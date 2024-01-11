Как перестать требовать внимания от мужчины?

Любые требования в отношениях являются следствием неуверенности в себе либо результатом острого эмоционального дефицита. Ощущая повышенный уровень тревожности мы требуем гарантий, излишнего присутствия или доказательств верности. А не получая нужных чувств хотим чтобы их компенсировал спутник. Обе ситуации можно считать патологией, потому что сначала это разрушает вас, а затем обернется внушительной трещиной на романтическом союзе.

Никто не хочет быть в отношениях, где приходится удерживать мужчину, принуждать, подавлять и подстраивать его под себя, либо начать подстраиваться под него. Так вы словно держитесь за подоконник находясь снаружи. Чтобы не упасть вниз нужно постоянно прилагать титанические усилия и в какой-то момент вы просто устанете. Сбежите сами или доведёте вторую половинку до состояния, в котором сбежит он.

Признаки того, что вы удерживаете мужчину и боитесь расставания

Предлагаю пройти небольшое тестирование. Необходимо честно ответить себе на вопросы и признаться в своём положении, если вдруг оно непрезентабельное. Нет ничего зазорного в том, что вы предпринимаете попытки сохранить действующие отношения и контролируете парня опасаясь разрыва. Но с этим однозначно нужно что-то делать, иначе в результате получите именно то, чего боитесь.

Контролируете уровень интереса к своей персоне

Если вы периодически ловите себя на мысли «я ему больше не нужна», «он нашёл кого-то интереснее», «зачем я ему?», «он уделяет мне меньше внимания» и подобные, значит уровень тревожности довольно высокий. В здоровых отношениях никто не озадачивается такими рассуждениями, ведь оба преследуют конкретные цели и закрывают определенные потребности. До тех пор пока это так, нет смысла беспокоиться.

А если вдруг вторая половинка дистанцировалась или есть объективные доказательства любой формы измены, то сначала высказываются претензии через я-сообщение, а затем находится компромисс. Если ни то ни другое не привело к успеху, то пара расстаётся. Страдать и мучиться здесь никто не будет, ментально здоровый человек такой ерундой не занимается.

Проверяете партнера на возможное предательство

Это могут быть как попытки подловить на лжи, так и моделирование ситуации при которой предатель должен быть изобличен. Например серия вопросов «где ты был, с кем, кто ещё, что делали, во сколько, где ехал, с кем ехал, кто-то приезжал, сколько сидели..». В потоке психика плохо справляется с многозадачностью и в какой-то момент выдаст информацию,которая и станет доказательством обмана. Где-нибудь да проколется.

Но всё намного хуже если вы докатились до проективной идентификации. Это когда человек самостоятельно провоцирует окружающих на определенные действия, чтобы потом заявить «я так и знала!». Самый банальный пример — парня пригласили на мальчишник, он сомневается, но девушка практически уговаривает. Да чо ты, не хочешь пойти? Все же идут. Тот не долго думая соглашается, почему бы и правда не сходить. Но тут же ловит обвинения — всё с тобой понятно, так и знала что тебе пацаны твои дороже, долго уговаривать не пришлось! Ну и иди, кабель.

Пытаетесь соответствовать высоким требованиям

Чтобы не вылететь из отношений нужно обладать какой-то ценностью в глазах партнера. Как правило в здоровых отношениях люди выбирают спутника на основе взаимной симпатии, общих целей и планов. То есть человек важен и нужен сам по себе, такой какой есть. Тревожные люди либо лезут в союз где их изначально не особо ценили, либо на ровном месте начинают чувствовать себя неуверенно. И тогда, не чувствуя своей ценности, пытаются притянуть её из вне.

Если вы обдумываете каждый шаг, зацикливаетесь на своём внешнем виде и поведении, опасаетесь сказать или сделать что-то не так, значит тревога достигла недопустимых значений. Это также может быть признаком невроза. Попытки соответствовать высоким требованиям общества, чтобы быть идеальной, это почти всегда результат неуверенности в себе. Принцип прост — если я буду всё делать безупречно, то меня не в чем будет упрекнуть, следовательно не останется поводов меня бросить.

Часто идёте на уступки

Чтобы продолжать оставаться нужным иногда приходиться быть удобным. Это кривая и ненормальная модель, но к сожалению в нашем обществе она распространена. Особенно сильно от неё страдают те, кто был вынужден соответствовать ожиданиям взрослых, чтобы они любили и обращали внимание. И те, кто пытался завоевать любовь взрослого. Редко-изредка это приводило к успеху и во взрослой жизни привычка сохранилась.

Если вы смотрите фильмы, которые хочет мужчина, ходите в кафе, которые выбирает он, проводите выходные так, как нравится ему, и вообще во всём с ним соглашаетесь, то это уже опасная ситуация. Попробуйте навязать свою волю или отказаться от его предложения, что будет?

Одно дело если ваши вкусы и предпочтения совпадают либо вам правда без разницы чем заняться прямо сейчас, но так не может быть постоянно. У любой нормальной пары есть зоны личных интересов, которые никак не совпадают с увлечениями спутника. Предпочтёте отстаивать свою территорию или покорно согласитесь на всё ради сохранения присутствия?

