Как отстирать пятна крови на одежде в домашних условиях?

Что делать, если у человека пошла кровь из носа, или у женщины наступили критические дни не вовремя? Пятна крови на одежде появляются нередко, но иногда люди не знают как быстро и эффективно избавиться от них. Что же – в этой статье даются рецепты прошлых поколений и рассматриваются некоторые современные средства для стирки одежды.

Как отстирывать кровь – общие правила

В избавлении от пятен крови есть два главных правила, нарушение которых приведет к усложнению работы в разы. Во-первых кровь стирают в холодной воде, чуть выше комнатной температуры. Во-вторых чем быстрее намочить одежду с кровавыми пятнами, тем меньше будет возни с отстирыванием. Не стоит пренебрегать этими правилами, особенно если капли крови затекли в швы изделия или одежда имеет несъемную подкладку.

Не меньшее значение имеет материал и структура ткани. Синтетические и шелковые ткани проще отстирать от крови, зато очень многие средства для выведения пятен для них неприемлемы. Шерстяные, льняные и хлопчатобумажные ткани отстирываются сложнее, но они более прочны и выдерживают большинство препаратов для чистки.

Применение химически активных веществ, таких как бензин, уксус, хлор не рекомендуется, потому что агрессивно воздействует на ткани, приводя их к преждевременному старению и износу.

Какие домашние средства помогут отстирать свежую кровь

Свежая кровь отлично удаляется обычной холодной водой. Если крови много, она легла толстым слоем, ее следует промокнуть ватным диском, фильтровальной бумагой, любым впитывающим материалом. Не следует пытаться оттереть ее щеткой, механическое давление поможет ей глубже впитаться в структуру ткани и отстирать ее будет труднее.

Свежее пятно надо попытаться отстирать сразу, при небольшом количестве крови есть шанс обойтись одной водой без моющих средств. Большие пятна лучше всего отстирывать в проточной воде, но если реки или водопровода поблизости нет, надо просто замочить одежду в большом количестве чистой холодной воды, а через несколько часов достать и постирать вручную или в стиральной машине с порошком.

Как отстирывать засохшую кровь

Застарелые пятна выводятся сложнее, даже если после кровотечения прошло всего несколько часов. За это время жидкая кровь успевает пропитать ткань, а впоследствии белки крови сворачиваются внутри волокон, образуя несмываемое пятно. Железо гемоглобина в данном случае играет роль красителя.

Лучшей тактикой будет замочить одежду без моющих средств в большом количестве теплой воды, чтобы размочить сухие фракции. Через пару часов одежду простирать с мылом или стиральным порошком, прополоскать, при неудовлетворительном результате обработать пятновыводителем и прополоскать еще раз.

Какие порошки и чистящие средства помогут эффективно избавиться от пятен крови

Из современных средств бытовой химии существенно облегчат процесс стиральные порошки с биодобавками, рассчитанные на удаление белковых загрязнений, средство для мытья посуды, современные отбеливатели с активным кислородом, пятновыводители.

На них всех имеется инструкция по применению, где указаны пропорции и время воздействия. Отличные оценки показывают порошки «Тайд», «Ариель», «Миф». Из отбеливателей хорошо зарекомендовали себя «Ваниш» и «Ас». Лучшим средством из средств для посуды считается «Фейри». Из народных средств применяются:

дегтярное мыло;

соль;

сода;

лимонная кислота;

сода;

глицерин;

крахмал;

перекись водорода;

зубная паста.

Каждое из домашних средств применяется в разных случаях, особыми способами:

Для чистки ковров, матрасов и мебельной обивки следует применить дегтярное мыло, глицерин на ватном диске, или крахмал с добавлением пары капель воды.

Намыленной щеткой натирают предварительно намоченное пятно на мебели, после чего тщательно протирают влажной тканью. Крахмальной пастой можно покрыть пятно на мебели и дать высохнуть, после чего счистить щеткой.

Глицерином, нанесенным на ватный диск, пятно протирают до полного исчезновения, после чего для удаления глицерина протереть тряпкой с раствором средства для мытья посуды.

Удалить пятна с белой одежды можно перекисью водорода, лимонной кислотой, смешанным составом соли, соды и воды. Небольшое количество средства наносится на пятно постиранной одежды и оставляется на 1-2 часа, одежду потом простирать и прополоскать.

Заключение

Попавшая на одежду кровь – неприятное событие, но вполне поправимое. Используя современные средства бытовой химии и старинные рецепты хозяек прошлого века можно добиться идеальной чистоты одежды без малейшего следа пятен.