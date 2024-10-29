В романтических отношениях у любого нормального человека возникает потребность брать и отдавать. Обмен ресурсами, эмоциями и чувствами является основой коммуникации и представляет из себя зону обоюдной ответственности, без которой союз нежизнеспособен. Но это только в бразильских сериалах можно сказать партнёру «я тебя люблю», после чего тот сразу же поверит. В реальной жизни вопрос «как показать мужчине свою любовь?» возникает не на пустом месте. Девушка просто не может донести до спутника важную информацию, что негативно сказывается на близости.

Опираясь на знания базовой психологии мы можем точно сказать какие поступки действия способствуют улучшению взаимопонимания между мужчиной и женщиной. Любой человек нуждается в закрытии всех потребностей из пирамиды маслоу и ключевыми в данном случае будут именно эмоциональные аспекты. Если вы научитесь закрывать их, то всё дальнейшее сильно упростится. Перечислю и прокомментирую каждый пункт.

Ощущение своей значимости для её комфорта

Многие девушки убеждены в том, что мужчинам плевать на спутниц и всё чего они хотят это личная выгода. Интим всегда под рукой, чашка супа на столе, постиранное бельё. Удобно пристроился и отдавать вроде как ничего не нужно. На практике в большинстве случаев проблем две. Первая — нарушенный баланс значимости, когда представительница нежного пола изначально была не нужна, но выпросила присутствие, попыталась его заслужить, зачем-то вружилась помогать и теперь ждёт благодарности. Но никто ничего не обещал, вы живёте в иллюзиях.

Вторая — у девушки либо завышенные ожидания, либо она банально не умеет говорить о своих потребностях. Если вы пытаетесь свалить на спутника свою личную зону ответственности, то одни сразу откажутся взаимодействовать, потому что ментально здоровы и обладают адекватной самооценкой, а другие попользуются и выбросят, потому что увидят в ваших действиях признаки манипуляции. Захочется наказать, например используя мостинг.

В здоровых отношениях люди умеют общаться через я-сообщение. И этим же инструментом можно показать мужчине свою любовь. Почаще говорите о пользе, которую вам приносит присутствие партнёра, он должен знать, что является значимой фигурой в вашей жизни без подвигов и сверхусилий. Мне нравится с тобой гулять, мне интересно с тобой разговаривать, я рядом с тобой чувствую себя спокойно, благодаря тебе я проще переживаю стресс, хорошо что ты у меня есть, спасибо за помощь.

Подобные фразы укрепляют доверие и самое главное представитель сильного пола будет внимателен к потребностям своей девушки. Если ему однажды сказали, что обнимашки помогли справиться с грустью, обнимать он будет гораздо чаще. Если его чувство юмора поднимает ей настроение, шуток станет больше. И так во всём. Совсем другое дело, если действия мужчины обесцениваются и партнерше всегда всего мало. В этом случае естественно действий станет меньше и сами отношения потихоньку двинутся в сторону прекращения.

Отсутствие обязанности меняться

Есть у женщин одно забавное хобби — брать проблемного мужика и «делать из него человека». Кто-то окутывает любовью и заботой в надежде превратить алкоголика или абьюзера в доброго и нежного трезвенника. Кто-то использует отрицательную мотивацию и тиранию с целью запугать и сделать удобным для себя. Иногда получается, но при этом 100% парней в такой ситуации ощущают дискомфорт и хотят сбежать туда где этого насилия нет.

Если хотите показать свою любовь, то вместо стереотипных поступков научитесь принимать человека таким, какой он есть. Не нравится партнер в нынешнем его состоянии? Тогда не вступайте в отношения или прекращайте их. У каждого из нас кроме достоинств имеются недостатки и принимая решение о сближении вы должны понимать, что спутника придётся брать всего целиком, со всеми его проблемами и странностями. Здесь не место тюннингу.

Мужчина чувствует любовь своей девушки, когда она демонстрирует принятие его недостатков. Не терпит, а именно учится с ними жить. Помните старую, но довольно увлекательную рекламу майонеза, где мужчина мучается с воротами гаража, а девочка сидя в машине спрашивает маму — а ты папу любишь? Даже если он не сильный? Очень хорошо, что ты у него есть, а то у него совсем никого бы не было!

Мужчины бывают не сильные, не отважные, не богатые, не красавцы с обложек журнала. С пузиком и залысинами. Плохо видят, плохо слышат, простывают на каждом шагу, не умеют чинить кран. Не знают как пользоваться госуслуами и не разобрались с работой стиральной машины. Неумело водят автомобиль или постоянно пьют из горла бутылки, принципиально отказываясь пользоваться бокалами!

Вы должны знать, что недостатки точно есть, но если вступили в отношения, то с ними придётся уживаться. Пилит, гнобить и устраивать скандалы каждый день, бессмысленно. Вы сами на это согласились! Можно попросить, но уже нельзя требовать. Большинство «плохих привычек» это не баг в системе, это основа личности человека. Избавляясь от них вы буквально ломаете хребет партнёру и при этом умудряетесь говорить о какой-то любви.