Даёте оценку возможным конкуренткам

Здесь существует две разновидности оценок. Женщина может высказываться в положительном ключе, желая получить опровержение. Например — твоя коллега симпатичная такая. Эта девушка, с которой я тебя видела, милая. Тебе пишет какая-то красивая брюнетка. Всё плохо, если ваша цель одна — услышать от мужчины что-то из серии «да симпатичная, а толку, это тупица с нашего офиса! Милая? Чего в ней милого? Она на смурфика похожа. Эта красивая, но уже уехала жить в другую страну!

И второй вариант связанный с обесцениванием и оскорблениями. Что это за мотыга тебе пишет? Кого ты там подвозил, опять эту проститутку?! А это что за уродина? Конечно она не замужем, на неё даже по пьяне не каждый посмотрит. Гляди какой шнобель! А глаз то куда смотрит, косая что-ли?! Волосы выпадают кажется, может блохи завелись. Бааа, какая тощая, на глисты бы проверилась прежде чем с чужими мужьями в лифт садиться.

Такое поведение вас во-первых не красит, во-вторых выдаёт всю тревожность, страхи и переживания. Для партнера это будет сигналок о том, что его девушка не уверена в себе. Неизбежно произойдёт падение ценности и значимости, а далее уже весь снежный ком приведёт вас к расставанию. То есть прямо туда, куда вы очень боитесь попасть.

Уходите первой

Гениальный вроде как план. Как в шутке — если вы боитесь потерять человека, то просто потеряйте его и больше не бойтесь. Проанализируйте ваши последние отношения, кто был реальным инициатором разрыва? Если вы раз за разом уходите в ревность, подозрительность и неуверенность, а потом провоцируете скандал по результатам которого пакуете чемоданы, то хороших новостей для вас нет. Придётся поработать над собой.

Заводите отношения на стороне

Это могут быть полноценные отношения, но чаще дело доходит до разовых измен или даже банального флирта. Цель одна — почувствовать себя привлекательной и востребованной. Если в действующем романтическом союзе вы по каким-то причинам испытываете дефицит внимания, то логично было бы убедиться в том, что после расставания не останетесь одна. Но логично это только на первый взгляд, потому что скорее всего ваш партнёр даёт всё необходимое, вы просто этого не замечаете по причине своей повышенной тревожности.

Как перестать требовать внимание и бояться потерять?

В любых отношениях мы можем быть как полноценным участником, так и зависимой единицей. Чтобы не допустить второе придётся поработать над самоценностью, в противном случае вам всегда придётся что-то компенсировать чужими руками. Если скучно, будете требовать присутствия. Если страшно, будете искать того кто успокоит. Если нечем заняться, отправитесь на поиске активного спутника. И так далее. Возникнет страх одиночества, неспособность оставаться наедине с собой и прочие неприятности.

Вторым шагом станет определение границ допустимого. Чаще всего люди вступают вроде бы в нормальные отношения, а потом сами не замечают как оказываются в лапах абьюзера или сами становятся абьюзером. Всему виной так называемый эффект варёной лягушки. Мы уступаем, потом ещё раз уступаем, затем ещё раз и в какой-то момент осознаём, что спутнику можно всё.

Если вам важно, чтобы мужчина не проводил время с друзьями и не общался с коллегами женского пола, то устанавливайте эти требования с самого начала. Безусловно абсолютное большинство парней на подобные правила не согласятся, но вы должны для себя определить чего хотите на самом деле. А так вы сначала уступаете, чтобы сохранить образ «нормальной», а потом вдруг начинаете что-то требовать. И обижаетесь, потому что вы поменяли правила игры, а партнер их теперь не принимает.

Этот же принцип работает и в случае предательства со стороны мужчины. Когда у вас есть четко обозначенные личные границы, окружающие хорошо понимают что допустимо, а что нет. Если физическая измена категорически запрещена, то вы обязаны уйти, даже если любите, даже если дети, ипотека и кредит на ладу гранту. Но вы сами не знаете что мужчине можно, чего нельзя.

Говорили это запрещено, а потом простили. Или наоборот, никогда не говорили, что мужчина обязан сидеть у вашей юбки 24/7, а теперь вдруг обижаетесь и устраиваете скандалы каждый раз, когда он уходит к другу в плейстейшен поиграть.

В завершении поработайте над самооценкой. Неуверенность в себе и ревность строится исключительно на страхе потерпеть поражение. Многие думают, что если мужчина изменит, то это автоматически сделает его супругу посмешищем. Или если он её бросит, то в глазах общества жена станет непригодной, ненормальной, никому не нужной. От хороших же не уходят!

Все эти убеждения изначально ошибочны, но проблема ещё и в том, что они невероятно губительны. Огромное количество женщин соглашаются на отвратительные отношения просто чтобы сохранить статус и образ. Замужем, не одинока, не развёденка, есть парень. Стоит оно того или нет, каждая должна решить сама. Но как показывает практика, после стабилизации самооценки подобные рассуждения испаряются напрочь.