимости. Классическим поведением в данном случае будет соответствие общепринятой норме, чтобы понравиться и восстановить статус кво.

Это значит, что он вряд ли изменился и принял те доводы, которые вы привели при расставании. Обратная ситуация, если мужчина был инициатором прекращения отношений, но после этого продолжил помогать и участвовать в вашей жизни. Здесь речь идёт скорее всего о банальном уважении. Но причина, по которой вы разошлись, скорее всего не устранена. То есть это тоже не про любовь, строить иллюзии тут также глупо.

Ревнует и пытается контролировать

Однажды девушка на консультации заявила мне — бывший до сих пор меня обожает, пытается выяснить с кем я теперь, как у меня на личном, ревнует в общем. Как в её голове связались эти два понятия неизвестно, но я вынужден разочаровать всех, кто так считает.

Если парня бросили вы, то контроль и ревность перетекают в сталкинг по одной простой причине — мужчина почувствовал себя «плохим», недостойным, хуже остальных. Его же променяли на кого-то другого. Психика в огне и хочется это исправить. Если доказать своё превосходство не получается, то появляется потребность устранить конкурентов. Ему важно, чтобы вы не нашли никого лучше, а в идеале стали одинокой кошатницей.

Если инициатором расставания был он, то ваш успех на личном фронте приводит его к ощущению совершенной ошибки. По каким-то критериям ему стало понятно, что вы его недостойны, не являетесь ценным призом. А тут вдруг выясняется, что это не так. Или по крайней мере парень начинает этого бояться, поэтому вынужден мониторить обстановку, следить, проверять.

В здоровых отношениях разрывы тоже случаются. Но никто не мыслит категориями «достойный, недостойный». Девушка может быть классная, красивая, интересная и адекватная, но лично мне не подходит. Разные мы, убеждения не совпадают. В такой ситуации мужчина выйдет из романтического союза, пожелает спутнице счастья и не испытает никаких эмоций в случае её успеха. Следить за ней совершенно ни к чему, а уж ревновать тем более.

Хранит память о тебе

Случается так, что после расставания девушка вдруг обнаруживает, что бывший всё ещё хранит о ней память. Не снял чехол с телефона, который она дарила, активно пользуется вещами, которые покупала она. Если общение сохраняется, то парень часто вспоминает прошлое, погружается в ностальгию. И вроде как это свидетельствует о любви с его стороны.

Возможно так и есть, но нельзя не учитывать и другие объяснения. Во-первых вещи ни в чём не виноваты и выбрасывать подарки бывшей было бы глупо. Во-вторых сувениры и прочие напоминания о прежней девушке не всегда связаны с любовью к ней, иногда это просто ностальгия по прошлому, ведь в нём всегда есть что-то хорошее, что вызывает нежные чувства и положительно окрашенные эмоции.

Вместо итога

Единственным надежным ориентиром в данном вопросе можно считать только прямые заявления. Неважно кто предложил расстаться и кто-кого бросил, тут правильнее смотреть на поведение экс-спутника. Если он не демонстрирует зависимости, то есть не ревнует, не следит, не контролирует и не манипулирует, но при этом открыто сообщает — я тебя люблю, ты не нужна, преследовать и выпрашивать ничего не буду, оказывать психологическое и физическое воздействие не стану, если у тебя появятся ко мне аналогичные чувства, готов начать отношения заново.

Всё остальное вилами на воде писано. Очень легко попасть в иллюзиюи придумать себе то, чего не существует. Либо, ещё хуже, повестись на манипуляции и поверить человеку, который лжёт ради сохранения своей самооценки и обманывает, чтобы достигнуть своих корыстных целей. Чтобы обезопасить себя от ошибки постарайтесь запомнить одну простую истину — отношения с бывшими нельзя возобновить, их можно только начать заново. Следовательно партнера стоит рассматривать как совершенно нового человека без бэкграунда. Тогда все его «я изменился», «я стал другим», и «теперь всё иначе» не окажут на ваше решение никакого влияния.