Отношения не заканчиваются просто так, у этого события всегда есть и причина и в абсолютном большинстве случав она обоснована. Брошенный может её не видеть или обесценить, но причина точно есть. Одновременно с этим покинувший союз человек по прошествию времени начинает сомневаться в своём решении, либо взвешивает все за и против, после чего склоняется к возобновлению коммуникации. Вариантов может быть много, но нам интересно только одно — как побороть привязанность к человеку после расставания, чтобы не страдать самому и не допускать эмоциональных качелей для экс спутника.

Почему после расставания сохраняется привязанность не позволяющая поставить точку?

Для начала стоит разобраться почему вообще возникает такая ситуация. Вроде бы стало очевидно, что отношения зашли в тупик или превратились в поле боя. Никакого удовольствия и комфорта больше нет, либо оно перекрывается насилием настолько, что уже ничего не хочется. Люди разошлись, союз развалился, но спустя некоторое время один начинает пинговать, а второй наживку проглатывает. Всё сначала..

Незавершенное событие

В психологии широко распространен термин «Эффект Зейгарник», известный в быту как незакрытый гештальт. Ранее мы обсуждали эту тему, здесь просто вспомним в двух словах. Человек помнит детали об определенном объекте до тех пор, пока связанные с ним события не завершены. Именно с этим феноменом столкнулась Блюма Зейгарник в одном из кафе.

Ей встретился молодой официант, который вообще не записывал заказы, всё помнил без блокнота. Но когда начинающий психолог попросила его рассказать что заказывала пара, только что покинувшая заведение, он впал в ступор. Забыл! А всё потому что люди уже расплатились и вышли из кафе, держать в голове их заказ не имело смысла.Так мир узнал о довольно удивительном функционировании человеческой психики.

Для большинства из нас точкой в отношениях служит конфликт. Поссорились, разругались, испытали гнев, обиду и другие негативно окрашенные эмоции. Собрали вещи и ушли, удалили номер телефона, заблокировали в социальных сетях, всё, хватит! В этот момент фактически, на уровне сознания, союз распался. Но психика видит происходящее совершенно иначе. Для неё конфликт это лишь переломный момент, точка роста либо крушения, но точно не финал!

Вам вроде бы всё понятно, но затем обнаруживаете сталкинг со стороны партнера. Он преследует, следит, караулит, ищет встречи. Наверное я ему нужна и он меня сильно любит. Или противоположная ситуация — бывший уходит в глухой игнор, буквально исчезает. Если подумать логически, то это естественное поведение, ведь вы же расстались. Но психика таких выводов не делала, она начинает акцентировать внимание на пропаже и в итоге в вашу голову лезут мысли — чего пропал, манипулирует или тоскует, я ему правда не нужна, она уже другого что ли нашла? Кайфует без меня? А может так мучается, что в депрессии лежит?

Там где есть вопросы, возникает интерес. А он провоцирует определенные действия, поэтому при малейшей возможности человек возвращается назад. Сам ищет способы или просто соглашается на предложение (предварительно поломавшись), уже не важно. Событие не завершено, гештальт не закрыт, вы не просто готовы к камбэку, вы активно движетесь в его направлении. Плевать что вы думаете, психика продавит это решение.

Нежелание нести ответственность за решение

Ещё один удивительный феномен. Столкнувшись с эмоциональным дискомфортом человек понимает, что в этих отношениях он несчастлив и много страдает. Может предъявлять претензии, может обсуждать проблемы через я-сообщение, а может долго терпеть, пока не прорвёт. Но момент принятия ответственного решения всё же настаёт. Выход из союза случился, вы собрали вещи или отказались от дальнейшего взаимодействия. Казалось бы финиш, но не тут то было.

Объяснить окружающим и самому себе почему вы решили прекратить отношения, довольно сложно. Негатив психика быстро утилизирует, а во всех красках описать недостойное поведение спутника практически нереально. Представьте, подруга спрашивает — а вы с Колей не вместе? Вы отвечаете — нет. А почему? Какие-то причины нельзя озвучивать, какие-то не выглядят такими уж страшными.

Вот бухает он как не в себя и не стоит у него теперь. Как такое рассказать? Или игнорирует вас постоянно. Но это для вас было крайне тяжелым эмоциональным насилием, на словах же фраза «отказался разговаривать когда мне это было нужно» делает вас сумасшедшей. Из-за такой ерунды парня бросила? Может у него настроения не было? Странная ты..

Чуть позже подключается уже знакомый механизм утилизации негатива. Всё плохое исчезает из памяти и больше не вызывает острой реакции психики, не генерирует эмоций. Человек оказывается в неприятной ситуации. Мог бы сейчас гулять за ручку, смотреть кино с любимой, строить планы на выходные, целоваться у подъезда. Вроде бы она виновата в расставании, довела до такого, но точку то поставил ты! И чувство вины заставит сдавать назад. В результате даже ненавидя друг друга два человека никак не могут расстаться, потому что никто не соглашается быть крайним.

