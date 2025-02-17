Как перестать накручивать себя? Советы психолога

Погружение в руминацию (навязчивые мысли) можно считать вполне естественным процессом нашей психики. Она зацикливается на важных событиях и пытается извлечь из них хоть какой-то опыт, способный предотвратить нежелательные ситуации или не допустить их. Поэтому чаще всего мы много думаем либо по поводу случившегося казуса (что-то не так сказал, допустил ошибку), либо по поводу неопределённости в будущем (вдруг он мне изменяет, что будет если меня уволят, как я буду жить, что я буду делать, если..). Стоит признать, что ваше желание остановить этот бардак легко объяснимо, ведь сознание работает на максималках и тратит слишком много энергии. Парадокс в том, что оно хочет остановиться, но не может этого сделать. Давайте поговорим о том, как перестать накручивать себя и какие механизмы не позволяет вам успокоиться.

Обесценивайте чужое мнение

Наверняка вы возразите и скажете что-то типа «Кочерыжкин, мне плевать на чужое мнение, я об этом вообще не думаю!». Но скорее всего вы лукавите, потому что психика придаёт особое значение внешним сигналам, а всё сказанное окружающими относится именно к этой группе информации. Мы все без исключения ориентируемся на сказанное о нас. Но дальше этот поток данных врезается в убеждения и амортизируется самооценкой. Если здесь есть ошибки, то мнение бабы Дуси окажется приоритетным. Бывает и с точностью до наоборот — вы получили обратную связь и могли бы использовать её для собственного роста, но из-за излишней самоуверенности подумали «да кто ты такой, чтобы мне советы раздавать?!». И та и другая ситуация является отклонением.

Но если вы зазнайка, то это в контексте сегодняшней статьи вообще не проблема. А вот всем остальным будет полезна узнать, что окружающие люди оценивают нас исходя из собственных убеждений, взглядов, страхов, подсознательных желаний и потребностей. Ментально здоровые люди спрашивают разрешения, прежде чем дать совет, и никогда не опускаются до негативных оценочных суждений, тем более оскорблений. Так делают только обиженные и униженные, поэтому если вы накручиваете себя из-за чьих-то слов, то немедленно прекращайте это делать. Человек боролся с собственными демонами и спасал свою никчёмную самооценку, вы тут вообще ни при чём.

Задумайтесь о смысле вашего занятия

Прямо сейчас вы заняты тем, что бесконечно прокручиваете в голове одни и те же мысли. Связаны они с прошедшими событиями, вызваны страхом перед неизвестностью или опасением за будущее, неважно. Главное то, что вы подпитываете процесс абсолютно губительный. Тревога возбуждает центральную нервную систему и заставляет психику провоцировать выброс гормонов стресса, но когда это происходит, оказывается, что силы потратить не на что. Бежать никуда не недо, отбиваться и спасаться не от кого. Активность высокая, действий нет.

В таком режиме происходит отравление организма и когда последствия начнут разрушать все важные процессы, включая сон, вы погрузитесь в апатию. Сил нет, ничего не хочется, всё лень. Как только восстановите энергию, всё начнётся сначала. Это эмоциональные качели, которые вы устроили сами себе. Просто осознайте это и тогда ваша психика сменит ориентиры. Сейчас она думает, что нужно срочно что-то делать, а вы её убедите в обратном.

Сравните пугающую ситуацию с чем-то важным

Психика очень часто зацикливается на мелочах, просто потому что не с чем сравнить. Помните фразу «однажды ты будешь вспоминать это с улыбкой, понимая насколько глупо было переживать по этому поводу»? Так вот, это факт. Руминация так устроена, что сознание изолируется от всего остального мира и пытается извлечь какую-то пользу из травмирующего события, как-то из него выйти, всё исправить и узнать. Именно этот механизм и не позволяет вам трезво взглянуть на вещи. Если бы вы смотрели шире, то обнаружили бы абсолютную ничтожность вашей тревоги.

Чтобы не допустить падения самооценки и изоляции от реальности, начните перечислять свои достижения, успехи и точки опоры. Какая разница изменяет вам муж или нет, когда вы счастливая мама, красивая женщина, самодостаточный человек? Какая разница что там сказала соседка, если у вас в этом году уродились крупные томаты и зацвела вишня? Не всё ли равно уволят вас с работы или нет, если вы образованный и квалифицированный специалист? Ищите свои достоинства и акцентируйтесь на них, это окажет сильную поддержку самооценке. А когда она адекватна, накручивать себя по любому поводу просто нет смысла.

