Как перестать тратить деньги на всякую ерунду?

Иногда единственным барьером между человеком и финансовым благополучием становится привычка неразумно расходовать средства. Сначала ты зарабатываешь 30 000 и тебе не хватает на инвестиции, потом 100 000, но на инвестиции по-прежнему не хватает, а вскоре доход может вырасти до 300 000, но ты всё ещё еле сводишь дебет с кредитом.

Вроде бы жить стал лучше, но вместе с доходами стали расти аппетиты, желания, долги. Бедный человек, это не про деньги, это про мышление. Он может получать 15 000 в месяц, а может 150 000 или даже 1 500 000, но результат будет одним и тем же только масштабы другие.

У первого долг 3 000 за коммуналку, а у последнего счета арестовали, потому что задолженность перевалила за 3 000 000. Следовательно нам вообще без разницы на ваши доходы, в этой статье мы будем обсуждать привычки, благодаря которым вы перестанете тратить деньги на всякую ерунду.

Правило первое: ставь цели

Любая покупка это достижение цели, потому что товар и услуга созданы для закрытия потребностей. Но здесь то и кроется главная ловушка, ваши потребности делятся на ложные и истинные. Если рассуждать с использованием здравого смысла, то для получения необходимых витаминов, микро и макроэлементов, вам нужно очень и очень мало. Тоже самое с одеждой, обувью, гаджетами и так далее.

Для примера — макароны или греча на завтрак это истинная потребность организма. Нужны длинные углеводы, так как вам предстоит провести день в движении, а для этого нужна энергия. А вот шоколадка вечером это потребность ложная. Вы компенсируете источники эмоций и получаете эндорфины таким странным образом. Сахар в больших количествах перед сном организму не нужен от слова совсем, значит вы нагрузите эндокринную систему и ваша шоколадка отложится в жиры. Пользы никакой, но вы её хотите, потому что получаете вторичную выгоду.

При потреблении товаров и услуг важно сначала испытать потребность, затем оценить её составляющую (истинная или ложная), а уже после этого искать как закрыть желание. Если у вас отрасли волосы, вы отправляетесь в парикмахерскую. Не бывает же так, что вы идёте по улице, видите яркую вывеску с красивым слоганом и заходите внутрь, хотя стриглись вчера. Это было бы глупо, никто так не делает. Сначала потребность, потом товар/услуга.

Но в отношении всего остального эта логика ломается. Прокручивая ленту маркетплейса мы начинаем думать, что нам это нужно и покупаем всякую ерунду, которая потом пылится в шкафу. Проходя мимо чебуречной чувствуем вкусный запах, психика реагирует на раздражитель, выделяется слюна и вот вы уже очень сильно хотите булочку. Конструкция нарушается и исследования показывают, что это главный баг системы. Больше всего денег уходит на спонтанные покупки.

Чтобы избежать этой ошибки, достаточно завести блокнот покупок. Особенно хорошо это работает в продуктовых магазинах. Вспомните как вы зашли за пакетом молока, а вышли с огромной сумкой непонятно чего. Скорее всего вы даже представить себе не можете, какие суммы денег уходят на закрытие ложных потребностей. Проблема легко решается с помощью списка покупок. Сначала потребность, затем внесение товара/услуги в шопинг лист и только после этого приобретение. Перестаньте терять огромные деньги на мелочах.

Правило второе: время на подумать

Помните как продавцы на рынке ненавидели покупателей, которые говорили «ещё похожу, подумаю..»? Я застал эти времена в детстве и с тех пор ненавижу рынки, потому что все мои воспоминания связаны с каким-то негативом. Торгаши не давали пройти и метра, изо всех щелей куда-то зазывали, буквально заставляли мерить и смотреть, улыбались во все 32 зуба, заваливали комплиментами. Но стоило тебе сказать «я подумаю» как на твою голову сыпались обвинения и проклятия.

Примерно также ведут себя все продавцы низкокачественного товара в наши дни. Вспомните курсы и тренинги, где на бесплатном вебинаре каждые 5 минут выскакивает предложение о покупке. Один мой друг ходил на лекцию одного известного «миллионера», который за время выступления около 20 раз напоминал о необходимости срочно записаться на его обучение.

Продавцы китайских автомобилей прямо сейчас выкручивают из посетителей салона всё до чего могут дотянуться. Сложно выйти без тест-драйва, на котором уже со второй минуты начинается жёсткая «вопросительная атака». Как вам? Прекрасный автомобиль, согласны? Управляемость на высоте, скажите? Цена в данный момент фантастическая, вас заинтересовало? Понравилось? Удобно? Оформим кредит? Вы же не хотите упустить выгоду? Рассчитаем итоговую стоимость? Продиктуйте ваш номер. Ваш адрес электронной почты. Вот тут распишитесь. Как удобно оплатить покупку?