Спутница как источник вдохновения

Здесь вообще всё просто — существует понятие самооценки, которую мы воспринимаем как единое целое. Тем не менее она бывает внутренней и внешней. Первая закладывается ещё в детстве, это некое представление человека о самом себе. Он может быть большим начальником, красавцем и миллионером, но в душе чувствовать себя ущербной корягой недостойной любви. А может быть как неотёсонное полено с кучей проблем и недостатков, но при этом максимально уверенным в себе. Последних, кстати, женщины признают харизматичными и в целом положительно на них реагируют.

А внешняя состоит из успехов, достижений, наград, похвалы, одобрения. Опирается на источники приходящие снаружи. Когда баланс сохраняется, самооценка становится адекватной, в то время как при разрыве начинаются проблемы. Психика заточена на поиск источников подтверждения собственной важности и значимости. Партнер в отношениях — ключевая фигура в этой конструкции.

Если вы хотите показать мужчине свою любовь, то научитесь хвалить его. Не надо лести, она легко раскрывается. Не выдумывайте ничего и не врите. В любом человеке есть какие-то таланты, просто мы очень часто их игнорируем. Может он ловко настроил домашний интернет или сколотил удобный табурет. Здорово справляется с оклейкой обоев, умеет делать массаж. Его спокойствие позволяет легко разрешать конфликты или сильные руки без труда перетаскивают вещи по квартире. Хвалите чаще и он почувствует, что его здесь признают, ценят и любят. Вы станете источником одобрения, за который хочется держаться.

Спутница как ценный приз

Нельзя забывать о том, что внешняя самооценка опирается не на любые источники, а только на те, которые можно считать значимыми. Мы же по-разному реагируем на предложение сходить на свидание в ситуациях, когда оно поступает от того, кто нам нравится и от всех остальных. В первом случае кроме закрытия своей потребности мы получаем высокую оценку значимого объекта. Мужчина хочет услышать «я рада что ты у меня есть» не от рандомной женщины, а от той, которую он воспринимает как ценный приз.

Тут нам на помощь придут коллеги-пикаперы, которые в этих вопросах довольно неплохо развиты. Никому не нужная девушка вряд ли сможет стать сильным источником поддержания самооценки. А вот востребованная с этим справится на раз-два. Есть хитрый трюк — напоминайте партнёру, что вы его выбрали. Не согласились от безысходности и не поддались его ухаживаниям, что равносильно покупке, а именно выбрали.

Были другие претенденты, добивался тот и этот, предлагали всякое, но только он оказался достойным вашего внимания. Это ясный сигнал о том, что вы его любите. Могли жить с богатым, могли отдаться «первому парню на деревне», но предпочли своего Василия, потому что он… А тут накидайте достоинства спутника, он это оценит.

Всё лучшее сейчас, бесплатно, безусловно

Я видел как отношения разваливались из-за условий, конкуренции, ограничений. Сначала добейся, заслужи, докажи. Плохо себя ведёшь, лишаю тебя физической близости. Не исполнил мои желания, я тоже ничего для тебя делать не буду. Эта модель берётся из детства, когда несоответствие ожиданиям взрослого приводили к ограничениям. Будешь плакать, дяде отдам, мороженное не куплю, без мультиков оставлю.

Большинству мужчин этого хватило в детстве, повторения не хочется. Так он перестаёт чувствовать себя особенным, значимым и ценным, к тому же требования заслуживать всё, что ему нужно, сильно раздражают. Если вы хотите показать, что любите, то дайте всё безусловно, бесплатно, индивидуально.

Я вам расскажу как начинаются самые крепкие отношения. Девушка недоступна, но именно тебе можно на первом свидании. Девушка консервативна, но именно тебе можно так как ты хочешь. Девушка злится, но всё ещё хочет сварить этот суп и накормить мужчину. Никому нельзя, кроме тебя. Никто не имеет права, только ты. Любого за это наказала бы, но только не тебя.

Это мощнейший инструмент построения здоровой коммуникации, но есть один нюанс. Для реализации в жизни всех вышеперечисленных убеждений необходима симпатия. Вы можете попытаться показать, что любите, но у вас ничего не получится, если на самом деле это не так. Более того, от прочтения «никому нельзя, а тебе можно на первом свидании и так как ты хочешь» у многих задымится голова от злости.

Понимаю, звучит довольно раздражающе, но те кто эти чувства испытывал, прямо сейчас одобрительно кивают. Поэтому не пытайтесь казаться, попробуйте быть. Не показывайте любовь, а просто любите. Данная статья лишь поможет скорректировать действия и научит выражать свои чувства на понятном для мужчины языке. Мы не воспринимаем слова, мы реагируем на всё, о чём сказано выше. В этом нуждаемся и за это благодарны женщинам, способным на такое.