Разбегаются, скандалят, дерутся, но никогда не берут на себя ответственность за полное прекращение романтической коммуникации. Вроде бы всё кончено, но вот бывший зовёт погулять. Если не пойду, то получится останусь виноватой. Да, случилась крупная ссора и мы разъехались, но он сделал шаг на встречу, а я его отвергла. Ответственность за разрыв на мне. Так не годится, я лучше выйду, послушаю чо будет говорить..

Что делать?

Некоторым везёт и отношения ломаются так, что никаких вопросов не возникает. Но так бывает крайне редко. Однажды у меня была консультация, на которой девушка заявила — он женился, у него второй ребенок родился уже, но я на 100% уверена, что он меня всё ещё любит и его отношения не серьёзные. Есть вот такое предчувствие.

В беседе выяснилось, что они в очередной раз в пух и прах разругались, перестали общаться и эта пауза затянулась. Через какое-то время он начал встречаться с другой, в этот момент любому было бы понятно, что прошлые отношения мертвы. Их больше нет. Но вот ведь парадокс, психика то ждёт фактического завершения события, какую-то точку. А её нет. Следовательно новая девушка бывшего значения особого не имеет. И свадьба ничего не изменила. И ребенок. И второй ребенок.

Кому-то везёт избежать чувства вины, но частенько бывает наоборот. Огромное количество примеров, когда человек хочет выйти из отношений, но неспособен взять на себя ответственность. А вторая половинка применяет все инструменты насилия, только вот расставаться не спешит. Одним из самых популярных запросов в интернете на тему отношения является «почему муж изменяет и не уважает жену, но не уходит?». Так нет у него желания нести ответственность за разрыв. И у вас его нет. Вот вы и встретились, два удивительных.

Как же не попасть ни в ту ни в другую ловушку? Тут придётся освоить много теории, но если в двух словах, то можно свести всё к трём пунктам. Первый — у вас должны быть выстроены личные границы. Когда человек точно знает что недопустимо в его адрес и открыто об этом заявляет, угодить в чувство вины проблематично. Если я узнаю об измене, мы расстанемся, даже если мне будет тяжело, даже если у нас будет 10 детей, просто не делай так, если хочешь сохранить отношения. Сделала? Извини, ты знала о последствиях.

Или ещё пример — мне не интересны отношения, в которых меня не уважают и не ценят. Как только я чувствую пренебрежение, безразличие или оскорбления, я сажусь разговаривать, а получая подтверждение своим догадкам, расстаюсь. Это отличает людей с надёжным типом привязанности от всех остальных. Они в детстве были в нормальных отношениях, знают что это такое и ничего другого не примут.

Второй — научитесь ставить точку. Если вы думаете, что и так всё понятно, то скорее всего вы ошибаетесь. Мы все видим мир по-разному. Мы часто додумываем и видим то, что хотим видеть. Бывший позвал погулять и это можно расценить как попытку вернуться. Если бы не нужна была, не писал бы. Если бы не любил, не поздравил бы с 8 марта. Всё это пустой трёп, который загоняет в ловушку.

Расставание по-взрослому это конкретный вопрос и получение конкретного ответа. Если вы прямо сейчас находитесь в подвешенном состоянии, когда спутник вроде бы вас отверг, а вроде бы и проявляет какие-то знаки внимания, то спросите прямо в лоб о том, что вам нужно. Будем встречаться? Хочешь серьёзных отношений со мной? Меня хочешь? Давай поженимся? Всё что угодно из того чего вам правда хочется. Только четкое «Да!» можно принять за положительный исход диалога, всё остальное (нет, не знаю, наверное, скорее нет..) это точка. И эту точку отработает ваша психика.

Третий — разберитесь с тем, что такое здоровый эгоизм. Думать в первую очередь о себе нормально. Потому что такие люди задают себе вопрос — комфортно ли мне в этих отношениях? Мы расстались потому что была конкретная причина и она достаточна лично для меня. Может быть окружающие считают, что измену нужно было простить или быть кошельком для инфантильной особы это естественно для мужика, но я так не думаю. И моё мнение приоритетное.

Остальные попадают под прессинг общественного осуждения. Что говорить, если даже домашнее насилие многими не воспринимается как веское основание для прекращения отношений. Если с личными границами путаница, ставить точку вы не умеете, а чужое мнение важнее собственных чувств и эмоций, то вы постоянно будете возвращаться к бывшим, терпеть издевательства и выбирать страдания в паре, чем признание ответственности за разрыв. Жалкое зрелище, не делайте так.