Живите сейчас

Проблема не в том, что вы себя накрутили и теперь не можете остановиться. На самом деле проблема в том, что ваша настоящая жизнь сознанием воспринимается скучной и психика явно сигнализирует о дискомфорте. Вы не на своём месте, проживаете не свою жизнь. Это, конечно же, не приговор, просто важно посмотреть правде в глаза. Наше сознание никогда не возвращается в прошлое и никогда не лезет в будущее, если ощущает интерес в настоящем. Возможно вы хотели прочитать нечто иное, но правда бывает жестокой и иногда с ней полезно сталкиваться.

Думайте не о том, почему вы постоянно себя накручиваете, а о том, почему вам не нравится ваша собственная жизнь. Что именно вызывает дискомфорт? Что-то не так с отношениями? С работой? Не сбылись мечты? Не оправдались ожидания? Быть может вы слишком высоко задрали планку и теперь не можете до неё дотянуться? Или переложили ответственность за своё счастье на других, а они не спешат тащить эту абузу на своём горбу? Найдите ответы на эти вопросы и ваша психика перестанет вас накручивать. Проанализируйте свою тревогу, в абсолютном большинстве случаев вы накручивали себя по одному поводу, но беспокоило вас совершенно другое..

Восстановите ресурсность психики

Руминация сама по себе циклична. Она с одной стороны мобилизует ресурсы организма, но с другой никуда их не тратит. Вся энергия идёт на самоуничтожение. В этом главная опасность привычки накручивать себя, вы просто погружаетесь в стресс, отравляя себя гормонами. К счастью есть один очень крутой метод прекратить это. Знакомьтесь — монотонный труд! Будет лучше, если это как-то связано с творчеством. Занятие должно забирать силы, но не требовать включать процесс мышления. Делайте то, что можете делать не задумываясь. Может рисовать, что-то носить, что-то прикручивать или откручивать.

Помню я однажды угодил в такое состояние и решил почистить почту на телефоне, просто удалял одно письмо за другим, тыкал пальцем в телефон и очень скоро успокоился. Главное не доводить свою тревожность до хронического состояния. Знаете женщин, которые постоянно моют полы, столы и все поверхности в квартире? Когда уже чисто, но она продолжает драить! Так вот, это невроз. Психика прекрасно знает, что монотонный труд успокаивает и вынуждает человека делать это постоянно. Потому что стресс был затяжным и пришлось искать спасение.

Вместо итога

Хотелось бы поделиться волшебными методами, но наверное будет правильным обсудить проблему комплексно. Поэтому всё вышеописанное я бы разделил на две категории. Первая — экстренные меры. Это монотонный труд и обесценивание. Представьте самый плохой исход травмирующего события и смиритесь с ним. В этот момент сознание получит информацию о том, что бояться больше нечего, зато есть шанс получить иное развитие событий. На этот счёт мне нравится поговорка: если вы потеряли деньги, радуйтесь что не много. Если потеряли много, радуйтесь что не все. Если потеряли все, радуйтесь, ведь вам больше нечего терять. Поэтому перемещайтесь сразу в «последний вагон», примите ситуацию, в которой произошло самое страшное. Это облегчит страдания.

Вторая — таргет на источник. Как уже было сказано выше, накручивание себя это не проблема сама по себе. Беда в том, что вы тревожный и беспокойный человек, который в минуты слабости цепляется за малозначительное событие и бросает на него все ресурсы психики. Есть источник дискомфорта в вашей жизни, но по каким-то причинам вы не хотите решать эту задачу, вам проще сосредоточиться на других. У вас мечты не сбываются и желаемое достичь не получается, а вы уже третий час подозреваете мужа в изменах и думаете почему вам бабка в автобусе нагрубила.

Привычка накручивать себя это последствие высокой тревожности. Жить сегодняшним днём вам по каким-то причинам не нравится. Здесь что-то не так. Но вы либо не знаете что нужно изменить, либо боитесь это сделать. И чем чаще с вами происходят подобные вещи, тем откровеннее должен быть разговор с самим собой. Поговорите со своей личностью, познакомьтесь с ней. В противном случае вы продолжите бороться с невидимыми врагами, просто потому что видимых слишком сильно боитесь..