И парадокс в том, что это правда работает. Агрессивный маркетинг является самым успешным методом продаже в случае, если у человека есть необходимая сумма денег. Может они последние или кредитные, главное чтобы были. Исследования в этой области демонстрируют разные результаты, но порой перевод холодного клиента в сделку достигает 70%. Это невероятно, потому что никакую покупку бедолага не планировал.

Чтобы перестать наступать на эти грабли, достаточно придерживаться одного простого правила. Все покупки превышающие 10% от дохода, должны обдумываться в течении суток. Если превышают 20%, то двое суток. И далее по нарастающей. Современные продавцы знают множество уловок для мотивации к сделке, главной из них считается дедлайн.

Человека нужно торопить мнимой акцией, которая закончится с минуты на минуту. Важно, чтобы вы не думали, потому что скорее всего спустя пару дней вы поймёте, что вам вообще не нужна эта вещь. И чем она хуже, тем сильнее вас будут торопить. Хорошие товары разлетаются как горячие пирожки, здесь вас никто уговаривать не станет. Но и эти покупки тоже лучше планировать заранее. Очень глупо, если вечером вы вдруг задумались о том, что круто было бы на лыжах кататься и тут же заказали весь необходимый комплект. Уже к вечеру следующего дня желание может пропасть, а деньги уже потрачены.

Правило третье: разгрузочные дни

Такой способ отлично тренирует навык управления бюджетом и планирования задач. Закупите необходимые продукты на выходные заранее, по составленному исходя из истинных потребностей списку. И оставьте банковскую карту в покое, вам больше ничего не нужно, все ваши желания ситуативны, спонтанны и основаны на ложных желаниях, либо вторичной выгоде.

Примите решение о днях, в которые вы не совершаете никаких покупок. Вообще. Спустя пару месяцев вы обнаружите интересные изменения в своём поведении. Попробуйте.

Правило четвёртое: смотрите не на цену, а на качество

Качество, в понимании обычного человека, это довольно сложное понятие. В него входит и комфорт от использования и срок службы и количество закрываемых потребностей. Но на практике мы никакой логики в происходящем не видим, большинство людей ориентируются на цену и бренд, пытаясь казаться успешнее за счёт вещей.

Поэтому при покупке следует ориентироваться на то, что важно именно для вас. Иногда нет никакого смысла переплачивать, а иногда лучше один раз заплатить много, чем несколько раз по чуть-чуть. Приведу несколько примеров.

Я работаю за компьютером около 10-12 часов в день. Иногда в моём браузере открыто до 30 вкладок одновременно и на старом ноутбуке мне часто приходилось тупо ждать пока всё загрузится. Там было 2 гига оперативки. Кто понимает, тот понимает. Потом я купил компьютер с 16 гигабайтами оперативки, да ещё ddr4, вместо ddr3. На работу стало уходить примерно в два раза меньше времени. Мог продолжать пользоваться старым ноутом, он по-прежнему в рабочем состоянии, но в данном случае лучше не экономить.

Обратный пример со смартфоном. Им я пользуюсь только чтобы звонить и заходить в соцсети. Иногда что-то читаю на бегу, но редко. Фотографией не увлекаюсь, рабочие дела с телефона не решаю. Для дел есть хороший планшет. Зачем мне айфон за 50,80,100 тысяч? Обычный китайский гаджет на андроиде за 15к справляется со своими задачами на 5+. И у большинства людей также, но айфон по их мнению, придаёт статуса. Даже если в кредит.

Но так не работает с обувью. Когда видишь кроссовки за 8 000 (я уж не говорю про 15), глаза лезут на лоб. Вроде бы нога нормально помещается и в башмак за 1 000 рублей, но есть нюанс. Кожа стопы не дышит, подошва либо слишком жёсткая, либо слишком мягкая, ткань быстро рвётся. Кроме проблем со здоровьем вы вынуждены чаще покупать новые и по итогу запросто может выйти так, что кроссовки за 8к обходятся дешевле тех, что по полторы. Тут как говорится — мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи.

Поэтому важно усвоить четвертое правило — при покупке ориентируемся на свою потребность в удобстве пользования, сроке службы и количестве закрываемых потребностей. Меня всегда поражала привычка втыкать в «звонилки» камеры на 0,3 пикселя и радио. Человеку всё это очевидно даром не нужно, но цена стала выше. Зачем?! Мы постоянно переплачиваем за то, чем не пользуемся и экономим на том, в чём нуждаемся. Из-за этой ошибки денег на ерунду уходит ой как много.

