Каждый человек на протяжении жизни регулярно сталкивается с пассивной агрессией в своём окружении. Мы не можем изолировать себя от несчастных и вынуждены периодически «терпеть» их нападки. Несмотря на то, что большинство людей неспособны вовремя понять, что в их адрес сыпется скрытая, немотивированная враждебность, психика без труда вычисляет подобные действия и реагирует на них так, как привыкла. Кто-то опускается до уровня обидчика, кто-то игнорирует, а кто-то переживает, расстраивается, уходит в состояние руминации.

Изучив теорию и практику психологии мы с уверенностью можем назвать самый эффективный метод, позволяющий не только избежать падения самооценки, но и защитить свои личные границы. Особенность пассивных агрессоров в том, что они не идут на открытый конфликт, потому что подсознательно его боятся, а чаще всего и вовсе действуют неосознанно. Любая попытка поссориться будет выглядеть непрезентабельно для вас самих. Окружающие очень быстро посчитают нападавшим именно вас. А тот, кто заварил эту кашу, выйдет победителем, так как вы не докажете его вину и выставите его жертвой. Так что же делать?

Как ответить на пассивную агрессию: уточняющие вопросы

И так, пассивная агрессия это всегда оценочное суждение и констатация «факта», носящие оскорбительный характер. Может быть обоснованным или незавершенным. Например — ты такой худой, тебя наверное жена вообще не кормит! Или — вот это ты пузо себе наел, скоро домой не сможешь зайти, не поместишься в дверной проём. Это обоснованная версия, здесь есть оскорбление и его расшифровка. Но если вам захочется ответить агрессивно, то в 99% случаев агрессор заяви что-то из серии «я ж пошутил просто, чего ты с кулаками кидаешься?! Псих! Неадекват! Поэтому здесь лучше воспользоваться другим инструментом, о нём поговорим ниже.

Незавершенная выглядит примерно так — вот это у тебя нооос!!!! Или — ты ходишь так… Капец! Получается оценочное суждение вроде как состоялось и ничего хорошего под ним не подразумевается, но зацепиться не за что, фраза не имеет концовки. Окружающие и вы сами поняли, что произошла насмешка, только вот вступить в конфликт невозможно и защитить себя шансов нет. Тут на выручку и приходят уточняющие вопросы, которые запросто могут выставить нападавшего дураком.

Что с носом? Какой нос? Как хожу? Зачем ты это сказал? С какой целью ты прицепился к моей походке? И что ты этим хочешь сказать? Как только человек ответил на один вопрос, что уже вряд ли случится, задавайте второй. Без негатива, спокойно, так будто очень хотите выяснить. Вежливо и желательно с улыбкой, делая вид, что вы искренне не понимаете что сказал оппонент, очень скоро он почувствует себя глупо, потому что не сможет объяснить свою фразу. Ему придётся либо отступать, либо переходить к открытому конфликту и оскорблять вас не скрывая намерений. И то и другое выставит его полным болваном.

Как ответить на пассивную агрессию: обесценивающее согласие

Когда агрессор потратил достаточно времени и усилий, чтобы завуалировать, донести и обосновать своё оскорбление, грамотно спрятав его за «доброжелательным советом» или «невинной оценкой», разумнее всего обесценить всё это своим согласием. Например — ты чего-то так сильно поправился, живот висит вон, третий подбородок появился, тебе нужно меньше есть, а то так и сердце не выдержит и вообще ты уже тяжело ходишь, скоро свалишься как мой дядя, тоже толстый был, так у него и сахарный диабет разыгрался и инфаркт случился. Выслушав тираду можете ответить — ага. И при этом демонстративно отвлечься на что-нибудь.

В такой ситуации человек ощутит себя проигравшим по причине бессмысленно потраченных ресурсов. Так старался, выдумывал что-то, говорил, подшучивал, а цели не достиг. Окружающие, если вдруг станут свидетелем произошедшего, поймут насколько эти слова были неприятными для вас и оценят вашу нулевую реакцию. Обычно агрессору становится неловко, так как он похож на маленькую собачку, которая только что гавкала на слона, но тот её даже не услышал и не заметил.

Как ответить на пассивную агрессию: перевёртыш

Когда пассивная агрессия выражена в форме завершенной фразы и происходит на глазах окружающих, обесценивающее согласие вряд ли сработает. А уточняющие вопросы не всегда уместны, так как спросить по сути нечего. Можно конечно попробовать выяснить зачем он это сказал и с какой целью публично озвучил некие факты, но здесь тонкий лёд, можно показаться обиженкой. Поэтому лучше всего использовать перевертыши. Они представляют из себя обесценивающие согласия с моментальным возвращением агрессии её источнику.

Например, человек назвал вас худым и аккуратно пошутил, что вас жена не кормит. Безобидная, казалось бы, фраза. Просто шутка. Но ответить хочется. Можно использовать такой ответ — да, худею на глазах, зато так легко стало двигаться, буквально летаю! Я вот сюда за 5 минут дошёл, а ты еле взобрался по лестнице. Это если оппонент полный. Но можно зацепиться и за другие недостатки. Допустим у него залысины. Тогда перевёртыш может выглядеть так — жена кормит здоровой пищей, на ней не растолстеешь. А то если всякой фигнёй питаться, вес конечно наберёшь, только от этой химии волосы могут начать выпадать.

Если не хочется оскорблять агрессора в ответ (а чаще всего не стоит, потому что это несчастные люди), то отличным вариантом будет перевернуть ситуацию в свою пользу. Например — худею, это ты верно заметил. Работаю много, некогда бока наедать, квартиру вот купил, машину дочери новую взял, отдыхать ездили на море. Перечислите все свои плюсы и свяжите оскорбление с ними. Даже если назвали толстым, всегда можно сказать — могу себе позволить, питаюсь хорошо, ни в чём себе не отказываю, наслаждаюсь жизнью! Возьмём ещё один пример — пассивный агрессор насмехнулся над тем, что вы лысеете. Переворачиваем сказанное и на выходе получаем — волосы выпадают, это факт, но меня и такого любят, в конце концов должен же быть хоть один недостаток!

Вместо итога

Очень важно помнить о том, что пассивный агрессор никогда не готов к прямому конфликту. Его задача заключается в выбросе негатива, которым заполнена психика. Образно это можно представить как ведро с помоями, которое нужно куда-то деть. Опасаясь открытой конфронтации человек попробует выплёскивать по стаканчику то тут, то там. Этому нахамил, этого оскорбил, того унизил. И всегда остаётся поле для манёвра, чтобы в случае ответной реакции сказать «я ничего такого не сказал, просто пошутил, ты чего какой злой?!». Учитывая этот факт становится довольно трудно реагировать. Что бы вы не делали, виноватым всегда оставят именно вас. Но три вышеописанных инструмента позволяют выйти из ситуации победителем, защитить свои личные границы и при этом избежать обвинений в разжигании конфликта.