Правило пятое: закрой глаза

Последняя в нашем списке уловка, но пожалуй одна из самых значимых. Хитрость маркетологов кроется в том, чтобы придать товару дополнительную ценность за счёт контекста. Вспомни как по телевизору рекламируют пиво. Во-первых это всегда освежающий напиток, утоляющий жажду.

Теперь вспомните себя или своих родственников, которые в жару вдруг заявляют — сейчас бы пивка холодненького. Они подсознательно убеждены, что оно поможет справиться с жаждой. Но любой медик скажет вам, что на самом деле ситуация прямо противоположная. Алкоголь поднимет температуру тела и расширит сосуды.

Во-вторых в таких рекламах всегда красивые, яркие, весёлые люди. Чтобы быть частью лучшей компании ты должен выпивать. Это скрытый посыл, которые с помощью психологических трюков поселяется в подсознание. Вы можете удивляться тому, как люди тратят миллионы рублей на короткие ролики по тв, но поверьте, всё с лихвой окупается. Даже если вы не запомните марку пива, вы усвоите главные «уроки» и будете искать бутылочку постоянно. И чтобы охладиться и чтобы отдохнуть в веселой компании. Общие продажи покроют все издержки.

Пример с пивом просто самый понятный, но это касается любого товара. Премиальные автомобили продвигают стильные, визуально успешные мужчины. О нижнем белье рассказывает 20 летняя модель с идеальной фигурой. Кредитные карты предлагают известные личности. Нам рассказывают как кайфовать, аккуратно навязывая ассоциации.

Если вы сможете выбраться из этой ловушки и перестанете обращать внимание на мишуру, то у вас получится сэкономить огромное количество денег. Вообще без разницы сколько вы зарабатываете, львиный процент уходит на оплату мечты. Вы приобретаете не то, что вам нужно, а то, что обещает вашему подсознанию вторичную выгоду. И переубедить сознание уже не получится.

Есть абсолютно прозрачные научные факты, которые говорят о том, что холодное пиво не позволяет охладиться в жару. Но те, кто пробовал, уверены, что на самом деле позволяет! Все цифры будут говорить об обратном, но психика не отличает реальность от вымыла, она ищет доказательства своим убеждения. Точно такая же ситуация с водкой, которая вроде как помогает согреться в мороз. Обратитесь к медикам, они объяснят что происходит на самом деле и почему такая привычка ускоряет переохлаждение организма, а не согревает человека.

Вместо итога

Пытаясь понять, как перестать тратить деньги на всякую ерунду, люди хотят получить волшебный совет. Но существует ли подобная магия на этой планете? Есть только хитрости, благодаря которым маркетолог заставит вас купить, даже если вы вообще не хотите. Шантажировать, угрожать и вымогать, слишком сложно и опасно. Настоящие специалисты обнаружили более эффективные способы. Они воздействуют на психику, провоцируя возникновение потребности.

И теперь раб умоляет своих хозяев продать ему абонемент на дальнейшее рабство. Нужны ли организму никотин, смолы и десятки ядовитых веществ? Очевидно нет. Но на планете по данным ВОЗ примерно 1 миллиард курильщиков. Хлебобулочное было необходимо в периоды голода, как источник быстрых углеводов. В настоящее время большинству людей даже хлеб не требуется. Только некоторые нуждаются в паре кусочков.

Варенье всегда преподносилось как источник витаминов. Но на деле это прямая дорога в сахарный диабет второго типа. Вы скорее всего обожаете коку-колу, но она приведёт к диабету в два раза быстрее варенья. По-настоящему богатые люди используют капсульный гардероб, а бедные покупают настолько разную одежду, что в итоге у них кроссовки не подходят к майке, футболка к штанам, шорты к носкам.

Перед вами жертва, застрявшая в паутине. Ему теперь придётся купить носки для шорт, штаны для футболки, майку для кроссовок, туфли для брюк, пиджак для туфель, галстук под рубашку и так далее и тому подобное.

Не получится выйти из системы рабства без изменения собственных убеждений. До тех пор, пока ваши потребности определяются на уровне подсознания, вы находитесь в ловких руках кукловода. Все мы играем по чьим-то правилам, разница лишь в масштабе трагедии для каждого.

Если бы человек ориентировался исключительно на истинные потребности, то очень скоро 90% всей финансовой системы пришлось бы аннулировать за ненадобностью. Нам не нужно практически ничего из того, за что мы платим.

Мне как-то несколько лет назад попалась интересная статья по этой теме и там были любопытные слова: сейчас я расскажу как вычислить самого безнадёжного раба системы. Если на информацию о том, что человеку не нужно то, это, третье, пятое и десяток, он задаётся вопросом «для чего тогда жить», то перед вами самая полезная для маркетинга единица. У него смысл жизни в том, чтобы быть зависимым и кормить своего рабовладельца, а вы ему тут о вреде рассказываете. Прекратите.